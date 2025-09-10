“แพนเค้ก เขมนิจ” จับมือ “แม่แพม นวลนง” แชร์ประสบการณ์ดูแลสุขภาพ พร้อมเปิดตัว “JIL S Plant-Based Protein” โปรตีนเพื่อผู้ใหญ่ เสริมพลัง แข็งแรงทุกวัน

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ขนทัพคนดังที่รักสุขภาพตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดี และร่วมแชร์เคล็ดลับสุขภาพแข็งแรง ภายในงาน Dr.JiLL (ดร.จิล) เปิดตัว "JILS Protein (Plant-Based Protein) ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเพื่อสุขภาพและตอบโจทย์ผู้สูงวัย พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ "แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์“ และ "คุณแม่แพม-นวลนง จามิกรณ์" ร่วมด้วย เหล่าดาราศิลปินชื่อดัง ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพ อาทิ นก จริยาและคุณแม่, พี่หนูแหม่ม สุริวิภา, อั๋น ภูวนาท คุณผลิน, หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์, ดาด้า วรินดา ดำรงผล, น็อต วรฤทธิ์ เพื่องอารมย์ , ป้าตือ, ต้นหอม ศกุนตลา, ชิน ชินวุฒิ, นัท นิสามณี และทีมลูกทีม The Face ทั้ง 5 คน ของเมนเทอร์แพนเค้ก ณ Gaysorn Tower ชั้น 19
“JIL S Plant-Based Protein” นวัตกรรมโปรตีนเพื่อสุขภาพที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใหญ่และผู้สูงวัย โดยเน้นการเสริมความแข็งแรง ฟื้นฟูร่างกาย และสร้างสมดุลสุขภาพในทุกๆ วัน ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ Dr.JiLL ที่พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของไทย ผสมผสานโปรตีนจากพืชและสัตว์ในอัตราส่วน 80:20 เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง อาทิ ข้าว, เมล็ดทานตะวัน และโปรตีนโมเลกุลเล็กจากปลา ที่ร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแพนเค้กได้เล่าให้ฟังถึงสรรพคุณของ JIL S Plant-Based Protein ว่า “เป็นโปรตีนที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ วัย 40 อัพขึ้นไป บำรุงกล้ามเนื้อให้มากขึ้น ได้โปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งผ่านกระบวนการคิดค้น เพราะมีนักโภชนาการมาร่วมวิจัย โนชูการ์ โลว์โซเดียม เสริมสร้างโปรตีนจากพืช 80% จากไปอีก 20% ให้เท่ากับร่างกายที่ต้องการ”
ด้านแม่แพมสุดแฮปปี้ เพราะกินง่ายเหมาะสมกับวัย “ซึ่งคุณแม่คิดว่ามันเหมาะสมกับวัยแม่ แล้วยิ่งได้ฟังคุณหมอพูด มันคือปัญหาสำหรับคนวัยอย่างเรา และทานง่าย เพราะมีหลายสูตร แต่จริงๆก็เกือบทุกวัย ก็สามารถลองกินได้ แต่จริงๆแล้ว ที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือวัย 40 อัพ”
เพราะสุขภาพคือของขวัญที่ล้ำค่า “JIL S Plant-Based Protein” จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยใหม่ ที่ให้คุณดื่มง่าย อร่อย อยู่ท้อง และมั่นใจได้ว่าเป็นโปรตีนคุณภาพ เหมาะสำหรับคนทุกวัยที่อยากมีสุขภาพดี แข็งแรง และพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน