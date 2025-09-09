“กบ สุวนันท์” เบาตัวเอง เรียนรู้โลกของลูกในเจนใหม่ ไม่ต้องรู้ไปซะทุกเรื่อง

“กบ สุวนันท์” เผยวันเกิด “บรู๊ค” สามี เรียบง่ายในครอบครัว อัปเดตชีวิตแม่บ้านเต็มตัว เลี้ยงลูกสาวและลูกชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เรียนรู้โลกเจนใหม่ ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง พร้อมให้กำลังใจ “ดวงดาว” สูญเสียพี่ชาย
เพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดของสามี “บรู๊ค ดนุพร ปุณณกันต์” อย่างเรียบง่ายภายในครอบครัว ล่าสุดเจอตัวนางเอกขื่อดัง “กบ สุวนันท์ ปุณณกันต์” เจ้าตัวก็เผยว่าบ้านตนเรียบง่ายแบบนี้ทุกครั้งและทุกคน พร้อมเผยโลกของเจนใหม่ที่ต้องเรียนรู้ หลัง “ณดา-ณดล” เติบโตเรื่อยๆ
“วันเกิดพี่บรู๊คเรียบง่าย จริงๆ บ้านกบก็เรียบง่ายทุกครั้งและทุกคนค่ะ วันเกิดพี่บรู๊คเป็นวันประชุมสภาด้วย พี่บรู๊คออกจากบ้านเช้ามาก กลับก็บอกไม่ได้ แล้วแต่สภาปิดกี่โมง กลับกี่โมง ก็เลยเป่าเค้กกันตอนเช้าเลย
ถามว่าอยากให้นายกฯ คนใหม่แก้ปัญหาอะไร โห (หัวเราะ) กบเชื่อว่าทุกคนเมื่อมีหน้าที่ ตำแหน่ง อะไรที่ต้องทำ เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะนายกฯ คนใหม่ หรือรัฐมนตรีที่กำลังจะเข้ามาใหม่ กบเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมทำเพื่อบ้านเมือง และพร้อมทำงานเต็มที่ อย่างที่ทราบดีว่ามีเวลาค่อนข้างสั้น กบเชื่อว่าทุกคนพร้อมทำงานกันเต็มที่”
ไม่ได้อยู่วงการบันเทิงเท่าไหร่แล้ว เป็นแม่บ้านเต็มตัว
“ตอนนี้กบไม่ค่อยได้อยู่ในวงการเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้เป็นวงการแม่บ้าน อยู่บ้านเลี้ยงลูกมากกว่า คนโต 14 คนเล็ก 11 ลูกสาวก็กำลังเรียนอย่างหนัก ถ้าเทียบโรงเรียนไทยก็อยู่ม.3 เรียนหนังสือหนักหน่อยช่วงนี้ เดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวขึ้นม.ปลาย ต้องสอบ ก็วางแผนอนาคตเขา ตอนนี้ส่วนใหญ่ให้เรียน คนเล็กเหมือนให้ค้นทำโน่นทำนี่เยอะๆ ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ เยอะๆ เพื่อหาว่าเขาสนุกกับอะไร เขาจะไปทิศทางไหน
ยังไม่เห็นแววชัด แต่ทางณดา พอม.3 เขาก็ต้องเลือกสายแล้ว เขาก็ไปทางสายวิทยาศาสตร์มากกว่า ไม่ได้เลือกสายศิลป์ สายอาร์ตเลย ส่วนคนเล็กเขาชอบเรียนเลข วิทยาศาสตร์ ก็อาจไปสายนั้น คนเล็กขี้อาย ไม่ค่อยแสดงออก ไม่ค่อยเจอผู้คน เขาขี้อาย
ณดาชอบเต้น ชอบร้องเพลง แต่ช่วงนี้เรียนหนัก เลยไม่ได้เห็นคลิปเยอะๆ เท่าแต่ก่อน มีเรียนร้องเพลงบ้าง เรียนเต้นตอนนี้ก็หยุดไว้ เพราะเรียนหนังสือหนัก”
ไม่หวงลูกสาวยิ่งโตยิ่งสวย แต่เป็นห่วง แทบไม่มีละคร ใช้เวลาอยู่กับลูก ดูแลใกล้ชิดมากขึ้น
“มองว่าลูกสาวสวยก็ขอบคุณค่ะ กบเป็นห่วงมากกว่า คนเป็นแม่ไม่ถึงกับหวง เขาก็มีพฤติกรรมที่อยู่ในร่องในรอยอยู่ (หัวเราะ) ยังดีอยู่ ไม่มีอะไรต้องหวงอะไรขนาดนั้น กบดูแลใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้ไม่ค่อยได้รับงานสายวงการบันเทิง แทบไม่มีละคร ไม่ได้รับงานละคร ใช้เวลาอยู่กับลูก ปรับพฤติกรรม เพราะช่วงนี้เขาค่อนข้างโตเป็นสาว 14 กว่าแล้ว ก็จะมีเรื่องราวใดๆ เรื่องราวส่วนตัว สังคม ต้องคอยดูแลใกล้ชิด คอยดูอยู่ว่าช่วงนี้ต้องเป็นแม่ประมาณไหน ซึ่งกบก็ไม่ได้เรียนมาจากไหน ก็ค่อยๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นตัวคอยช่วยพยุงไปเรื่อยๆ เขาปรับตัว เราก็ปรับตัวเหมือนกัน”
เบาตัวเอง ค่อยๆ เรียนรู้โลกของเจนใหม่ ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง
“เขาจะเรียกเจนนั่นเจนนี่ กบไม่เข้าใจเลยนะ พูดตรงๆ เวลาดูติ๊กต๊อกแล้ว เขาพูดอะไรกัน ภาษาอะไรกัน บางทีลูกก็มาสอน ก็ค่อยๆ เรียนรู้ไป กบมองว่าเขามีเจนของเขา เขาก็เรียนรู้จากเจนเขา เราก็คนอีกรุ่นนึงแล้วเนอะ กบนี่ขึ้นไป x มั้ง (หัวเราะ) ก็โอเค ค่อยๆ เรียนรู้ไปกับเขา ไม่ปิดกั้น แต่แค่ระวัง ผสมผสานว่าอะไรที่ดีสำหรับรุ่นเรา ดูแล ปกป้องเขาได้ แค่นั้น นอกนั้นให้เขาค่อยๆ เรียนรู้กันไป เราก็เรียนรู้ไปกับเขา
มีแชร์ส่วนใหญ่ มีบางเรื่องอย่างเรื่องของเพื่อน บางทีเราก็อยากรู้เรื่องเพื่อนเขาบ้าง เขาก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนนะแม่ แม่อย่าไปรู้ ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องของเพื่อนเขา (หัวเราะ) เขาก็เก็บเป็นไพรเวซี่ ซึ่งมันก็ดีนะ เราก็ได้เรียนรู้ว่าเรื่องราวของเขา เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่เรื่องของเพื่อนเขา เรายิ่งไม่ต้องรู้ทุกเรื่องไปใหญ่เลย
บางทีคนเป็นแม่อยากรู้ความคิดว่าคนที่เขาคบอยู่เป็นยังไง มีสังคมเป็นยังไง ก็โอเค กบได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น จากการเบาตัวเองลงมา กบเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กเจนนี้มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความกล้าแสดงออกเป็นของตัวเอง มีมุมมองเป็นของตัวเอง ซึ่งบางครั้งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับวัยกบ แต่กบเชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีกรอบของความดี สิ่งที่ดี กบเชื่อว่าเขาก็ทำได้ คือปล่อยเขาอยู่ในกรอบที่เราวางกว้างๆ ไว้ให้ ก็เดินทางไปด้วยกันแม่กับลูก สองเจน”
ให้กำลังใจ “ดวงดาว จารุจินดา” สูญเสียพี่ชาย “เล็ก ณรงค์ จารุจินดา” เชื่อหลังงานศพจะรู้สึกแย่กว่านี้ แต่ความรักในครอบครัวจะเป็นพลังโอบกอด
“กบสนิทกับแม่ดาวอยู่แล้ว ทราบเรื่องอยู่บ้าง ถือว่าเป็นการแสดงความเสียใจกับครอบครัวจารุจินดา ไม่เคยเจอคุณลุง เพราะส่วนใหญ่กบอยู่ช่อง 7 คุณลุงอยู่ช่อง 3 เลยไม่มีโอกาสได้เจอะเจอกัน แต่ทราบข่าวคราว รู้จักกันผ่านแม่ดาวเวลาไปหาที่บ้านบ้าง
กบว่าแม่ดาวเข้มแข็งนะคะ คุณยายเข้มแข็งมาก กบเชื่อว่าคงเป็นวันที่ทั้งครอบครัวคงมีแต่ความเศร้าเสียใจ แต่เท่าที่คุยกับแม่ดาว ช่วงนี้เป็นช่วงจัดงาน มีอะไรต้องทำเยอะ มันก็ยังยุ่งอยู่ แต่หลังจากนี้เชื่อว่าแม่ดาวคงรู้สึกแย่ลงมากๆ เมื่อกลับไปที่บ้าน ไม่เห็น ไม่เจอ กบก็ให้กำลังใจ กบเชื่อว่าความรักของครอบครัวจารุจินดาเองจะเป็นพลังที่คอยโอบกอดพึ่งพิงซึ่งกันและกันในครอบครัว แม่ดาวบอกว่า แม่ดาวห่วงคุณยายที่สุด เพราะสนิทกันกับคุณลุงเล็ก ทุกคนในครอบครัวคงช่วยดูแลคุณยายอย่างเต็มที่”