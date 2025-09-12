xs
xsm
sm
md
lg

“นิว นภัสสร” เปิดใจถึงการเที่ยวซาฟารีเวิลด์ ยังอยากพาลูกไปเที่ยว ย้ำถ้าทำตามกฎก็ไม่น่ากลัว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเกิดเหตุสลดที่ฝูงสิงโตเข้ารุมทำร้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ของซาฟารีเวิลด์จนเสียชีวิต ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มเกิดความหวาดกลัว หวั่นวิตกเรื่องความปลอดภัย ล่าสุดทางด้านนักร้องสาวแม่ลูกหนึ่ง “นิว นภัสสร ภูธรใจ” ก็โพสต์คลิปขณะพาลูกชายตัวน้อย “น้องสเปซ” พร้อมสามี “เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์” ขับรถชมสัตว์อยู่ในซาฟารีเวิลด์ พร้อมกับข้อความว่า

“เพิ่งจะพาสเปซไปขับรถดูสัตว์ที่ Safati world เอง ก็ยังอยากจะพาไปอีกนะ ถ้าเราทำตามกฎ ไม่เปิดกระจก ไม่ลงจากรถก็ไม่น่ากลัว สัตว์ที่นี่มีอิสระในการอยู่และเป็นระเบียบมากๆ เลยนะ ช่วงนี้ก็ไปดูโชว์แมวน้ำกันก่อนละกัน สนุกมาก (ไม่ได้สปอย ไม่ได้จ้างรีวิวนะคะ) แต่เมื่อเกิดเหตุก็จะได้ป้องกันให้มากขึ้น มีความปลอดภัย พ่อแม่ก็พาเด็กๆ ไปเที่ยวอีกแน่นอนค่ะ”










“นิว นภัสสร” เปิดใจถึงการเที่ยวซาฟารีเวิลด์ ยังอยากพาลูกไปเที่ยว ย้ำถ้าทำตามกฎก็ไม่น่ากลัว!
“นิว นภัสสร” เปิดใจถึงการเที่ยวซาฟารีเวิลด์ ยังอยากพาลูกไปเที่ยว ย้ำถ้าทำตามกฎก็ไม่น่ากลัว!
“นิว นภัสสร” เปิดใจถึงการเที่ยวซาฟารีเวิลด์ ยังอยากพาลูกไปเที่ยว ย้ำถ้าทำตามกฎก็ไม่น่ากลัว!
“นิว นภัสสร” เปิดใจถึงการเที่ยวซาฟารีเวิลด์ ยังอยากพาลูกไปเที่ยว ย้ำถ้าทำตามกฎก็ไม่น่ากลัว!
“นิว นภัสสร” เปิดใจถึงการเที่ยวซาฟารีเวิลด์ ยังอยากพาลูกไปเที่ยว ย้ำถ้าทำตามกฎก็ไม่น่ากลัว!
กำลังโหลดความคิดเห็น