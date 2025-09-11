“เบนซ์ เรซซิ่ง” ให้ความรู้ “ทักษิณ” โทษคุก 1 ปี แต่ติดจริงกี่เดือน!?

ระยะหลังๆ มักออกมาแสดงความคิดเห็น และให้ความรู้เกี่ยวกับนักโทษในเรือนจำ สำหรับ “เบนซ์ เรซซิ่ง” อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช อดีตสามี “แพท ณปภา ตันตระกูล” ล่าสุดหลัง “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกศาลฎีกาฯ สั่งบังคับโทษจำคุก เป็นเวลา 1 ปี คดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ เบนซ์ก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ โทษจำคุก 1 ปี ติดจริงกี่เดือน!
“โทษจำคุก 1 ปี ต้องติดจริง ๆ กี่เดือน !?!
.
.
กรณีศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้จำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี 1 ปี (12 เดือน) มาลองกางหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นและการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ 🤔
.
.
📣 สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ (9 กันยายน 68) เริ่มที่ชั้นกลาง ซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น
1.ชั้นเยี่ยม
2.ชั้นดีมาก
3.ชั้นดี
4.ชั้นกลาง
5.ชั้นเลว (ปัจจุบันใช้คำว่า “ช้้นปรับปรุง”)
6.ชั้นเลวมาก (ปัจจุบันใช้คำว่า “ชั้นปรับปรุงมาก”)
.
.
📍จากชั้นกลาง —> เป็นชั้นดี จะต้องคดีเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (9 ธันวาคม 68)
.
.
สำหรับในคดีที่อัตราโทษไม่เกิน 3 ปี จะมีการปรับเลื่อนชั้นทุก ๆ 4 เดือน (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม) ซึ่งก็หมายความว่า
🔺 ธันวาคม 68 จะได้เลื่อนจากชั้นกลาง —> เป็นชั้นดี
🔺 เมษายน 69 จะได้เลื่อนจากชั้นดี —> เป็นชั้นดีมาก
.
.
ต่อมาเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ (กรณีปกติ) หลัก ๆ มีดังนี้ 🥹
.
.
🔹เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป ✅
🔹 ต้องโทษจำคุกครั้งแรก ✅
🔹 ชั้นเยี่ยม-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 3 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 4 เดือน)
🔹 ชั้นดีมาก-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 4 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) ✅
🔹 ชั้นดี-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 5 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน)
.
.
พักโทษส่วนกรณีพิเศษ คือ 😷
🔸 เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ✅ (เข้าเกณฑ์)
🔸 เจ็บป่วยร้ายแรง / พิการ
🔸 เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง และต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือ 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ
.
.
สรุป 💯
1.อาจอยู่อย่างนานที่สุด 8-9 เดือน (2 ใน 3 ของโทษ) จึงขอทำเรื่องพักโทษเดือน มิถุนายน 2569 (ชั้นดีมากและเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) 🤧
.
2.หรืออาจต้องอยู่อย่างน้อยประมาณ 6 เดือน จึงขอพักโทษกรณีพิเศษ (เป็นผู้สูงอายุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง) ในเดือน มีนาคม 2569 🤒
.
3.แต่ก็อาจสามารถเร็วกว่านั้นได้ หากในระหว่างถูกคุมขัง มีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ และยังอาจจะสามารถพักโทษติดกำไรข้อเท้า EM หรือคุมขังนอกเรือนจำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อีกด้วย 😊
.
เบนซ์ เรซซิ่ง
10 กันยายน 2568”