ไม่เอ่ยชื่อ แต่รู้หมายถึงใคร “ท็อป จรณ” เผยถึงรักครั้งเก่าที่ไม่เคยพูด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแฟนๆ พากันใส่ใจ หลังจากที่ “เจ๊ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” ได้โพสต์อินสตาแกรม โปรโมตบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ “ท็อป จรณ โสรัตน์” ในรายการคลับฟรายเดย์ ซึ่งเป็นการพูดถึงความรักครั้งเก่า โดยทีเซอร์ตัดออกมาแค่เพียงบางส่วน และหนุ่มท็อปได้เผยว่า เจ็บทุกครั้งที่เลิก ตอบไม่ได้ว่าอันไหนเจ็บที่สุด แต่รักที่สุดตอบได้

นอกจากนี้ยังเผยว่า “ผมรู้สึกว่าเราสองคนรักกันมาก เป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ของเราทั้งสองคนที่คงไม่มีใครรู้ ผมดีใจมากที่ความฝันเขาเป็นจริง เราเคยนั่งคุยกันเรื่องความฝันของกันและกัน ทุกวันนี้มันสำเร็จทุกอย่าง เราทั้งสองคนต่างเฝ้าดูความสำเร็จกันและกันมาเสมอ ไม่เคยพูดเลย นี่คือครั้งแรก” จนพิธีกรแซวว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร แต่ดูเข้าใจกันไปหมดเลย

รวมทั้งได้เผยว่า “เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ เคยวนมาเจอกัน แต่ไม่เคยทำงานด้วยกัน ถ้าต้องทำงานด้วยกันก็ได้ แต่หมายถึงคนไหน (หัวเราะ)” ทำ “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” แซวยับว่าจะให้พูดชื่อไหม

รอดูได้เต็มๆ ในรายการคลับฟรายเดย์ วันเสาร์ที่ 13 ก.ย.เวลา 10.00 น. ทางช่องวัน 31




