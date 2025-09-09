อยุธยาจัดยิ่งใหญ่อลังการ..รอบไฟนอลเวทีประกวด “ MISTER AYUTTHAYA 2025 ” “พีพี พีระพันธ์ คำแล่น” คว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง!!

จัดเต็มความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรอบตัดสินเวทีการประกวด MISTER AYUTTHAYA 2025 เวทีที่เฟ้นชายหนุ่มบุคลิกดี เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมั่นใจและการเป็นผู้นำ พร้อมเป็นตัวแทนส่งเสริมการท่องเที่ยวจากเมืองมรดกโลก สู่หัวเมือง 16 อำเภอที่สำคัญ และจะมีเพียง 1 เดียวเท่านั้น ที่จะเป็นผู้กล้าคนแรกแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยงานครั้งนี้จัดขึ้น ณ The Hall Ayutthaya City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา
บรรยากาศในค่ำคืนแห่งความยิ่งใหญ่ที่ทุกสายตาจับจ้อง ประเดิมเปิดเวทีครั้งนี้ด้วยโชว์รำอยุธยา เปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คนในการประกวดรอบชุดไทย เรียกเสียงปรบมือต้อนรับอย่างเกรียวกราว จากนั้น คิม ธิติสรรค์ ขึ้นเวทีรับหน้าพิธีกรกล่าวต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมให้กำลังใจบรรดาผู้เข้าประกวดในวันนี้ พร้อมกับกล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากหลากหลายวงการ ได้แก่ พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 , ต้อ มารุต สาโรวาท ผู้กำกับการแสดงมือทองแห่งวงการบันเทิงไทย, ไก่วรายุฑ มิลินทจินดา ผู้จัดละคร, ไนท์ ปิยะพงษ์ คำมีสว่าง Mister Supranational Thailand 2025, หนุ่ม ประเสริฐ เจิมจุติธรรม กูรูนางงาม, ธ๊อป ณฐนน ณรธัญวิรุณ Mister Supranational Thailand 2023, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้า Ayutthaya City Park และ ตี๋ ธเนศ ลักษณะวิลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามและผู้ร่วมก่อตั้ง T-Pageantไม่รอช้าถึงเวลาแห่งความฮอตร้อนแรงที่สุดบนเวทีกับความมั่นใจของหนุ่มๆ ในรอบชุดว่ายน้ำ เรียกเสียงกรี๊ดฮือฮากันลั่นฮอลล์
จากนั้นก็เวลาที่ทุกท่านได้ตะลึงกับความสง่างามและบุคลิกอันโดดเด่นของผู้เข้าประกวดกับการปรากฏตัวในชุดทักซิโด้สุดเนี้ยบของทั้ง 20 คน เรียกว่าทำเอากรรมการแทบปาดเหงื่อเพราะแต่ละคนออร่าพุ่งกับแบบสุดๆ แล้วก็มาถึงช่วงประกาศผลรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหล่อพร้อมประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ซึ่งแต่ละคนจะได้จับไมค์แสดงวิสัยทัศน์ ความคิด ความมั่นใจและเสน่ห์เฉพาะตัวในการตอบคำถามเดียวกัน เพื่อให้กรรมการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย แต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาอันสำคัญ
ขอเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกคนได้ดื่มด่ำฟังบทเพลงอันไพเราะจากศิลปิน อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ ก่อนที่จะถึงเวลาที่ทั้ง 5 คนสุดท้าย ขึ้นเวทีปล่อยหมัดเด็ด พกความมั่นใจมาตอบคำถามวัดกันด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือคนที่พร้อมกับตำแหน่งชนะเลิศในค่ำคืนนี้ แล้วก็มาถึงวินาทีสำคัญที่ทุกคนรอคอย ผู้ที่ได้ครองตำแหน่ง MISTER AYUTTHAYA 2025 คนแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ MAY.04 พีพี พีระพันธ์ คำแล่น ขณะที่รองอันดับ 1 ได้แก่ MAY.13 มาตา มาตาฮารี ลดากรเวทย์ รองอันดับ 2 ได้แก่ MAY.09 จอห์น กฤตยศ กาญจนดุล รองอันดับ 3 ได้แก่ MAY.19 ตานุ อนุชา สีพลเรือน รองอันดับ 4 ได้แก่ MAY.15 กีต้าร์ จตุพร พีรแสน
ติดตามภาพบรรยากาศรอบตัดสินการประกวด Mister Ayutthaya 2025 ได้ทาง Facebook : Mister Ayutthaya
#MisterAyutthaya #misterayutthaya2025 #Ayutthaya
#MIThailand #MisterInternationalThailand #องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา