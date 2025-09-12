“BETTER COMMUNITY” ชวนปลุกพลังนักลงมือทำ Community in Action ในงาน SX2025

ร่วมเป็นพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ใน ‘Community in Action’ ที่โซน BETTER COMMUNITY ในงาน SX2025 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนปี 6 รวมพลังชุมชนเพื่อการปรับตัวและอยู่รอดไปด้วยกันในวิกฤตโลกรวน พบกับบทบาทของนักลงมือทำ และอาสาสมัครในสาขาต่าง ๆ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมจากเครือข่ายกว่า 50 องค์กร ที่จะจุดประกายความหวัง เติมแรงศรัทธา และปลุกคุณให้ลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ผู้ลงมือเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปพร้อมกัน ร่วมกันในการที่จะริเริ่มและผลักดันให้เกิด “ชุมชนที่ปรับตัวได้และอยูรอดในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม”
รับฟังแนวทางการปรับตัวของเมืองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ผ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ แต่ปลุกให้คุณลุกขึ้น ‘ลงมือทำ’ จริง ผ่าน 3 พื้นที่สุดสร้างสรรค์ ได้แก่
1.Inspiring Showcase มาปลุกและค้นพบความเป็น Active Citizen ผ่านเรื่องราวของเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เครือข่ายเพื่อดูแลกันและกัน และเครือข่ายเมืองเพื่อทุกคน
2.Connect the Dots จุดเปิดรับอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมสำรวจตนเองเพื่อคนหากิจกรรมอาสาที่เหมาะกับคุณ
3.Gathering Space พื้นที่รับฟังการแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์จากผู้ลงมือทำจริง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่ออยู่รอดในโลกยุคใหม่
มาเป็นส่วนหนึ่งของพลังจิตอาสาและร่วมขับเคลื่อนภารกิจยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างชุมชนให้รอดจากวิกฤตโลกรวนได้ที่ โซน BETTER COMMUNITY ชั้น G งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) 26 กันยายน-5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ติดตามข่าวสารและกิจกรรม SX ได้ทาง FB : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial เพื่อร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการสะสมแต้ม ลุ้นรับรางวัลมากมาย
#SX2025 #SustainabilityExpo2025 #SufficiencyforSustainability #พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก