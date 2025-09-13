พูดเล่นหรือพูดจริง? คนบันเทิงเปิดตัวเป็น “มนุษย์ต่างดาว”

ทำเอาวงการเพลงฮือฮา แฟนๆ ออกมาหัวเราะ แต่พอฟังไปลึกๆ เริ่มจะเชื่อ เมื่อมีนักร้องชื่อดังออกมาเปิดเผยความลับว่าตัวเองคือเอเลี่ยน แม้ร่างกายจะเกิดกับโลกใบนี้แต่จิตวิญญาณของตนเองนั้นมาจากดาวดวงอื่น และยังมีนักร้องในวงการเพลงไทยหลายคนที่เป็นเอเลี่ยนเหมือนกัน
ผู้คนที่ศึกษาในเรื่องนี้อย่างลงลึก ต่างไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ดูแตกตื่น แต่กลับมองว่านี่คงจะถึงเวลาแล้วที่เหล่าบรรดา starseed (บุคคลที่เชื่อว่าตนเองเป็นจิตวิญญาณจากต่างมิติหรือนอกโลก ที่มาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อทำภารกิจบางอย่าง) พร้อมจะเปิดตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจของตัวเอง คือการนำพาผู้คนให้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ จงตื่นเพื่อทำภารกิจกับโลกใบนี้ได้แล้ว
“เฟิด Slot Machine” เปิดตัวตาที่ 3 รับแสงต่างดาวผ่านร่างเวลาเล่นคอนเสิร์ต
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เฟิดยอมรับว่าได้รับพลังงานบางอย่างจนรู้สึกว่าตัวเองกล้าที่จะพูดถึงเรื่องที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งจริงๆ ที่ผ่านมาตลอดสิบกว่าปี วง Slot Machine เปิดตัวเป็นต่างดาวผ่านบทเพลงมาตลอดตั้งแต่เริ่ม เด็กเฟิดเห็นเลข 17 ตั้งแต่จำความอ่านออกเขียนได้ มีความรู้สึกว่าตัวเองมีอุปนิสัยแปลกแยก ความคิดไม่เหมือนคนรอบข้างและครอบครัว คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่อง รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวกกลายพันธุ์
ในตอนที่ทำวงแรกๆ เฟิดได้มีโอกาสเห็น ufo ในตอนอายุ 19 ปี ได้รับการติดตัวอุปกรณ์จากต่างดาวที่เขากะลา พอเริ่มทำวงจริงตัว คอนเซปต์ วง Slot Machine ทุกเพลงที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะคำร้องหรือท่วงทำนอง คือข้อความจากต่างดาวทั้งสิ้น เฟิดบอกว่า “รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเครื่องมือ เป็นกระบอกเสียงทำหน้าที่กระจายเสียงออกไป ที่ใส่แว่นดำขึ้นคอนเสิร์ตเองก็เป็นความหมายในเชิงสัญลักษณ์ คือการปิดตาเนื้อเพื่อเปิดดวงตาที่ 3 เพราะเวลาเล่นคอนเสิร์ตทุกครั้ง ผมจะหลับตาทำสมาธิมีแสงส่องลงมา ให้ภายในทำงานปล่อยคลื่นเสียงออกไป ตัวเองจะไม่รู้ตัวแค่รู้สึกสงบท่านกลางผู้คน
“ป้าตือ สมบัษร“ นักสร้างแรงบันดาลใจผู้มีหูทิพย์ ตาทิพย์
เป็นอีกคนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากคนทั่วไปจนเป็นที่จดจำในฐานะเจ้าแม่อีเวนต์ แถมยังขึ้นชื่อว่าทักอะไรใครแม่นมากๆ แม้แต่คนที่อยู่รอบข้างต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อยู่ใกล้ป้าตือแล้วเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างในตัวป้า ซึ่งที่ผ่านมาเวลาไปออกรายการ ป้าตือมักจะพูดติดตลกเสมอว่าตัวเองนั้นเป็นคนประหลาด รู้สึกว่าตัวเองเป็นเอเลี่ยนสักสายพันธุ์นึง เพราะรู้สึกมีสมองที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ป้าตือนั้นเป็นคนเขียนหนังสือไม่เป็น จะเขียนผิดๆ ถูกๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เวลาจะเขียนทีต้องมีคนมาช่วยบอก เพราะในหัวคิดและจำทุกอย่างเป็นภาพ “เป็นคนที่จดจำทุกอย่างบนโลกนี้เป็นภาพ”
อีกความพิเศษคือป้าตือมีหูทิพย์ “เป็นคนที่ได้ยินทุกเสียงเข้ามาในหู 10 คนคุยอะไรกัน ได้ยินแยกแยะได้หมด หรือคนที่อยู่ใกล้กัน 15 เมตร หูของตือก็สามารถได้ยินว่าเขาคุยอะไรกัน เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว” และมากไปกว่านั้น ป้าตือก็ดูจะมีตาทิพย์ด้วย แกสามารถล่วงรู้ มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า เพียงแค่มองหน้าคนนั้น หรือวัตถุสิ่งของต่างๆ ก็สามารถรับรู้เรื่องราวของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ทั้งหมด ทำหลายๆ คนที่รู้เรื่องนี้ต่างพากันวิเคราะห์กันว่าที่ป้าตือใส่แว่นดำตลอดเวลา เพราะมีตาทิพย์มองเห็นเรื่องราวมากมายนั้นเอง
“ฟิตมิตรด้าม” starseed ผู้มาจาก Pleiades (กระจุกดาวลูกไก่)
ถือเป็นบุคคลที่สร้างความเซอร์ไพรส์และเป็นแรงกระสั่นสะเทือนให้กับสังคมคนตื่นรู้ หลังจากที่ครูสอนแรปฯ ชื่อดัง “ฟิตมิตรด้าม” หรือ “มิตร โมชดารา” ออกมาเปิดโลกแห่งจิตนาการที่ไร้ขอบเขตอันเหลือเชื่อให้หลายคนได้ทราบ ว่ามิตรเป็นโรคที่หาสาเหตุในการรักษาไม่ได้มาตั้งแต่เด็ก ชีวิตติดหล่มรู้สึก homesick ตลอดเวลา พยายามรักษาเรื่อยมาจนได้มาลองวิธีถอดจิต
วิธีนี้ทำให้มิตรได้ไปรู้จักตัวตนเดิมว่าแท้จริงแล้วมาจากดาว Pleiades (กระจุกดาวลูกไก่) ทำให้รู้ว่าอาการที่จิตใจเศร้าหมองเพราะจิตได้จากบ้านและลูกๆ 2 คนมาเกิดที่โลกใบนี้ มิตรเล่าทั้งน้ำตาย้ำว่าเป็นเรื่องที่เชื่อยาก แต่ก็อยากจะแชร์
“พีท ทองเจือ” ตัวพ่อต่างดาว กับคฑาปริศนา และภารกิจพาดวงจิตผู้คนกลับบ้านให้ได้มากและเร็วที่สุด
นำพาผู้คนลงลึกในเรื่องอารยธรรมโบราณและต่างดาวไปเรื่อยๆ จากการทำรายการยูทิวบ์ I know you know จนแฟนๆลงความเห็นชัดเจนว่า พีท ทองเจือ คือมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวมาอยู่กับมนุษย์ ไม่เพียงแค่แฟนรายการ แต่แขกรับเชิญหลายๆ อีพี ก็ยืนยันว่าพีทคือต่างดาว รวมถึง “หมอลักษณ์” ก็ฟังธงชัดเจน ใช่แน่นอน
ในรายการล่าสุด พีท เชิญครูมาทำการสะกดจิตข้ามมิติ ไปพบกับเหยี่ยวที่เป็น animal sprit guide (สัตว์ประจำตัวทางจิตวิญญาณ) สัตว์เลี้ยงสุดรักที่จากไปแล้วแต่พีทไม่อยากให้จากไปไหน พีท จึงไปสักรูปเหยี่ยวตัวนี้ไว้ที่มือและให้พระทำพิธีสะกดไว้ให้อยู่กับรอยสักของพีทตลอดเวลา
