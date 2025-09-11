“บอย ปกรณ์” เตรียมหาคิวว่าง ผ่าต่อมน้ำลายอักเสบ เช็กละเอียดเพราะกลัวเป็นเนื้อร้าย

“บอย ปกรณ์” เผยซีรีส์คมเดือน อาจบังเอิญเหมือนสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน แต่เขียนบทมา 2 ปีแล้ว ตนเป็นแค่นักแสดงที่เล่นตามบท อัปเดตอาการต่อมน้ำลายอักเสบ ยังไม่หายขาด รอจังหวะว่างไปผ่าตัดออก รับกังวลกลัวเป็นเนื้อร้าย เลยต้องเช็กละเอียด วันเสาร์นี้เตรียมทำบุญครบ 99 วัน “คุณแม่งามทิพย์”
พรุ่งนี้ก็จะได้ดูกันแล้ว สำหรับซีรีส์ “คมเดือน MANDATE” เกมการเมือง เรื่องของหัวใจ ซีรีส์วายแนวการเมืองเรื่องแรกของ “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์”แต่งานนี้หลายคนก็แอบกังวล ว่าจะมันเซนซิทีฟกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การเมืองกำลังเข้มข้นอยู่หรือเปล่า ล่าสุดวันนี้ (11 ก.ย.) ได้เจอหนุ่มบอย ที่มาร่วมชมซีรีส์ ในรอบกาล่า ณ Quartier CineArt, The EmQuartier เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าอาจจะบังเอิญเหมือนบ้าง แต่จริงๆ เขียนบทมา 2 ปีแล้ว
“ก็ยังยืนยันว่าบทเรื่องนี้เขียนมาเป็นปีสองปีแล้ว ตอนถ่ายทำเราก็ยังมีการพูดถึงบ้างนะ ว่ามันแอบคล้ายสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็ขอยืนยันอีกที ว่าไม่ได้เอาสถานการณ์ปัจจุบันมาใส่ในบท มันแค่บังเอิญคล้ายกับสถานการณ์ในปัจจุบันแค่นั้นเอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตอนเปิดเรื่อง คือเปิดมาปุ๊บยุบสภาเลย เลือกตั้งใหม่ ไม่ต้องรอ 4 เดือนอันนี้คือเรื่องในซีรีส์ ที่มันเกือบจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยบังเอิญ ซีรีส์เรื่องหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องไปยกเรื่องใครมา มันเป็นแค่ภาพสะท้อนสังคมเท่านั้นเอง”
ยันเป็นแค่นักแสดงเล่นตามบท
“ผมก็เป็นแค่นักแสดงหนึ่งคนเท่านั้น ที่เล่นตามบทบาท ที่คนเขียนบทเขียนมา หากเกิดอะไรขึ้น ติดต่อ หมู อาซาว่า (พลพัฒน์ อัศวะประภา ผู้กำกับ) เอาจริงๆ พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทางคนเขียนบทรวมถึงนักแสดง ก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกัน เราต้องระวังไม่ให้มันไปแตะต้องใคร มันแต่ภาพสะท้อนที่เล่าเรื่อง แต่ไม่ได้อ้างอิงถึงใคร เป็นบทสมมติครับ แล้วก็ได้ผมร้องเพลงประกอบด้วยนิดหน่อย ให้รู้ว่าร้อง (หัวเราะ)”
อัปเดตอาการต่อมน้ำลายอักเสบ ยังไม่หายขาด รอจังหวะว่าง อาจจะไปผ่าตัด
