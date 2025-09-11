ที่สุดแห่งปี “Mchoice & Mint Awards 2025” พร้อมฉลองครบรอบ 5 ปีนิตยสาร Mint อย่างยิ่งใหญ่

“Mchoice & Mint Awards 2025” อีเวนท์การประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย พิเศษ! ฉลองครบรอบ 5 ปี Mint Magazine อัดแน่นด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์ แฟชั่นโชว์จากแบรนด์ EXHIBIT, MAISON KITSUNE, Palm Angels และ SYSTEM แบรนด์ชั้นนำจากเกาหลีใต้ พร้อมทัพศิลปินตัวท็อปมากมายที่มาร่วมเดินพรม ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM
“ก้อง กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา” ผู้ก่อตั้ง Mchoice และบรรณาธิการบริหาร Mint Magazine Thailand กล่าวว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา Mchoice & Mint Awards ไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกาศรางวัล แต่คือสัญลักษณ์ของการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโลกแฟชั่น บันเทิง และแฟน ๆ เข้าด้วยกัน เราอยากให้เวทีนี้สะท้อนบทบาทของ Mint Magazine ในฐานะแพลตฟอร์มที่สร้างประสบการณ์และคุณค่าร่วมกันระหว่างศิลปิน แบรนด์ และผู้ชม ความท้าทายของเราคือการทำให้งานนี้มีความหมายต่อทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ในปีนี้เราจึงตั้งใจยกระดับโชว์ให้ยิ่งใหญ่และแตกต่างกว่าที่เคย ด้วยการผสมผสานแฟชั่นและความบันเทิง พร้อมคอลลาบอเรชันพิเศษระหว่างศิลปินกับแบรนด์ ร่วมด้วยแขกรับเชิญที่เราเชื่อว่าจะทำให้แฟน ๆ ต้องประทับใจจนห้ามกระพริบตา นี่คือการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยที่พร้อมก้าวสู่เวทีสากล โดยมองว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า Mchoice & Mint Awards จะเติบโตเป็นมากกว่างานประกาศรางวัล แต่จะกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงศิลปินและแฟน ๆ จากหลายประเทศในเอเชียเข้าด้วยกัน โดยเรามีเป้าหมายที่จะต่อยอดทั้งในเชิงคอนเทนต์ ธุรกิจ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่ระดับโลก
“ป้อม สรญา วัฒนเจียมวงษ์” ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Publisher ของ Mint Magazine Thailand กล่าวว่า ตั้งแต่ก่อตั้ง Mint Magazine ในปี 2020 เราวางคอนเซ็ปต์ Fan-based Economy System เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่รวมผู้คนที่รักและสนับสนุนสิ่งเดียวกัน พร้อมผลักดันศิลปินไทยสู่เวทีโลก ภายในเวลาเพียง 5 ปี แฟน ๆ ทั่วโลกกลายเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ Mint Magazine เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในโอกาสครบรอบ 5 ปี เราจึงอยากขอบคุณและคืนกำไรให้คอมมูนิตี้ ผ่านกิจกรรมพิเศษตลอดปี ทั้งการร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลก การจับมือกับศิลปินทำเอ็กซ์คลูซีฟคอนเท้นต์ในการเข้าร่วมแฟชั่นวีคต่างประเทศ ตลอดจนการจัดงาน on-ground มากขึ้น อาทิ นิทรรศการครั้งแรก ‘MINT 5 Years of Freshness’ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสเบื้องหลังการทำงานและภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเผยแพร่ รวมถึงกิจกรรมคอลลาบอเรชันกับพาร์ทเนอร์ในรูปแบบแฟชั่นโชว์และคอนเทนต์สุดพิเศษ โดยสมาชิก Mint จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
เรายังคงยึดกลยุทธ์ Customer Centric โดยนำข้อมูลและพฤติกรรมของแฟน ๆ มาต่อยอดสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจมากยิ่งขึ้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงใจแฟน ๆ โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา Fan-based Economy ไม่เพียงสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแรง แต่ยังผลักดันศิลปินไทยสู่ระดับโลก และเป็นประจำทุกปีที่ Mint Magazine จัดงาน Mchoice & Mint Awards เวทีที่มอบรางวัลให้แก่ศิลปินและผลงานที่สุดแห่งปีจากการโหวตของแฟนคลับ ควบคู่กับรางวัล Mint Choice ที่พิจารณาจากคุณภาพ กระแส ผลวิจารณ์ และมาตรฐานงาน ไม่ใช่เพียงจากความนิยมอย่างเดียว เพื่อให้รางวัลมีความหมายและน่าเชื่อถือ ทั้งศิลปิน เบื้องหน้าและทีมงานเบื้องหลังที่สมควรได้รับ เนื่องจาก MINT Magazine เป็นสื่อมวลชน เวทีของเราจึงไม่ได้ยึดติดกับค่ายหรือสังกัด แต่เปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายค่ายมาร่วมแสดงศักยภาพ เกิดคอลลาบอเรชันใหม่ ๆ และสร้าง Ecosystem แบบ 360 องศา เชื่อมศิลปิน แบรนด์ และแฟนคลับ เข้าด้วยกัน งานนี้ไม่ได้จัดเพื่อสร้างรายได้ แต่เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดทั้งในเชิงธุรกิจ วัฒนธรรม และศักยภาพศิลปินไทย เราหวังว่างานครบรอบ 5 ปีนี้ จะยืนยันศักยภาพของวงการไทย และพาทุกคน ทั้งศิลปิน แฟนคลับ แบรนด์ และสื่อ เดินไปด้วยกันสู่อนาคตที่ไกลกว่าเดิม
โดยปีนี้ Mint Magazine เปิดให้สมาชิกเว็บไซต์ Mint สามารถใช้คะแนน Token เป็นคะแนนโหวตให้แก่ศิลปินที่ชื่นชอบสำหรับ Mint Awards 2025 ได้เป็นครั้งแรก แฟน ๆ และสมาชิกเว็บไซต์ Mint สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Mint Awards 2025 และการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงในสาขาต่าง ๆ โดยสมาชิกของเว็บไซต์ Mint จะมีระดับสมาชิก (Member Tier) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านจำนวนเหรียญ Token ที่สมาชิกได้สะสมเอาไว้ ซึ่งการได้รับเหรียญ Token จะมาจากการเข้าอ่าน แชร์บทความ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ www.mintmagth.com นอกจากนี้ทาง Mint Magazine ยังได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเว็บไซต์ Mint สามารถใช้คะแนน Token แลกรับบัตรเข้างาน “Mchoice & Mint Awards 2025” ได้เช่นกัน
สำหรับบรรยากาศในงานคึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดประตูต้อนรับแฟนคลับให้เข้ามากระทบไหล่ศิลปินคนโปรดอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ Mchoice’s Market ที่รวบรวมแบรนด์สินค้าจากเหล่าศิลปินและนักแสดง, บูทกิจกรรมสุดฟินจากสปอนเซอร์ และโมเมนต์สุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับการเดินพรมจากทัพศิลปิน นำโดย คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์, เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ, พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร, ริว วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล, เทศน์ เฮนรี ไมรอน, เติร์ด ลภัส งามเชวง, ปอร์เช่ ศิวกร อดุลสุทธิกุล, แจ๊คกี้ จักริน กังวานเกียรติชัย, เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง, สกาย วงศ์รวี นทีธร, นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์, ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล, พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค, ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล, เลิฟ ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร, มิ้ลค์ พรรษา วอสเบียน, น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, ปิง กฤตนัน อัญชนานันท์, นิว ชยภัค ตันประยูร, ไปป์ มนธภูมิ สุมนวรางกูร, พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม, มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, สน ยุกต์ ส่งไพศาล, ปีเตอร์ เดรี่ย์, เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย, น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง, มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์, จั๊มพ์ พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ, Butterbear ฯลฯ
และมาถึงไฮไลท์สำคัญของงานในค่ำคืนนี้กับการประกาศรางวัล MINT AWARDS 2025 ที่มีทั้งรางวัล Popular Vote ที่เปิดให้เหล่าแฟน ๆ ทุกคนได้มีส่วนร่วมโหวตตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mintmagth.com
1.BEST COVER OF THE YEAR
โหวตให้กับที่สุดของปก Mint Magazine ที่คุณชื่นชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้แก่ BUS because of you i shine
2.BEST DIGITAL COVER OF THE YEAR
โหวตให้กับที่สุดของปกดิจิตอลของ Mint Magazine ที่คุณชื่นชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ได้แก่ ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ และ เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง
3.ROOKIE OF THE YEAR
โหวตให้กับที่สุดของดาวรุ่งน้องใหม่แห่งปี ได้แก่ บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์
4.BEST OF MINT SIX PACK (SPECIAL AWARD)
รางวัลพิเศษฉลองครบรอบ 5 ปี Mint Magazine โหวตให้กับที่สุดของหนุ่มฮอตหุ่นปังจากคอลัมน์ Mint Six Pack ที่คุณชื่นชอบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์
และประเภทรางวัล Mint Choice ที่ตัดสินโดยกองบรรณาธิการของ Mint Magazine ดังนี้
5.PHENOMENON OF THE YEAR ได้แก่ Khemjira The Series เขมจิราต้องรอด, Allday Project, GMMTV Fandom Character และ KPop Demon Hunters
6.BREAKTHROUGH CAST OF THE YEAR ได้แก่ GELBOYS สถานะกั๊กใจ, High School Frenemy มิตรภาพคราบศัตรู และ Shine The Series
7.ENTERTAINMENT PROGRAM OF THE YEAR ได้แก่ Perfect 10 Liners สายรหัสเทวดา
นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก 4EVE, PROXIE, PERSES, BUS because of you i shine, แจ๊คกี้ จักริน กังวานเกียรติชัย, ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว, ปอร์เช่ ศิวกร อดุลสุทธิกุล, DICE และ Mchoice trainee และตื่นตาไปกับแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ EXHIBIT, MAISON KITSUNE, Palm Angels และแบรนด์ SYSTEM แบรนด์สุดฮิตที่ได้รับความนิยมจากเหล่าไอดอล K-pop ที่ขนทัพนายแบบนางแบบมาแบบจัดเต็ม เต็มอิ่มสมเป็นอีเว้นท์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย…