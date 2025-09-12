“อาร์ตี้ ธนฉัตร” ไม่ได้ออกจากวงการ แค่ไม่มีคนจ้าง! พร้อมเล่นทุกบท ขอให้ติดต่อมา

“อาร์ตี้ ธนฉัตร” คัมแบ็กงานแสดง แก้ข่าวไม่ได้ออกจากวงการ แค่ไม่มีคนจ้าง ยอมรับเสียดายโอกาส แต่แก้ไขอะไรไม่ได้ เรื่องเก่าๆ จบแล้ว เหมือนได้รีบูสตัวเอง เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น พร้อมเล่นทุกบท ติดต่อมาได้ อัปเดตความรักมีคนคุยอยู่
เรียกว่าหายหน้าหายตาจากวงการไปนาน สำหรับหนุ่ม “อาร์ตี้ ธนฉัตร ตุลยฉัตร” ล่าสุดได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมชมซีรีส์ “คมเดือน MANDATE” ในรอบกาล่า ณ Quartier CineArt, The EmQuartier ก็เลยขออัปเดตชีวิตกันสักหน่อย
“กลับมารับงานแล้วครับ เพราะพอไม่ได้ทำงานแล้วคิดถึง พอเราอยู่ต่างจังหวัด บางทีเราเห็นเบื้องหลัง เห็นบรรยากาศ มันคิดถึง โชคดีที่เรื่องนี้ติดต่อมาพอดี เลยรับเลยครับ ที่ผ่านมาก็อยู่บ้าน ที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัว ก็ช่วยที่บ้านไป พอมีโอกาสก็เอาเลย จ้างได้ครับ คือตอนที่กลับไปอยู่บ้าน ไม่ได้จะหันหลังให้วงการบันเทิงครับ ก็มีงานอยู่บ้างเล็กๆ น้อยๆ พอมีโปรเจกต์นี้เข้ามา ด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัด ก็มีเวลามากขึ้น ดูทีวีดูอะไรมากขึ้น เราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์ เป็นแอปฯ แล้ว เด็กบ้านนอกครับ มันแปลกใหม่สำหรับเรา เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาส เราก็อยากกลับมารับงาน”
คนเข้าใจผิดเยอะ คิดว่าหันหลังให้วงการบันเทิงแล้ว
“ใช่ครับ แต่ผมยังรับงานอยู่นะครับ โชคดีด้วยความที่เป็นคนอีสาน เวลาเราไปเดินแถวบ้าน ก็จะเจอพี่ๆ น้องๆ บอกว่าไม่มีงานเหรอ รอดูอยู่นะ เราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ย มีคนดูกูอยู่ เลยบอกว่าครับ เดี๋ยวผมรับครับ ก็รับแล้วครับ”
ปัดบ้านรวยไม่ขัดสนเรื่องเงิน เลยไม่รับงาน ยอมรับเสียดายโอกาสที่หายหน้าไป
“มันไม่เกี่ยวว่าขัดสนไม่ขัดสนครับ ใครๆ ก็อยากได้เงินครับ ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ อย่างน้อยเรามีธุรกิจ เราก็หาเงินได้หลายช่องทาง ถ้าเรามีโอกาส ถามว่าที่ผ่านมาเสียดายโอกาสไหม มันก็เสียดายครับ แต่ว่ามันผ่านมาแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้ ทุกวันนี้เลยตั้งใจกลับมา เหมือนเราได้เริ่มใหม่กับการแสดงอีกครั้งหนึ่ง”
ไม่ได้ติสต์ แค่ไม่มีคนจ้าง ตอนนี้พร้อมรับหมด บทไหนก็ได้
“ผมไม่ได้ติสต์หรอกครับ คนอาจจะมองว่าติสต์ แต่ไม่มีคนจ้าง ด้วยความที่คนคิดว่าเราไม่รับงานแล้ว แล้วเราก็เป็นคนขี้เขิน ไม่กล้าที่จะแบบว่า…จริงๆ ผมรับงานนะครับ แต่วันนี้ได้พูดแล้วก็สบายใจ จ้างได้นะครับ ถ้าชอบคาแรกเตอร์แบบนี้ บางคนติดภาพเราเป็นเด็ก แต่วันนี้เราเลข 3 แล้วครับ มีสิ่งไหนที่ตอนเราเป็นเด็ก เราไม่ได้พัฒนา ทุกวันนี้เราอยากพัฒนา อยากเป็นนักแสดงที่ดีคนหนึ่ง แล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับหลายๆ ท่าน ได้หยิบเราไปเล่นเป็นตัวละคร ไม่จำเป็นต้องเป็นตัว 1 2 3 4 5 เป็นตัวอะไรก็ได้ เรารักการแสดงครับ มันคือความสุขเราไปแล้ว บทไหนก็ได้ ขอให้ติดต่อมาครับ ได้หมดแล้วครับ”
เชื่อข่าวที่ผ่านมา ไม่น่าเกี่ยวกับการไม่มีงาน
“อันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ก็เหมือนเราได้รีบูสตัวเอง แล้วเราก็พร้อมแล้ว แล้วเมื่อก่อนผมเป็นคนตัวเล็กด้วย เดี๋ยวนี้นักแสดงก็ต้องมีกล้ามหน่อย เราก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยครับ เรื่องเก่าๆ ก็จบนานแล้วครับ เราก็มีความสุขมาตลอด ยิ่งได้กลับมาทำงานก็ยิ่งแฮปปี้ มีความสุข”
กลับมารอบนี้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว
“ก็ทำการบ้านหนักมากครับ ซ้อมแล้วซ้อมอีก เอาให้มันเข้าหัว ไปออกกองจะได้พร้อมจริงๆ ซึ่งก็ตกใจตัวเองเหมือนกัน ตั้งใจก็ทำได้นี่หว่าตี้ แล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่ไปออกกองครับ ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะได้บทเรียนจากตอนเด็กๆ ที่เราดื้อบ้าง เกเรบ้าง ผู้ใหญ่บอกให้ไปซ้าย ผมไปขวา ทุกวันนี้บอกขวา ผมไปรอตั้งแต่ขวาแรกเลย (หัวเราะ) ก็จ้างได้ครับผม”
อัปเดตหัวใจมีคนคุย หลังพักไปนาน
“ตอนนี้ก็มีคนคุยบ้างครับ มีคนคุยอยู่ (สวยไหม?) แล้วแต่มุมมองครับ ผมว่าทุกคนไม่ว่าเพศไหนก็ตามแต่ ถึงเวลาถ้ามันใช่มันก็ใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ พูดเยอะแล้วเดี๋ยวจะหน้าแตก (สาวอีสานไหม?) ไม่ใช่ แล้วก็ไม่เชิงครับ แต่เป็นคนนอกวงการครับ เปิดใจหลังพักไปนานครับ เป็นธรรมดาแหละ จังหวะด้วยครับ จริงๆ ผมมองว่าด้วยความที่ปีนี้ 35 แล้ว ถ้ามีใครสักคนเข้ามา แล้วทำให้เราแฮปปี้ ก็อยู่คุยกันไปเป็นเพื่อน สุดท้ายทุกคนก็ต้องมีคนที่อยู่เคียงข้าง”