“ชมพู่ อารยา” ไม่กล้าชม “น้องเกล” สามารถสวิตช์อารมณ์ได้แบบออโต้ ลั่นยังรับงานได้อีกเพื่อเป็นทุนการศึกษา

“ชมพู่ อารยา” ไม่กล้าชมลูกตัวเองสามารถสวิตช์อารมณ์ได้แบบออโต้ หลังมีคลิปไวรัลสีหน้า “แอบิเกล” ตอนกำลังเม้งกับแม่ แต่พอเจอแฟนคลับฉีกยิ้มธุรกิจทันที ทำชาวเน็ตชื่นชม 3 ขวบแต่สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ ลั่นลูกสาวยังรับงานได้อีก ทำงานไว้เป็นทุนการศึกษา
ฮอตไม่หยุดฉุดไม่ไม่อยู่จนขึ้นแท่นคนดังลำดับหัวแถวไปแล้วตอนนั้น ดาราสาว 3 ขวบ “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” หรือ เจ๊เกล ที่มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติ ล่าสุด เจ๊เกล ขนความน่ารักควงคู่คุณแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ใหม่ เถ้าแก่น้อย แม่ชมบอกว่าเกลยังรับงานได้อีก
“ยังได้อีกค่ะ เป็นทุนการศึกษา หลายคนรู้สึกว่าเยอะ มันเยอะมากเหรอ (ไปไหนก็เห็นแต่หน้าเกล?) รู้สึกว่ายังได้อีก ปีนี้กวาดรายได้หลัก 100 ล้านไหม สมพรปากค่ะ ทุนการศึกษาค่ะ ยังไม่ทำลายสถิติที่แม่เคยทำไว้ แม่เคยทำไว้ปีนึงก็มี 10 กว่าตัวขึ้นไป แต่ถ้าวันนึงลูกจะแซงแม่ก็ไม่เป็นไร ส่วนค่าตัวแยกแม่-ลูกหรือว่าเป็นแพ็กเกจรวม คือพอมันผ่านบริษัทก็เป็นเรื่องของการจัดการรายได้ แต่ว่าสุดท้ายแล้วสมบัติทั้งหมดของแม่ก็เป็นของเขาแหละ (ค่าตัวทำงานส่งตัวเองเรียนจบถึงชั้นไหนแล้ว?) ขึ้นอยู่กับว่าจะเรียนอะไร”
ไม่กล้าชมลูกตัวเองสามารถสวิตช์อารมณ์ได้แบบออโต้ หลังมีคลิปไวรัลสีหน้าเกลตอนกำลังเม้งกับแม่ แต่พอเจอแฟนคลับฉีกยิ้มธุรกิจทันที พ้นแฟนคลับแล้วกลับมาทำหน้างอนต่อ ทำชาวเน็ตชื่นชม 3 ขวบแต่สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้
“มันจะคล้ายๆ ออโต้เนอะ ความที่โดนป้าสะกิดตลอดว่ายิ้มหน่อยๆ เจอแฟนคลับยิ้มเยอะๆ เจอคนนั้นคนนี้ บ๊ายบาย เขาก็จะทำแบบออโต้พอได้ยินคำสั่ง วันนั้นจำไม่ได้ด้วยว่าเขางอนเรื่องอะไร อาจจะกำลังอยู่ในช่วงเจรจากันอยู่
(ชาวเน็ตแซวเก่งมากเกลแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้?) ชาวเน็ตก็ว่ากันไป ถามว่ารู้สึกยังไงที่ลูกเก็บอาการได้ตอนเจอแฟนคลับ ดีนะคะ แต่ก็ต้องดูกันต่อไป เราก็ไม่กล้าพูดว่าลูกฉันมีสปิริต ตอนนี้เขาเพิ่ง 3 ขวบกว่า เราก็ไม่รู้ว่าพอเขาโตขึ้นกว่านี้ มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมากๆ เขาก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้
อย่างพี่สายฟ้าพอเขาโตมาก็ไม่ได้ชอบแบบนี้มาก จะไปบังคับให้ยิ้มหรือว่าให้เสิร์ฟก็คือไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อไป แต่ว่าตอนนี้เกล 3 ขวบก็ยังฟังเราอยู่ และยังสนุกอยู่ อยู่บ้านเขาก็เป็นคนที่สีหน้าออกตลอด ตามประสาเด็ก เขาก็ไม่เก่งในการเก็บความรู้สึก ที่เห็นก็อาจจะเป็นไม่ได้ดั่งใจ”