พีท ได้เจอกับคนที่ไร้รูปมีแต่แสง เขาได้มอบคริสตัลสีแดง ใส่ทะลุลงไปข้างในมือ พร้อมบอก ”นี่คือของวิเศษที่มอบให้ เดี๋ยวจะรู้ด้วยตัวเองว่าจะใช้ทำอะไร“ รวมถึงภารกิจที่พีทจะต้องทำจากนี้คือ “พาดวงจิตทุกคนกลับบ้านให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด” และยังบอกอีกว่าตัวพีทนั้นถูกฟอร์แมทมาให้สามารถทำทุกอย่างได้ “จงใช้คลื่นความถี่ 11000 Hz ปรับผู้คน”
คริสตัลสีแดง นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอร์ ที่เชื่อมโยงไปถึง คฑาพญานาคของพีทที่มีลูกแก้วสีแดง ซึ่งตอนนี้พีทฝากไว้กับ อาจารย์โอเล่ ญาณสัมผัส เนื่องจากพีทจำที่มาที่ไปของคฑานี้ไม่ได้ว่าไปได้มาจากไหนและใครเป็นคนให้มา อยู่ๆ ก็มีอยู่กับตัว เป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามช่วยพีทหาคำตอบไปพร้อมๆ กันรายการ I know you know
“บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด” เอเลี่ยนตัวจริงเสียงจริง เผ่าพันธุ์ Andromedans
ทำแฟนเพลงฮือฮาทั้งหัวเราะในความบ้า และบางคนก็เชื่อว่าสิ่งที่นักร้องหนุ่ม “บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด” พูดเป็นเรื่องจริง กับการเปิดเผยความลับที่เก็บงำมาตลอดชีวิตว่าตนเองร่างกายเกิดบนโลกนี้ แต่จิตวิญญาณมาจาก กลุ่มดาวแอนดรอเมดา และยังเผยอีกว่าไม่ใช่แค่ตนที่มาจากดาวอื่น ศิลปิน มิลลิ ,จ๋าย ไททศมิตร , ลิซ่า , โบกี้ไลออน , เดอะทอยส์ ก็เป็นต่างดาวเหมือนกัน
ภายใต้คอมเมนต์ที่หัวเราะ มองว่า บิ๊กท่าจะเพี้ยน “ท๊อฟฟี่ 3.50” และกลุ่มเขากะลา ได้ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้จากรหัส 1117 , 17 ที่อยู่รอบโซเชียลบิ๊ก แถมยังบอกอีกว่า ไม่ใช่มีแค่บิ๊ก ยังมี ก้อง ห้วยไร่ , โจอี้ ภูวศิษฐ์ ก็เป็นต่างดาวเช่นกัน
แม้จะยังไม่เปิดตัว ขณะที่ในโซเชียลต่างพากันหัวเราะบิ๊ก ด้านก้องได้แชร์โพสต์ของบิ๊ก พร้อมข้อความว่า…. “สมองเต็มไปด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเอาไว้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งจากสถานที่แห่งหนึ่งอันแสนไกล คนเหล่านี้ ดาวโลกมักพูดว่า อัจฉริยะ แต่ที่จริงแล้วเราไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ ที่จะถูกส่งข้อมูลเข้าสมองแตกต่างกัน หลายคนชอบนึกชอบคิดอะไรออกมา พูดอะไรออกมาโดยที่คนรอบข้างก็ไม่เข้าใจ เราไม่ได้อาศัยอยู่ในจักรวาลนี้คนเดียวหรอก ตอนวัยรุ่นผมเคยดึงดาว และผมทำมันได้จริงลงทุนไม่กี่บาท”
ด้าน โจอี้ เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับก้อง แม้จะยังไม่เปิดตัว แต่โจอี้เองก็เริ่มแชร์เรื่องราวของต่างดาว
การมีอยู่ของโลกใบนี้และนอกโลก แม้จะยังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป คนที่เงี่ยหูฟังอยู่เงียบๆมาเป็นเวลานาน หลายคนศึกษากันในระดับข้อมูลเชิงลึก คงถึงเวลาที่พวกเขาและองค์ความรู้เหล่านี้จะถูกพูดถึงกันเป็นเรื่องปกติ โดยไม่ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดอีกต่อไปแล้ว วันนี้ อีลอน มัสก์ ออกมาประกาศ “เอเลี่ยนกำลังจะมาแล้ว มนุษย์ควรต้องเตรียมพร้อมกับการมาเยือนอย่างเป็นทางการของเอเลี่ยน..“ พวกคุณพร้อมหรือยัง?