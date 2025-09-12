“เอ จักรพรรดิ” โผล่โหนกระแส แจงปมน้ำดำล้างดวงคือข้าวสารย้อมสี! ทึ่ง “กรรชัย” หล่อ ประกาศเลิกทำพิธี - เป็นอาจารย์แล้ว

“เอ จักรพรรดิ” โผล่โหนกระแส แจงปมน้ำดำล้างดวงคือข้าวสารย้อมสี ยันไม่ได้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษ อ้างคนก้มกราบเป็นเหตุสุดวิสัย ทึ่ง “กรรชัย” หล่อ รับทุ่มเงินจ้าง “ทนายตั้ม” แสนกว่าบาทต่อเดือน แม้ติดคุกแล้ว น้องสาวทนายตั้มโผล่แย้ง ประกาศเลิกทำพิธี - เป็นอาจารย์แล้ว เดินหน้าขายสบู่ต่อ
หลังจากถูกเปิดว่า “เอ จักรพรรดิ” อาจเป็นผู้วิเศษรายที่ 4 ต่อจาก หมอบี, เจน ญาณทิพย์, อ.เชียง มีการขุดการทำพิธีต่างๆ นานา ทั้งฝากดวง , น้ำไหลเป็นสีดำ เพื่อล้างดวง, ขายยาเบาหวาน รวมทั้งก่อนหน้านี้ มีภาพที่อาจารย์เอเดินบนพรมแดง แล้วมีคนก้มกราบ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก
รายการ โหนกระแส วันที่ 12 ก.ย.ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ทุกซอก เอ จักรพรรดิ มาพร้อม ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
กังวลใจอยู่มั้ย?
เอ : ตื่นเต้นครับ (หัวเราะ)
เคยเห็นภาพคุณเอถ่ายกับทนายตั้ม คุณเกี่ยวข้องอะไรกับทนายตั้ม?
เอ : ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ช่วงนั้นเราพอเป็นที่รู้จักบ้างในสื่อโซเชียล ทีนี้จะมีคนแอบอ้างเอาภาพของเราไปบอกว่าจะแจกเงินบ้าง เป็นเพจปลอม เราก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร เพราะเราเพิ่งมาอยู่ในกรุงเทพฯ ก็เห็นทนายตั้มเขาดัง เรารู้จักเขา ก็เลยติดต่อเขาไป
คิดแพงมั้ย?
เอ : ก็..ก็ พอสมควรอยู่ครับ
ค่าปรึกษาเดือนเท่าไหร่?
เอ : จ่ายเดือนละแสนกว่าบาทครับ
ทนายสายหยุด : ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้น พี่ตั้มจำคุกไปแล้ว นี่ก็ยังจ่ายต่ออีกหลายเดือน
เอ : เราไม่รู้เหมือนกันครับ (หัวเราะ)
ทนายตั้มจำคุกแล้ว ก็ยังจ่ายเงินเดือนให้เขาทุกเดือน?
เอ : ใช่ พี่ทนายหยุดสงสาร ก็เลยเข้ามาช่วยครับ
ทนายสายหยุด : เขามีธุระปรึกษา ไม่รู้จะติดต่อใคร ผมบอกว่าออฟฟิศเขาปิดไปตั้งนานแล้ว เด็กๆ กระสานซ่านเซ็นไม่มีใครอยู่แล้ว เขาบอกเขายังจ่ายเงินอยู่
แล้วโอนให้ใคร?
เอ : โอนเข้าบริษัทครับ
โอนหลายเดือนมั้ยหลังเขาติดคุก?
เอ : ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เพราะน้องเขาจะทำมาเป็นเดือนๆ เราก็ใจซื่อมั้งครับ มันมีสัญญาว่า 3 ปี ปีละเท่านี้ๆ เราก็คิดว่าเราก็ต้องจ่ายตามสัญญา เราก็จ่ายไปแบบนี้
อาจารย์ต้องล้างดวงให้ตัวเองแล้วนะ อาจารย์จะไปล้างดวงให้คนอื่นผมว่าไม่จำเป็นแล้ว ล้างให้ตัวเองก่อน ถือว่าดวงไม่ดีนะ ต้องมานั่งจ่ายเงินฟรี?
เอ : ครับ (หัวเราะ)
เมื่อเช้าหลายเพจเขารู้ว่าอาจารย์จะมาที่นี่ อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ลงเลยว่ามันผ่านช่อง 3 เห็นพรมแดงปูมาถึงห้องส่ง ร่มก็มา อาจารย์เหยียบพรมแดงมาหรือเปล่า?
เอ : ไม่เคยปูพรมแดงเดินครับ
แต่ก็มีลักษณะเหมือนคนกราบไหว้ หมอบกราบ?
เอ : อธิบายได้ครับ เก็บกดมาสองปี มันเป็นภาพเมื่อสองปีที่แล้ว และเราไม่มีโอกาสได้ออกมาพูด
งั้นพูดเลย?
เอ : โดยปกติแล้วที่เทวาลัยของเราจะมีการจัดพิธีอยู่ แล้วพิธีจำเป็นต้องมีการปูพรม ฉะนั้นตอนขับรถเข้ามา จอดปุ๊บ วันนั้นผมใส่เสื้อผ้าเพื่อเตรียมเข้าพิธีเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นเดินลงมา ชุดนี้ไม่ใช่ลุคที่ใส่ปกติครับ
คนคุกเข่าแล้วยาวเลย คุณลงมาแล้วไงต่อ ตกใจมั้ย?
เอ : ตกใจครับ ผมก็อุ้ยอยู่เหมือนกัน ตกใจแล้วก็บอกว่าร้อนให้คนเข้าไปนั่งข้างใน สาเหตุที่คนเยอะในวันนั้นเพราะว่าจะมีการจัดพิธี
พิธีอะไร?
เอ : ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าพิธีอะไร แต่เราเริ่มมีการเตรียมสถานที่ครับ
คุณก็นั่งแบบนี้ ลูกศิษย์ลูกหาก็นั่งข้างล่าง?
เอ : ตอนแรกจะนั่งข้างล่างเหมือนกัน แต่เขาไม่ยอม ก็เข้าใจลูกศิษย์ว่าเขาให้เกียรติเรานั่นแหละครับ แต่เราไม่ได้มองว่าภาพนี้น่ารักนะครับ มองว่าเป็นสิ่งที่พลาดมาก หลังเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเราก็แก้ไขมาโดยตลอด หลังจากนั้นไม่อนุญาตให้ใครก็ตามนั่งกับพื้น แล้วให้ยืนคุยกัน กอดกัน สัมผัสกันได้ตามปกติเลยครับ
คุณเอาคฑาทำอะไร?
เอ : เป็นคฑาพระพิฆเนศ เขาอยากให้เราทำอะไรบางอย่างให้หน่อย เรามีคฑาพระพิฆเนศ ก็ให้พร ให้บารมีท่านปกปักรักษา
เคยเอาน้ำรดหัวลูกศิษย์มั้ย?
เอ : ไม่มีครับ
ยืนยันว่านั่นแค่ครั้งเดียวที่คนทำแบบนั้น ครั้งอื่นๆ ไม่มีเหรอ?
เอ : เราระวังเพราะตอนนั้นกระแสแรงมาก เราระวังเพราะเราก็ไม่สบายใจ เป็นเรื่องที่เราพลาดมาก และไม่น่ารักเลย
มีคนพูดว่าอาจารย์ใช้คำว่าเอ จักรพรรดิ พอมีคำว่าจักรพรรดิคือกษัตริย์ ราชา บวกกับคนมานั่งหมอบกราบ คุกเข่า กางร่ม มีพรม คนเลยมองว่าอาจารย์ตั้งใจเป็นจักรพรรดิ?
เอ : ไม่เลยครับ คำว่าจักรพรรดิ เป็นคำที่ผมตั้งใจบอกตัวเอง เตือนตัวเองว่าหนักแน่นนะ มุ่งมั่นนะ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง ฉะนั้นเอ จักรพรรดิ ผมถึงเอามาใส่ เมื่อก่อนผมชื่อเอ นีออน ซึ่งคำว่านีออน มาจากแบรนด์สบู่ที่ผมขายเมื่อก่อน และตอนนี้ก็ยังขายอยู่
ยังไงต่อ?
เอ : เราก็เรียกตัวเอง เอ จักรพรรดิ ทุกครั้งที่เราพูด เราจะได้เข้มแข็งขึ้น
ภาพสมัยก่อน?
เอ : หน้าเดิมด้วยครับ
ปัจจุบันล่ะ?
เอ : หน้าใหม่เรื่อยๆ
เป็นอาจารย์แล้วเปลี่ยนหน้าได้ด้วยเหรอ?
เอ : เป็นอาจารย์ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามดูดี ห้ามดูแลตัวเองนะครับ
หน้าเก่าก็ดี มีหนวดจิ๋ม เป็นโหงวเฮ้งเหรอ?
เอ : ตอนนั้นคิดว่าเท่ครับ
ทำไมอยู่ดีๆ มาเป็นอาจารย์ได้ไง เมื่อก่อนคุณทำอะไร?
เอ : เริ่มต้นจากขายสบู่มาก่อน ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขายมาเรื่อยๆ พอเราขายก็มีจุดเปลี่ยนหลายเรื่อง การทำธุรกิจก็สะดุด ถูกฟ้องล้มละลาย ในช่วงนั้นเราโดนพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้ว มันมีคำนึงของลูกถามว่าป่ะป๊า เขาจะมายึดของเล่นหนูมั้ย เราก็สะเทือนใจมาก มันไม่มีทางออก ก็เลยเดินไปห้องพระ และหิ้งเทพของเรา ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีปาฏิหาริย์จริงๆ ขอให้ลูกผ่านพ้นเรื่องราวเรื่องนี้ให้ได้ แล้วลูกพร้อมเผยแพร่บารมีของทุกพระองค์ มันเหมือนเป็นการปฏิญาณตัวไปเลย หลังจากนั้นเราก็ไปขึ้นศาลที่ศาลล้มละลายกลาง ก็ไปชี้แจงต่อหน้าศาล ศาลท่านก็เมตตา จากพิทักษ์ทรัพย์เป็นการไกล่เกลี่ย และคืนให้เรา เราก็ได้ลุกขึ้นมาสู้อีกหนึ่งครั้ง หลังปาฏิหาริย์ครั้งนั้น เดิมเรามีความเชื่ออยู่แล้ว
ที่เล่ามีหลักฐานยืนยัน ไม่ได้เล่านิทาน?
เอ : มีหลักฐานยืนยันครับ ล้มละลายจริงครับ เสร็จเรียบร้อย ถึงแม้เราเริ่มได้ของคืนมาแล้ว แต่สถานการณ์การเงินของเรายังแย่อยู่ ตอนนั้นน่าจะเจอโควิดด้วยเราก็เลยขายอะไรก็ได้ที่เราสามารถขายได้ แล้วมันก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์ เราขายแป๊บนึง เราก็ฟื้นขึ้นมาได้เลย เราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเริ่มต้นของเรา เราไม่ได้ประกาศว่าเราเป็นผู้วิเศษใดๆ เราก็บอกว่าเราบูชาสิ่งนี้ เราศรัทธาสิ่งนี้ เท่านั้นเองครับ แต่คำว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นตอนแรก เริ่มจากตอนที่ตัวผมเวลาไลฟ์สด ผมมักมีการสอนทำคอนเทนต์บ้าง สอนการขายการตลาดออนไลน์บ้าง รวมถึงแชร์ประสบการณ์ชีวิตบ้าง กลุ่มเพื่อน หรือหลายๆ คนก็เริ่มเรียกอาจารย์ เหมือนเขาให้เกียรติ เท่านั้นเองครับ
ทุกวันนี้คุณมีเพื่อนรอบๆ ข้างอยู่มั้ย?
