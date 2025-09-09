“ถั่วแระ เชิญยิ้ม” โต้เดือดถือครองที่ดินวัดพระบาทน้ำพุ เสียงสั่น ตาแดง ธุรกิจเสียหาย ครอบครัวกินไม่ได้ นอนไม่หลับ “บิ๊กเต่า” เตือนตลกคนอื่นให้รีบมาชี้แจง

“ถั่วแระ เชิญยิ้ม” หอบหลักฐานชี้แจงกองปราบ ปมถูกโยงคดีวัดพระบาทน้ำพุ เสียงสั่น ตาแดง ยันบริสุทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์ โวยเรื่องถือครองโฉนด “ทิดอลงกต” ทำไมไม่ไปตรวจสอบกับกรมที่ดิน โอดเครียดกระทบงาน ธุรกิจ และครอบครัว ด้าน “บิ๊กเต่า” เผยเบื้องต้นหลักฐานดี แต่ต้องตรวจสอบเพิ่ม เตือนคนเกี่ยวข้องรีบมาชี้แจง เปรยมีตลกหลายคนยังไม่แสดงตัว จ่อออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม
หลังถูกโยงในคดีวัดพระบาทน้ำพุ ล่าสุดวันนี้ (9 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” หรือ นายศรสุทธา กลั่นมาลี พร้อมกับทนายความ “วุฒิ ยงหนู” ก็ได้เดินทางมาเข้าพบ “พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว” หรือ “บิ๊กเต่า” ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และชี้แจงกรณีถูกพาดพิง โดยเมื่อเจ้าตัวก้าวลงจากรถ นักข่าวก็ได้ยิงคำถามใส่ทันที ว่าเป็นตลกที่เอาเงินวัดไปหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับมาว่า “อุ้ย คำถามแรงจัง”
ส่วนคำถามที่ว่ารู้สึกอย่างไรที่ “ทิดอลงกต” ให้การซัดทอดมาถึง เจ้าตัวก็ได้ส่ายหัวแทนคำตอบ พร้อมให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆ ก่อนขึ้นไปพบเจ้าหน้าที่ เผยว่าไม่ได้สนิทหรือมีความสัมพันธ์อะไรกับอดีตหลวงพ่อ เป็นแค่ลูกศิษย์ธรรมดา “ไม่มีหรอกครับ เป็นลูกศิษย์ธรรมดา”
ยืนยันไม่ได้เป็นตลกดังถือครองที่ดินวัด หลังมีคนโยงมาว่าเป็นตน
“อันนี้ไม่ทราบเลยครับ ไม่ทราบ (ยืนยันว่าไม่เกี่ยว?) (ส่ายหัวแทนคำตอบ) ส่วนกังวลไหมที่ต้องมาชี้แจงกับตำรวจ ตื่นเต้นครับ หลักฐานที่เตรียมมาคือความบริสุทธิ์ครับ ทุกอย่างที่เราบริสุทธิ์”
เป็นทำบุญเยอะ และบริจาคให้หลายวัด แต่ไม่มีหลักเพราะทำด้วยใจ
“ทำบุญเยอะครับ หลายวัด ไม่มีหลักครับ ทำไปเรื่อยๆ ทำด้วยหัวใจครับ”
จำไม่ได้รู้จัก “ทิดอลงกต” ช่วงปีไหน ยอมรับมีคุยส่วนตัว เพราะเป็นเรื่องปกติของการเป็นลูกศิษย์
“จำไม่ได้ครับ นานมาก เรื่องส่วนตัวเป็นลูกศิษย์ก็ต้องมีคุยแหละครับ ไม่มีทำบุญโอนเข้าบัญชีวัดครับ ทำด้วยใจกับแรงกาย ไม่ค่อยมีเงินหรอกครับ”
ส่วนคำถามที่ว่า “ทิดอลงกต” แต่งตั้งเป็นนายกสมาคมเชียร์ไทย มีการทำงานร่วมกันอย่างไร เจ้าตัวไม่ได้ตอบ และขออนุญาตขึ้นไปพบเจ้าหน้าที่
ซึ่งภายหลังจากพบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าตัวพร้อมกับ “บิ๊กเต่า” ก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อด้วยกัน โดยขณะให้สัมภาษณ์ ถั่วแระได้มีน้ำเสียงสั่น ตาแดง และมีอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัด
ถั่วแระ : “เอกสารที่มานำมาชี้แจงวันนี้ ก็มีเรื่องที่ผมทำอยู่ คือสมาคมเชียร์ไทย และหนังพลังบุญครับ ทุกท่านน่าจะเคยเห็น ว่าผมทำคุณประโยชน์ให้กับเรื่องกีฬามานานพอสมควร ตอนนี้ผมลาออกจากนายกสมาคมศิลปินตลกแล้ว เลยเข้ามาที่วัด และได้คุยกับท่านว่าอย่าทิ้งงานนี้ มาทำบุญ มาทำอะไรร่วมกัน เลยได้แต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมเชียร์ไทย คือท่านอยากให้ไปเชียร์กีฬาต่อ แต่ใจผมเบื่อกีฬาแล้ว เอาเป็นอย่างอื่นได้ไหม ถ้าจะทำบุญงานแบบนี้ ก็เอาเป็นว่าชมช็อปชิมเชียร์ช่วยชาติ ช่วยศาสนาดีไหม ท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วย แค่นั้นครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการเชียร์ทุกอย่าง
ในเรื่องการไปเชียร์ เราก็ต้องยอมรับว่าการเดินทางมันก็ต้องมีค่ารถ ค่าน้ำมัน เราก็ทำให้ถูกต้อง ว่าเราเบิกค่าอะไรบ้าง มีการนำเสนอ การประชุมในสมาคม ว่าเราจะทำอย่างไร ถึงจะเบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งทิดอลงกตเป็นคนออกให้ทุกบาท ถูกต้องครับ ผมรับเป็นเงินสดจากเลขาฯ เรื่องจำนวนเงินก็แล้วแต่ใกล้ไกลครับ ไปต่างประเทศก็มากหน่อย ในประเทศหรือวัดก็แค่หลักหมื่นหลักพัน ผมทำมาตั้งแต่ปี 2562 พอถึงปี 2564 ผมก็เริ่มถอยออก เพราะว่ามันไกลมาก ทุกคนไปบางทีก็บอกว่าไม่คุ้ม เหนื่อย ไปเสียเวลา ผมก็เลยค่อยๆ ถอยออกมา แต่ถ้ามีกิจกรรมแล้วกริ๊งมาก็ไป”
แจงเงินที่สนับสนุนไปทั้งหมด ไม่ถึงหลักล้าน แค่หลักแสน
“โอ้ย ไม่ถึงหรอกล้านครับ มากสุดหลักแสนครับ มีเอกสารชัดเจนหมดครับ ให้ท่านรองฯ ดูเรียบร้อยหมด (โชว์เอกสาร) นำบัตรประชาชนมารับหมด ไม่ใช่ว่าเอาคำพูดไปเบิกแล้วจ่ายมา เงินที่ได้มาก็เข้าบัญชีผม เพื่อมาจับจ่ายใช้สอยให้กับลูกน้อง เงินส่วนนี้ท่านเอามาจากไหน ไม่ทราบครับ (ที่ทำทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเคยเห็นลูกศิษย์คนอื่นมาขอแบบไม่มีเอกสาร?) ไม่เห็นครับ ไม่ทราบครับ หน้าที่ใคร หน้าที่มัน เวลาเข้าไปหาหลวงพ่อ ก็ต่างคนต่างเข้าไป เสร็จภารกิจเราก็ออกมาครับ ที่ผ่านมาไม่เอะใจเรื่องเงิน ไม่มีครับ ไม่ทราบครับ”
ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต์ หลังถูกโยงครองโฉนดที่ดินของ “ทิดอลงกต”
