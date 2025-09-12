“โอปอล สุชาตา” มาเช็คอินแลนด์มาร์กใหม่ Central Park

กระแสแรงต่อเนื่อง #CentralParkBangkok กับโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟรับ 9 เดือน 9 เมื่อ Central Park เชิญ “โอปอล สุชาตา” Miss World 2025 ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีภาพลักษณ์เหนือระดับ ในแบบ Global Citizen มาเช็คอินแลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ
โซเชียลยังฮอตต่อเนื่องกับ Central Park พื้นที่ของคนทุกเจเนอเรชั่นที่สามารถมาใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบ Here for all of you ครั้งนี้เมื่อ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย ทางCentral Park จึงไม่รอช้าส่ง Exclusive Invitation มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ “ศูนย์การค้าแห่งอนาคต” รองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนเมืองครบทุกมิติที่สุด โดยมีสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มเซ็นทรัล และคุณายุธ เดชอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินทรัพย์ เซ็นทรัล พาร์ค บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับและแนะนำจุดต่างๆ พร้อมถ่ายรูปเช็คอินสุดเอ็กคลูซีฟ กับจุดไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ Infinity Skyline จุดชมวิวเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯแบบพาโนรามา 180 องศา บน Roof Park พื้นที่สีเขียวลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ ใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมด้วย Natural Walk Trail เส้นทางเดินออกกำลังกายยาว 750 เมตร, Kids Park, Pets Park, Amphitheatre สำหรับกิจกรรมชุมชน และ Happening ด้าน Art & Culture ที่สร้างสีสันให้ชีวิตเมือง และมุมมหาชน โถงบันไดเลื่อนที่จะเป็น Must-visit photo landmark ที่ต้องมาเช็คอินให้ได้
อย่าพลาดมาเช็กอินถ่ายรูปที่ Central Park แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่แม้แต่ Miss World 2025 ยังไม่ยอมตกเทรนด์ Social! ใครยังไม่มีรูปสวยๆ ที่นี่ รีบตามมาได้ง่ายๆ ด้วย BTS สถานีศาลาแดง หรือ MRT สถานีสีลม
