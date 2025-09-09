Sheep ฉลอง 3 ปี ร่วมทางดิสนีย์ อวดโฉมคอลเลคชั่น “Disney Mickey & Friends” เตรียมรับความน่ารักต้นเดือนตุลาคมนี้ พร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศ

จากการเริ่มต้นในฐานะแบรนด์เคสมือถือสัญชาติไทยเล็ก ๆ วันนี้ Sheep ได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นหูของแฟน ๆ ดิสนีย์และคนรักแฟชั่นแก็ดเจ็ตทั่วประเทศ งานนี้Sheep หยิบเอาคอลเลคชั่น Disney Mickey & Friends ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Unleash the Magic of Gallery” ปลดปล่อยความสนุก ความคิดสร้างสรรค์และตัวตน ไปด้วยกันกับ Sheep ในงาน Disney Toy Expo Thailand 2025 ถือเป็นการฉลองความสำเร็จของการเป็นพาร์ทเนอร์กับดิสนีย์ที่ต่อเนื่องกว่า 3 ปี พร้อมตอกย้ำจุดยืน แบรนด์ Sheep ที่ออกแบบมาเพื่อใช้จริง และสร้างพื้นที่แห่งสไตล์ ที่บอกความเป็นตัวคุณ
นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา Sheep ได้ร่วมงานกับดิสนีย์มาแล้วกว่า 13 คอลเลคชั่น การเดินทางของ Sheep กับDisney ครอบคลุมแทบทุกจักรวาลคาแรกเตอร์ดังมาแล้วมากมาย อาทิ Marie The Aristocats, Lightyear, Toy Story, Pixar Fluffy Festival, Beauty and the Beast, Olaf, The Little Mermaid, Disney Animal, Spider-Man, Star Wars, Aliens, Rapunzel และ Stitch จนกลายเป็นที่จดจำในกลุ่มแฟนดิสนีย์และนักสะสม และแฟนคลับแบรนด์ Sheep
และในปีนี้บอกเลยว่า พิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะ Sheep หยิบเอา “Mickey Mouse” คาแรกเตอร์เบอร์หนึ่งของดิสนีย์ ที่ทั่วโลกหลงรัก มาสร้างสรรค์คอลเลคชั่นครบรอบ 3 ปี งานนี้ Sheep ประกาศชัดว่า เราเดินทางมากับดิสนีย์จนเกือบครบทั้งจักรวาล และนี่คือเวลาของ Mickey ที่ทุกคนรอคอย Mickey Mouse คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนความสนุกสนาน ความสดใส และพลังบวก ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ Sheep ที่เราต้องการถ่ายทอดออกมา แต่ละคอลเลคชั่นไม่ใช่เพียงแค่ลายการ์ตูนบนเคสมือถือ แต่เป็นการตีความและออกแบบใหม่ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสคาแรกเตอร์ที่รักในรูปแบบที่พกพาไปได้ทุกที่ การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการสร้าง “ประสบการณ์” ให้ผู้ใช้ได้เชื่อมโยงกับโลกแห่งดิสนีย์ในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดคือ การที่ Sheep เป็นแบรนด์ไทย แต่สามารถก้าวเข้ามาร่วมงานกับดิสนีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอันเข้มงวด ทุกคอลเลคชั่นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตั้งแต่แนวคิด งานดีไซน์ ไปจนถึงคุณภาพวัสดุสินค้า การที่แบรนด์ Sheep ผ่านการทำงานกับดิสนีย์กว่า 13 คอลเลคชั่น จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สินค้าของคนไทยมีคุณภาพเทียบชั้นระดับสากล และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ทั้งสวยงามและได้มาตรฐานไม่ต่างจากแบรนด์ต่างประเทศ ในฐานะ Sheep เป็นแบรนด์ไทย เรายังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันผลงานของไทยไปไกลยิ่งๆขึ้น ซึ่งปัจจุบันแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ที่ทำสินค้าต่าง ๆออกมา ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
สำหรับเคสคอลเลคชั่น Disney Mickey & Friends มีเคสมือถือให้เลือก3 ลายด้วยกัน ครอบคลุมสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่เคสมือถือ iPhone 11–17 และ Samsung S23 Ultra – S25 Ultra พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด อาทิMagSafe Griptok MagSafe WalletPhone Charm รวมถึง Accessories สำหรับ iPad และ MacBook นอกจากนั้นSheep ยังได้ทำเคสหนังรุ่นใหม่แบบ 2-in-1 ที่ดูเรียบหรูแต่ก็ยังซ่อนลูกเล่นไว้ในดีไซน์ ทำเป็นเคสทึบสีดำ ลายถอดออกมาได้ ทำด้วยหนัง เป็นลาย Mickey Mouse ในเวลาที่ถอดออกมาก็จะเป็นเคสแบบเรียบๆ เพื่อตอบโจทย์คนใช้งานหลายๆแบบ เป็นครั้งแรกที่เราทำออกมาเป็นวัสดุแบบหนัง รุ่นนี้ รองรับไอโฟน 15-17 คอลเลคชั่น Disney Mickey & Friends อวดโฉมให้ได้สัมผัสและชื่นชมในงานพิเศษที่นี่ครั้งแรก ยังไม่มีวางจำหน่ายพร้อมให้จับจองได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนี้
ภายในงาน Disney Toy Expo Thailand 2025 บูธของ Sheep ในปีนี้ มีพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร จัดเต็ม 3 โซนทั้งโซนจำหน่ายคอลเลคชั่นดิสนีย์ทั้งหมด , โซนโชว์ iPhone 17 Case ให้แฟน ๆ ได้ยลโฉมก่อนใคร และโซนของเล่น–กล่องสุ่มสุดสนุกที่สายสะสมต้องไม่พลาด โดยมีเหล่าคนดังมาร่วมในงาน นำทีมโดย คู่จิ้น ฟอส -จิรัชพงศ์ ศรีแสง มาคู่กับ บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล และ มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ ผู้บริหารค่าย FRT Entertainment และศิลปินในค่าย
ถืออะไรก็เป็นตัวคุณไปกับเคสแบรนด์ Sheep พบกับสินค้าแบรนด์Sheepได้ที่ Sheep Flagship Store ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และร้าน AppleSheep 9 สาขาด้วยกัน เซ็นทรัลลาดพร้าว, แฟชั่นไอส์แลนด์, เซ็นทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์, เมกา บางนา, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 2 แห่ง, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัลหาดใหญ่ หรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.applesheepth.com, Line: @applesheep, Facebook: AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา, Instagram: applesheepth, Tiktok: applesheepth