“ผมอยากย้อนถาม ว่าทำไมไม่ไปดูที่กรมที่ดิน ว่าชื่อคนนี้มันมีอยู่ในโฉนดไหม แล้วจะรู้ทันทีเลย ไม่ต้องมาถามใครเลย ไม่ต้องมาถามผม ถ้ามันเป็นความจริงนะ ผมต้องมีชื่อรับโฉนดที่ดิน ในกรมที่ดินที่ลพบุรีแน่นอน อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ ว่าไปโยงถึงใครบ้าง เรื่องนี้ปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนี้เลยครับ”
ไม่รู้สมาคมเชียร์ไทย อยู่ในส่วนของมูลนิธิอาทรประชานาถด้วยหรือเปล่า
“ไม่ทราบครับ อันนี้ต้องคุยกัน เพราะเป็นการจัดตั้งขึ้นมาโดยหลวงพ่อ”
เงินที่เคยยืม “ทิดอลงกต” ไปช่วงโควิด ได้จ่ายคืนครบแล้วทุกบาท
“หมดเรียบร้อยแล้วครับ เอกสารหลักฐานมีครับ ยืมไป 2 แสนบาท ปี 2563 ช่วงโควิด ตอนนั้นอะไรต่ออะไรมันสับสนชีวิตไปหมด ก็ยืมเพื่อจับจ่ายใช้สอย และผ่อนเป็นเดือนๆ จนครบ 12 เดือน แล้วก็มีการทำภาพยนตร์เรื่องหนังพลังบุญ ทำหนัง 3 เรื่อง เรื่องละ 3 แสน ก็มีเอกสารหลักฐานก็การเบิกจ่ายครบหมด เงื่อนไขเดียวของหนังแค่ออกอากาศให้ได้ ส่วนกำไรรายได้ไม่มี จ้างแค่ไหน ทำแค่นั้นครับ เราก็ได้ค่าทำค่าสร้างแล้ว ในหนังไม่มีการเปิดรับบริจาคครับ งานที่ทำให้ก็มีแค่นี้ครับ มีเอกสารทุกอย่าง”
ไม่เคยเห็นความผิดปกติเรื่องเงินบริจาค ไม่ได้เจอกับ “ทิดอลงกต” ตั้งแต่ปี 2563
“ไม่เห็นครับ มาตรฐานของท่านคือใครมาบริจาค ท่านก็รับ แค่นั้นเอง (เคยเห็นคนมาของบท่านไหม?) ไม่เคยครับ ไม่เจอกันเลยตั้งแต่ปี 2563 ความจริงผมไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของท่านหรอกนะ เพราะมันไกลมาก บางทีเราไปคนเดียวก็มีค่าใช้จ่ายแล้ว จะเอาลูกน้องไปอีกก็กะไรอยู่”
ไม่กลัวจะมีรายชื่อเอี่ยวอีก เพราะมีเอกสารครบ
“ไม่กลัวหรอกครับ นี่เอกสารทั้งหมด บริสุทธิ์ที่สุดแล้วครับ ถ้าผมไม่มีอะไรมาพูดตรงนี้ ผมโดนแน่ๆ ผมอยากเรียนไปถึงสื่อ ไม่ว่าจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ด โลกโซเชียล ทำไมคุณไม่คิดวิเคราะห์ ว่าใครเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรก่อน แล้วค่อยลงสื่อ แล้วนี่ถ้าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ไป ใครจะลงข่าวให้ผม ครอบครัว ธุรกิจผมเสียหาย (เสียงสั่น) ครอบครัวผมกินไม่ได้ นอนไม่หลับกัน ผมรู้ว่าอาชีพสื่อ แต่คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ให้ผมหน่อย ผมเป็นผู้บริสุทธิ์”
โอดได้รับผลกระทบกับทุกเรื่อง
“หมดทุกเรื่องเลย เพิ่งแคนเซิลงานเชียร์ไป ซีเกมส์กำลังจะมาเนี่ย ผมยังไม่เข้าไปหาหลวงพ่อเลย เพราะมันเหนื่อยมากแล้ว ผมทำงานให้ประเทศชาติมามาก (เสียงสั่น) คุณไปดูได้ ผมแจกธงไปเกือบหมื่นผืนแล้ว ผมเดินแจกธงให้พี่น้องทุกคนให้รักชาติ ข้อดีๆ ของผมมาตีแผ่บ้างเถอะครับ ไม่ใช่น้ำผึ้งหยดเดียว ทำให้ครอบครัวร้าวฉาน มันไม่ใช่นะ ถ้าคดีเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอะไร ตีแผ่ข่าวใหญ่ๆ ได้ไหม”
