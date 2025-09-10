ยังรักเสมอ “ไก่ วรายุฑ” เผยดีใจมากกว่าเสียใจ “ตั้น พิเชษฐ์ชัย” เปิดตัวแฟน

ทำเอาฮือฮา หลังจากที่ “ตั้น พิเชษฐ์ไชย ผลดี” น้องชาย “ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี” เปิดตัวหวานใจนามว่า “ปุ๊กลุก” เจ้าหน้าที่สายการบิน “การบินไทย” มีโมเมนต์หวานๆ เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆ
ด้าน “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา” ซึ่งเคยออกมาเผยสัมพันธ์กับหนุ่มตั้น และพร้อมรีเทิร์นเจ้าตัวอยู่นั้น ก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของอีกฝ่ายผ่านติ๊กต๊อกส่วนตัว
“เห็นข่าวแล้ว ดีใจมากๆ อยากอวยพรให้พี่ตั้นมีความสุขตลอดไป ถ้าไม่ดีจริง พี่ตั้นไม่เปิดข่าว ก็ขอให้ยั่งยืนนานตลอดไปด้วยความจริงใจ ยังไงก็ยังรักพี่ตั้นอยู่
วันนี้มาออกรายการเกี่ยวกับวิ่ง พอดีมีข่าวของพี่ตั้น เขาก็ถามเข้ามาด้วยว่ารู้สึกยังไง เราก็บอกว่าเรายินดีและดีใจกับสิ่งที่เกิดกับพี่ตั้น มันเป็นความสุข ถ้าไม่จริงใจ พี่ตั้นคงไม่ออกมาบอกกับประชาชนหรอก เขาคงอยากให้ทุกคนยินดีและดีใจกับเขาด้วย
ไม่ถึงกับเสียใจ ดีใจมากกว่าเสียใจ เรามีคนที่เรารัก ดีกว่าไม่รู้จะรักใคร รักเถอะค่ะ อยากให้ทุกคนมีความสุข รักใครก็ได้ แต่ต้องรักตัวเองก่อนนะคะ”