เอ : มี เพราะว่าทุกคนมองผมเป็นอาจารย์ แต่เวลาใช้ชีวิตปกติ ผมใช้ชีวิตปกติมากเลยครับ กินส้มตำ ทำทุกอย่าง ในคอนเทนต์ก็นำเสนอเป็นมนุษย์ปกติหนึ่งคนเลยครับ
เพื่อนเรียกอาจารย์มั้ย?
เอ : เรียกเป็นบางคน เป็นบางครั้งครับ บางคนเรียกเอบ้าง อาจารย์บ้าง
คุณเคยเจอวิกฤตชีวิตคุณ คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วได้สมปรารถนา การขึ้นมาเป็นอาจารย์ มันขึ้นมาเป็นได้ยังไง?
เอ : การเป็นครูบาอาจารย์ เนื่องจากเราได้ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะมาสายนี้ เราก็มีโอกาสได้เริ่มเรียนโหราศาสตร์ไทยก่อน เรียนกับท่านนึง ขออนุญาตไม่เปิดเผย
อาจารย์มีชื่อเสียงมั้ย?
เอ : ไม่ได้มีชื่อเสียงมาก เรียนกับท่านเสร็จเรียบร้อยก็มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์หลายท่าน เราได้มีโอกาสเจอวิชา พระลักษณ์หน้าทอง เป็นวิชาที่น้อมนำเอาบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำพิธีให้ แต่ว่าในพิธีจะเป็นการทำทุกอย่างขึ้นมาจากทองคำ ที่เป็นหน้ากาก เป็นของที่ใช้ในการทำพิธี เราก็เริ่มทำ แล้วเรารู้สึกว่า เราอยู่สายนี้เรามีความสุข เราก็เริ่มทำมา แต่ทุกครั้งที่เราทำพิธีพระลักษณ์หน้าทอง เราจะเก็บค่าครูแค่ 9 บาท และทุกคนที่มาทำพระลักษณ์หน้าทอง เราก็มีอาหารเลี้ยง มีสถานที่ในการรองรับ เราทำด้วยความสุข นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์ครับ
เราบอกเราเป็นอาจารย์เลยเหรอ หรือคนอื่นเรียกเรา?
เอ : คนอื่นเรียกเรา แต่ถามว่าเวลาผมพูดสื่อสารในเพจตัวเอง ผมก็เรียกตัวเองว่าอาจารย์นะครับ เพราะผมรู้สึกว่าผมกำลังสื่อสารกับกลุ่มคนที่กำลังให้เกียรติ และเรียกเราว่าอาจารย์
คุณทำพิธีฝากดวง?
เอ : ผมไม่ได้ทำครับ แต่เป็นท่านพราหมณ์ทำทั้งหมดครับ
แต่คุณเป็นคนนำดวงไป?
เอ : ผมเป็นคนนำดวงไป แล้วก็เป็นตัวแทนในการตั้งจิตอธิษฐานแทนครับ เพราะดวงของทุกคนอยู่ด้านหน้า
เงินเดือนละเท่าไหร่ต่อคน?
เอ : มีสองแบบครับ ถ้าชุดพิธีที่เสร็จแล้ว ก็คือเสร็จไปเลย ไม่มีเป็นรายเดือน แต่ถ้าเป็นรายเดือนแล้วแต่สมัครใจ เพราะเป็นการบูชาของมงคลต่อเดือน
พี่ถอนหายใจทำไม?
ทนายสายหยุด : ลุ้นครับ (หัวเราะ) คิดว่าจะเล่นตั้งแต่เบรกแรก (หัวเราะ)
หลายคนอาจถามว่าทำไมผมเรียกอาจารย์ ผมให้เกียรติ ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของผมนะ การเรียกว่าอาจารย์ผมให้เกียรติแขกรับเชิญ ข้างหลังอาจเรียกเอเฉยๆ รู้สึกมั้ยว่าสังคมกำลังมองว่าเป็นการตั้งตนเป็นผู้วิเศษ หากินกับความเชื่อของคน?
เอ : เรื่องความเชื่อ มันก็มีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อ แต่ส่วนตัวผมแล้ว ข้อที่หนึ่ง ผมไม่เคยตั้งตนเป็นผู้วิเศษ
แต่การกระทำอาจเป็นแบบนั้น?
เอ : การกระทำ ถ้าวิเคราะห์จริงๆ สิ่งที่ผมทำคือพระลักษณ์หน้าทอง ผมแค่ทำตามครูบาอาจารย์ท่านสอนมา แล้วก็ไม่ได้คาดหวังจากการทำพิธีนั้น นอกเหนือจากนั้นคือการบูชาวัตถุมงคล ใดๆ ต่างๆ ถ้าเป็นพิธีกรรมส่วนมาก ผมไม่ได้มองว่าตัวเองเก่ง ยิ่งใหญ่ แทบทุกวิธีจะเชิญท่านพราหมณ์หรือครูบาอาจารย์มาทำพิธีแทนเสมอ
คุณมีหน้าที่เก็บเงินอย่างเดียว?
เอ : บริหารจัดการครับ
เลี่ยงคำพูดได้เก่งมาก คนก็ต้องเอาเงินมาจ่าย อย่างค่าการฝากดวง มันคือพิธีอะไร?
เอ : ทั้งหมดเกิดขึ้นตอนผมเดินทางไปประเทศอินเดียครับ ผมไปแล้วเห็นพิธีเหล่านี้ ผมก็เลยรู้สึกว่าเราชอบ เราหลงใหล เพราะเรามีความเชื่ออยู่แล้ว จังหวะนั้นเป็นเวลาที่ผมไปบวชเพื่อเปลี่ยนศาสนา จากพุทธเป็นพราหมณ์ฮินดู เราเห็นแล้วเราศรัทธา เราเชื่อมาก่อนอยู่แล้ว พอเห็นมาก็รู้สึกว่าเราลองทำดูดีกว่า ส่วนตัวทำแล้วรู้สึกดี มีความสุข มีพลัง เกิดความมงคลกับชีวิต ก็เลยคิดว่าถ้าใครอยากทำก็ทำได้แต่ถ้าสมมติบินไปทำเอง จะค่อนข้างยาก เราก็เลยเกิดมีการบูชาวัตถุมงคล ถ้าบูชาวัตถุมงคลเรียบร้อยจะได้นำดวงไปทำพิธีด้วย
คุณเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นพราหมณ์ฮินดู จริงๆ มันต้องสืบเชื้อสายหรือเปล่า?
มหาหมี : ไม่ครับ แล้วแต่ความเชื่อ เขาสามารถเปลี่ยนได้ครับ
พอเป็นเรื่องดวง วิธีการทำแบบไหน?
เอ : อย่างแรกเลย ผมจะมีพิธีทั้งหมด บอกทุกคนให้ครบหมดเลยว่าพิธีกรรมมีอะไรบ้าง ผู้บูชาสิ่งใดจะได้ทำพิธีแบบใด โดยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือก ผมจะบอกรายละเอียดว่าพิธีเริ่มต้นที่ไหน ทำที่วัดใด ใช้พราหมณ์ทำพิธีกี่ท่าน ใช้เวลากี่วัน ไปทั้งหมดกี่วัด แจ้งครบหมดเลย แจ้งเสมอว่าผู้ทำพิธีคือท่านพราหมณ์ เราไปอินเดียครั้งที่แล้ว เราใช้พราหมณ์ทั้งหมด 621 ท่านในการทำพิธี ทั้งหมดนี้เราได้แจ้งทั้งหมดแล้ว รวมทั้งของมงคลที่จะได้รับ นอกเหนือจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งวิธี คือวิธีประวิตระ ยาตรา ล้างดวง ตามความเชื่อเป็นความเชื่อของพราหมณ์อินเดียใต้ จะเชื่อว่าก่อนเราทำพิธีมงคลใด ต้องมีการล้างทำให้บริสุทธิ์ ทำให้สะอาดก่อน พิธีนี้จึงเป็นพิธีที่เกิดขึ้นทันที จัดขึ้นที่ประเทศไทย จัดที่จักรพรรดิเทวาลัย ในพิธีกรรมจะนำชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของผู้ร่วมพิธีเข้ามาในพิธี แต่ละดวงก็จะมีการบรรจุหลอดมวลสาร และหลอดดวงเข้าไปข้างใน ในการทำพิธี ผู้ทำพิธีคือท่านพราหมณ์ ที่มาจากอินเดียใต้ ที่เห็นผมอยู่ในพิธีอยู่ตรงกลาง มีการปาไฟ ผมเป็นตัวแทนคนที่ร่วมพิธี เพราะเขามาร่วมด้วยตัวเองไม่ได้ครับ
เท่าไหร่?
เอ : เริ่มต้นที่ 999 บาทครับ ฟังดูอาจจะเยอะนะครับ แต่ 999 บาท หนึ่งได้ของมงคล สองได้พิธีกรรม และเราไปทำพิธีกรรมที่อินเดีย และได้พราหมณ์ทำพิธี 621 ท่านครับ
ตอนขายสบู่ได้เงินเยอะมั้ย?
เอ : ถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจ สามารถเลี้ยงดูพ่อกับแม่ได้อย่างดีครับ
เขาบอกว่าคุณทำปีเดียวได้ 300 ล้าน จริงมั้ย?
เอ : ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
แสดงว่าคุณเป็นนักขายที่เก่งมาก?
เอ : ใช่ครับ
เป็นไปได้มั้ยคุณประสบความสำเร็จเรื่องการขายสบู่ วันนี้คุณใช้วิธีเดียวมาเล่นกับความเชื่อของคน เพียงแต่คุณไม่ได้ขายสบู่ คุณขายความเชื่อ ใช้วิธีเดียวกันในการตั้งราคาใกล้ๆ กันเพื่อเอาใจคนรากหญ้าที่สามารถให้เงินคุณเพื่อการชวนเชื่อได้?
เอ : บอกว่าใช้พรสวรรค์ด้านการขายมาช่วย ก็เป็นไปได้ครับ แต่ท้ายสุดแล้ว ทุกการทำพิธีมาจากความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาจริงๆ
ไม่ได้หวังเงินอย่างเดียว?
เอ : ไม่ได้หวังอย่างเดียว ถ้าลูกศิษย์ที่ทำมาด้วยกันจะรู้ว่าอย่างขายของมงคลชิ้นนี้ปุ๊บ ผมจะมีการจัดพิธีต่อ จะจัดใหญ่ให้สมกับที่เขาตั้งใจมา ตั้งใจทำ ฉะนั้นอย่างที่หลายคนบอกว่าอาจจะรวยมาก จริงๆ แล้วเรามีรายรับครับ เพราะการดำเนินธุรกิจต้องมีรายรับ แต่ท้ายสุดแล้วทุกอย่างเราจะไปลงกับพิธีกรรม
ทำไมเดือนนึงต้อง 299 ต้องจ่ายถึง 1 ปี?
เอ : 299 เป็นทางเลือกสำหรับคนอยากฝากดวง แต่เงินไม่พร้อม มีไม่ถึง 999 บาท 299 ก็เงื่อนไขเดียวกัน หนึ่งคุณได้รับของมงคล แต่ละเดือนอาจเป็นแผ่นยันต์บ้าง กำไลบ้าง แต่ส่วนมากมาจากอินเดีย เราจะแจ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าของมงคลจะไม่ได้ชัดเจนนะว่าเดือนนี้ได้รับอะไร ขึ้นอยู่กับว่าเราไปอินเดียแล้วเราไปวัดไหน เราได้อะไรมา แต่ถ้าสมมติ 299 นี้ รู้สึกไม่สบายใจ ไม่อยากทำ จะไม่มีการบังคับ ไม่ผูกมัด ตัดสินใจเองเลย เราไม่มีการทวงถามด้วยครับ เราจะบอกแค่ว่าเราไปทำพิธีที่นี่นะ
ฝากดวงที่ไหน ยังไง แบบไหน?
เอ : ดวงจะถูกทำพิธี ตามพิธีที่วัดที่เราไปที่อินเดีย
เหมือนบางคนไปมาเก๊า คุณไปจุดธูปแล้วฝากธูปไว้ที่นั่น ฝากเป็นรายปี เขาก็จะแขวนไว้ให้เป็นปี แล้วจ่ายเงิน?
เอ : แต่ของเราจะทำเป็นรอบพิธีโดยท่านพราหมณ์ครับ สมมติเดือนนี้ผมเดินทางไป เราก็ติดต่อท่านพราหมณ์ ท่านพราหมณ์ก็ทำพิธีให้ 2-3 ชม. ดวงเขาก็อยู่ในอินเดีย เอาใส่ไว้ในหลอด
พราหมณ์ได้อะไร?
เอ : ได้ค่าจ้างครับ
เท่าไหร่?
เอ : แล้วแต่ท่านครับ เพราะบางท่านเป็นอาจารย์มีชื่อเสียง บางท่านก็แก่วิชามาก การจ่ายค่าตัวท่านพราหมณ์ บางครั้งอาจ 3 พันบาท 5 พันบาท 1 หมื่นบาท แล้วแต่เลยครับ
อาจารย์ได้อะไร?
เอ : ข้อที่หนึ่ง ผมได้ความสุขที่ได้ทำ ข้อที่สองบอกตรงๆ ว่าพอเราประกอบกิจการแบบนี้ เราก็ต้องมีผลกำไรเข้ามาบ้าง
ยอมรับว่ามีกำไร เข้าใจได้ มันคือธุรกิจหนึ่งเหมือนกัน คุณอาจค้าขายแบบนี้ ฝากดวง เอาดวงไปฝาก อาจมีไกด์ที่เอาดวงไปฝากที่วัดโน้นวัดนี้ เคยได้ยิน เข้าใจได้ แต่การที่คุณไปบอกว่าฝากดวงแล้วเขาจะได้โน่นได้นี่แล้วบางคนเขาไม่ได้ คุณรู้มั้ยว่าเข้าข่ายพฤติกรรมความผิด?
เอ : จริงๆ แล้วเวลาที่เรามีการนำเสนอ เวลาไลฟ์สด ผมจะเน้นเรื่องวิธีกรรม เช่นวัดนี้คนไปขอพรเรื่องอะไร ทำพิธีนี้เพื่อสิ่งใด เสริมด้านใด ตัวผมไม่ได้บอกว่าทำแล้วต้องได้รางวัลนี้นะ ต้องได้แบบนี้ เราจะไม่พูดครับ
แต่ด้วยความที่คุณเป็นยอดนักขาย คุณขายเก่ง แต่สิ่งที่คุณพูดเป็นการชวนเชื่อว่าจะได้รับผลแบบนี้แน่ คนก็เลยมาฝากดวงกับคุณ แต่ถึงเวลาเขาไม่ได้ขึ้นมา ถ้าวันนี้จะมาบอกว่าบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง อาจไม่ใช่ไง เพราะคนเขาเชื่อว่าเขาต้องได้ เขาถึงได้มาทำ ตรงนี้คุณกังวลใจมั้ยว่าจะมีฐานความผิดเกิดขึ้น?
ทนายสายหยุด : ผมก็เข้าไปดูที่เขาโฆษณาขาย เขาไม่มีการบอกว่าจะได้อะไร พูดง่ายๆ ว่า ใครอยากเสริมดวง เหมือนในไทยทำบุญ 9 วัด ทัวร์บุญไปโน่นไปนี่ แต่บินไปด้วยตัวเอง มีอาจารย์นำพิธีไป ถามว่ากลับมาแล้วจะถูกหวย ประสบความสำเร็จมั้ย ไม่มีใครรับรองได้ เรื่องนี้ต้องรู้กันอยู่แล้ว คุณฝากไป 299 999 ถึง 9 พัน ตีว่าหมื่นนึง บินไปอินเดียเองก็คงไม่พอ มันเป็นความเชื่อผมไม่ว่าใครถูกใครผิดหรอก แต่จะว่าหลอกหรือเปล่า ผมดูแล้วดูอีกมันไม่ได้เข้าข่ายหลอกลวง แต่อาจหมิ่นเหม่ว่าโฆษณาอวดอ้างเกินจริงมั้ย ตรงนี้ต้องพิจารณาดูอีกที แต่ฉ้อโกง รับบริจาค เอาไปทำว่าจะได้อะไร ผมดูแล้วมันไม่มี ถ้ามีผมไม่กล้ามาแน่นอน
มหาหมี : เปลี่ยนศาสนาเป็นฮินดู นิกายอะไร
เอ : ไวษณพครับ
มหาหมี : คือนับถือพระศิวะ สิ่งที่ทำไม่ว่าเรื่องการบูชาไฟ หรือประวิตระ ยาตรา อยู่ในคัมภีร์ของไวษณพ เขาต้องการดลบันดาลอะไร ที่อาจารย์บอกสานุศิษย์
เอ : เวลาผมจะสื่อสาร ผมจะบอกแค่ว่าเป็นการเพิ่มความเป็นมงคล ล้างสิ่งที่ไม่ดีครับ ตามความเชื่อ
มหาหมี : ได้ทำเป็นใบโฆษณามั้ยครับ
เอ : มีรายละเอียดที่แจ้งไว้
เวลาเผยแพร่ คุณเผยแพร่ทางไหน อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กมีบอกก่อนมั้ย?
เอ : มีบอกก่อนครับว่าจะมีพิธีอะไรบ้าง
มหาหมี : ของอาจารย์เอ ผมจับประเด็นได้ หลักมีอยู่สองอย่าง หนึ่งสิ่งที่อาจารย์เอทำ เป็นเรื่องความเชื่อเขา เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญไทยเราคุ้มครองความเชื่ออยู่แล้ว แล้วสิ่งที่อาจารย์เอเชื่อจะแยกเป็นระหว่างความเชื่อกับศาสนา กับความเชื่อเรื่องลัทธิ แต่สิ่งที่อาจารย์เอทำ มันคาบเกี่ยวระหว่างลัทธิกับศาสนา เนื่องความเป็นฮินดูจริงๆ เขาถือพระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ บางนิกายถือพระแม่อุมาเทวี หลักการทำพิธีของฮินดู เขามีคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีอยู่ 4 อย่างคือฤคเวท , ยชุรเวท , สามเวท , อาถรรพเวท ทีนี้สิ่งที่อาจารย์เอเรียนผมไม่ทราบว่าเรียนไปถึงอาถรรพเวทหรือยัง คือฤคเวทคือบทสวดที่สรรเสริญเทพเจ้าของเขา มีพิธีบูชายัน พิธีทุกอย่างรวมอยู่ในฤคเวท รวมถึงวิธีที่อาจารย์ว่า คือบูชาเทพเจ้า สำคัญที่สุดคืออาถรรพเวท วิธีการลงนะหน้าทอง อะไรก็แล้วแต่ เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเครื่องตั้งทาน เครื่องป้องกันหรือทำให้เกิดสิ่งดลบัลดาล เป็นอาถรรพเวท แต่ปรากฏว่าอาจารย์ไม่ได้เรียน อาจารย์ทำตามสิ่งที่อาจารย์เชื่อว่าทำได้ ฉะนั้นก็เป็นเรื่องลัทธิความเชื่อของอาจารย์ที่เอาศาสนาอินเดียใต้ คือศาสนาพราหมณ์ ย้อนไปเมื่อ 3 พันปีที่แล้ว มันเกิดคนกลุ่มนึงเรียกว่าชนอารยัน สมัยก่อนชมพูทวีปมีสองชน คือมิระกะ คือชาวบ้านที่ไม่เจริญ กับอารยัน อารยันเข้ามาก็เอาเรื่องเทพเจ้ามาด้วย เขาเชื่อเรื่องสุริยเทพ กับเทพต่างๆ ประจำธาตุ เขาก็ตั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูขึ้นมา เพราะถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง พระวิษณุเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง พระศิวะคือผู้ทำลายสิ่งชั่วร้าย พระแม่อุมาทำลายสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกัน ทีนี้พอเอามาปั๊บ จึงเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยพิธีกรรม แต่ศาสนาสิ่งที่อาจารย์พูด มันเป็นศาสนาที่พุทธเราหักล้างมาโดยตลอด ไม่ว่าพิธีกรรมอะไรต่อมิอะไร ฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ว่า สิ่งที่อาจารย์เชื่อนั้น อาจารย์ต้องทำได้ด้วย ถ้าสมมติทำไม่ได้ แล้วไปโฆษณาว่าทำได้ อันนี้ผิด แต่ถ้ามีอยู่ แต่บอกว่าไม่มี อันนี้ไม่ผิด แต่ถ้าไม่มีแล้วบอกว่ามีอันนี้ผิด ข้อกฎหมายว่ากันทีหลัง แต่ผมจับจุดได้ว่าอาจารย์นับถือ แต่อาจารย์ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของศาสนาว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องศึกษา จับประเด็นแค่ 1 2 3 ที่อาจารย์เขาสอนมาใช่มั้ย
เอ : ครับผม จริงๆ แล้วเป็นช่วงที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนศาสนา การศึกษาอยู่ในช่วงการเริ่มต้น ไม่ได้ลงลึกครับ
มหาหมี : ไม่ได้เรียนหลักอะไรที่ลึก เพียงแต่พิธีกรรมที่เขาทำ อาจารย์เห็นเขาทำก็คิดว่าดี ก็เลยชวนเขาทำ
ผมตัดสินไม่ได้ว่าผิดหรือถูก เพราะผมไม่ใช่ศาล เพียงแต่ผมเป็นกระบอกเสียงให้ฝั่งชาวบ้าน และเป็นกระบอกเสียงให้คุณด้วย เพราะคุณเองก็มีโอกาสที่จะพูดในรายการ ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ไม่ได้บอกว่าคุณคือคนผิด แต่สมมติถ้าอันไหนไม่ถูกไม่ควร เราอยากให้คุณปรับแก้?