สบายใจขึ้นเปราะหนึ่ง หลังได้เข้ามาชี้แจง
“ก็หลุดไปเปราะหนึ่งแล้วครับ ด้วยความสบายใจ พอได้เจอกับท่านก็เมตตา”
บิ๊กเต่า : “เบื้องต้นก็ขอบคุณพี่ถั่วแระที่มาแสดงตัว และแสดงหลักฐาน ทางเราต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือมีประเด็น เข้ามาชี้แจง ได้ดูหลักฐานเบื้องต้น พี่เขาก็ทำทุกอย่างไว้เป็นขั้นตอน มีบัญชีต่างๆ ค่อนข้างที่ดูมีหลักฐาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ถั่วแระทำไป น่าจะคล้ายๆ การจ้างเหมางาน คล้ายๆ กับนักร้องเมื่อวานนี้ ทุกอย่างที่เอามาก็จะเป็นพยานหลักฐาน วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาชี้แจงต่อสื่อ ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่แสดงตัว อันนี้น่ากลัว เพราะกองปราบกำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างละเอียด 24 ประเด็น
ณ ปัจจุบันมีคนเอาทรัพย์สินมาคืนแล้วมากพอสมควร แต่บางคนยังนั่งทับสิทธิ์ ทับทรัพย์สินของวัดอยู่ ขอแจ้งเตือนอีกครั้งให้รีบมา ถ้าไม่รีบมาอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนคนอื่นที่มาชี้แจง อย่าไปรองรับวัด โดยที่ท่านจะเดือดร้อน
ส่วนเอกสารที่พี่ถั่วแระเอามาวันนี้ ยังยืนยันความบริสุทธิ์ไม่ได้ทั้งหมด แต่มันมีส่วนดีที่พี่เขาเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมด มันแสดงว่าพี่เขาไม่ได้มีเจตนาทุจริต ไม่ได้ฉ้อโกงวัด หรือหลอกเอาเงินวัดมา ที่เตรียมมาทั้งหมด พี่ถั่วแระก็ต้องไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ไปชี้แจงทั้งหมด ถ้าพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็เอาไว้เป็นพยาน แต่ถ้าเกี่ยวข้องก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมดูเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ละเอียด มันมีการจ้างงานจริง จ่ายจริง
เรื่องถือครองที่ดิน ตลกมีหลายคนนะ ซึ่งบางคนยังไม่มา แล้วบางคนน่าจะช่วยเหลือผู้ต้องหาด้วย น่าจะไม่นานนี้น่าจะมีคดีอีก จะติดคุกหรือเปล่าในอีกเดือนสองเดือน (อักษรย่อ จ. ?) ก็ไปดูเอา วันนี้พี่ถั่วแระมาถือว่ามาแสดงตัวต่อพนักงานสอบสวน ก็เป็นขั้นตอนของเรา ที่จะต้องสอบเข้าสำนวน ส่วนคนที่ยังไม่มา เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันตั้งเยอะ ยังไม่มาเลย เคยเจอกับผมไปรอบหนึ่งแล้ว เดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้า น่าจะแถมให้อีก ส่วนที่เขาบอกว่าเขามีแบ็กใหญ่ ก็ไม่เป็นไร ใหญ่ก็ใหญ่ เราเป็นผู้รักษากฎหมาย ก็ดำเนินการตามกฎหมายนะครับ ก็ให้ความเป็นธรรมทุกคน
ส่วนจะเรียกตลกมาอีกกี่คน ก็เดี๋ยวมีหมายเรียก กำลังสั่งให้กองปราบเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา”