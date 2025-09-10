xs
xsm
sm
md
lg

“บุ๋ม ปนัดดา” รีวิวร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล” ถก GBC ไทย-กัมพูชา ไร้เงา “พลโทหญิงมาลี” (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คนในวงการ รวมทั้งแฟนๆ แห่เมนต์ในอินสตาแกรม หลังจากที่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” โฆษก (จิตอาสา) ศบ.ทก. รีวิวการร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา หรือ GBC สมัยพิเศษที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 1/2568 

เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิง และผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC สมัยวิสามัญ ,การหารือมาตรการลดความตึงเครียด ลดระดับการใช้กำลังทหาร และการยุติวาทกรรมยั่วยุ พร้อมฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกัน ,ความร่วมมือในทางปฏิบัติ เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการชายแดน รวมถึงกำหนดกรอบภารกิจของการประชุม RBC และ GBC ครั้งถัดไป

โดยบุ๋มเผยให้เห็นบรรยากาศตั้งแต่นั่งเครื่องบิน ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ รวมทั้งบรรยากาศภายในห้องประชุม ซึ่งฝ่ายกัมพูชานั่งอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายไทย แต่ไม่ปรากฎ “พลโทหญิง มาลี โสเจียตา” โฆษกกลาโหมกัมพูชา อยู่ภายในห้องดังกล่าว





“บุ๋ม ปนัดดา” รีวิวร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล” ถก GBC ไทย-กัมพูชา ไร้เงา “พลโทหญิงมาลี” (คลิป)
“บุ๋ม ปนัดดา” รีวิวร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล” ถก GBC ไทย-กัมพูชา ไร้เงา “พลโทหญิงมาลี” (คลิป)
“บุ๋ม ปนัดดา” รีวิวร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล” ถก GBC ไทย-กัมพูชา ไร้เงา “พลโทหญิงมาลี” (คลิป)
“บุ๋ม ปนัดดา” รีวิวร่วมคณะ “พล.อ.ณัฐพล” ถก GBC ไทย-กัมพูชา ไร้เงา “พลโทหญิงมาลี” (คลิป)
กำลังโหลดความคิดเห็น