“หลิน ณุศรา ประวันณา” บุกตลาดเครื่องสำอาง ชวนทุกคนร่วม OEM

หลิน ณุศรา จับมือเพื่อนสนิท วรภร ธญานันทิธร และ ดร.ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์ พา SDC บุกเบิกตลาดเครื่องสำอางระดับมืออาชีพ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ครั้งแรกในไทย
SDC ผู้นำสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมครบวงจรดีที่สุด ผลิตให้ดารา เน็ตไอดอล แบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ ขายง่าย ออกไว ต้นทุนต่ำ กำไรงาม อาทิ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ครีมฝ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอีกหลากหลายแบรนด์ ที่สำคัญยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิก แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและร่างกาย
ทั้งนี้หลายบริษัทที่มั่นใจให้ทาง บริษัท SDC BEAUTY COMPLETE CO.,LTD ผลิตและจำหน่ายที่วางขายสินค้าแบรนด์ในเครือมากมายส่วนด้านการตลาด อีกไม้ตายที่คุณหลิน และทีมการตลาด การใช้อินฟลูเอนเซอร์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
ซึ่งผลจากการทุ่มเทของ SDC ส่งผลให้ กลายมาเป็นผู้นำตลาดเครื่องสำอางเบอร์ต้น ๆ ของไทย และเป็นที่รู้จักในฐานะผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ใคร ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เหมือนมืออาชีพ และทาง SDC ยังนำเข้าและส่งออกอีกหลายผลิตภัณฑ์ ขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาคุยกับเราได้ที่ SDC