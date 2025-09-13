บันเทิงรอบโลก "อีเซยอง" ยอมรับศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต ใช้เงินเท่ารถเบนซ์ S-Class ยกเครื่องหน้าใหม่

"อีเซยอง" นักแสดงและตลกจากซีรีส์ Reply 1988 และรายการ SNL Korea ออกมาเปิดใจว่าเธอเคยถูกบูลลี่เรื่องหน้าตาและหน้าอกเล็กมานานจนตัดสินใจทำศัลยกรรมหลายจุด ทั้งตาสองชั้น จมูก และเสริมหน้าอก รวมแล้วหมดไปกว่า 100 ล้านวอน หรือประมาณ 92,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เธอเล่าว่าเคยฉีดฟิลเลอร์หน้าอกเพื่อถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ แต่เกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายจนฟิลเลอร์รั่ว หน้าอกยุบข้างเดียว ทำเอาเครียดหนัก เธอบอกว่าอยากเปลี่ยนใบหน้าใหม่เพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมั่นใจขึ้น และบอกแบบติดตลกว่า "ใช้เงินไปเท่ากับรถเบนซ์ S-Class เลยนะ!"
"จางป๋อจือ" นักแสดงสาวคนดังที่ห่างหายจากวงการบันเทิงฮ่องกงมาหลายปี กลับมาให้แฟน ๆ เซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของ "เทอเรนซ์ แลม" ในฮ่องกง พร้อมปล่อยมุกขำขำว่า "ฉันไม่มีความสามารถหรอก แต่หน้าตาดีไง" เธอเล่าว่าเคยออกอัลบั้มมา 10 ชุด แต่ดังแค่เพลงเดียว จนต้องขอเลือกเพลงนั้นมาโชว์ พร้อมอีกเพลงที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยซ้ำ แต่เธอก็หัวเราะและบอกว่า “อย่างน้อยฉันก็ได้ร้องเพลงที่ชอบ” ปิดท้ายด้วยคำชมให้ "เทอเรนซ์" ว่าเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์มา
"ฮัล์ค โฮแกน" ตำนานนักมวยปล้ำ WWE ทิ้งมรดกไว้เกือบ 5 ล้านเหรียญ ทั้งเงินคริปโต ทรัพย์สิน และสิทธิ์ในชื่อเสียง แต่ที่ช็อกคือ ลูกสาว "บรู๊ค" ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้รับมรดก หลังเธอเคยขอถอนตัวจากพินัยกรรมเองตั้งแต่ปี 2023 เพื่อเลี่ยงปัญหาครอบครัว ส่วนลูกชาย "นิค" ยื่นเรื่องขอเป็นผู้ดูแลมรดกร่วมกับ "เทอร์รี่ แมคคอย" และยังฟ้องคนปล่อยเซ็กซ์เทปพ่อด้วย ด้านภรรยาใหม่ "สกาย เดลี่" กำลังพิจารณาฟ้องทีมแพทย์ที่ผ่าคอพลาด ก่อน "ฮัล์ค" เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในวัย 71 ปี
หลังห่างกันไปกว่า 15 ปี "โอเอซิส" วงร็อกระดับตำนานกลับมารวมตัวทัวร์อีกครั้ง แถมข่าวดีคือ "เลียม" กับ "โนล กัลลาเกอร์" สองพี่น้องสุดเดือด ไม่ทะเลาะกันสักนิด! สมาชิกวงอย่าง "โบนเฮด" "เจม อาเชอร์" และ "แอนดี้ เบลล์" ยืนยันผ่านสื่อว่า ทุกอย่างราบรื่นดี ไม่มีการฟาดไมค์หรือด่ากันกลางเวทีเหมือนในอดีต สร้างความโล่งใจให้แฟนเพลงทั่วโลกที่ยังจำเหตุการณ์ทะเลาะกันในคอนเสิร์ตปารีสปี 2009 ได้ดี คราวนี้พวกเขาพร้อมปล่อยพลังเต็มที่ และเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ก็ดังลั่นเหมือนฝันที่เป็นจริง!