จิ๊กซอว์ความรักสมบูรณ์แบบ! GFC สานฝัน 2 ครอบครัวคนบันเทิงให้มีลูกสมใจ “เนย วรัฐฐา-ฤทธิ์ กาไชย” และ “กอล์ฟ อนุวัฒน์-คูณ ปิยวดี” หลังเข้ากระบวนการรักษาครั้งเดียวติด! เติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ

ยิ้มกับแก้มปริหัวใจพองโตทุกเวลามีแต่ความสุขทีเดียว สำหรับ 2 คู่รักสุดหวาน เนย วรัฐฐา-ฤทธิ์ กาไชย และ กอล์ฟ อนุวัฒน์-คูณ ปิยวดี หลังจากประกาศเรื่องราวน่ายินดีต้อนรับทายาทที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ให้แฟนๆ ได้เฮแล้ว ล่าสุด เนย วรัฐฐา-ฤทธิ์ กาไชย ได้ควงกันมาพร้อม แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม (หมอมิ้งค์) ใบอนุญาตเลขที่ 36023 และ กอล์ฟ อนุวัฒน์-คูณ ปิยวดี ก็มาพร้อมกับแพทย์หญิง วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย (หมอวิว) ใบอนุญาตเลขที่ 38204 แถลงข่าวเปิดใจ ณ สถานที่ GFC Rama 9 International ถึงความสำเร็จหลังจากทั้ง 2 ครอบครัวได้เข้ารับการรักษาที่ GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก ในกระบวนการในการเข้ารับการปรึกษาที่เพียงแค่ครั้งเดียวก็สมหวัง
การก้าวเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ GFC ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความหวัง” แต่ยังกลายเป็นความจริงอันแสนอบอุ่นที่เติมเต็มหัวใจของทั้งสองครอบครัว ด้วยผลลัพธ์ที่ได้ “ลูกน้อย” เข้ามาเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ ทั้ง เนย–ฤทธิ์ และ กอล์ฟ–คูณ ต่างเผยความประทับใจในมาตรฐานการดูแลของทีมแพทย์ GFC ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถสัมผัสความสุขของการเป็นพ่อแม่ได้สำเร็จ
งานนี้ว่าที่คุณแม่เนย วรัฐฐา และว่าที่คุณพ่อฤทธิ์ กาไชย พร้อมแพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม (หมอมิ้งค์) ใบอนุญาตเลขที่ 36023 “คุณหมอมิ้งค์ GFC ได้เปิดใจสำหรับการรอคอยที่วันนี้เหมือนกับจุดพลุมีทายาทสมตามที่หวังเพราะ GFC
คุณหมอมิ้งค์ GFC : ความง่ายมีความยากซ่อนอยู่ก็จริงๆ ตอนแรกเหมือนจะไม่ยาก เหมือนกับว่าจะตั้งครรภ์เองได้ค่ะ แต่อาจจะมีความไม่สมบูรณ์ของน้องอยู่บ้างเลยไม่สามารถไปต่อได้ตามธรรชาติเลยมาตรวจหาสาเหตุกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไม่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ พบว่ามีความไม่แข็งแรงของตัวอ่อนซ่อนอยู่ หลังจากนั้นก็ตรวจเจอปัญหาเพิ่มคือเรื่องของพาหนะ เรื่องของพันธุกรรมนิดหน่อย ปัญหาหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของไข่ด้วย จริงๆ อาจจะไข่เยอะ แต่อาจจะมีปัญหาคุณภาพไม่ค่อยดีก็เลยทำให้ตัวอ่อนไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝังตัวได้มดลูกโอเค แต่พอน้องไม่ค่อยสมบูรณ์เลยทำให้ไม่ไปต่อตามธรรมชาติเลยทำให้น้องยุติตัวเองไป แต่ที่จะต้องทำเพิ่มเติมที่เราตรวจเจอปัญหาของพาหะธาลัสซีเมียทำให้พบว่ามีปัญหาตรงนี้เพิ่ม ทำให้ต้องตรวจละเอียดมากกว่าคนอื่นๆ
เนย วรัฐฐา : ที่เข้าปรึกษาที่ GFC เพราะว่า พี่นิว&พี่เป๊ก เพื่อนของฤทธิ์เขาก็มาทำที่นี่ เขาก็แนะนำมาหลังจากที่ได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอมิ้งค์ ก็สบายใจค่ะ เพราะว่าเราฝากทุกอย่างไว้กับคุณหมอเลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
คุณหมอมิ้งค์ GFC : ใช้เวลาประมาณ 1 ปีค่ะ จริงๆ ต้องบอกว่าแอบกังวลนิดหน่อย แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีตามสเต็ปค่อนข้างสมูทก็เกือบปีที่เราได้เริ่มต้นกันจากการคัดกรอง มีการเข้ากระบวนการกระตุ้นไข่ เช็คผนังมดลูก ทุกครั้งทุกสเต็ปเราได้ผลดีตลอดเพราะว่าเราใส่ตัวอ่อนครั้งแรกก็สำเร็จ ถามว่าเคสนี้ยากสุดไหมยากกลางๆ ค่ะ ยังมีสุดกว่านี้ได้ค่ะ จริงๆ หลายๆ คู่จะมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนจะคิดว่ามีลูกยากเพราะอายุเท่านั้น แต่จริงๆแล้วอย่างคุณนยยังอยู่ในอายุช่วงวัยที่ไม่ได้อายุเยอะมาก แต่ว่าพอมีปัญหาอื่นซ่อนอยู่ที่เขาไม่เคยรู้ก็เลยทำให้เขาท้องเองยาก พอเรามาตรวจเจอแล้วแก้ไขตรงจุดมันก็ง่ายขึ้น
เนย วรัฐฐา : พอรู้ว่าเป็นคุณแม่ก็มีเรื่องให้ต้องคิดหลายๆ อย่างในสเต็ปต่อไปเราจะทำยังไง เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็คิดอยู่
ฤทธิ์ กาไชย : สำหรับผมตื่นเต้นมากกว่าพยายามทำทุกอย่างให้ลงตัว และออกมาให้ดีที่สุด
เนย วรัฐฐา : ตอนนี้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วค่ะ สำหรับการใช้ชีวิตก็ปกตินะคะ เลือกทานอาหารที่ดีต่อลูก พยามพักผ่อนเยอะๆ ไม่เครียด ก็ได้น้องผู้ชาย
ฤทธิ์ กาไชย : จริงๆคือผมเป็นลูกผู้ชาย หรือผู้หญิงก็ได้นะครับ แต่จริงๆในใจอยากได้น้องผู้หญิงแต่พอได้ผู้ชายผมก็รู้สึกว่าก็ดีไหนๆ ก็มีฤทธิ์ มีพิชญ์แล้วก็อีกสักคนแล้วกัน อย่างน้อยเราก็ได้มีเพื่อนอีก อยากจะเลี้ยงเขาให้เขาโตมาในสิ่งที่เขาอยากเป็น เราได้อยู่โรงเรียนชายล้วนมา มีน้องชายด้วยมันก็ง่ายต่อการที่เราจะเลี้ยงลูกชาย ส่วนกิจกรรมตอนนี้เตรียมไว้จนต้องเอาออกบ้างแล้วเพราะเยอะมาก จริงๆ ฤทธิ์อยากได้สองคนรู้สึกว่าพอมีพี่น้องอย่างฤทธิ์ พิชญ์ไม่ห่างกันมาก 2-3 ปี เขาจะได้มีเพื่อนมีน้องจะได้ไม่เหงา ถ้ามีลูกคนเดียวคือไม่แน่ตอนนี้อาจจะเป็นยุคใหม่แล้ว แต่ยุคผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีโซเชียลแบบนี้ ถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีน้องโตมาด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกัน เล่นกีฬาด้วยกันมันสนุกกว่า
เนย วรัฐฐา : จริงๆ เนยแพลนอยากมีคนเดียว เพราะเราจะได้มีเวลาดูแลเขาเต็มที่ ถ้าตัวเราเองไม่ได้เหนื่อยมากจะทำให้ลูกแฮปปี้มีควอลิตี้ที่ดี แต่ถ้าลองเลี้ยงก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะ สำหรับเรื่องแพ้ท้องตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ จะแพ้ช่วงสามเดือนแรกคือเนยเหม็นจนใช้ชีวิตไม่ได้ ต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียว ทุกอย่างที่มีกลิ่นเนยต้องเอาออกไปหมดคือเนยได้กลิ่นอะไรไม่ได้เลยเหม็นจนปวดหัวเป็นไมเกรนแต่เราก็กินยาไม่อีกเป็นแบบนี้สามเดือนแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินอาหาร สำหรับกำหนดคลอดเป็นช่วงมกราคมปีหน้าค่ะ
คุณหมอมิ้งค์ GFC : อยากจะให้เข้ามาปรึกษากันตั้งแต่เนิ่นๆ เลย เพื่อที่จะได้วางแผนกันถูกว่าผู้ชายมีปัญหาอะไรไหม ผู้หญิงมีปัญหาอะไรไหม เพื่อเราจะได้เตรียมตัวไปด้วยกัน ถ้าคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรอาจจะรอก่อนได้ ถ้าคู่ที่มีปัญหาจะได้รู้เลยว่าจะวางแผนอะไรต่อเพราะว่าอาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่แบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้จะได้ไม่เสียเวลาปล่อยให้นานไป พอเราอายุมากขึ้นก็มีความยากตรงนั้นตามมา คู่ไหนที่สนใจก็เข้ามาพุดคุยปรึกษากันที่ GFC นะคะ
ส่วนว่าที่คุณพ่อกอล์ฟ อนุวัฒน์ ก็ได้ควงว่าที่คุณแม่คนสวยคูณ ปิยวดี เปิดใจหลังเข้ากระบวนการรักษาที่ GFC กับแพทย์หญิง วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย (คุณหมอวิว) ใบอนุญาตเลขที่ 38204 เพียงครั้งเดียวติด
คุณหมอวิว GFC : สำหรับเคสของคุณกอล์ฟกับคุณคูณ ตอนแรกไม่คิดว่าจะยากมากผู้หญิงมีปัญหาไข่บ้าง ผู้ชายมีปัญหาสเปิร์มบ้าง แต่ปรากฏว่ามีทุกอย่างเลย ในทุกขั้นตอนก็คือเราได้ตัวอ่อนทองคำมา เรามีไข่เก็บไข่ได้ สเปิร์มมี แต่สุดท้ายการตรวจโครโมโซมได้ตัวอ่อนหนึ่งเดียว เราได้ตัวอ่อนทองคำแล้ว ไม่ใช่แค่ทองคำน้องคือเป็นตัวอ่อนตัวเล็กๆ ลุ้นทุกขั้นตอน พอเราได้ตัวอ่อนเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อให้การใส่ตัวอ่อนราบรื่นที่สุด การเตรียมเราใช้เวลาค่อนข้างนานเราตรวจยีนส์ ผนังมดลูกเหมือนวางสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดในการจะใส่ตัวอ่อนเพราะการตรวจยีนส์ครั้งแรกไม่ผ่านด้วยนะ ต้องมาตรวจกันใหม่ครั้งที่สองแล้วสุดท้ายพอทำทุกอย่างแล้ว คู่นี้เขาสายมูกันด้วยผสมกันทุกศาสตร์ และเราก็ทำได้สำเร็จตั้งแต่ใส่ตัวอ่อนครั้งแรก ส่วนปัญหาหมอมองว่าคือปัญหาทั่วไปที่ทุกคนมีกันคือ ผู้หญิงพอมีอายุมากๆ ก็จะเป็นด้านคุณภาพของไข่ ไข่เสื่อมเล็กๆ ของคุณผู้ชายก็จะมีปัญหาสเปิร์มอยู่บ้างซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่เขามีกัน แต่พอสเปิร์มกับไข่มาร่วมกันก็คือทุกคนที่ทำเด็กหลอดแก้วคือต้องลุ้น เราก็ลุ้นได้น้องตัวอ่อนทองคำมาหนึ่งตัวเท่านั้น
คูณ ปิยวดี : พอได้มาก็รู้สึกดีใจเพราะว่ากว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็คือระยะเวลาในการเดินทางมามันนานมากประมาณ 1 ปีเลยที่ได้ทั้งคุณหมอ ได้ทั้ง GFC ซัพพอร์ตทุกๆ อย่างเลยค่ะ ลุ้นในทุกขั้นตอน ทุกรอบประจำเดือนเลยว่าอย่างนี้เลยค่ะ จนถึงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วเราคิดว่าเราจะจบแน่นอนขั้นตอนนี้ แต่ไม่ได้เราต้องดับเบิ้ลเช็คอีกรอบหนึ่งเพราะผลตรวจออกมายังไม่พร้อมรับตัวอ่อน
คุณหมอวิว GFC : ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดบ่อย อย่างเราตรวจเราเตรียมผนังเพื่อตรวจยีนส์ผลออกมาคือยังไม่ได้คำตอบ ให้ไปเพิ่มยาอีกเพื่อตรวจซ้ำก็ไม่ได้เกิดบ่อย ตอนแรกไม่ได้คุยเผื่อด้วย แต่พอเกิดก็ต้องเรียกมาคุยว่าต้องจัดเต็มจริงๆ
