“กรรชัย” มั่นใจโคกะโหลกไม่ใช่ตราบาปแบบหอแต๋วแตก รับเครียด มีมแต่งหญิงจะหลอกหลอนยัน “น้องมายู” แต่งงาน

รับเชิญเล่นภาพยนตร์ “โคกะโหลก” ของ “พชร์ อานนท์” ทำแฟนๆ เฝ้าติดตามกันเลยทีเดียว ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แฉขำๆ “ป๋อง กพล ทองพลับ” ไม่ได้ทำหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เพราะนอนอย่างเดียว มั่นใจไม่เป็นตราบาปเหมือนหอแต๋วแตก
“ก็ลองติดตามดูแล้วกัน เราแค่รับเชิญ แต่เราดูเหมือนเล่นเป็นพระเอกเลย (หัวเราะ) ซึ่งไม่ใช่นะ เรารับเชิญให้พี่พชร์เขา พี่พชร์มาออกรายการแล้วก็คุยกัน พี่พชร์ก็ชวน ก็บอกไปว่าโอเค เดี๋ยวผมไปเล่นให้ ไม่คิดว่ามันจะจริงจัง พี่พชร์ก็โทร.ตามๆ สุดท้ายพอมีเวลาเราก็ไปเล่นให้แก ตอนแรกบอกว่าป๋อง กพล กำกับ กับนิกกี้ (ณฉัตร จันทพันธ์) แต่พอเข้าจริงๆ เห็นป๋อง กพลนอนทั้งวันเลย ให้คิวไปวันนึงก็ถ่ายไม่เสร็จอีก เพราะทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) ไปเข้าฉาก ทนายแก้วเดอะแบกไปเลย คนอยากดูโคกะโหลกเพราะทนายแก้ว เข้าฉากนึงเล่นทั้งวัน จนต้องไปถ่ายอีกวันนึง เรามีบทนิดๆ หน่อยๆ เดินผ่านแว๊บๆ เท่านั้นเอง
ถามว่าตลกไหมมันคงตลกแหละ ยังไม่ได้เห็นภาพรวมของหนัง เห็นแค่ตัวเองที่ไปเล่น บทบาทสำคัญยังไง เราคงเป็นคนโคกะโหลกมั้ง (หัวเราะ) แหม เราก็เล่นเป็นครูกะปิไง สปอยได้ เป็นครูที่ไปตามหาน้องชาย น้องชายโดนผีลักพาตัวไปโคกะโหลก (มาสเตอร์พีช?) เดี๋ยวก่อนนะ ใช้คำว่าผลงานที่น่าจดจำ หรือเป็นตราบาป (หัวเราะ) เอาตรงๆ คงไม่ขนาดหอแต๋วแตก หอแต๋วแตกเป็นตราบาป ไม่รู้ทำยังไง อันนี้นิดๆ หน่อยๆ ไม่ได้มากมายอะไร ภาพถูกขุดออกมาในหอแต๋วแตก เคยเห็น เครียดนะ ยันมายูแต่งงานก็ยังมีอยู่
ป๋อง ไม่ได้กำกับ มันไปนอน พชร์ อานนท์เอาชื่อมาขาย ถ้าหนังดีป๋องจะบอกว่ากูกำกับเอง ถ้าหนังคนชมหน่อยจะบอกว่ากูกำกับเอง นิกกี้ไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ถ้าหนังไม่ดีนะ กูไม่ได้ทำเลย พชร์ทำเอง สันดานป๋องกพล (หัวเราะ) แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวปีหน้ามีมาสเตอร์พีชของเราเอง หนังไหมไม่บอก ไว้รอดูแล้วกัน”
ลั่นสังคมพิลึกพิลั่น สร้างข่าวปลอมหวังเงิน
“โดนข่าวปลอมบ่อย บางทีโดนแชร์ว่าโดนจับแล้ว กรรชัยโดนจับ โดนต่อยตาเขียว มีภาพหมด โดนมาหมดแล้ว สังคมก็พิลึกพิลั่นนะตอนนี้ ไม่รู้เหมือนกันข่าวพวกนี้มาจากไหน ใครเป็นคนทำ มันก็เปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆ บางทีทำเพื่อหนึ่งเอายอดเอนเกจเมนต์ คนเปิดเข้าไปดูก็เลยได้รายได้จากเฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ พาดหัวแบบนี้ ทำแบบนี้ หรืออาจมีไปถึงอยากทำแบบนี้เพื่อให้เข้าไปกดลิงก์เข้าไปดูข่าวนี้ แล้วไปสู่ช่องทางอื่นๆ เข้าเว็บพนันก็มี
ตอนที่โดน คนเชื่อก็มี แต่คนเชื่อเยอะที่สุดคือเอาภาพเราหรือคลิปไปตัดต่อ เอาไปถือสินค้าอีกยี่ห้อนึง แล้วไปขายสินค้ายี่ห้อนั้นก็มี พอคนซื้อไปแล้วไม่ได้ของ ก็ติดต่อมาหาเรา หรือได้ของไปแล้วไม่ตรงปกก็มาด่าเรา เราไม่รู้เรื่อง ก็ให้ทนายไปแจ้งความไว้เหมือนกัน
ตอนนี้คนโดนเยอะมาก วันก่อนพี่ณวัฒน์ (ณวัฒน์ อิสรไกรศีล) ก็โดน นักแสดง น้องๆ หลายคนก็โดนแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนระอาและเบื่อกันว่าเฮ้ย มันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ ช่องทางการหาเงิน ซึ่งมันไม่สุจริต”
