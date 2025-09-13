วธ.จัดอีเว้นท์ใหญ่และดี “ไทยฟุ้ง ปรุงไทย” 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ปี 3 เหล่าคนดังชวนชม-ชิม-ช้อป พาราไดซ์ พาร์ค

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดงาน เทศกาลอาหารถิ่น “ไทยฟุ้ง ปรุงไทย” (Thai Taste Thai Fest 2025) โดยได้รับเกียรติจาก คุณประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ,คุณจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด, คุณพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร , คุณจิตสุภา วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมด้วยคนดังแวดวงบันเทิง อาทิ นก บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย, แซ็ค ชุมแพ, จอมขวัญ กัลยา, อ.ภูพาน เพชรปฐมพร, ทศพล หิมพานต์, ผักบุ้ง หิมพานติ์, ลูกปัด พิมพ์ชนก, ปิ่น พรชนก, ปอร์เช่ เซเว่นสตาร์, ดาด้า เซเว่นสตาร์, มายมิ้นท์ โฟร์เอส, อาบูม แชมป์มิราเคิลมิวสิค ฯลฯ ร่วมงาน ณ รอยัลพาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ ไฮไลท์ในวันเปิดงาน ประธานการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้เครือข่ายทางวัฒนธรรม จาก 77 จังหวัด พร้อมร่วมชมการแสดงประกอบเพลง “รสชาติที่หายไป” ที่ขับร้องโดย “แช็ค ชุมแพ vs อาบูม แชมป์มิราเคิลมิวสิค”
สำหรับงานเทศกาลอาหารถิ่น “ไทยฟุ้ง ปรุงไทย” (Thai Taste Thai Fest 2025) ชม-ชิม-ช้อป อิ่มท้อง-อิ่มใจ-ได้ความรู้ จัดขึ้นเป็นที่ปี 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2568 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เริ่มต้นด้วย ลองลิ้มชิมรสชาติอาหารที่หาทานได้ยากทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ จากกิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” แล้วไปเรียนรู้ต่อกับ อร่อยตามรอยภูมิปัญญา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 เส้นทาง ได้แก่ (1) อาหาร สายอันซีน 2) พหุวัฒนธรรม ล้ำรส (3) งดงามภูมิปัญญาล้ำค่าทรัพยากร (4) จากหยดน้ำแรกแห่งธารา ถึงคลื่นครามแห่งอ่าวไทย (5) ตามเส้นทางพี่สตังค์หรอยแรงชิมขนมและแกงถิ่นปักษ์ใต้ และ (6) Isan discovery จากนั้นไปสนุกสนานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด “ครัวฟุ้ง ปรุงไทย” Cooking Show โดย Chef Celebrity Thailand อาทิ เชฟพฤกษ์ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย, กัณฑิมา สารีบท เชฟท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนเจ้อุ้งลูกจีน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอาหารถิ่นด้วยการผสมผสานสมุนไพรไทยลงในอาหารและรังสรรค์ออกมาในสไตล์ฟิวชั่น พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงและนิทรรศการทางวัฒนธรรมที่คนไทยต้องภาคภูมิใจ
คุณประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ ที่สะท้อนตัวตน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสมานฉันท์ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้ให้กับผู้คน ดังนั้น การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก อีกทั้งปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลายรายการกำลังถูกคุกคามจากปัจจัยต่างๆ และด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็วทันสมัย อาจส่งผลให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กำลังเลือนหายและหาทานได้ยาก กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู อาทิ การจัดทำบัญชีในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ การประกาศขึ้นบัญชี และการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ทักษะสู่คนรุ่นใหม่”
ด้าน "บริพันธ์ ชัยภูมิ" นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เผยว่า “งานนี้มีกองทัพศิลปิน ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาร่วมสร้างความสุขสนุกให้กับแฟนๆ ซึ่งนอกจากทานอาหารอร่อยแล้ว ยังได้ฟังเพลงเพราะๆ เพลงลูกทุ่งถือเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน”
"แซ็ค ชุมแพ" ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง กล่าวเชิญชวนปิดท้าย “อยากเชิญชวนมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลาย ในวันที่ 12 - 14 กันยายนนี้ สำหรับใครที่อยากกินอาหารพื้นบ้านเมนูแปลกๆ หาทานยาก และที่ไม่เคยทานมาก่อน เราไม่ต้องเดินทางไปถึง 77 จังหวัด มางานนี้ถือว่าครบจบ ทั้งความสนุกและอาหารอร่อย”
พบกับงานเทศกาลอาหารถิ่น “ไทยฟุ้ง ปรุงไทย” (Thai Taste Thai Fest 2025) ปี 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2568 ณ รอยัลพาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ บอกเลยว่ามางานนี้งานเดียวได้ครบทั้ง ชม-ชิม-ช้อป อิ่มท้อง-อิ่มใจ-ได้ความรู้ และความบันเทิงจากเหล่าศิลปินดาราคนดังที่จะแวะเวียนกันมามอบความสุขกันแบบม่อนจอยแน่นอน