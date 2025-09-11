ผู้เข้าประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม 2568” ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ และเยี่ยมชมธุรกิจพลังงานทดแทนชั้นนำของเมืองไทย

ยังคงอวดเสน่ห์ความงามอย่างไทยและความสวยสดใสกันแบบเต็มที่กับการเก็บตัวผู้เข้าประกวด "นางสาวถิ่นไทยงาม 2568" ในวันที่สองด้วยกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองสาม หมู่ที่ 16 ปทุมธานี โดยเหล่าสาวงามได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ผ้ามัดย้อม และการทำเดคูพาจ (Decoupage) บนพัดสานไม้ไผ่ ซึ่งจัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนการประกวด
โดยหลังจากที่เหล่าสาวงามได้รับฟังเรื่องราวเรื่องเล่าของการปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนคลองสามจากผู้นำชุมชน พร้อมเดินชมป่าสวนครัวและเลือกวัตถุดิบเพื่อใช้ทำอาหารกลางวันแล้ว ต่อจากนั้นยังได้รับความรู้ด้านทฤษฎีการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงทราบที่มาของการผลิตผ้ามัดย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการทำเดคูพาจ (Decoupage) บนพัดสานไม้ไผ่สุดน่ารักจากเหล่าวิทยากรที่มแบความรู้ให้อย่างเต็มที่ งานนี้ เมื่อเหล่าสาวๆ ได้ลงมือปฏิบัติทำผ้ามัดย้อมที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเอง และตกแต่งพัดสานจึงทำอย่างตั้งใจ ซึ่งเหล่าสาวงามก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้อย่างน่าทึ่ง และถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้าของชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้เกิดการมีส่วนร่วมกันจากหลากภาคส่วน อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ YEC ปทุมธานี และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
สำหรับกิจกรรมวันที่สามของการเก็บตัวนั้น บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)ผู้นำหนึ่งในธุรกิจพลังงานทดแทนชั้นนำของประเทศ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดฯ เยี่ยมชมบริษัทในเครือ อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (EBI) จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต Bio Innovation Products นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Bio PCM ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ (ผ้าไทย), ผนัง เพดานหรือฉนวน เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร รวมถึง น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ที่กำลังเป็นพลังงานแห่งอนาคต ซึ่งเหล่าสาวงามต่างให้ความสนใจ ตั้งใจฟังบรรยาย และชื่นชมในความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสะอาด ที่สะท้อนถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