สลัดผ้าถ่ายชุดว่ายน้ำวัยใกล้ 50 กวาดพรีเซ็นเตอร์ 3 ตัวรวด “ตุ๊กตา อุบลวรรณ” เชื่อ! อานิงสงส์ความกตัญญู

“ตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด” อดีตนางเอกชื่อดัง วัย 47 ปี ย้อนเล่าถึงชีวิตช่วงที่ต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงด้วยโรคร้ายหลายโรคจนต้องหยุดรับงาน ทำให้สูญเสียทั้งรายได้และเงินเก็บไปหลายล้านบาทเพื่อการรักษา แต่ด้วยความกตัญญูที่ดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่จนท่านอาการดีขึ้น ทำให้เธอเชื่อว่านี่คืออานิสงส์ที่ส่งผลให้ปัจจุบันเธอมีโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิต นอกจากได้หุ่นดีกลับคืน ยังกวาดพรีเซ็นเตอร์ปังๆ ถึง 3 ตัวรวด! ได้ผลิตภัณฑ์ ชัวร์พลัส, ชัวร์ไนท์, ไฟเบอร์แล็กซ์ชัวร์ เรียกว่าปังไม่ไหว
“ปีนี้อายุ 47 ย่าง 48 ปี ใกล้จะอายุ 50 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากๆ ด้วยความที่เราผันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังเป็นสิบๆ ปี แล้วไม่ได้ดูแลตัวเองเลย จนน้ำหนักเคยขึ้นไปสูงสุดเลย ถึง 76 กิโล เราก็พยายามลดด้วยตัวเองมาเรื่อยๆ แต่มันก็ไม่สามารถทำได้ ด้วยความที่เราต้องทำงานเยอะ จนเรารู้จักกับคุณอีฟ เจ้าของอีฟ แอนด์ บอย เขาทำผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว เรารู้จักคุณอีฟมา 10 กว่าปี เรารู้สึกว่าเราอยากมีผลิตภัณฑ์ดีๆ สักตัวในการเอาน้ำหนักเรากลับมาได้เหมือนสมัยเราเป็นวัยรุ่นอีกครั้งนึง
ก็เลยคุยกับคุณอีฟ คุณอีฟเลยส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชัวร์พลัสมาให้เรากิน ซึ่งเราก็กินแล้วก็ทดสอบ ทดลองด้วยตัวเองอยู่ประมาณ 6 เดือน ทำให้น้ำหนักของเราค่อยๆ ลงมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้น้ำหนักอยู่ที่ 47 กิโล ซึ่งพอเรากินแล้วได้ผล เราก็แจ้งคุณอีฟไปว่าเรากินแล้วได้ผลนะ คุณอีฟก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากให้พี่ตุ๊กตามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ตัวนี้ คือตัวแรกเลยคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชัวร์พลัส
เราก็เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชัวร์พลัส ปีนี้เข้าปีที่ 3 เพราะคุณอีฟมีการต่อสัญญามาเรื่อยๆ แต่คุณอีฟก็มีการส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราอีก เพราะเราก็เป็นผู้หญิงเนอะ วัยใกล้ 50 ก็อยากดูไม่มีไขมัน ไม่มีมันเลย ยิ่งอายุเยอะก็เอาลงมายาก คุณอีฟเลยส่งตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชัวร์ไนท์มาให้เรากิน ซึ่งตัวนี้จะกินตอนกลางคืน แล้วก็มีการส่งตัวไฟเบอร์แล็กซ์ชัวร์มาให้เรากินอีก พอกินแล้วยิ่งทำให้เรารูปร่างดีขึ้น ผอมลงเรื่อยๆ สัดส่วนลงเรื่อยๆ เราก็ไปแจ้ง คุณอีฟก็เลยบอกว่างั้นหนูอยากให้พี่เป็นพรีเซ็นเตอร์ทั้งสามตัวเลย เพราะพี่กินทั้งชัวร์พลัส ชัวร์ไนท์ และไฟเบอร์แล็กซ์ชัวร์ พี่ยิ่งสุขภาพดี ยิ่งมีรูปร่างผอมลง จนคนทักว่าโอ้โห เจอตุ๊กตาตัวจริงทำไมผอมลงเยอะมาก แต่เป็นการผอมที่สุขภาพดี และตัวบาง ลีนมาก แทบไม่มีไขมันเลย”
มั่นใจรูปร่าง กล้าถ่ายชุดว่ายน้ำอีกครั้ง แม้วัยใกล้ 50 ปี
“ด้วยความที่เราอายุใกล้ 50 แล้ว เราก็ไม่ได้ถ่ายชุดว่ายน้ำมานานมากแล้ว เกือบ 30 ปีอยู่ในวงการมา เคยถ่ายสมัยเป็นวัยรุ่น เข้าวงการใหม่ๆ เลย และไม่เคยถ่ายอีกเลย พอตอนนี้เรามั่นใจในรูปร่างของตัวเอง ด้วยความอายุก็ใกล้จะ 50 ก็คิดว่าหลังจากนี้คงไม่มีโอกาสได้ถ่ายอีกแล้ว ตอนนี้เราได้กินผลิตภัณฑ์ทั้งสามตัวนี้ มันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น และเรามีการไปตรวจด้วยหลังเราทานผลิตภัณฑ์มา เราไปตรวจว่าตอนนี้ในร่างกายเรามีไขมันอยู่เท่าไหร่ มีไขมันเยอะหรือน้อย ปรากฏว่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลย ไปตรวจมาน้ำในร่างกายก็อยู่ในเกณฑ์ดี กล้ามเนื้อก็อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ที่เหลือน้อยมากๆ คือไขมัน มันเลยยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าถ้าเราไม่ถ่ายชุดว่ายน้ำตอนนี้ ก็ไม่รู้จะถ่ายชุดว่ายน้ำตอนไหนแล้ว เพราะอายุเราใกล้จะ 50 แล้ว”
กวาดพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3 ตัวรวด
“ตอนแรกก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้พรีเซ็นเตอร์ถึง 3 ตัว มันเกิดจากที่เรากินผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆ ก่อนได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ แล้วผลิตภัณฑ์ทั้งสามตัว เรากินจริงๆ เราใช้เวลาทดลอง ทดสอบทุกตัว ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเรามองว่าการที่เราจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วได้ผลลัพธ์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้อง ปลอดภัย และถูกกฎหมาย อย่างน้อยต้องใช้ระยะเวลาในการลอง อย่างน้อย 6 เดือนทำให้เรารู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเรากินต่อเนื่องมันจะเห็นผลลัพธ์จริง คุณอีฟเห็นว่าเรากินจริง เราอิน และเห็นผลลัพธ์จริงๆ เขาก็เลยอยากให้เราเป็นพรีเซ็นเตอร์ทั้งสามตัวนี้”
เชื่ออานิสงส์ความกตัญญู
“ค่อนข้างเชื่อว่าเป็นเพราะความกตัญญู เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา ตุ๊กตาไม่ได้รับงานเลย แทบไม่ได้ทำงานเลย เพราะว่าตุ๊กตาต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงด้วยตัวเอง คุณพ่อเป็นหลายโรคมากๆ เป็นทั้งสโตรก เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดที่ขาตีบ เป็นทั้งไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เบาหวาน ไขมัน ความดัน จนทำให้คุณพ่อล้ม