ไม่รู้จะทำอย่างไร ลามไปถึงลูกๆ ดารา ไม่ค่อยห่วงมายู เพราะมีช่องทางชี้แจง แต่สงสารลูกดาราคนอื่นที่โดน
“ตอนนี้ลามไปถึงลูกๆ ดารา ก็ดูอยู่เหมือนกัน ไม่รู้จะทำยังไง ก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น สื่อเองก็ต้องช่วยกันกระจายข่าวกันไปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะ เป็นเฟกนิวส์ให้คนได้รู้ บางทีคนก็อยากรู้ว่าอ้าวเฮ้ย เด็กคนนี้เป็นอย่างนี้เหรอ ก็กดเข้าไปดู ปรากฏว่าไปเว็บพนันบ้าง ไปมิจฉาชีพที่จะเข้าสู่ระบบเราบ้าง มันมีหลากหลายมาก
(ห่วงน้องมายูไหม?) จริงๆ ถามว่ากลัวไหม ไม่ค่อยกลัว เพราะมายูก็ใช้ชีวิตไม่ได้ไปงานไปอะไรอยู่แล้ว สองเราทำงานอยู่ตรงนี้ เวลาคนจะฟังอะไร เขาฟังจากเราได้ง่ายกว่า ในขณะเดียวกันห่วงลูกคนอื่นมากกว่า เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราที่จะออกมาพูดได้ทุกวัน เหมือนเรามีข่าวมายู พรุ่งนี้เช้าเราก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ เราพูดได้ แต่พ่อแม่คนอื่นๆ ไม่ได้มีโอกาสเหมือนเรา อันนี้ก็น่าสงสาร (มีคนกล้ากับพี่หนุ่ม?) โหย กล้า (หัวเราะ) เขาพร้อมทำ”
ฟาดตลก นิติคอนโดย่านจตุจักร ฟ้อง “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” หลังเสนอข่าวลูกบ้านคอนโดได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ไม่มีน้ำ-ไฟ ลิฟต์ใช้การไม่ได้ 2 เดือน ยันหมวยไม่เครียด
“อันนั้นก็ไม่ควรไปฟ้องแก เป็นเรื่องตลก พี่หมวยแกทำเพื่อสาธารณชน อีกอย่างพี่หมวยเป็นสื่อ การนำเสนอออกไป ประโยชน์ก็ได้กับลูกบ้าน พอคอนโดเหมือนแผ่นดินไหว น้ำไม่มี ไฟไม่มี ลิฟต์ลงไม่ได้สองเดือนกว่า คนแก่เด็กเล็กจะไปโรงเรียนก็ลำบากไปหมด พอมีคนมาร้อง เราเป็นสื่อก็มีหน้าที่เสนอหาความเป็นธรรมกับหาความชอบธรรม ถ้าทางนิติฯ หรือคอนโด รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง คุณก็ออกมาแก้ข่าวว่ามันไม่ใช่ เราก็เปิดโอกาส ทุกที่ก็เปิดโอกาส แต่ไม่ใช่วิธีการว่ากูไปฟ้องเลย เพราะทำให้กูเสียหาย แต่สุดท้ายมันก็มีคนอื่นบอกว่าเป็นเรื่องจริงในสิ่งที่คนทำ
ส่วนที่มองว่าคนไม่กล้ายุ่งกับเรา ไม่หรอก เราก็โดนฟ้องบ่อย (หัวเราะ) เพียงแต่วันนั้นพี่หมวยทำ ถ้าวันนั้นเราทำ เขาก็คงฟ้องเรา ขณะเดียวกัน เขาต้องคิดให้ได้ก่อนว่าพี่หมวยเป็นแค่ลูกจ้าง เป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว ก็ต้องผ่านกองบรรณาธิการก่อน ถึงจะมาถึงพี่หมวย เหมือนที่เปรียบเทียบ พี่หมวยเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟไก่สับ ถ้ามีแมลงวันติดอยู่ในไก่สับ ลูกค้าจะมาฟ้องพี่หมวยก็คงไม่ใช่ ลูกค้าก็ต้องไปฟ้องเชฟ คนสับไก่ หรือเจ้าของร้าน ถูกไหม
พี่หมวยไม่เครียด แกก็มาปรึกษาเรา แกมีทนายความ ทางช่องก็ดูแลเป็นอย่างดี สำหรับเราไม่กังวลอะไรเลย มันเป็นการนำเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ลูกบ้านเป็นคนได้ประโยชน์ในการที่เขาออกมาร้อง ขอความเป็นธรรม
ไม่ได้ทำงานยากขึ้น หากทำข่าวไปไม่ถูกใจแล้วฟ้อง เราเองก็จะบอกพี่หมวยไปเลยว่าอีกมุมก็อยากให้ออกมาพูด ทุกคนจะได้เข้าใจเหตุผลอีกมุมนึง เราทำเราก็บอกทุกครั้ง คุณออกมาพูดนะ คนจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่บางคนเลือกที่จะไม่พูด พอเสียหายไปแล้วก็มาตีโพยตีพาย แต่พอสื่อทุกสื่อมีพื้นที่ให้คุณพูด คุณก็ไม่พูด แล้วให้ทำไง ให้เงียบไป แล้วมีผู้เสียประโยชน์ต่อไป ก็คงไม่ใช่”