เอ : พร้อมมากครับ
ผมเชื่อว่าสังคมไทยเองเขาแยกได้ ว่าอันไหนคือความผิดที่มันถ่องแท้ อันไหนคือความพลาด อันไหนคือความไม่รู้ แต่ถ้าแก้ได้ เดี๋ยวมาว่ากัน เรื่องฝากดวงทุกวันนี้ก็ทำอยู่ใช่มั้ย?
เอ : เราปิดจบเดือนก.ค.ไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ได้มีการเปิดรับอีก เพราะว่าแจ้งลูกศิษย์ไปแล้วว่าจะไม่มีพิธีกรรมแบบนี้ เราไม่ได้หยุดเพราะมีกระแสนะครับ เราหยุดก่อนกระแส แต่สาเหตุที่หยุดคือเรารู้สึกว่าเราตั้งใจทำพิธีทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับทีที่ลูกศิษย์ไว้ใจเรา เรารู้สึกว่ามันใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้ว มันยิ่งใหญ่ มันใช้พราหมณ์มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว วัดสำคัญมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เรารู้สึกว่าเราใส่ไปเต็มที่ให้ลูกศิษย์ด้วยพลังกาย พลังใจไปแล้ว
มีคนไม่ได้ตามหวังมั้ย?
เอ : ด้วยเป็นความเชื่อ ผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีคนบูชาวัตถุมงคล แน่นอน อย่างแรกยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้มาแล้วรู้สึกดีขึ้น แต่ทันทีที่เขารู้สึกแบบนั้น ผมคิดว่าหน้าที่วัตถุมงคลและพิธีกรรมได้ทำงานแล้ว เพราะเกิดแรงขับเคลื่อนจากข้างในในการได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทีนี้ถามว่าทุกคนจะสมหวังมั้ย ผมมองว่าทุกๆ คนในแต่ละวันเกิดเรื่องดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ บ้าง เวลาผมมาไลฟ์สด สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือวางใจให้สบายนะ เลือกดูสิ่งดีๆ และแนะนำ
คุณเน้นช่องทางขายอะไรบ้าง เช่นสุขภาพจะดี จะรวย ทำงานสำเร็จ ความรักจะราบรื่น คุณขายอะไรเป็นตัวนำ?
เอ : พูดองค์รวมครับ ไม่มีการบอกว่าจะโชคดี ถูกหวย ถูกลอตเตอรี่ ก็ไม่มีการพูด และเรามีรีวิวเยอะมากนะครับ แต่เราก็ไม่เคยโพสต์ ไม่เอามาโพสต์ด้วย เราถือว่าเราได้นำเสนอให้ทุกคนได้รับในสิ่งที่อยากจะได้ และคิดเหมือนกัน
เชื่อมั้ยผมคุยกับคุณ คุณเป็นยอดนักขายเลย?
ทนายสายหยุด : พี่เอามั้ย 999 เดี๋ยวลดให้ 50 เปอร์เซ็นต์ (หัวเราะ)
มหาหมี : เรื่องนี้อธิบายได้นะครับ เดิมเป็นชาวพุทธ มีแนวคิดด้านความเชื่อ ด้านโหราศาสตร์ เรื่องดวง เรื่องการบูชาเพื่อให้มีสิ่งดีๆ ในชีวิตอยู่แล้ว พอเปลี่ยนศาสนาเป็นฮินดู หลักฮินดูเขาจะมีวิธีการปฏิบัติ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนแนะนำที่เป็นฮินดูแท้ คือหลักของเขาคือเรื่องกรรม การปฏิบัติบูชาเทพ สองเรื่องภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า สามคือเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้ได้รู้ด้วยตัวเอง หลักตรงนี้นำไปสู่โมกษะ คือการหลุดพ้นของฮินดู ไม่เหมือนนิพพานบ้านเรา พราหมณ์เขาบอกว่าจิตวิญญาณมนุษย์มีอยู่สองดวงในคนๆ เดียวกัน หนึ่งเรียกว่าอาตมัน หรือชีวาตมัน จิตวิญญาณที่สามารถไปเกิดเป็นอะไรก็ได้ สองจิตวิญญาณพระพรหม เขาเรียกปรมาตมัน หลักในการรวมจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน พอคนตายปั๊บ อาตมันไปเกิดใหม่ แต่ปรมาตมันอยู่ตรงนั้น ฮินดูเขาเอาไปรวมกับจิตวิญญาณเทพเจ้า คือพระพรหมโดยการบูชา เอาไปฝากไว้ในสิ่งต่างๆ เพื่อให้เข้าสู่ความเป็นพระพรหมของเขา แนวคิดตรงนี้อาจารย์นำมาเป็นจุดขาย ทำยังไงก็ได้ ให้เทพเจ้ารักและเอื้อเฟื้อเรา โดยการบันดาลโน่นนี่นั่นต่างๆ มันเป็นการประยุกต์ระหว่างความเชื่อ เป็นจุดที่อาจารย์เอามาขาย
ศึกษาถึงขั้นนี้หรือยัง?
เอ : ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ เพิ่งย้ายศาสนาได้ไม่กี่เดือนเองครับ
แล้วจะเป็นอาจารย์ได้ไง?
เอ : เป็นอาจารย์ในที่นี่คือเป็นอาจารย์ในเรื่องที่เราถนัดไปด้วย เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นอาจารย์จอมขมังเวทย์ เราเป็นอาจารย์ผู้ที่ให้ประโยชน์ด้านใดก็ได้ กับคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวเรา เวลาที่ผมสื่อสารในไลฟ์สด จึงมีทั้งการสอน สอนการขายบ้าง สอนการขายของออนไลน์บ้าง สอนวิธีคิด แชร์ประสบการณ์ชีวิตบ้าง
คุณขายยาเบาหวานด้วย?
เอ : เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับ
คุณบอกเลยว่าคนเป็นเบาหวาน กินแล้วจะหาย ผมมีหลักฐานเก็บอยู่นะ?
ทนายสายหยุด : ตรงนี้ผมแจ้งแล้วเมื่อวาน ว่าทำแบบนี้ไม่ได้
เอ : น่าจะไม่ทราบจริงๆ ครับ
ทนายสายหยุด : คุณหมอบอก แต่คุณหมอไม่ได้บ่งชี้ในข้างกล่อง คุณหมอที่เป็นหุ้นส่วน ผมเลยบอกให้เอาหมอมารับผิดด้วย
เอ : ไม่เอา อย่าไปว่าเขา
คุณเป็นยอดนักขาย ขอโทษนะถ้าจะปากหมา?
ทนายสายหยุด : ไม่เคลิ้มเลยเหรอพี่หนุ่ม (หัวเราะ)
ผมเคลิ้มยากไง บอกเลยนะ เอน่าจะเอาสิ่งที่เอมีไปขายของที่เอขายจับต้องได้ พอจับต้องไม่ได้ แล้วเอมาทำแบบนี้ เอเป็นยอดนักขาย ผนวกกับสิ่งที่เอไม่เคยรู้ลึกอย่างนี้จริงๆ วันนึงเหมือนฝีแตก มันเละ?
มหาหมี : พี่หนุ่มพูดน่าสนใจครับ ในปี 63 เขามีระเบียบของอย. คือตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ปี 22 เขาเขียนไว้ชัดในมาตรา 22 คือว่าการโฆษณาใดๆ ไม่ว่าวัตถุมงคล พวกยา ต้องเป็นความจริง มีข้อเท็จจริง ไม่ทำให้สังคมเสียประโยชน์ คำว่าสังคมเสียประโยชน์คือว่าการโฆษณาที่ยากต่อการพิสูจน์ สองพิสูจน์ไม่ได้ สามพิสูจน์แล้วไม่เป็นจริง เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 47 มีโทษจำคุก 6 เดือน เขาเอาขนาดนั้น ไม่ใช่ปรับอย่างเดียวนะครับ ปรับแสน สองแสน สามแสน แต่จำคุก 6 เดือน ยากต่อการพิสูจน์ พิสูจน์แล้วไม่มีอยู่จริง ฉะนั้นการโฆษณาวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง จะบอกว่าทำกระดูกเสร็จแล้วบอกโรคคางทูมโน่นนั่นนี่ พวกนี้เข้าหมดนะ คุกครับ 6 เดือน มันยากต่อการพิสูจน์ แล้วเกี่ยวกับการรักษาโรค เบาหวานนี่ไม่ได้นะครับ ต้องผ่านการพิสูจน์ทางยา ทางอย.
อยากปรึกษาตั้มสัก 6 เดือนมั้ยล่ะ?
เอ : ไม่เอา พี่หนุ่ม (หัวเราะ)
อยากรู้ว่าข้างๆ ผมคืออะไร?
เอ : พระพักตร์ของพระแม่ทุรคาครับ
ทนายสายหยุด : หนักมาก 5 กิโล
มองตาได้มั้ย?
เอ : ได้ครับ นี่คือสิ่งมหามงคลครับ
ทนายสายหยุด : พี่ตั้มมองไปสองครั้งก่อนเข้าไป
ฉิxหาย มีไว้เพื่ออะไร?
เอ : อย่างแรกเป็นความรักความศรัทธา เราก็เลยอยากทำขึ้นมา ศิลปินออกแบบให้และไปทำพิธีที่อินเดีย
มหาหมี : คุณเอจะผสมผสานทุกนิกายเข้าด้วยกัน
จริงๆ ต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง?
เอ : เรามีความเชื่อ อันไหนดีเราอยากทำทั้งหมดครับ
แต่ทำให้คนสับสนในมุมนับถือศาสนาของเขา เรื่องล้างดวง?
เอ : ถามท่านพราหมณ์ว่าทำไมเราโดนหนักจัง ท่านพราหมณ์บอกว่าคุณเป็นคนที่ทำพิธีแทนทุกคน ต้องแบกรับแทน
ไปเรียกพราหมณ์มาสัมภาษณ์อีกสักคนมั้ยล่ะ?
มหาหมี : พราหมณ์ก็น่าโดน
ดูทรงแล้วไม่น่าไปถึงเรื่องหมอบี?
มหาหมี : ยังครับ ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เป็นลักษณะเหมือนทัวร์ ความเชื่อมากกว่า แต่มีเรื่องหมิ่นเหม่อยู่
คุณเป็นพี่น้องเอ ไชยาหรือเปล่า?
