“ชาร์จสปอต” ผนึกกำลัง ซุปเปอร์ เทอร์เทิล ยกระดับความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ติดตั้งจุดเช่าพาวเวอร์แบงค์ในร้าน Turtle Shop บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

ชาร์จสปอต ประเทศไทย ผู้นำด้านบริการเช่าพาวเวอร์แบงค์แบบ On-the-Go ที่มีจุดเด่น “ชาร์จที่ไหนก็ได้ คืนที่ไหนก็ได้” เดินหน้าขยายการให้บริการต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศความร่วมมือกับบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) ติดตั้งจุดให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์ ในร้าน Turtle Shop บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และสามารถคืนเครื่องได้ทุกจุดบริการทั่วเมือง ครอบคลุมจุดเชื่อมต่อสำคัญในกรุงเทพฯ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ ด้วยบริการพาวเวอร์แบงค์ให้เช่าที่ใช้งานง่ายและสะดวก
นางสาวรสศุภา หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ChargeSPOT ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์ ด้วยอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชีย สะท้อนผ่านข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจอย่างแท้จริง อาทิ จำนวนจุดให้บริการที่เพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตของผู้ใช้งาน และการขยายเครือข่าย ChargeSPOT อย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย ChargeSPOT มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทาง การใช้ชีวิต และการเข้าถึงเทคโนโลยีให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ของ “Sharing Economy” ผ่านเครือข่ายจุดให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อในทุกช่วงเวลา ปัจจุบัน ChargeSPOT ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ด้วยจุดให้บริการที่ครอบคลุมตามเส้นทางหลักทั่วกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ChargeSPOT ยังมีการขยายจุดบริการไปยังร้าน Turtle Shop ซึ่งมีทำเลอยู่ในจุดที่ผู้คนสัญจรผ่านบ่อย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเช่า-คืนพาวเวอร์แบงค์ได้สะดวกระหว่างเดินทาง โดยไม่ต้องออกนอกเส้นทางหลัก ช่วยลดโอกาสที่ผู้ใช้งานจะลืมคืนอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ChargeSPOT ได้ยกระดับความคล่องตัวในการใช้งาน แบบ “เช่าที่ไหน คืนที่ไหนก็ได้” ด้วยเครือข่ายกว่า 1,800 จุดทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ในเขต CBD ศูนย์การค้า และจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเช่าพาวเวอร์แบงค์ระหว่างช้อปปิ้งใช้ระหว่างเดินทาง และคืนที่จุดบริการระหว่างทางกลับบ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ด้วยเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ChargeSPOT จึงเดินหน้าพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยี การเข้าถึง และความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ พร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมชีวิตประจำวันของผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือนี้ยังเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัล Rabbit Rewards โปรแกรมสะสมพอยท์สำหรับ BTS ที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ดีลสุดคุ้ม, โปรโมชั่นพิเศษ, และเป็นช่องทางในการแลกคะแนนเพื่อมาใช้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์จาก ChargeSPOT ได้อีกด้วย
ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของ ChargeSPOT ที่ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ อาทิ CENTRAL GROUP, SIAM PIWAT, ONE BANGKOK, THE EM DISTRICT และร้านสะดวกซื้อรวมถึง ร้าน Turtle Shop โดยมี นายเอียน เคร็ก ลองเด้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายโยธิน ทวีกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) และ แรบบิท รีวอร์ดส (Rabbit Rewards) โดยมี นางสาวกมลวรรณ กอไพศาล ผู้อำนวยการโปรแกรม บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด มาร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้
ซึ่งล้วนเป็นแบรนด์ที่คนไทยให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในอนาคต ภายใต้พันธกิจหลักคือ “การเพิ่มความสะดวกและสร้างประโยชน์สูงสุดให้ผู้ใช้งานมือถือ” เพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อกับโลกและสังคมผ่านมือถือเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทุกช่วงเวลา โดยวางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ความไว้วางใจจากตลาด ซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานจริง
สำหรับอัตราค่าบริการเช่าพาวเวอร์แบงค์ ChargeSPOT จะอยู่ที่ชั่วโมงละ 20 บาท และตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป คิดราคาเหมาจ่ายวันละ 80 บาท หากเกิน 6 วันจะอยู่ที่ 950 บาท โดยชำระค่าบริการได้ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และอีวอลเลตต่าง ๆ เช่น QR พร้อมเพย์ (QR PromptPay) ทรูมันนี่ (TrueMoney) ไลน์เพย์ (LINE Pay) วีแชทเพย์ (WeChat Pay) และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการร่วมมือ ChargeSPOT x BTS ครั้งสำคัญนี้ ChargeSPOT ขอมอบสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และลูกค้าร้าน Turtle Shop ด้วยโปรโมชัน “ชาร์จฟรี 20 นาที” โดยไม่ต้องเก็บโค้ดหรือกดคูปอง สามารถใช้ได้ที่ตู้เช่าบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานีที่มีจุดบริการ หลังจากนาทีที่ 20 เป็นต้นไป ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราค่าเช่าปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2568 สามารถค้นหาจุดเช่าพาวเวอร์แบงค์ผ่านแอปพลิเคชัน ChargeSPOT หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ LINE OA : @CHARGESPOT.TH หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Support Hotline โทร 062-880-3456 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า