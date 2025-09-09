xs
xsm
sm
md
lg

TPO ประกาศแต่งตั้ง “คาร์ล เซนต์แคลร์” วาทยกรระดับโลก นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา (TPO) ประกาศแต่งตั้ง มาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ (Carl St.Clair) วาทยกรชื่อดังผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการ นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่น่าจับตามองของวง TPO ด้วยวิสัยทัศน์ ฝีมือทางศิลปะ และภาวะผู้นำอันโดดเด่นของมาเอสโตร เซนต์แคลร์

ภายใต้การนำของผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่ วง TPO ตั้งเป้ายกระดับโปรไฟล์ทางศิลปะให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์โปรแกรมการแสดงที่แปลกใหม่ พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ มาเอสโตร เซนต์แคลร์ จะทำงานร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างใกล้ชิด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักดนตรีรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ มาสเตอร์คลาส และเวิร์กช็อป

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการแต่งตั้งครั้งนี้ว่า "เรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับมาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการด้านดนตรีของวง TPO ประสบการณ์อันน่าทึ่งตลอดเส้นทางอาชีพ และความทุ่มเทที่ท่านมีให้กับงานศิลปะและการศึกษา สอดคล้องกับจิตวิญญาณของวงเราเป็นอย่างยิ่ง เราเชื่อมั่นว่าด้วยวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของท่าน จะไม่เพียงนำพา TPO ไปสู่ความสำเร็จทางศิลปะบทใหม่ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักดนตรีรุ่นต่อไปในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

ด้าน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารวง TPO กล่าวเสริมว่า ”ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ดิฉันมั่นใจว่าการมาถึงของมาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และกลายเป็นวงออร์เคสตราระดับโลกอย่างแท้จริง”

มาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า "ผมร่วมงานกับวง TPO เป็นครั้งแรกในปี 2019 และนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้สร้างสรรค์ดนตรีร่วมกัน มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น เปี่ยมด้วยพลัง และความมุ่งมั่นทุ่มเท ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นขึ้นในทุกครั้งที่ได้กลับมาร่วมงานกัน ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ ด้านดนตรี และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับนักดนตรีมากความสามารถของวง ตลอดจนชุมชนดนตรีที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแบ่งปันเสียงดนตรีอันไพเราะสู่ผู้ชมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก"









TPO ประกาศแต่งตั้ง “คาร์ล เซนต์แคลร์” วาทยกรระดับโลก นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่
TPO ประกาศแต่งตั้ง “คาร์ล เซนต์แคลร์” วาทยกรระดับโลก นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่
TPO ประกาศแต่งตั้ง “คาร์ล เซนต์แคลร์” วาทยกรระดับโลก นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่
TPO ประกาศแต่งตั้ง “คาร์ล เซนต์แคลร์” วาทยกรระดับโลก นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่
TPO ประกาศแต่งตั้ง “คาร์ล เซนต์แคลร์” วาทยกรระดับโลก นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่
กำลังโหลดความคิดเห็น