เอ : หลายคนเข้าใจอย่างนั้น แต่จริงๆ ไม่ใช่ครับ
เรื่องราวถูกเปิดจากบิ๊กเกรียน และคุณพุทธ ว่ามีอาจารย์คนที่สี่ เอาจริงๆ มีรายชื่อคุณอยู่ในลิสต์ผมเหมือนกัน ไม่ได้มีแค่คน มี 5 6 7 อีก คุณเป็นคนที่ 4 ถามว่าทำไมคุณพุทธเล่นเรื่องนี้ เชื่อว่าเขาคงไม่ได้ต้องการทำให้คุณเสียหาย ติดคุกติดตะราง แต่แค่อยากให้มีเรื่องราวที่เป็นรูปธรรม เป็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้น อันไหนทำให้ประชาชนเสียหาย ก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่เขาทำได้ ฉะนั้นอย่าไปโกรธไปอะไรเขา ผมมองว่าเป็นเรื่องดีๆ ด้วยซ้ำไป รวมถึงอ.ตฤณห์ เขาน่าจะมีข้อมูลหลากหลาย เชื่อว่าทุกสื่อมีรายชื่ออยู่ในมือ เพียงแต่ดูพฤติกรรมเป็นคนๆ ไป และที่สำคัญที่สุด บุคคลคนนั้นพร้อมออกมาชี้แจงยังไงบ้าง อย่างคุณผมถือว่าดีที่ออกมาชี้แจง ถามว่าคนเข้าข้างคุณทั้งหมดหรือเปล่า คงเป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อไหร่ที่เราตั้งตนเป็นคนที่วิเศษกว่าคนอื่น เป็นอาจารย์ หรือเป็นผู้หยั่งรู้ ไม่มีคนเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ขณะเดียวกัน มีคนอยู่รอบนอกเขาไม่เชื่อ เพียงแต่เขาไม่มีปากมีเสียงพูดออกมาได้เหมือนสื่อที่พูดออกไป อันนี้คืออะไร?
เอ : คือจุดอีกหนึ่งอย่าง ที่หลายคนสังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำสีดำไหลออกมาจากการทำพิธี ประวิตรา ยาตรา ซึ่งสาเหตุที่ทำแบบนั้น เนื่องจากท่านพราหมณ์จะมีการนำข้าวสารสีม่วง ซึ่งเป็นข้าวสารย้อมสีผสมน้ำส้มสายชู เวลาทำพิธีจะมีการนำข้าวสารสีนั้นสีนี้ในการทำยันตรา ข้าวสารสีม่วง แทนพลังของพระแม่ศักติ ตอนเราทำประวิตระ ยาตราในวันนั้น เป็นพิธีของพระแม่ศักติ เวลานำข้าวสารที่ผ่านการย้อมสีมาแล้ว มารวมพิธีที่อยู่ในพาน โอกาสที่น้ำจะออกมาเป็นสีดำจึงมี เนื่องจากในหม้อกะรัตที่เราทำพิธีจะมี 108 หม้อ
ทำไมเยอะจังเลย ผมหม้อเดียวก็เหนื่อยแล้ว ไม่ไหวแล้ว?
ทนายสายหยุด : พี่กำลังเล่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่ (หัวเราะ)
ไม่ใช่ อย่าไปคิดไม่ดีสิ?
ทนายสายหยุด : คิดดีไม่ได้เลยพี่
ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆ ผมไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นจริงๆ ผมปากเร็วไป?
ทนายสายหยุด : หน้าแดงแล้วพี่ (หัวเราะ)
มันเป็นสันดานจริงๆ ยอมรับ ขอโทษนะ?
เอ : ในหม้อก็จะเป็นน้ำที่ผ่านการทำพิธีโดยท่านพราหมณ์ ...ไม่เหมือนเดิม (หัวเราะ) น้ำในหม้อก็จะมีมวลสารที่ท่านพราหมณ์ใส่เข้าไป และจากนั้นมีการบริกรรมคาถา ตามที่ท่านพราหมณ์ท่านทำ ตัวผมเองมีหน้าที่ในการประวิตรา คือการล้าง เป็นตัวแทนเทลงไปตรงนี้
ทนายสายหยุด : แต่อาจไม่เหมือน เพราะอันนี้ไม่ใช่น้ำอัมฤทธิ์ เป็นน้ำดื่มธรรมดา
เอ : ท่านพรหมณ์เรียกว่าน้ำที่ผ่านพิธีกรรมแล้วเป็นน้ำอัมฤทธิ์
ผมล้างดวงให้ทุกคนนะ ?
เอ : สาเหตุที่ใสอาจเป็นเพราะว่าเวลาเราทำยันต์ และนำข้าวสารมา เราจะย้อมสีทันที และเข้าพิธีทันที
ดำแล้ว คุณจะบอกว่าเป็นข้าวสารย้อมสีแล้วไว้ข้างใน?
เอ : ใช่ครับ
ตอนคุณไปบอกทุกๆ คนจะทำพิธีล้างดวง คุณได้แจ้งเขาก่อนมั้ยว่ามีข้าวสารย้อมสีอยู่ตรงนี้?
เอ : ไม่ได้บอก เพราะของในการทำพิธีเยอะมากเลยครับ
ที่ไม่ได้บอก เพราะคุณอยากให้คนอื่นเห็นว่า ดวงเขาเป็นสีดำ?
เอ : ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้น แต่ต้องยอมรับว่าเราผิดจริง
มันเป็นการขาย เอาตรงๆ?
เอ : พอเราเห็นแบบนั้น เราก็ให้ภาพเล่าเรื่องครับ
ไม่ได้พูดทั้งหมด?
เอ : ยอมรับครับ แต่นี่คือพิธีกรรมจริงๆ ที่เราตั้งใจทำให้ดีครับ
เขาก็พูดตรงนะ อันไหนไม่ถูกไม่ควร เขาก็ยอมรับ คุณเลือกที่จะไม่บอก เลือกที่จะเทเลย ทำให้คนที่ฝากดวงมาเข้าใจว่าดวงเขาไม่ดีจริงๆ พอล้างดวงไปสีดำออก?
เอ : แต่ขออนุญาตจริงๆ ว่า ตอนที่มีเหตุการณ์น้ำดำไหลลงมา เนื่องจากท่านพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธี เราก็จะถามท่านพราหมณ์ว่าน้ำที่มันไหลออกมาแบบนี้ แปลว่าอะไร ท่านก็บอกว่าเป็นการประวิตรา ทำให้สะอาด น้ำที่ไหลออกมามันเป็นการชะล้างในเรื่องความเชื่อก็ชะล้างออกไปแล้ว ฉะนั้นจึงมีสีที่แตกต่างกันออกไป
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะออกมาเป็นสีไหน แต่ปัญหาคือเราไม่ได้บอกคนอื่นก่อน ทำให้เขาเชื่อได้ว่าดวงเขาถูกชะล้างไปแล้วน้ำถึงออกมาเป็นสีดำ ต่อไปจะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น ดวงจะเป็นสีขาวแล้ว มันทำให้คนคิดแบบนั้นได้?
เอ : เข้าใจครับ
แต่ผมชื่นชมคุณที่คุณยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงตรงนี้ อะไรผิดก็คือผิด อะไรถูกก็ถูก ผมว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับได้ ดีกว่าบางคนที่ยังดื้อแพ่ง หรือคุณอาจจนทางแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้?
ทนายสายหยุด : ที่ผมมองว่ามันไม่ได้หลอกลวง เพราะตรงนี้คนจ่ายเงินมาแล้ว ฝากดวงมาแล้ว อันนี้เขาทำภายหลัง เขาเก็บเงินมาหมดแล้ว ชื่อจะอยู่ในหลอด จริงๆ ผมก็บอกว่าจริงๆ ต้องบอกว่าถ้าดำก็ไม่ต้องตกใจ เพราะมันมีข้าวสาร ผมถามทำไมถึงดำ เขาก็เอามาให้ผมดู ผมก็บอกว่าควรบอกคนให้หมด เพราะมันเป็นสาระสำคัญเหมือนกัน ทำให้คนเข้าใจผิดได้
เข้าใจผิดมากเลยแหละ เอาตรงๆ ถ้าผมไม่รู้มาก่อน ผมก็ยังยินดีนะ เสีย 299 อันนี้อยู่ในแพ็กเกจ 299 อันนี้ถือว่าเคลียร์กระจ่าง ดวงคุณไม่ได้ถูกล้างจนเป็นสีดำ แต่มาจากน้ำจากข้าวสารที่เป็นสีดำที่เขาไปย้อมสีมา?
มหาหมี : เหมือนเอาเคล็ด
คิดยังไงทำไมถึงออกมาพูดข้อเท็จจริงแบบนี้?
เอ : สาเหตุที่ออกมาพูดเพราะว่าพอเราไม่ได้พูด มีบางอย่างที่คนอาจไม่ได้เข้าใจเราจริงๆ เราก็เลยอยากออกมาว่าทั้งหมดแต่ละเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้าง ถามว่ากลัวมั้ยก็กลัวครับ ยอมรับตรงไปตรงมาว่ากลัว ที่กลัวเพราะรายการโหนกระแสทุกคนกลัวอยู่แล้ว แต่พี่สายหยุดบอกว่ามาเถอะ เราไม่ได้มีอะไรเลย เราทำตรงไปตรงมาอยู่แล้ว อันไหนผิดพลาดก็พร้อมแก้ไข ก็เลยตัดสินใจมานั่งตรงนี้ แต่สิ่งที่ทึ่งมากตั้งแต่วินาทีแรกคือพี่หนุ่มหล่อมาก
อุ้ยตาย เลิกๆ ไม่ต้องทำรายการต่อแล้ว ไม่หรอก เราก็เป็นกระบอกเสียงให้นะ คุณเองถ้าอยากชี้แจงเราก็ยินดีให้ชี้แจง อย่างน้อยๆ สังคมจะได้รับรู้ เมื่อกี้มีคนส่งเข้ามาว่าได้อะไรจากเรื่องนี้ ผมบอกเลยว่านี่คือประโยชน์ชั้นดี บางคนอาจไม่ได้มีความรู้ อาจไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ อาจมีคนอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์เอ ที่พร้อมออกมานั่งเล่าเรื่องราวให้เราฟัง คุณรู้มั้ยว่าบางทีคนจนก็อยากมีเงิน สุดท้ายยอมเสียเงินให้กับผู้วิเศษบางคน ล้างดวงออกมาเป็นสีดำ ก็ดีใจ ก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆ มันไม่มีประโยชน์ตรงไหน ผมว่ายิ่งเขาพูดกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆ นานาที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้ ให้ประชาชนได้ฟัง ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ นะ คุณไปต่อยอดช่วยเหลือคนอื่นได้ ผมว่าใช้วิธีแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี?
เอ : แต่ขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าเรื่องข้าวสารเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาออกมาเป็นสีดำนะครับ มันเป็นพิธีกรรมของท่านพราหมณ์ที่ยังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว แต่ว่าวันนี้ที่เราออกมาเปิดเผย อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นส่วนนึงของพิธีเท่านั้นเอง ถึงเป็นน้ำดำ เราก็ไม่ได้บอกว่ามีเคราะห์นะ เอาเงินเพิ่มมา ไม่มีครับ
พอแล้ว 299 ถ้าคนอยากได้เงินคืน ยินดีคืนมั้ย?
