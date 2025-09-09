เปิดอาณาจักร “อ.เชียง” จากบ้าน 100 ตรว. สู่ที่ดินฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด สร้างด้วยแรงศรัทธาของลูกศิษย์

เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ ตามคำบอกของเจ้าของบ้านอย่าง “อาจารย์เชียง ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์” เพราะตั้งแต่ก้าวเข้าไปสู่พื้นแผ่นดินนี้ ทุกมุมในบ้าน จัดตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่า ทุกมุมคือรวย! โดยย้ายมาจากบ้านหลังเดิม 100 ตรว. มาสู่พื้นที่ 1,400 ตรว. และได้อธิษฐานจิตต่อหน้าองค์พ่อพระพิฆเนศว่าที่ดินตรงนี้เหมาะสมกับการสร้างบ้านและเรือนพระ ซึ่งเงินที่สร้างนั้นมาจากลูกศิษย์ที่ร่วมกันศรัทธาในการสร้าง
เริ่มจากประตูบานใหญ่ ที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นไซส์ปกติ เหมือนบ้านทั่วไป แต่ครั้น “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ซึ่งเคยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ (อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจา คือภิกษุผู้ทำหน้าที่สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เวลาทำพิธีอุปสมบท) มาพรมน้ำมนต์ซ้ายขวา และบอกประตูต้องใหญ่กว่านี้ ก็เลยเอาตลับเมตรฮวงจุ้ยมาวัด ลงตัวแดงหมด เพราะตามหลักฮวงจุ้ย ถ้าลงตัวแดง คือความมงคล และมีสัญลักษณ์ “ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์” นะโม พุทธายะ นะ มะ พะ ถะ ซึ่งวางตรงหน้าอกของพระประธานที่ประดิษฐานบนชั้น 2 ภายในบ้าน
ส่วนโคมไฟแชนเดอเลียร์ขนาดใหญ่กลางบ้าน 1 โคม และอีก 3 โคมเล็กทั่วบ้าน เพราะตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ยก็คือต้องเป็นแสงสว่าง ลูกศิษย์ได้นำมาให้ เพราะแนะนำไปว่าควรจะสร้างสรรค์จากสิ่งของที่ให้ความสว่าง เขาก็เลยนำมาให้ “มั่ง มี ศรี สุข” ส่วนเปียโนสีดำ “เก่ง ธชย ประทุมวรรณ” นำมาให้เอง
ถัดมาที่ห้องอาหาร มี “เต่ามังกร” ไว้ที่โต๊ะกินข้าว เป็นกริ่งกดเรียก ส่วนโต๊ะอาหารก็คือเป็นไม้ท่อนเดียวกัน เป็นต้นไม้ของเก่าอายุ 100 กว่าปี ซึ่งเชื่อว่าเราจะได้รับพลังจากแผ่นดินแล้วก็พื้นฟ้า และถ้ามานั่งคุยกันตรงนี้ ก็ได้รับพลังบวก
ส่วนมากบ้านจะประดับด้วยคริสตัล เพราะว่าเวลาแสงกระทบกับคริสตัล และเป็นสีรุ้ง สีรุ้งจะทำลายด้านลบ เพิ่มพลังบวก
ในด้านของ “เรือนพระ” ก็จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระ ซึ่งเป็นของเก่าหมดเลย โดยองค์กลางเป็น “เชียงแสนสิงสาม“ อายุกว่า 600 ปี
และ “อ.เชียง” ได้เล่าให้ฟังว่าที่ตนเองมีทุกวันนี้ก็เพราะองค์พ่อพระพิฆเนศเป็นผู้ประทานให้
“ที่อาจารย์มีทุกวันนี้ได้ เพราะองค์พ่อพระพิฆเนศ และระหว่างทางที่มาถึงจุดนี้ เราสร้างบุญ ให้ทาน ช่วยลูกศิษย์ แล้วที่สำคัญอาจารย์ไม่รับเงิน เพราะศรัทธามีค่ามากกว่าตัวเลข มากกว่าเงินตรา ซึ่งพอเขาประสบความสำเร็จ เขาก็นึกถึงอาจารย์“
ขอบคุณที่มา : รายการตีท้ายครัว