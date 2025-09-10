“น้องเกล” เฉลยจริงๆ แล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าห้อง เอ็นดูความจำไม ถาม “แม่ชม” หวานตัดขา?

“แอบิเกล” สงสัยคำว่าหวานตัดขา หมายความว่าอย่างไร พร้อมเฉลย ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องอย่างที่พี่ๆ เข้าใจ
ขึ้นแท่นผู้ทรงอิทธิพลตัวแทน Gen Alpha สำหรับดาราสาว 3 ขวบ “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์”ที่ถือเป็นดาวฮอตในวงการโฆษณาและสื่อโซเชียล ทั้งในฐานะอินฟูลฯ และพรีเซ็นเตอร์ หลังจากเข้าโรงเรียนมาได้ 1 เดือน แอบิเกลก็สามารถออกงานอีเวนต์ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆ สื่อเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้ว ไม่กลัวคน ไม่ตายไมค์ สงสัยอะไรก็ถามตรงนั้นเลย และนี่คือบทสัมภาษณ์ของดาราสาว
เกล : “วันนี้เกลมาทำเครื่องดื่ม สนุก แต่ว่าน้องเกลไม่ได้กินของตัวเอง น้องเกลกินของพี่เขา น้องเกลผสมน้ำกันให้มันเป็นสีเขียว (ทำให้คุณแม่ทานบ้าง?) แต่ว่าจริงๆ แล้วไม่เคยทำให้”
แม่ชม : “ปกติจะเล่นอยู่ที่ร้านกาแฟคุณพ่อ เขาจะชอบผสมน้ำเล่น”
เกล : “ช่ายยยย”
แม่ชม : “(ฝีมือลูกสาวเป็นอย่างไรบ้าง?) หวานตัดขา เพราะน้ำเชื่อมเยอะมาก”
เกล : “แม่… รู้ไหมทำไมน้ำเชื่อมถึงหวานตัดขา”
แม่ชม : “มันหวานจนเป็นเบาหวานไงคะลูก เขาเลยเรียกว่าหวานตัดขา”
เกล : “ทำไมมันถึงต้องหวานตัดขา”
แม่ชม : “เพราะมันหวานมากจนเป็นเบาหวาน”
เกล : “ไม่ ทำไมมันถึงมันหวานตัดขารู้ไหม”
แม่ชม : “เดี๋ยวแม่ไปอธิบายที่บ้าน”
เกล : “ไม่ จริงๆ แล้วน้องเกลใส่น้ำเชื่อมเยอะ”
แม่ชม : “ใช่ค่ะ เกลใส่น้ำเชื่อมเยอะค่ะ”
เกล : “(ปกติเกลชอบทางหวาน?) ไม่ชอบ เกลชอบคำที่แม่พูด”
นอกจากสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้ว ขณะพูดคุยบนเวที เกลยังเฉลยว่าจริงๆ แล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าห้อง
พิธีกร : “เกลเป็นหัวหน้าห้อง?”
เกล : “มันไม่มี”
ชมพู่ : “ขอแก้ข่าว จริงๆ เคยแก้ข่าวไปแล้ว ไม่ได้มีระบบหัวหน้าห้องอะไร ที่โรงเรียนไม่ได้มีให้เลือก เด็ก 3 ขวบ คงไม่ได้มีวุฒิภาวะไปจดชื่อใครหรืออะไร ไม่มีค่ะ”