เอ : ในนาทีแรกที่เราบอกว่าเราจะทำพิธีอะไรให้บ้าง ใครจะเป็นผู้ทำพิธี ผู้เลือกพิธีนั้นได้รับอะไรบ้าง เราทำครบทุกอย่าง และทำมากกว่าที่แจ้งไว้เสมอ วัตถุมงคลทุกคนได้รับแบบนั้นเสมอ ทุกพิธีกรรม เราทำด้วยหัวใจที่รักและศรัทธา อยากให้ทุกคนได้ดีมากๆ ทีนี้หากถามว่าอยากได้เงินคืน ติดต่อน้องแอดมินได้ แต่ก็แนะนำว่าเป็นรายบุคคล ตัวเราจ่ายใช้จ่ายในการทำพิธีเยอะมากๆ ไปอินเดียหนึ่งครั้ง ทีมงานหลายสิบคน พราหมณ์ 600 กว่าท่าน ค่าสถานที่หลายวัน ปิดวัด 4-5 วัด เราอยากให้ทุกคนได้ดีจริงๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว โอเค ใครอยากยังไงก็พิจารณาเป็นรายบุคคลได้
อย่าหาว่าพี่ทำร้ายคุณในรายการเลยนะ มีภาพบางอัน ก็อยากให้คุณเคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้น ภาพชูมือมีสายสิญจน์ แล้วบอกว่าอ.เอสำเร็จวิชาจากอินเดีย เป็นหนึ่งเดียวที่สำเร็จวิชาจากพราหมณ์ที่อินเดีย เพราะเท่าที่คุณคุยกับมหาหมี คุณบอกว่าคุณไม่ได้เรียนลึกถึงขนาดนี้ แต่อันนี้เขียนว่าสำเร็จ มันคืออะไร?
เอ : ภาพนี้คือตอนที่เขามอบสายธุรำ ท่านพราหมณ์ทำพิธีให้ รับตามปกติ คำว่าหนึ่งเดียวน้องอาจหมายถึงว่า ตรงนั้นเป็นอาศรมฤษี ไม่เคยมีคนไทยท่านใดไปบวชหรือทำพิธีตรงนั้น การบอกว่าเป็นหนึ่งเดียว อาจเป็นสาเหตุนี้ก็ได้
มหาหมี : พราหมณ์ฮินดู เขาแยกวรรณะออกเป็น 4 วรรณะ พราหมณ์ถ้าเกิดเขามอบสายธุรำให้ แสดงว่าเขาอุปโลกน์ว่าอาจารย์เอเป็นพราหมณ์ ใส่สายธุรำตลอดชีวิตใช่มั้ย
เอ : ใช่ครับ
มหาหมี : มันเป็นการอุปโลกน์ว่าอาจารย์เอเป็นพราหมณ์แล้ว เป็นพราหมณ์สมบูรณ์ เป็นวรรณะสูงที่สุด การมอบสายธุรำหรือพราหมณ์ จริงๆ ไม่ใช่การสำเร็จวิชา เหมือนการสถาปนาเพื่อให้เป็นพราหมณ์
เอ : ในคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าน้องได้พูดว่าจบวิชาหรือเปล่า แต่วิชาอีกอย่างที่เราไปเรียนกับอโครี ซึ่งเป็นเรื่องคาถา เราเรียนรู้ตรงนั้น แน่นอนมีตำราที่ท่านให้มา แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับ
มหาหมี : อันนั้นนับเนื่องได้ว่าสำเร็จวิชาที่เกี่ยวกับวิชาบางชนิดในอาถรรพเวท
ปัจจุบันอาจเห็นพราหมณ์บางคนมีวิชา บางคนก็ไม่ใช่ของจริง บางคนครูพักลักจำ เอามาใช้ เอามาปฏิบัติ จริงๆ พราหมณ์เขาถือวรรณะมาก เรื่องประเวทเขาต้องเรียนอย่างถ่องแท้ ต้องระวังด้วย คนทำอาจทำไป แต่คนเชื่ออยากให้ชั่งใจก่อน มันมีผลตามมาหลายอย่าง มุมหน้ากาก เอาไว้ทำอะไร?
เอ : สร้างขึ้นมาโดยความรักอย่างเดียวเลย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดเลย
สร้างไว้ทำอะไร?
เอ : เอาไว้บูชาส่วนตัวครับ
เท่าไหร่?
เอ : ถ้ามูลค่าจากการที่ท่านศิลปินรังสรรค์ให้จำไม่ได้ว่ากี่แสน
แต่มีข่าวว่าเป็นหลักล้าน?
เอ : ส่วนตัวของผม ผมมองว่านี่งานศิลปะจากศิลปินที่เรารัก เราชื่นชอบงานของเขา ถ้าถามถึงต้นทุนสิ่งนี้เหมือนจิวเวลรี่ ศิลปะ เหมือนศิลปินท่านนึงได้รังสรรค์จากกระดาษ ถ้ามองต้นทุนยังไงก็ไม่ถึงหลายล้านบาท สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเราเพียงแค่ชิ้นเดียว เราก็มองว่านี่คือมูลค่าทางจิตใจของเรา และไม่ได้มีการทำขึ้นมาเพื่อร่วมเรี่ยไรร่วมสร้างกับเรานะ เอาไปขาย ไม่มี มองว่านี่คืองานศิลปะ เหมือนงานจิวเวลรี่ทั่วไปครับ
อีกอัน ที่เป็นหน้ากากทอง อันนี้คืออะไร?
เอ : พระลักษณ์หน้าทอง เหมือนครอบแล้วจะเกิดความมงคล ครอบให้ลูกศิษย์ลูกหา
คุณรู้มั้ยหน้ากากทองแบบนี้ สิ่งเดียวที่เขาใช้กันอยู่ คือกษัตริย์ในสมัยอยุธยา ที่ท่านสวรรคต?
มหาหมี : ต้องไปดูสมัยตุตันคาเมน ที่มีหน้ากากทองคำครอบมัมมี่ ก็เลยมาที่อินเดีย กษัตริย์ไทยทุกรัชกาล ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนปลายอยุธยา ถ้าสวรรคตจะมีหน้ากากทองคำครอบที่พระพักตร์พระองค์ หลังจากปิดขี้ผึ้งที่ตาทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงนี้เป็นจารีตที่ชนชั้นสูงในเอเชียอาคะเนเขาทำกัน ตรงนี้ก็ต้องระวัง แต่ก็เข้าใจว่าพออาจารย์บอกว่าทำแทนพระลักษณ์ คนเห็นคนรัก เป็นเมตตามหานิยม เป็นสาลิกาลิ้นทองก็ว่ากันไป
เอ : สาเหตุที่ทำเป็นทองคำ เพราะครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าจะทำให้ดี ต้องเป็นทองคำเท่านั้น เราก็เชื่อครูบาอาจารย์ แล้วเรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะถึงแม้ทำมาแล้ว ค่าครูที่เราเก็บก็คือ 9 บาทเท่านั้น
ทำกันน่าจะเป็นพันคน?
เอ : หลายพันคนครับ
มหาหมี : เป็นคติที่ทำแทนปิดทอง สมัยก่อนพระจะชอบเอาทองคำแท้มาติดแล้วเสกทองคำเข้าไป เป็นนะหน้าทอง อาจารย์ใช้วิธีผสมผสานระหว่างพุทธกับฮินดู ทำเป็นหน้าพระลักษณ์เพราะท่านรูปหล่อ และเป็นมหานิยม ก็เลยทำเป็นทองคำซะเลย แต่ต้องระวังเรื่องการสอดคล้องกับประเพณีบางอย่างของชนชั้นสูง
แล้วมันไปพ้องกับชื่อที่คุณตั้งคือจักรพรรดิ บางเรื่องอาจดูไม่เหมาะ?
มหาหมี : ต้องระมัดระวัง การเชื่อมโยงพฤติการณ์กับการใช้ชื่อ
อยากให้ลองฟังคนภายนอก เขามีมุมที่เห็นต่างยังไง มีอะไรอยากเสริมมั้ย?
มหาหมี : ที่จริงชื่อของอาจารย์เอ เป็นชื่อสูงก็จริง แต่เราจะเห็นพวกขาหมูฮ่องเต้อะไรต่างๆ ตรงนั้นทำได้เพราะไม่มีพฤติการณ์เสริม ถ้าพฤติการณ์เสริมคือเราใช้ชื่อลักษณะอย่างนั้น แล้วมีพฤติการณ์คนปล่อยข่าวเรื่องพรมแดง มีการก้มกราบ มีเรื่องหน้ากากทองคำเข้ามา อาจเป็นชาวบ้านที่เห็นต่าง และชี้พฤติการณ์ที่เชื่อมโยงกัน นำไปสู่สิ่งที่อาจเกินความเหมาะสม สมควรหรือไม่ หรือมิบังควรหรือไม่ก็แล้วแต่เขาตีความไป แม้เราไม่มีเจตนานะ แต่การกระทำบางอย่างอย่าให้เขาเชื่อมพฤติการณ์ได้
เอ : ขอบคุณมากครับ
ทองคำแท้ เท่าไหร่?
เอ : จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่เป็นทองคำแท้ ให้อาจารย์ช่างตีด้วยมือครับ เพชรก็แท้ครับ
เป็นล้านมั้ย?
เอ : ส่งทองให้ทางช่างก็หลายล้านครับ เพราะนอกจากพระลักษณ์ ก็มีคฑาพระพรหม คฑาหูพญานาค ทองคำแท้หมดเลย สั่งทำ สามารถเปลี่ยนออฟชั่นได้
ต่างกันยังไง ระหว่างพระพรหม กับพญานาค?
เอ : จะมีความเชื่อว่าพญานาคเรื่องความมั่งคั่ง โชคลาภ หรือใดๆ ต่างๆ แต่พระพรหม สายวิชาที่เราทำ เคยได้ยินเรื่องพรหมลิขิต มีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น คลี่คลาย ท่านคอยประทานพร
เสียเงินมั้ย?
เอ : ไม่มีเสียเงินครับ ก็อยู่ในเซ็ต 9 บาท
ได้หน้ากากทอง คฑาเจิมที่หน้าผาก 9 บาท แล้วนี่อะไร?
เอ : ตลับสีผึ้งทองคำเช่นเดียวกันครับ เป็นสีผึ้งในการทำพิธี
สีผึ้งไม่เหมือนอ.แมนนะ?
เอ : ไม่เหมือน (หัวเราะ) นี่คือสีผึ้งจากครูบาอาจารย์ เจิมที่หน้าผาก แปะด้วยแผ่นทอง ตามด้วยหน้ากาก การเจิมนอกจากสีผึ้งแล้วก็จะมีขวดน้ำมันทองคำ
ทุกอย่างเป็นทองหมด?
เอ : ใช่ ผมทำพิธีให้ทุกคน ผมรักจริงๆ ครับ ถึงแม้จะมองผมเป็นยอดนักขายก็ตาม แต่ผมรักจริงๆ ผมรักมาก ทุกพิธีผมใส่ด้วยหัวใจจริงๆ ครับ
มหาหมี : ในมุมที่แตกต่าง นอกจากชื่อและพฤติการณ์ หน้ากากทองคำก็ดี ชุดนี้อาจไม่มีประเด็น แต่คฑาอาจมีประเด็น เพราะเอาง่ายๆ พระพรหมเป็นผู้สร้าง พระมหากษัตริย์สืบเชื้อสายมาจากพระพรมหมณ์ ไม่ว่าคฑา ทุกอย่าง แม้แต่หน้ากาก มันอาจไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ถ้ามีคนเห็นต่างแล้วเขามองแง่ร้าย เขาสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งหมด เคยเห็นคฑาจอมพล คฑาจอมทัพ มันเป็นของสูงที่บางครั้งโดยสามัญชนมีคำว่าเหมาะหรือควร ถ้าเราใช้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้ แต่ถ้าใช้ในลักษณะเป็นสัญลักษณ์เรา อาจถูกเชื่อมโยงได้ เรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวัง แม้เราไม่มีเจตนา
ทำไมถึงย้อนกลับมาว่า ถึงพี่มองคุณว่าเป็นยอดนักขาย แต่คุณรักด้วยใจจริง ทำไมพูดถึงเรื่องนี้?
เอ : จริงๆ แล้วห่วงความรู้สึกลูกศิษย์ด้วยครับ กลัวเขามองว่าเราไปหลอกเขาหรือเปล่า แต่จริงๆ มั่นใจว่าลูกศิษย์ทุกคนก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่ผมทำพิธีใดก็ตาม ผมใส่เต็มที่มาก แรงคนแรงกายแรงทรัพย์ ใส่เต็มที่และทำด้วยหัวใจ ฉะนั้นอยากเน้นย้ำว่าทุกอย่างที่ทำด้วยหัวใจ รักและศรัทธาจริงๆ
มุมยอดนักขาย ไม่ได้ว่าคุณนะ พูดพื้นๆ ในความรู้สึก ขอโทษที่เห็นต่างในบางเรื่อง มองว่าอันนี้คือแพ็กเกจจิ้ง นี่คือการขาย มนุษย์เราเวลาเดินผ่านร้านขายขนมหรือของชำ เวลาเห็นแพ็กเกจจิ้งที่อยู่ในห่อสวยๆ อยากลอง อยากกิน อยากใช้ เสียเงิน 9 บาท แต่ได้คฑาทองคำ หน้ากากทองคำ อันนี้คือจริตยอดนักขาย เข้าใจมุมนี้ พี่มองแบบนั้น เพราะการขายของต้องขายจากแพ็กเกจจิ้งก่อน ข้างในอร่อยมั้ยเดี๋ยวคนบอกเอง เหมือนกันการตีหัวเข้าบ้าน บางคนครอบหน้าด้วยทองคำ มีคฑาทองคำ ก็พร้อมที่จะเสียเงิน 9 บาท เพราะมันไม่ได้มากมายอะไร แต่คนขายไม่ได้รับเงินจากคนๆ เดียว เขารับอีกมากมาย นี่ไม่ได้หมายถึงคุณเอนะ เพราะคุณบอกว่าทำด้วยหัวใจเพื่อลูกศิษย์ของคุณ นี่คือมุมของคุณ แต่อีกมุมเขาอาจไม่ได้คิดแบบนี้ เพื่อได้เตือนประชาชนอีกมุมนึงด้วย บางคนอาจไม่ได้คิดเหมือนคุณ ประเด็นหลัก ณ วันนี้ ข้อกฎหมายของเอขะทำยังไงต่อไป?
ทนายสายหยุด : ผมมองว่าถ้ามีผู้เสียหายเกิดขึ้น หรือหน่วยงานข้าราชการดูอยู่ อะไรที่เขามองว่าเป็นความผิด เขาคงเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา และดำเนินคดีไป ผมเลยไม่อยากไปชี้ว่าเป็นอะไร การจะมาบอกว่าลูกความผมผิดยังไง มันไม่ใช่หน้าที่ผมที่เป็นทนายของผู้ต้องหาหรือจำเลย เพราะผมเป็นทนายของเขา
มุมนี้ก็ยังไม่ได้ผิดอะไร?
ทนายสายหยุด : ผมคิดว่าผิดบ้างคงจะมี แต่ยังต้องดูผู้มีอำนาจหน้าที่เขาคอยแจ้งข้อหาดีกว่า เพราะผมรับจ้างทำงานให้เขา เขาจะถูกจะผิด คนดูก็ไม่ต้องมาด่าผม ผมอาชีพรับจ้าง คนผิดมาจ้างผม ผมก็ทำ ผมก็ไม่ได้เชื่อ ผมรับจ้างทำงานตามอาชีพเท่านั้น อะไรผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมให้เขารับสารภาพ เสียค่าปรับเลย
มีเรื่องการขายโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า ปี่เซี้ยะ และโฆษณาขายยาเบาหวาน เขาบอกเขาใส่ได้ 3 วันเขียวปี๋เลย คุณขายยังไง?
เอ : อันนี้เป็นปี่เซี้ยะจักรพรรดิ ปลุกเสกที่ไต้หวันครับ ในช่วงแรกตอนเราทำ เราจะแจ้งอยู่แล้วว่าปี่เซี้ยะจักรพรรดิทำมาจากทองเหลือง โอกาสโดนเหงื่อโดนน้ำจะเขียวได้ ก็คือแจ้งว่าต้องมีการทำความสะอาด แต่หลังจากรุ่นนี้ไปแล้ว เราเห็นข้อผิดพลาดแล้วเราก็นำไปพัฒนาต่อด้วยการชุบทองคำ แต่รุ่นนี้เราก็ต้องยอมรับ แต่เรามีการบอกแล้วว่าต้องเอาไปทำความสะอาด
คุณขาย คุณบอกเป็นทองแท้มั้ย?
เอ : ไม่มีครับ ขายเป็นวัตถุมงคล เราจะบอกตามความเชื่อว่าปี่เซี้ยะอ้าปากเพื่องับทรัพย์ ดูดทรัพย์เท่านั้น แต่ว่าคำว่าดูดทรัพย์เราก็ไม่ได้พูด เพราะในเฟซบุ๊ก ไม่อนุญาตให้พูดครับ
มหาหมีมองยังไง?
มหาหมี : หลักหลอกลวงประชาชน คือว่าถ้าพูดในสิ่งที่มีอยู่แล้วบอกไม่มี ไม่ผิด แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่มี แล้วเราบอกว่ามี อันนั้นผิด นำไปสู่การที่ชาวบ้านเดือดร้อน ถ้าอาจารย์พูดชัดเจนว่าอันนี้คือทองเหลือง มันก็อาจนำไปสู่การเขียวหรืออะไร ก็ไม่ผิดอะไร แต่ถ้าบอกทองคำเมื่อไหร่ อันนี้มีปัญหา จะคาบเกี่ยวหลายเรื่อง ถ้าบอกลักษณะนี้จะนำไปสู่การผิดโฆษณาเกินจริงหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่เกินจริง มันก็ไม่ฉ้อโกงประชาชน พอไม่ฉ้อโกงประชาชน มันก็ไม่มีความผิดฐานฟอกเงินหรือมูลฐานความผิดอื่นที่จะถูกดำเนินคดี ดังนั้นสิ่งนี้ระวังอย่างเดียว คือการทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องแจ้งความจริงให้เขาทราบ อย่างข้าวสารเอาไปย้อมทำเพื่อสะเดาะเคราะห์จากดำเป็นขาว อย่าลืมว่าคนรักก็เยอะ คนมองอีกมุมต่างก็เยอะ ต้องระมัดระวัง แต่จากที่นั่งฟังมา อาจารย์เอนับถือฮินดู พราหมณ์ มันเป็นเรื่องลัทธิความเชื่อ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองลัทธิความเชื่อคนอยู่แล้ว แต่จุดที่จะมีปัญหา คือก้าวล่วงกฎหมาย ให้ระมัดระวังแค่นั้นเอง เรื่องพฤติการณ์ที่คนมะรุมมะตุ้ม คนยกยอปอปั้นจนเราลืมไปว่าเราคือสามัญชน การใช้สัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ อย่าให้สอดคล้องกับชื่อที่เราตั้งขึ้นมา แม้ชื่อไม่มีความผิด แต่พฤติการณ์อาจนำไปสู่การถูกกล่าวหาได้ เรื่องนี้ต้องระมัดระวัง
คุณแตม น้องสาวทนายตั้ม ติดต่อเข้ามาขอชี้แจงว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา นับตั้งแต่ที่ทนายตั้มเข้าเรือนจำไป โดยปกติจ่ายทุกเดือน พอพี่ตั้มเข้าเรือนจำตั้งแต่วันนั้นจนครบสัญญา ธ.ค.67-พ.ค.68 ครบ 3 ปีพอดี เขาบอกคุณแตมจะรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ขอให้คุณเอช่วยแก้ข่าวให้หน่อย เขาพยายามติดต่อเลขาฯ คุณเอแล้วแต่ติดต่อไม่ได้?
เอ : ประเด็นที่หนึ่งผมไม่ทราบเรื่องการจ่าย น้องจะบอกว่าเป็นคนจ่าย ประเด็นที่สอง ไม่แน่ใจว่าการจ่าย จ่ายอย่างไร แต่น้องผมบอกว่าจ่าย ผมก็เข้าใจแบบนั้นมาโดยตลอด ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี เดี๋ยวเช็กกับบัญชี
เช็กเลย เพราะน้องสาวเขาชี้แจงมาแบบนี้ อีกอันขายยาเบาหวาน จะชี้แจงยังไง?
เอ : ชื่อญาปัญครับ เวลาเรียกญาปัญก็เลยเหมือนยาเบาหวาน แต่จริงๆ แล้วคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เห็นคลิปที่คุณขาย แล้วคุณบอกว่าเป็นยาเบาหวาน คนกินโน่นนี่นั่น หมอบอกมานี่ๆ คุณพูดแบบนั้น จริงๆ มันเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงนะ?
มหาหมี : การโฆษณาที่เกี่ยวกับยารักษาโรค จะเกี่ยวข้องกับพรบ.สาธารณสุข แล้วมีระเบียบว่าด้วยการโฆษณาของอย. ซึ่งจะเข้ากับพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคด้วย ซึ่งมีความผิด ถ้าโฆษณาเป็นเท็จ เท็จนี่ไม่ได้หมายถึงโกหก แต่มันพิสูจน์ไม่ได้ ยากต่อการพิสูจน์ หรือไม่เป็นอย่างนั้นจริง เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล อย่างนั้นต้องระวัง เพียงแต่ว่าจะมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ก็ว่ากันไป
มีตัวอื่นที่คุณขายชัดเจนว่าช่วยเรื่องเบาหวาน คุณต้องระวัง?
เอ : จริงๆ ต้องขอบคุณพี่หนุ่มและทุกท่านที่ติงมา เพราะตัวผมเอง เวลาอยากนำเสนอสินค้าในมุมผม คนขายก็อยากขาย อาจลืมดูว่าคำพูดบางคำอาจเกิดการตีความหรือเกินไป สิ่งไหนแก้ไขได้จากนี้ก็พร้อมแก้ไขทุกอย่างครับ
อยากบอกอะไร?
เอ : อย่างแรกขอบคุณที่มีการเปิดประเด็นให้ตัวผมได้มีโอกาสชี้แจง ว่าอะไรบ้างที่ผมควรระวัง อะไรบ้างควรสื่อสาร และอะไรบ้างที่ไม่ควรสื่อสาร ตัวผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้แล้ว ขอบคุณที่มีการท้วงติงเข้ามา ขอบคุณคุณพุทธ ขอบคุณเพจบิ๊กเกรียน ท่านเปา อรรถรส รวมถึงกราบขอบพระคุณพี่หนุ่ม ขอบพระคุณมากๆ ไม่ว่าสิ่งใดที่ผ่านมา หากมีสิ่งไหนที่ผมทำแล้วทำให้ไม่สบายใจ ผมก็ยังยืนยันว่าผมพร้อมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง และพร้อมทำให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับ
วันนี้เป็นประเด็นแล้ว คุณคิดจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ มั้ย ในการผูกดวง 9 บาท เอาหน้ากากแตะหน้าล้างดวง หรืออีกเยอะแยะมากมาย?