คูณ ปิยวดี : รู้สึกดีใจ และประทับใจคุณหมอและทีมพี่ๆ น้องๆ พยาบาล GFC ช่วยดูแลทั้งสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ เพราะว่าแม่ก็ลุ้น ประมาณ 1 ปีเต็มเลยค่ะ น้องตัวอ่อนทองคำนี้ถึงได้เดินทางมา
กอล์ฟ อนุวัฒน์ : จริงๆ ผมเป็นคนขี้กังวลครับ ผมข้ามขั้นตอนไปเรื่อยๆ ครับ จะเป็นยังไงนะ โตมาจะเป็นยังไงนะ รูปร่างจะเป็นยังไปแล้ว อย่างที่บอกเราเป็นคนขี้กลัวก็มาปรึกษาที่นี่เลย ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นในการที่เราจะมีน้องครับ แต่ชอบคุณหมอวิวที่สื่อสารชัดเจนตรงประเด็นครับ
คูณ ปิยวดี : สำหรับอาการแพ้ของคูณแพ้น้อย แพ้อยู่ช่วงสัปดาห์ที่ 8 ถึงสัปดาห์ที่ 10 แค่เวียนหัวเบื่ออาหารแล้วก็เบื่อโซเชียลไม่รู้เบื่อสามีหรือเปล่า
กอล์ฟ อนุวัฒน์ : น้องคนนี้น่าจะติสท์อยู่
คูณ ปิยวดี : ต้องออกไปข้างนอกเจอแดด เจอลมให้ปะทะหน้าอยู่แต่ในบ้านก็จะแพ้ค่ะ แต่ตอนนี้ใช้ชีวิตปกติแล้ว
กอล์ฟ อนุวัฒน์ : สำหรับผมคือตอนนี้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นเต้น กับการที่จะได้เป็นพ่อคน จริงๆ ชอบเด็กมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่การจะเป็นพ่อคนยากมากยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ เราต้องมีความเป็นผู้นำ คิดถึงลูกมากขึ้น การใช้เงินชอบอะไรก็ซื้อตอนนี้เราใช้อะไรก็ได้นิ
กอล์ฟ อนุวัฒน์ : เราไปมูกันด้วยข้าง GFC จะมีวัดปริวาส แล้วก็ศาลหน้า GFC ก็ขอให้คลอดง่ายปลอดภัย สำเร็จ ราบรื่น ปลอดภัย
คูณ ปิยวดี : ส่วนเรื่องเพศเราไม่ได้ต้องผู้หญิง หรือผู้ชายเราห่วงที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยของน้อง
กอล์ฟ อนุวัฒน์ : ขอให้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายได้หมด
กอล์ฟ อนุวัฒน์ : คุยกันนานไหมที่จะมาปรึกษาจริงๆ คือไม่ได้คิดอะไรเยอะครับ คือผมเล่นละครเรื่องเดียวกับสายป่านคุยกันก็ถามว่าป่านยังไม่มีลูกเหรอแต่งงานก็สักพักแล้ว สายป่านก็บอกว่าเนี่ยไปฝากไข่มาแล้ว เราก็มีฝากไข่เหรอเราก็ถามไม่กลัวเหรอว่าจะไม่สมบูรณ์ สายป่านก็บอกว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ไปถึงไหนแล้วพี่กอล์ฟเขาก็แนะนำมาฝากเลย เราก็มาเลยพอคุยขั้นตอนเยอะนะเราก็เลยทำเลยใส่ไปเลยดีกว่า
คูณ ปิยวดี : ตอนแรกที่เราตั้งใจมาคือในเชิงของการวางแผนมากกว่า เรามาตรวจสุขภาพ มาเช็คคุณภาพไข่ของเราก่อนเพื่อที่จะวางแผนเราใช้ชีวิตด้วยกันสักระยะแล้วเราค่อยใส่ตัวอ่อน เพราะกระบวนการนี้ทำให้การวางแผนชีวิตง่ายขึ้นด้วย แต่ไป ๆ มา ๆ เป็นการรักษาเพราะคุณภาพของไข่เราไม่ได้ดีอย่างที่เราคิด ปกติเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลย กลายเป็นว่าคุณภาพไข่ของเราไม่ได้ฟ้องออกมาจากสภาพร่างกายของเรา จริง ๆ เป็นเรื่องที่ดีที่คนอายุเท่านี้ตั้งใจจะมีลูกแล้วมาวางแผนไว้ก่อนมันเป็นเรื่องที่ดี เพื่อที่จะวางแพลนชีวิตได้
