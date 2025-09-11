สัปดาห์หน้า! “Tyler, The Creator” เตรียมระเบิดความมันส์สะเทือนกรุงเทพฯ ใน CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR

อีกไม่ถึง 1 สัปดาห์! กรุงเทพฯ กำลังจะลุกเป็นไฟไปกับค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีสุดเดือดจากศิลปินฮิปฮอประดับโลก Tyler, The Creator ที่พร้อมยกเวิลด์ทัวร์สุดยิ่งใหญ่ CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR มาเสิร์ฟความมันส์ให้แฟนเพลงชาวไทยถึงที่ ในวันที่ 16 กันยายน 2568 เวลา 20.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี การันตีโดยผู้จัดคอนเสิร์ตระดับโลก AEG Presents Asia และ iMe Thailand ที่เตรียมเนรมิตโปรดักชันสุดอลังการ แสง สี เสียง และพลังการแสดงที่แฟน ๆ จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
Tyler, The Creator เป็นศิลปินที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานอันไร้ขีดจำกัด และมอบประสบการณ์ดนตรีที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เขาคือเจ้าของอัลบั้มมาสเตอร์พีซที่ทั่วโลกยกย่อง ไม่ว่าจะเป็น IGOR (2019) ที่คว้ารางวัลแกรมมี่ หรือ CALL ME IF YOU GET LOST (2021) ที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ทางศิลปะอันโดดเด่นและพลังดนตรีที่ไม่อาจเลียนแบบได้ ทำให้ทุกโชว์ของเขากลายเป็นตำนาน และเป็นค่ำคืนที่แฟน ๆ รอคอย
สำหรับใครที่มีบัตรอยู่แล้ว เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปลดปล่อยพลังไปกับโชว์ที่ไม่เหมือนใคร
ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบแล้ว เพราะบัตรใกล้จะหมดเต็มที หากไม่อยากพลาดการเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ รีบคว้าไว้ด่วนก่อนสายเกินไป! ซื้อบัตรได้ผ่านทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com หรือ Call Center 02-262-3456 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานนี้ได้ทาง Facebook & Tiktok: @imethailand / Instagram & X: @ime_th