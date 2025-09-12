5 เหตุผลที่ต้องมาหา “น้องแดน-คังแดเนียล” ให้ได้!! ในงาน “2025 KANGDANIEL FANMEETING IN BANGKOK” เพื่อ FLOWD ชาวไทย ย้ำเพียงรอบเดียวเท่านั้น!
1.นี่คือการกลับมาเยือนไทยของ “เซนเตอร์แห่งชาติ” ผู้เป็นรักแรกของใครหลายๆ คน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “คังแดเนียล” เผยให้เห็นถึงศักยภาพที่พิสูจน์แล้วว่าเขาคือสุดยอดเอนเตอร์เทนเนอร์ การันตีเลยว่างานนี้คุณจะได้รับความสุขกลับไปอย่างแน่นอน
2.เขาคือ “คังแดเนียล” ที่หลงใหลในเสียงดนตรีและรังสรรค์ผลงานเพลงที่เปล่งประกายเพื่อทำให้หัวใจของคุณสว่างไสวและมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ฟัง ในแฟนมีตติ้งครั้งนี้ก็เช่นกัน
3.หัวใจที่อ่อนโยนของเขาจะโอบกอดคุณเสมอ ไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องใดมาก็ตาม ในแฟนมีตติ้งครั้งนี้ คุณจะได้รับการเยียวยาด้วยความอบอุ่นจาก “คังแดเนียล“
4.เบเนฟิตสุดพิเศษกับการลุ้นรับสิทธิ์ถ่ายรูป 1:1 ที่ “คังแดเนียล” จัดให้เฉพาะงานแฟนมีตติ้ง “2025 KANGDANIEL FANMEETING IN BANGKOK” ที่เมืองไทยเพียงรอบเดียวเท่านั้น!!
5.มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ เพื่อรอวันกลับมาพบกันอีกครั้งกับเขา “คังแดเนียล” คนที่ควรค่าแก่การได้รับความรักที่สุดในโลกกันเถอะ ถ้าพลาดรอบนี้ คุณอาจต้องรอถึง 2 ปีจึงจะได้เติมกำลังใจและมอบความรักให้เขาอีกครั้ง!
“FLOWD ชาวไทย” ยังสามารถกดบัตรราคา 6,500 / 5,500 และ 4,500 พร้อมลุ้นเบเนฟิตสุดฟินที่เตรียมเอาไว้ให้ ผ่านทาง www.ticketmelon.com แล้วมาพบกันในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : Himawana Music