เอ : ขออนุญาตแจ้งว่าผมประกาศหยุดทำพิธีตั้งแต่ก.ค.แล้วครับ ที่ทำทุกวันนี้ทำให้ครบตามที่แจ้งกับทุกคนไว้
หมายความว่าไง?
เอ : ไม่มีการฝากดวงตั้งแต่ก.ค.
ถามง่ายๆ เลย คุณจะเลิกเป็นอาจารย์เอ จักรพรรดิมั้ย?
เอ : ผมเลิกได้ เลิกได้เลยครับ ไม่ทำพิธีได้เลย แล้วสิ่งที่ตั้งใจคือตั้งแต่ผมออกมาทำเบาหวาน ผมแจ้งลูกศิษย์ไว้แล้วว่าผมอยากสร้างอะไร ต่อไปนี้ผมจะมาขายของแล้ว ผมพูดตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้ว ฉะนั้นเพจเอ จักรพรรดิ ที่มีผู้ติดตามอยู่ 2.5 ล้าน ผมจะขายของครับ
เรื่องเป็นผู้วิเศษ?
เอ : ไม่เคยเป็นอยู่แล้วครับ
จุดธูป พี่ชอบมาก จุดธูปเป็นกำๆ พอไฟติดบอกอัศจรรย์ พี่หมวยบอกว่าหมวยไปไหว้เจ้า ดับไปสักพักก็ติดมาเหมือนกัน แต่อาจารย์เอบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ มันเป็นการชวนเชื่อมั้ย?
เอ : เราเชื่อแบบนั้นครับ
ถามจริงๆ พร้อมให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบมั้ย?
เอ : ตรวจสอบได้ครับ เพราะว่าการทำธุรกรรมทุกอย่าง ทำแบบบริษัท การเงินเข้ามาจะถูกต้องและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกอย่างครับ ยินดีให้หน่วยงานตรวจสอบได้ มันเป็นการปล่อยเช่าบูชาวัตถุมงคลทั่วไปครับ
มหาหมี : ต้องระวังเรื่องการโฆษณา และเกี่ยวข้องกับพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ปี 22 และ 63 มีระเบียบโฆษณาที่ชัดเจนว่าเขาผิด มีโทษจำคุกนะ และพรบ.สาธารณสุข เกี่ยวกับการรักษาโรค แล้วก็เรื่องอะไรต่างๆ ถ้าเลิก ที่มันหมิ่นเหม่ก็โอเค อยากให้ชาวพุทธเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เอทำ อาจารย์เอเป็นพราหมณ์ เขาก็มีพิธีกรรมบูชาไฟ ซึ่งในทางพุทธศาสนาเราไม่ทำ แต่ในเมื่ออาจารย์เป็นพราหมณ์ก็ทำไป แต่ถ้ามีการโฆษณาแล้วนำไปสู่การได้อะไรขึ้นมา อาจนำไปสู่การได้ประโยชน์ อาจมีการกล่าวโทษต่างๆ ต้องระมัดระวัง ถ้าเป็นเอในอีกมิตินึง ที่เป็นนักขาย ก็สร้างความมั่งคั่งให้เช่นเดียวกันและไม่หมิ่นเหม่ในการยุ่งเกี่ยวกับประชาชน อย่าลืมว่าคนรักก็เยอะ คนชังก็เยอะ สิ่งที่ทำได้คืออยู่ในจุดของเรา ไม่ล้ำเส้น
สถานที่ที่คุณทำขึ้นมา ยังมีคนไปกราบไหว้?
เอ : ตัวผมแม้ไม่ได้ทำพิธีกรรมแล้ว ไม่มีการฝากดวงใดๆ แล้ว แต่ตัวผมยังคงศรัทธาเทพ สิ่งศักดิ์สิสิทธิ์เหมือนเดิม และยังทำพิธีสักการะเหมือนเดิมนะครับ แต่แค่ไม่ได้ทำพิธีให้กับใคร เท่านั้นเอง
ล่าสุดเลขาฯ คุณเอส่งข้อมูลให้ว่าตอนนั้นทนายตั้มโดนจับไปแล้ว และก็ยังมีการเก็บเงินอยู่นะ ปลายต.ค.โดนไปแล้ว ค่าบริการเดือนพ.ย.67 ก็ยังเก็บตลอด มีใบที่โอน 164,900 บาท โอนเข้าบริษัทของคุณ จักรพรรดิมั่งคั่ง สู่บริษัทษิทรา ลอว์ เฟิร์ม?
ทนายสายหยุด : พ.ย.โดนจับไปแล้ว แต่ยังจ่ายค่าบริการทั้งเดือน ก็ไม่ได้ผิดอะไร
ณ วันนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการ ทนายกังวลมั้ย?
ทนายสายหยุด : ไม่ได้กังวล อะไรผิดก็ให้รับสารภาพไป ฉ้อโกงหลอกลวงถ้าพิสูจน์ได้ก็คืนเงินเขาไป แต่ผมดูแล้วไม่น่ามีหรอก แต่จะเกินจริงหรือไม่เกินจริง ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ เพราะผมเพิ่งเข้ามาเดือนสองเดือน ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้าง แต่เท่าที่ตรวจสอบมันไม่มี หลังบ้านในเพจก็ไม่มีใครมาโวยวาย เท่านั้นเอง ผมขอตรวจสอบหลังบ้านก็ไม่มี
ส่งที่พูดมาทั้งหมด อาจมีบางเรื่องที่คุณบอกไม่หมด อย่างข้าวสารดำย้อมสี แต่สิ่งที่ทำไปแล้ว เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพ์ฯ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่า?
มหาหมี : ถ้ามีคนกล่าวโทษก็เข้าข่ายอยู่นะครับ แต่อย่างที่บอก สิ่งที่อาจารย์ทำ มีผู้เสียหายพร้อมกล่าวโทษหรือยัง
ทนายสายหยุด : จะฟังแบบนี้ไม่ได้ ไม่งั้นพิธีครอบครู คนเป็นลิงเป็นค่าง เป็นช้างขึ้นต้นไม้ พระก็ผิดพรบ.คอมพ์ฯ มั้ย ผมมองว่าอยู่ที่ความเชื่อนะ
มหาหมี : ถึงใช้คำว่าดูผู้เสียหายเป็นหลัก ถ้าไม่มีผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่รัฐเขาเห็น แม้หมิ่นเหม่หรือเข้าข่ายยังไงเขาไม่สนใจ แต่ถ้ามีผู้เสียหาย การกระทำดังกล่าว วัดก็โดน ผู้วิเศษก็โดนหมด
สิ่งที่คุณพูดไปก่อนหน้านี้ อาจส่งผลถึงวันนี้ อาจมีผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความ เขาเชื่อ เขาทำตามคุณบอกไปแล้ว แต่สุดท้ายไม่ได้ตามที่บอก มันก็หมิ่นเหม่?
มหาหมี : วัดก็เหมือนกัน ต้องดูว่ามีผู้เสียหายกล่าวโทษหรือเปล่า ตรงนั้นแหละถึงเริ่มต้นได้
อยากพูดอะไรกับประชาชนคนไทยมั้ย?
เอ : ขอบอกกับลูกศิษย์ อย่างแรกเลย ขอบคุณศิษย์ทุกคน คนที่รักและศรัทธา ขอบคุณมากๆ (ยกมือไหว้) ที่อยู่เคียงข้าง ขอบคุณที่รักผู้ชายตัวเล็กๆ คนนี้ และสนับสนุนมาโดยตลอด ตัวอาจารย์ยังอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ไปไหน แม้ว่าไม่ทำพิธีใดๆ แต่จะอยู่ตรงนี้ ยืนอยู่ตรงที่ที่จักรพรรดิเทวาลัย สองกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ ผมรู้ดีว่า เรื่องความเชื่อเป็นสิ่งที่เปราะบาง เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังมั่นใจคือในบางครั้ง ใครบางคน เราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างในชีวิต และเขาอาจไม่ได้มีพลังกาย พลังใจ และความหวังในชีวิต การมองหาอะไรบางอย่างที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือทำให้มีพลังกาย พลังใจขับเคลื่อนขึ้นมาได้ ผมว่าบางครั้งสายมูก็สามารถทำแบบนั้นได้ คือขับเคลื่อนได้ และผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนวิ่งหาความสุข สายมูก็อาจเป็นความสุขของใครบางคน บางคนอาจมีความสุขกับการเตะบอล หรือปาร์ตี้ก็ได้ แต่ความสุขของใครอีกคนคือสายมูก็ได้ ดังนั้นผมมองว่าไม่มีใครชอบที่เห็นคนอื่นมาด้อยค่าในสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเรา ผมเข้าใจได้ว่าเรื่องความเชื่อเข้าใจได้ยาก และไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อ แต่อย่างน้อยที่สุด ผมอยากให้อยู่บนความเข้าใจและให้เกียรติในความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่ท้ายสุดแล้ว ตัวผมเอง ผมรู้ว่ามีหลายอย่างที่ตัวผมต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนา แก้ไขและจากวินาทีนี้เป็นต้นไป ผมพร้อมแก้ไขเช่นเดียวกัน ความเป็นอาจารย์หรือใดๆ ต่างๆ ที่สามารถทำให้สังคมมองมาแล้วไม่ตะขิดตะขวงใจ ผมพร้อมแก้ไขทั้งหมด และหากมีสิ่งใดก็ตาม ที่ผมทำผิดพลาดประการใด กราบขออภัยทุกครั้งครับ (ยกมือไหว้) และกราบขอบพระคุณทุกเพจ ทุกสำนักข่าว ที่ทำให้มีเรื่องราวเหล่านี้และทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งชี้แจง จากนี้น่ารักกับผมหน่อยนะครับ (หัวเราะ)
สิ่งหนึ่งที่อยากบอก คุณไม่เหมาะเป็นอาจารย์ไปสอนเรื่องพระเวท คุณเหมาะเป็นนักขาย อยากให้คนเรียกเป็นอาจารย์อยู่มั้ย?
เอ : วันนี้มีสบู่มาด้วย รับมั้ยครับ สบู่นีออน ทำมาแล้ว 11 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยทำการตลาด แต่ขายดีมากเพราะมีหลายคนที่ใช้แล้วชื่นชอบ และติดมาเลย ไม่แพง 8-9 ปีที่แล้วขายก้อนละ 250 บาท แต่ปัจจุบันเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ของดีๆ ก็เลยเหลือ 3 ก้อน 105 บาท
เดี๋ยวติดต่อราชทัณฑ์ให้ ?
เอ : อู้ย พี่หนุ่ม ไม่เอา
หยอกๆ เผื่อเป็นช่องทาง?
เอ : (หัวเราะ) ต้องขอโทษคุณพุทธด้วย เมื่อคืนอาการหนัก พอเกิดเรื่องราว ร่างกายทรุด น้ำหนักหายไปหลายกิโลไม่ได้นอน เมื่อคืนเลยไม่ไหวไปรายการคุณพุทธไม่ได้
แต่เห็นถอดเสื้อโชว์กล้ามอยู่นะ?
เอ : มีบางช่วงที่เราอยากเซ็กซี่บ้าง
นมสีชมพูเลยนะ?
เอ : ครีมนีออนครับ