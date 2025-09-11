คนบันเทิงร่วมส่ง “ณรงค์ จารุจินดา” ครั้งสุดท้าย ครอบครัวสุดเศร้า “ดวงดาว-กอบสุข” หลั่งน้ำตาสุดกลั้น

วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 15.00 น. ได้มีการเคลื่อนร่างของ “เล็ก ณรงค์ จารุจินดา” ผู้กำกับชื่อดัง สามีของผู้จัดละครชื่อดัง “กอบสุข จารุจินดา” และเป็นพี่ชายของนักแสดงอาวุโส “ดวงดาว จารุจินดา” ที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 75 ปี ด้วยโรคมะเร็งตับที่รักษามานานถึง 6 ปี ไปยังเมรุ 1 และทำพิธีประชุมเพลิงในเวลา 17.00 น. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
โดยงานในวันนี้มีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายมากมาย อาทิ เจมส์ มาร์, พาย รินรดา, ครีม เปรมสินี, หมอก้อง สรวิชญ์, จอย รินลณี, อ้อม พิยดา, หน่อย ณัฐนี, เอ ศุภชัย, เชอรี่ เข็มอัปสร, ดิว ปิ่นกลม, นก จริยา, บอย พีซเมคเกอร์, เจี๊ยบ พิจิตรา, แหม่ม จินตรา, แม่หนู สรวงสุดา, เติ้ล ตะวัน, อาร์ต พศุตม์, แม่เม้า สุดา, หน่อง อรุโณชา, กรุง ศรีวิไล, ก๊อต จิรายุ ฯลฯ
ซึ่งในวันนี้ทั้ง กอบสุข และ ดวงดาว จารุจินดา ยังคงโศกเศร้ากับการสูญเสียสามีและพี่ชายไปอย่างไม่มีวันกลับ น้ำตาแห่งความอาลัยยังคงมีเกือบตลอดเวลาในช่วงพิธี และหลังจากนี้ทางครอบครัวเตรียมนำอัฐิไปลอยอังคารที่ศรีราชาต่อไป