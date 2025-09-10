“คัลแลน-พี่จอง” ไม่คิดฝัน ยูทิวบ์ทะลุ 3 ล้าน เผยแยกทาง “มาญ่า” แต่ยังเป็นเพื่อน (คลิป)

“คัลแลน-พี่จอง” ซึ้งใจเอฟซีชาวไทย ไม่คิดฝันยูทิวบ์ทะลุ 3 ล้าน เผยดรามาแยกทางผู้จัดการ ยังเป็นเพื่อน ปัดเครียดซาแซง ชมแฟนไทยน่ารักไม่ล้ำเส้น คัลแลนขอบคุณโปรเจกต์วันเกิด พี่จองให้ของขวัญเป็น “ความรัก”
“คัลแลน” และ “พี่จอง” หนุ่มเกาหลีที่รักประเทศไทย ได้เผยถึงประเด็นดรามาต่างๆ ทั้งเรื่องซาแซงคุกคาม การแยกทางกับ “มาญ่า” ผู้จัดการ รวมทั้งวันเกิดคัลแลนที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณสำหรับคนไทยที่สนับสนุน จนตอนนี้ยูทิวบ์ยอดผู้ติดตามทะลุ 3 ล้านเรียบร้อยแล้ว
สำหรับประเด็นมาญ่า คัลแลนได้เผยว่าเป็นการตัดสินใจยุติการทำงานร่วมกัน แต่ความสัมพันธ์ยังคงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม และไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
กรณีถูกคุกคามจากซาแซง พี่จองยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจหรือคิดมากเรื่องนี้ เพราะเชื่อว่าหากใครล้ำเส้นก็สามารถจัดการได้ และแฟนคลับชาวไทยก็มีความเข้าใจ ไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดจนเกินไป
นอกจากนี้ทั้งคู่รู้สึกประทับใจและขอบคุณแฟนๆ ที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอด และยอมรับว่าถ้าไม่มีแฟนๆ พวกเขาคงไม่สามารถทำอะไรได้เลย
รวมทั้งเผยถึงกรณียอดผู้ติดตาม 3 ล้านแล้วนั้น คัลแลนเผยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้ และจะกลับไปคิดว่าจะทำอีพีพิเศษเพื่อฉลอง 3 ล้านซับหรือไม่ พร้อมขอบคุรแฟนๆ ที่ทำโปรเจกต์ในวันเกิดให้ตนเอง แต่ยอมรับว่าลืมให้ของขวัญตัวเอง ส่วนพี่จองให้ของขวัญเป็น “ความรัก” ปีนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษ ขอแค่ทุกคนมีความสุขกับการทำงานร่วมกันก็พอ