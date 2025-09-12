“ใบเฟิร์น” เผย “ท็อป จรณ” พูดถึงรักเก่าที่ดีที่สุด “ถ้าเขาหมายถึงเรา ก็ไม่ได้แปลกใจ” โสดสนิท หัวใจว่าง แต่กายไม่ว่าง

“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ตอบแล้ว! หลัง “ท็อป จรณ” พูดถึงรักครั้งเก่า บอกถ้าเขาหมายถึงเรา ก็ไม่ได้แปลกใจ ทำเต็มที่และดีที่สุดในทุกๆ ครั้ง ยันตอนนี้โสดสนิท หัวใจว่าง แต่กายไม่ว่าง งานแน่นเอี๊ยด ร่วมงานได้ แต่ต้องรอ 2-3 ปี ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อยากมีครอบครัวในสักวันนึง
“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” เปิดใจถึงกรณีที่อดีตคนรักอย่าง “ท็อป จรณ โสรัตน์” ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคลับฟรายเดย์ ถึงรักครั้งเก่าว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดและต่างเฝ้าดูความสำเร็จของกันและกัน จนหลายคนพุ่งเป้าว่าเป็นเจ้าตัว พร้อมยืนยันว่าตอนนี้หัวใจยังว่าง แต่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยจริงๆ เพราะถ่ายละครหนักมาก
“เห็นแว๊บๆ แต่ใช่เราไหม ไม่ทราบจริงๆ มันก็นานมากๆ แล้ว (เขาบอกเป็นความรักที่ดีที่สุด?) อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆ มันนานมากแล้วจริงๆ เราก็ไม่แน่ใจ โดยบริบทก็อาจโยงกันไปเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจริงๆ
แต่ถ้าเขาหมายถึงเรา สำหรับเฟิร์น เฟิร์นอาจไม่ได้แปลกใจอะไร เพราะตัวเฟิร์นเองรู้สึกว่าในทุกความรักที่เคยเกิดขึ้น เฟิร์นมั่นใจว่าเฟิร์นทำที่และดีที่สุดในทุกๆ ครั้งค่ะ เขาหมายถึงคนไหนดีกว่า เฟิร์นตอบแทนเขาไม่ได้จริงๆ ค่ะ สำหรับเฟิร์นไม่มีอะไร เพราะมันนานมากแล้ว ใช้ชีวิตมูฟออนกันไป ทำงานทำการกันไป นานมากๆ แล้วค่ะ ไม่ได้เจอ ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะ
พอคนโยงมาเป็นเรา หลายๆ คนก็โตมากับเรา เห็นพัฒนาการ เห็นทุกอย่าง เห็นทุกๆ ประสบการณ์ความรักของหนูอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องปกติค่ะ ไม่ได้ติดใจอะไรเลย ส่วนที่บอกว่าเขาพูดถึงดีมาก ยังไม่เห็นรายละเอียด ก็แล้วแต่ความคิดเห็นคนค่ะ เราไม่ทราบจริงๆ”
พร้อมร่วมงาน แต่ต้องรออีก 2-3 ปี เพราะตอนนี้งานแน่นมาก
“อนาคตถ้ามีโอกาสร่วมงานกันได้ไหม จะให้หนูรับงานเพิ่มตอนนี้เลยเหรอคะ (หัวเราะ) อีกประมาณ 2-3 ปีได้ค่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากัน ไม่มีโอกาสเจอกันเลย อย่างที่บอกว่าเฟิร์นอยู่ในป่าในเขา ข่าวก็เพิ่งเห็นก่อนมาแว๊บๆ นี่เองค่ะ ไม่มีสัญญาณ ไม่มีอะไรเลย
ถ้ามีคนติดต่องาน เฟิร์นไม่มีปัญหา อยู่ที่คิวของเฟิร์นซะมากกว่าว่าได้ช่วงไหน อีก 2 ปีถึงว่าง ถ้าความสัตย์จริงก็เป็นเช่นนั้นค่ะ แต่ติดต่อมาก่อนได้ค่ะ เผื่อมีอะไรขยับ ส่วนใหญ่เงื่อนไขหลักๆ ของเฟิร์นมีแค่คิวเลยค่ะ รองลงมาคือบทที่อยากเล่น ท้าทาย อ่านแล้วสปาร์กจอยไหม”
หัวใจว่างมาก แต่กายไม่ว่าง
“หัวใจว่างมากค่ะ ยังทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็ดีแล้ว ไม่ต้องรีบมี วางไปด้วยกัน แฟนมันหายาก (สวยขนาดนี้ ว่างจริงหรือเปล่า?) ใช่ไหมคะ ว่างจริงๆ ใช่ไหมคะ หัวใจว่างค่ะ แต่กายไม่ว่างเลยตอนนี้
ไม่มีใครจีบเลยค่ะ ไดเรกต์เคยเปิดครั้งนึงแล้วมีแปลกๆ เยอะค่ะ เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่า ไม่เป็นไร ตกใจนิดหน่อย มาแนวพูดตรงนี้ไม่ได้เลย โอ้ มหัศจรรย์
(อยากมีความรัก?) จริงๆ ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีนะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะปิดใจตลอดชีวิต ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ ยังเชื่อพรหมลิขิตอยู่อย่างนั้น ไม่เหงาเลยค่ะ กองหนูก็ไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะ ถ่ายอยู่อย่างนั้นจริงๆ ค่ะ กลับบ้านก็หมดแรง อาบน้ำนอนได้เลย ไหนจะมีหมาอีกหนึ่ง อุ้ย วันนี้พูดมากเนอะ เหมือนไม่ได้เจอคนนาน
ส่วนที่ให้ไปขอพระแม่ กลัวขอพระแม่มาแล้วดูแลได้ไม่ดีค่ะ คิดว่าเดี๋ยวจังหวะพร้อม น่าจะได้มีเหมือนคนอื่นเขาแหละ ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างมีความสุขแหละค่ะ เฮฮาทุกวัน มุมมองความรักก็ยังสวยงามอยู่นะ อยากมีครอบครัวในวันนึงค่ะ สเปกไม่มีจริงๆ ผู้ชายไม่มีสเปกจริงๆ ค่ะ”