ซีนนี้ยากได้เห็น “อั้ม พัชราภา” ชวน “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ออกมามาเต้นในมินิคอนเสิร์ต “บอย พีซเมคเกอร์” ที่ ตลาดอั้มอั้ม บอกเลยว่าความน่ารักพุ่งเต็ม

โมเมนต์พิเศษที่ทำให้ทั้งงานตลาดอั้มอั้มอบอวลด้วยเสียงหัวเราะและเสียงกรี๊ด ก็คือจังหวะที่อั้ม พัชราภา ชวน เจี๊ยบ พิจิตตรา ออกมาเต้นด้วยกัน เจี๊ยบก็ออกสเต็ปไปแบบเขินไปยิ้มไม่หุบ ทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันทั้งงาน เรียกได้ว่าเป็น “การเต้นสุดเจี๊ยบแล้วจริงๆ” วอนพี่บอยกับพี่อั้มช่วยเห็นใจออนนี่หน่อย ใครที่อยู่ในงานนี้คือได้ชมโมเมนต์หายากที่ต้องยกให้เป็น ซีนประวัติศาสตร์ความน่ารัก ไปเลย
นอกจากนั้นยังได้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสามคน อั้ม-บอย–เจี๊ยบ ในงานวันนี้ทำให้กลายเป็นภาพ “เฟรมทองคำ” ที่แฟนๆจะจดจำไปอีกนาน บอกได้คำเดียวว่าคือโมเมนต์ที่ทั้งอบอุ่นและน่ารักเกินต้านของแทร่