“ต่อมน้ำลายก็ยุบๆ พองๆ ยังไม่ได้หายขาด เรียกว่าหายชั่วคราวแล้วกันครับ แต่ล่าสุดไปตรวจละเอียดมาแล้วครับ ผลวินิจฉัยก็เป็นต่อมน้ำลายอักเสบ เกิดจากการที่มีหินปูนไปอุดต่อมน้ำลาย น้ำลายมันออกไม่ได้ก็เลยพองขึ้นมา วิธีรักษาชั่วคราวคือไปแทงเข็มดูดน้ำลายออก เพราะการรักษาแบบหายขาดอาจจะต้องผ่าเอาออก แต่ตอนนี้ติดถ่ายงานเยอะมาก เลยเดี๋ยวรอให้มีจังหวะ เพราะมันต้องพักเกือบเดือน
จริงๆ ผมเป็นตั้งแต่ต้นปีแล้ว ตอนนี้ยุบมาได้ 3 อาทิตย์แล้ว ก็หวังว่าจะยุบยาวๆ หมอบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้ เหมือนมีหินปูนเล็กๆ ไปอุด วิธีแก้ก็คือผ่าออก แต่ไม่เป็นไร เพราะคนเรามีต่อมน้ำลายเยอะครับ มันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพหรือการทำงานอะไรเลย แต่ดูเห็นแล้วก็รำคาญลูกตา”
รับกังวลเลยไปตรวจละเอียด กลัวเป็นเนื้อร้าย
“ความจริงผมก็ไปฟอลโลว์อัปเรื่อยๆ เพราะพูดตรงๆ สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุด คือกลัวว่ามันจะเป็นเนื้อไม่ดี เราก็ไปตรวจ แต่ก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ เราก็โอเค สบายใจไปเปราะหนึ่ง เพิ่งไปตรวจมาได้ 4-5 วันเอง ที่กังวลเพราะมันอยู่ตรงคอไง แค่ความจริงมันไม่ได้เป็นก้อนเนื้อ มันเป็นน้ำลายครับ ก็หายแล้วๆ”
เตรียมทำบุญครบรอบ 99 วัน “คุณแม่งามทิพย์” วันเสาร์นี้
“แม่ครบ 99 วัน ในวันเสาร์นี้ครับ คราวที่แล้วทำบุญ 49 วัน รอบนี้ก็ 99 วัน ก็จะไปถวายเพล ถวายสังฆทานที่วัดครับ ไปกับครอบครัวและคนสนิท (คุณแม่มาเข้าฝันบ้างไหม?) ไม่เข้าแล้ว จากวันนั้นที่เห็นชัดๆ หลังจากนั้นยังไม่มาครับ ก็รอให้มาอยู่เรื่อยๆ คิดถึงเรื่อยๆ ใส่บาตรทุกเช้าก็ยังทำอยู่ครับ จะใส่ให้ครบ 99 วันเหมือนกัน ความตั้งใจแรกจะใส่ให้ครบ 49 วัน สิ่งที่ทำทุกวันนี้คือใส่บาตร และทำอาหาร 1 มื้อ ให้แม่กับป๊าทุกวันที่หน้ารูป ตามความเชื่อเขาให้ทำ 49 วัน แต่พอเราทำครบ 49 แล้ว ก็เลยคิดว่าไหนๆ แล้ว ก็ทำให้ครบ 99 วันไปเลย เดี๋ยวพอครบก็คุยกันว่าอาจจะไม่ได้ทำทุกวันแล้ว อาจจะเป็นอาทิตย์ละวัน”
เชื่อคุณแม่ไม่ห่วงอะไรแล้ว ส่วนตัวหวังแค่แม่อยู่บนนั้น อย่างสุขกาย สบายใจ
“ความจริงแล้วผมก็เชื่อลึกๆ ว่าวันที่แม่เดินทาง เขาคงรู้แล้วแหละ ว่าพวกผมสามารถดูแลกันเองได้ในระดับหนึ่ง ความเป็นห่วงเขาคงมี ความจริงมีสิ่งที่เราคุยกับแม่เยอะมาก ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพราะในสถานการณ์ที่คนเป็นโรคแบบนี้ มันก็ไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้ ก็พูดกันว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้ว เขาเห็นเราสามารถทำงาน ดูแลตัวเองได้ ผมก็ไม่ได้หวังอะไรเลย หวังแค่ว่าเขาอยู่บนนั้นแล้วก็สบายดี คิดทุกครั้งที่ไปคุยกับแม่ สิ่งที่พูดอยู่ตลอดอย่างหนึ่งคืออยากให้เขาสุขกาย สบายดี สบายใจ แค่นั้นเลยคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุด”