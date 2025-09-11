Omoinotake พร้อมมอบความสุขครั้งแรก! เตรียมบินลัดฟ้า เล่นคอนเสิร์ตที่ไทย 10 ธันวาคมนี้

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญ! จากวงดนตรีสัญชาติญี่ปุ่น Omoinotake (オモイノタケ) ที่กำลังมาแรงสุดๆ ในขณะนี้ เพราะพวกเขากำลังจะเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย ในงาน “Omoinotake One Man Live in Taipei & Bangkok” วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 ณ ลิโด้ คอนเน็ค (Lido Connect) โดยมี AVALON LIVE เป็นผู้จัดงานคุณภาพอีกครั้ง
เสน่ห์ของ Omoinotake อยู่ที่การผสมผสานแนวดนตรีอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น J-pop, City Pop, Soul Music หรือ Rock จนเกิดเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สมาชิกทั้ง 3 คนประกอบด้วย Reo Fujii (เรโอ ฟูจิอิ) นักร้องนำและมือคีย์บอร์ด, Tomoaki Fukushima (โทโมะอะกิ ฟุกุชิมะ) มือเบส และ Hironoshin Tomita (ฮิโรโนชิน โทมิตะ) มือกลอง ที่เริ่มต้นเส้นทางดนตรีร่วมกันมาตั้งแต่สมัยเรียนในจังหวัดชิมาเนะ ก่อนรวมตัวกันอย่างจริงจังที่โตเกียวในปี 2012
เส้นทางดนตรีของพวกเขาก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในปี 2021 เมื่อได้เซ็นสัญญากับค่าย Sony Music พร้อมปล่อยเพลง “EVERBLUE” ประกอบอนิเมะเรื่อง Blue Period ที่สร้างชื่อเสียงในวงกว้าง และต่อยอดด้วยเพลง “Ikuokukonen” (幾億光年) ประกอบละครเรื่อง Eye Love You ซึ่งโด่งดังถล่มทลาย ขึ้นเป็นอันดับที่ 3 บนชาร์ต Billboard JAPAN's "Streaming Song" ประจำปี 2024 มียอดสตรีมหลายร้อยล้านครั้ง และยังคว้ารางวัล Excellent Work Award จากงาน Japan Record Awards ครั้งที่ 66 อีกด้ว โดยก่อนที่พวกเขาจะบินลัดฟ้า มาเจอกับแฟนเพลงชาวไทยทั้งสามหนุ่มได้ฝากข้อความพิเศษมาให้
Reo Fujii : “ดีใจมากๆ ครับ พวกเราไม่เคยมาประเทศไทยเลยสักครั้ง แต่ครั้งแรกที่มา กลับได้มาเล่นไลฟ์ต่อหน้าแฟนๆ รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขสุดๆ เลยครับ”
Hironoshin Tomita : “อยากเล่นเพลง IKUOKUKONEN ต่อหน้าแฟนๆ ชาวไทยมาก คิดว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่พิเศษจริงๆ”
Tomoaki Fukushima : “อยากแนะนำเพลงใหม่ Gravity ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ LOVE SONG ผลงานร่วมสร้างระหว่างไทยและญี่ปุ่น ทุกครั้งที่ทำเพลงนี้ ผมจะนึกถึงบรรยากาศของสองประเทศเลยครับ”
นอกจากการแสดงดนตรีต่อหน้าแฟนๆ ครั้งแรกแล้ว ทั้งสามหนุ่มยังตั้งใจมาลองลิ้มรสอาหารไทยแท้ๆ อย่างข้าวมันไก่, ผัดไทย และต้มยำกุ้งด้วย 🍲✨แฟนๆ ชาวไทยห้ามพลาด! Omoinotake พร้อมสร้างความทรงจำสุดพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาในประเทศไทย บัตรเปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ทาง www.thaiticketmajor.com และที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
