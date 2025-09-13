ดาราเอวีเชื้อสายฮ่องกงคนแรก เปิดบริการรับประทานอาหารแบบส่วนตัว หนึ่งต่อหนึ่ง ค่าบริการ 150,000 บาท

เอเรนะ โซ ดาราเอวีเชื้อสายฮ่องกง-ญี่ปุ่นคนแรก เปิดบริการรับประทานอาหารแบบส่วนตัว หนึ่งต่อหนึ่ง ค่าบริการ 40,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
เอเรนะ โซ ดาราเอวีเชื้อสายฮ่องกง-ญี่ปุ่นคนแรก กำลังเป็นที่สนใจจากวิธีการพบปะแฟนคลับที่แปลกใหม่และกล้าหาญ แม้ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์ผู้ใหญ่ของเธอจะชะลอลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาสัญญา แต่เธอยังคงสร้างรายได้เสริมจากการจัดมีตแอนด์กรีตและการขายสินค้าที่ระลึก
ล่าสุด ในการให้สัมภาษณ์กับช่องวิดีโอหนึ่ง เมื่อถูกถามถึงเรื่อง “คำเชิญไปทานอาหาร” เธอตอบติดตลกว่า “ยังไม่มีใครเชิญเลยนะ” ก่อนที่จะเปิดเผยภายหลังว่า เธอได้เปิดบริการใหม่บนเว็บไซต์ของเธอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแฟน ๆ จำนวนมาก
“มีคนถามเข้ามาเยอะมาก ฉันเลยตัดสินใจทำบริการนี้” เอเรนะอธิบาย “ฉันมีโปรแกรมสมาชิกสะสมแต้ม ถ้าสมัคร 6 เดือน ราคาประมาณ 4,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ก็สามารถเข้าร่วมงานกับฉันได้ฟรี พร้อมกับแฟน ๆ อีกประมาณสิบคน แต่ถ้าอยากทานข้าวกับฉันแบบตัวต่อตัว คุณก็ ซื้อที่นั่งสิบที่รวมกัน แต่ต้องเข้าใจว่าฉันจะเป็นคนจัดการทั้งหมดเอง ฉันจะเลือกอาหารให้ และคุณจะได้ถ่ายรูปกับฉัน 2 รูป แต่ถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ถ่ายเพิ่มได้”
เธอเน้นว่าได้วางแผนรายละเอียดทุกอย่างไว้แล้ว และแนะนำแฟน ๆ ที่สนใจให้เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของเธอ
เอเรนะ โซ วัย 26 ปี ชาวฮ่องกงผู้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ญี่ปุ่น กลายเป็นที่จับตามองและถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยเธอได้รับการยกย่องจากค่าย Faleno Star ว่าเป็นนักแสดงหญิงต่างชาติคนแรกของบริษัท
ผลงานเปิดตัวของเธอ “FSDSS-644 Born and Raised in Hong Kong: Newcomer Erina” วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2023 ร่วมแสดงกับนักแสดงเอวีระดับตำนาน เคน ชิมิซุ (Ken Shimizu) ใน 4 ฉากเซ็กซ์เต็มรูปแบบ จุดเด่นคือทั้งเรื่องพูดภาษากวางตุ้ง ทำให้แฟน ๆ ชาวฮ่องกงรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน ได้ปล่อยผลงานเรื่องที่สอง “FSDSS-645” ออกมาอย่างกะทันหัน และสามารถรับชมทางออนไลน์ได้แล้ว ปกผลงานเป็นภาพเอเรนะในชุดบราเซ็กซี่ โดยในเรื่องนี้เธอร่วมแสดงกับนักแสดงชาย 4 คน แสดงท่าทางอย่างผ่อนคลายมากขึ้นกว่าผลงานแรก และยังคงใช้ภาษากวางตุ้งตลอดทั้งเรื่อง มีประโยคที่แฟน ๆ จับตามองอย่าง “มันดีมากเลย” และ “ฉันทนไม่ไหวแล้ว”
แม้เธอจะได้รับคำชมเชยเรื่องการแสดง แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าเธอ “อ้วนเกินไป” หรือมีเนื้อเยอะ ทำให้เสียเสน่ห์ อย่างไรก็ตาม ก็มีอีกหลายคนที่มองว่าเธอดูน่ารักและมีเสน่ห์เฉพาะตัว
ผลงานเรื่องนี้แบ่งเป็น 4 ตอน โดยเอเรนะปรากฏตัวในชุดชั้นในเซ็กซี่และบิกินี่ 4 แบบ พร้อมฉากเร่าร้อนกับนักแสดงชายทั้งสี่ บางคนถึงกับวิเคราะห์ละเอียดว่ามีฉากหนึ่งที่เธอทำท่าคล้าย “สปลิต” ซึ่งต้องอาศัยความยืดหยุ่นสูง เธออธิบายว่าไม่ใช่ท่าที่วางแผนไว้ แต่ทำไปโดยสัญชาตญาณ