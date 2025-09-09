"สวี่ข่าย" งานเข้า! โดนกล่าวหาเปิดบ่อนในบ้าน-ต้นสังกัดย้ำไร้หลักฐาน

พระเอกจีนชื่อดัง สวี่ข่าย เจอมรสุมข่าวลือหนัก หลังถูกกล่าวหาว่าเปิดบ่อนพนันในบ้านพักส่วนตัวที่เหิงเตี้ยน พร้อมมีการเผยแพร่ภาพและคลิปอ้างเป็นหลักฐาน แต่ต้นสังกัดรีบออกแถลงการณ์ทางกฎหมายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันเป็นข่าวบิดเบือนและเตรียมเอาผิดผู้ปล่อยข่าว ทำให้สังคมออนไลน์ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท Huanyu Entertainment ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มชื่อดัง สวี่ข่าย ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการผ่านที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันอย่างชัดเจน
ต้นตอของกระแสเกิดจากบล็อกเกอร์ออนไลน์ที่ใช้ชื่อ “Huipaishedebaixiaosheng” อ้างว่าสวี่ข่ายมีพฤติกรรมจัดวงไพ่เถื่อนที่เมืองเหิงเตี้ยนมาเป็นเวลานาน และถึงขั้นเปิด “บ่อนส่วนตัว” ที่บ้านพักของตนเอง
หลักฐานที่ถูกเผยแพร่มี 2 ประเด็นคือ การโอนเงินในปี 2021 ไปยังแฟนสาวในขณะนั้น สวี่ ลี่ซา และคลิปวิดีโอปี 2023 ที่ดูเหมือนสวี่ข่ายกำลังเล่นไพ่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในแถลงการณ์ระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว “บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง” และไม่มีหลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ พร้อมย้ำว่าการเผยแพร่ข่าวลือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของสวี่ข่าย และต้นสังกัดได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ด้านสวี่ ลี่ซา อดีตแฟนสาว ได้ออกมากล่าวหาเพิ่มเติมต่อสวี่ข่าย แต่ย้ำว่าต้องการเพียงคำขอโทษต่อสาธารณะมากกว่าการดำเนินคดี
ความคิดเห็นในสังคมออนไลน์แตกออกเป็นสองฝั่ง บางส่วนเห็นว่าหลักฐานอ่อนและอาจถูกตัดต่อเพื่อโจมตี ขณะที่อีกฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงช่วงเวลาที่เลือกเปิดประเด็น ซึ่งตรงกับการออกอากาศผลงานละครเรื่องใหม่ของสวี่ข่าย