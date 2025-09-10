“ชมพู่ อารยา” เผยวันเกิด 8 ขวบ “สายฟ้า-พายุ” เรียบง่าย “น้องเกล” ปรับตัวเข้าโรงเรียนได้แล้ว

“ชมพู่ อารยา” อัปเดตชีวิตลูกๆ “สายฟ้า-พายุ” จัดวันเกิดอายุครบ 8 ขวบแบบเรียบง่าย ส่วน “น้องเกล” เข้าโรงเรียน 4 สัปดาห์ ปรับตัวได้ดี ไม่งอแง ตื่นเช้ากว่าทุกคน แก้ข่าวไม่ใช่หัวหน้าห้อง ลั่นรู้ซึ้งเลย ลูกๆ โตเร็วมาก
“ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ควงลูกสาว “น้องแอบิเกล” หรือ “น้องเกล” ออกอีเวนต์ด้วยกันในงานซัมซุงกาแลคซี่ เปิดตี้หมูกระทะ เปิดบ้าน House of ฮีลใจ ที่ฟินที่สุดในกาแลคซี่ ร่วมตี้หมูกระทะแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับเหล่า #TeamGalaxy สุดคิวต์ งานนี้ได้อัปเดตวิถีซุป’ตาร์ตัวน้อยกับการต้องเข้าโรงเรียน รวมทั้งโมเมนต์วันเกิดลูกชาย “สายฟ้า-พายุ” อายุครบ 8 ขวบ
“วันนี้ม่วนจอยค่ะ ฟรีสไตล์ เป็นอย่างที่เห็น วันนี้คนเยอะมาก ในความชินก็จะต้องมีความเครียดแฝงบ้างเป็นปกติ กลัวเขาเหนื่อย กลัวเขายม ด้วยเวลางาน ง่วง แต่ซัมซุงน่ารัก ไม่ได้ฟิกซ์อะไรบนเวที ให้มาเอ็นจอยกับเพื่อนๆ ก็จะลุ้นทุกงาน ต้องเตรียมตัวให้ดีพอสมควรเรื่องนอน เรื่องอะไร ให้อารมณ์ดี
ส่วนมากเขาชอบทำงาน นอกจากบางทียืดเยื้อมากๆ เด็กก็มีบ้าง ตอนนี้พยายามรับงานให้เป็นเสาร์-อาทิตย์ ถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างวันนี้ถ้าจะให้เป็นหลังเลิกเรียนเรียนจริงๆ น้องอาจไม่ไหว เพราะเอเนอร์จี้เขาโดนใช้ไปแล้วที่โรงเรียนตั้งแต่เช้า ก็อาจมีลาบ้าง หยุดบ้าง อย่างวันนี้คือไม่ได้ไปเลย ซึ่งจริงๆ ด้วยวัยเขา เรื่องวิชาการก็อาจไม่ได้มีมาก ยังพอเมเนทได้”
เผยน้องเกลปรับตัวได้ดี ห่วงเรื่องทานข้าวและเข้าห้องน้ำ
“เขาไปโรงเรียนจริงๆ อาจต้องมีถามนำ เพราะเด็กวัยนี้ เขายังไม่ได้จับใจความได้ทั้งหมด เหมือนผู้ใหญ่ที่กลับมา แล้วสรุปใจความได้ บางทีต้องถามชี้นำ มีชวนคุย ส่วนมากก็จะถามเขาว่าวันนี้กินข้าวหรือเปล่า ทานไหม เข้าห้องน้ำกี่ครั้ง ห่วงเขาเข้าห้องน้ำ สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ 4 แล้ว เขาก็ปรับตัวโอเคนะ เขารู้แล้วว่าต้องไปโรงเรียนทุกวัน ที่โรงเรียนสองสัปดาห์แรก เขาไม่ได้เลิกตามเวลาจริง เขาก็กลับมาเล่าว่าตอนบ่ายเขาก็ร้องหาป้าเจี๊ยบ ครูก็มากอด น้องไม่ได้บ่นถึงทุกวัน แต่เราจะรับรู้ว่าเวลาเขากลับมาบ้าน เขาจะค่อนข้างติดเป็นพิเศษ เขาคงคิดถึงแหละ
ก็คิดว่าเขาอยู่ได้ ห่วงก็ปกติทั่วไป อาหาร เข้าห้องน้ำ เกลไม่งอแงตื่นไปโรงเรียน ปกติเขาตื่นคนแรกอยู่แล้ว ตื่นก่อนพี่ทุกวัน ทุกวันนี้ก็ยังตื่นคนแรก ที่บ้านให้นอนเร็วด้วย เด็กนอน 9-10 ชม.อยู่แล้ว จะไม่ค่อยมีปัญหาในการตื่น นอกจากคืนนั้นผิดคิวจริงๆ หรือเหนื่อยไปทำอะไรมา ก็อาจตื่นยากนิดหน่อย แต่ไม่ถึงขั้นต้องลากออกมาจากเตียง”
แก้ข่าวน้องเกลไม่มีระบบหัวหน้าห้อง ชี้เด็ก 3 ขวบ คงไม่ได้มีวุฒิภาวะไปจดชื่อใครได้
“จริงๆ เคยแก้ข่าวไปแล้ว ไม่ได้มีระบบหัวหน้าห้องอะไร ที่โรงเรียนไม่ได้มีให้เลือก เด็ก 3 ขวบ คงไม่ได้มีวุฒิภาวะไปจดชื่อใครหรืออะไร ไม่มีค่ะ (หัวเราะ)
วันเกิด “สายฟ้า-พายุ” อายุครบ 8 ขวบ จัดเรียบง่าย
“จัดเล็กๆ มีแต่เพื่อนสนิทเขา เราก็จะถามว่าอยากชวนใครมา ก็จัดแบบที่เขาอยากจัด เกลก็ช่วยเป่าทุกเค้กอยู่แล้ว ไม่ได้มีอะไรให้น้องเลย วันเกิดเขาคนก็ให้ของเยอะ เขาก็ขอแค่ว่าปีนี้ขอจัดแบบนี้ ที่นี่ ขอเค้กธีมนี้ๆ ไม่ได้ขออะไรมาก จริงๆ ไม่เคยมีอะไรพิเศษ”
ซึ้งจากเลี้ยงลูกเล็กทรมาน ตอนนี้ทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก
“รู้สึกเร็วมาก ทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก อย่างที่เขาพูดจริงๆ ว่าทำไมทรมานจังเลยตอนมีลูกอ่อน แต่เชื่อไหม ทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก โตเร็วจริง หล่อด้วยก็ขอบคุณค่ะ (หัวเราะ)”