เราเป็นลูกคนเดียวก็ต้องดูแลคุณพ่อ เราเลยยอมสละงานหลายๆ งาน โอกาสดีๆ หลายๆ โอกาสที่เข้ามา เพื่อเลือกดูแลคุณพ่อด้วยตัวเอง หลังจากคุณพ่อออกจากรพ. ซึ่งการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมันเป็นอะไรที่ยากมากๆ ส่วนใหญ่ถ้าคุณพ่อป่วยติดเตียง หรือมีญาติป่วยติดเตียง เขาจะเอาไปอยู่ศูนย์ หรือไม่ก็จ้างคนมาดูแลที่บ้าน แต่เราเลือกดูแลคุณพ่อด้วยตัวเราเองในช่วงคุณพ่อเจ็บหนัก เลยทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นอานิสงส์ของการที่เราดูแลคุณพ่อด้วยตัวเราเอง และพยายามต่อสู้ทุกอย่างเพื่อรักษาคุณพ่อ จนคุณพ่อกลับมามีอาการดีขึ้น น่าจะเป็นอานิสงส์จากตรงนี้ ทำให้อยู่ๆ ปีนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้พรีเซ็นเตอร์เข้ามาสามตัวในเวลาเดียวกันก็ได้พรีเซ็นเตอร์ค่ะ
ที่ผ่านมาตุ๊กตาไม่ได้รับงานเลย ดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงด้วยตัวเอง ตุ๊กตาใช้เงินในการรักษาคุณพ่อ หมดไปหลายล้านอยู่เหมือนกันนะคะ ต่อสู้เพราะอยากรักษาคุณพ่อให้ดีที่สุด ก็จะเลือกใช้ตัวยาที่ดีที่สุด รพ.ที่ดี คุณหมอดี คุณหมอเก่งๆ ทำให้เราต่อสู้ คุณพ่อก็ไม่ได้มีประกัน เราก็ใช้เงินเก็บของเรา เราไม่ได้รับงานเลย แทบไม่ได้ทำงานเลย มันก็เลยทำให้คิดว่าอานิสงส์จากตรงนี้ ทำให้อยู่ๆ ก็มีงานพรีเซ็นเตอร์เข้ามาให้เราได้เงิน ในเงินที่เราเสียไป ก็น่าจะเป็นอานิสงส์จากตรงนี้ด้วยค่ะ”
ใช้ตัวเองทดสอบ จนมั่นใจสินค้าดีและมีคุณภาพ
อยากพูดถึงสินค้าทั้งสามตัวนี้ ในฐานะผู้ใช้จริง กินจริงมาก่อน เรากินจริงและได้ผลลัพธ์ มันดีและมีคุณภาพจริงๆ สินค้าตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นชัวร์พลัส ชัวร์ไนท์ หรือไฟเบอร์แล็กซ์ชัวร์ เป็นสินค้าที่ไม่ได้ขายเฉพาะในออนไลน์ ช่องทางทีวีเราก็ขาย เรามีวางจำหน่ายหน้าร้านที่ร้านอีฟแอนด์บอย ซึ่งเป็นร้านที่มีทั่วประเทศไทยอยู่แล้ว ฉะนั้นมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เรากินแล้วเราเห็นผลจริงๆ เรามั่นใจ มีความปลอดภัย สินค้าของเรากล้าบอกชื่อในฐานะเราเป็นพรีเซ็นเตอร์
ก่อนเราเป็นพรีเซ็นเตอร์เราตรวจสอบอยู่แล้วว่าคนคิดค้นสูตรคือใคร เขากล้าบอกเราไหม กล้าให้เราเห็นโรงงานไหม ซึ่งเขาก็บอกเลยว่าทีมวิจัยและคิดค้นสูตรโดยท่านดร.ณฐนนท์ ตราชู ซึ่งท่านจบดร.ด้านอาหารเสริมโดยตรง มันยิ่งทำให้เราได้มั่นใจในคุณภาพสินค้า แล้วที่สำคัญคือตัวเราเอาตัวเองทดสอบ เรากินแล้วเห็นผล ใครได้ทาน แล้วทานอย่างต่อเนื่อง ทุกคนเห็นผลจริงๆ มันเลยทำให้เราเป็นพรีเซ็นเตอร์ในวันนี้ เกิดจากการที่เรากินจริงๆ เป็นผู้ใช้จริง ทดลองกิน และทดลองนานถึง 6 เดือน มันเลยยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ ถ้าใครได้ลองทานหรือเปิดใจลองกิน กินอย่างต่อเนื่อง จะรู้ว่าสินค้าตัวนี้มันดีจริงๆ ค่ะ”
สวยแซ่บในวันเกือบ 50 ปีจริงๆ สำหรับ “ตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด” และด้วยกตัญญูของเธฮทำให้ปีนี้เป็นทองของผู้หญิงคนนี้