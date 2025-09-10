“บุ๋ม ปนัดดา” รีวิวร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล” ถก GBC ไทย-กัมพูชา ไร้เงา “พลโทหญิงมาลี” (คลิป)

คนในวงการ รวมทั้งแฟนๆ แห่เมนต์ในอินสตาแกรม หลังจากที่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” โฆษก (จิตอาสา) ศบ.ทก. รีวิวการร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา หรือ GBC สมัยพิเศษที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 1/2568
เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิง และผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC สมัยวิสามัญ ,การหารือมาตรการลดความตึงเครียด ลดระดับการใช้กำลังทหาร และการยุติวาทกรรมยั่วยุ พร้อมฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกัน ,ความร่วมมือในทางปฏิบัติ เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการชายแดน รวมถึงกำหนดกรอบภารกิจของการประชุม RBC และ GBC ครั้งถัดไป
โดยบุ๋มเผยให้เห็นบรรยากาศตั้งแต่นั่งเครื่องบิน ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ รวมทั้งบรรยากาศภายในห้องประชุม ซึ่งฝ่ายกัมพูชานั่งอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายไทย แต่ไม่ปรากฎ “พลโทหญิง มาลี โสเจียตา” โฆษกกลาโหมกัมพูชา อยู่ภายในห้องดังกล่าว