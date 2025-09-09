“กัน นภัทร” หลุดลั่น “ฐิสา” สนิทมากกว่าเพื่อน ขอบคุณเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง ไม่ว่าสถานะไหน!

“กัน นภัทร” รับสนิท “ฐิสา” มากกว่าเพื่อน ขอบคุณเขามาก แค่กลับเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตาม บอกเหมือนเริ่มต้นรู้จักกันใหม่อีกครั้ง ชอบฐิสาเวอร์ชั่นใหม่ เรียลๆ ไม่อยากให้จิ้นจนกดดัน หวั่นเฟลแล้วมาลงที่ตน แย้มเสนอเล่นละครคู่กันไปแล้ว
เสิร์ฟจิ้นจนแฟนๆ พากันฟินไปทั่ว ล่าสุดควงกันไปออกรายการรู้ไหมใครโสด ทำเขินกันทั้งเมือง ล่าสุด “กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ” ได้เผยถึงกระแสเชียร์ให้กลับมาคบ “ฐิสา วริฎฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” ยอมรับถูกชงยับ ส่วนสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ขอบคุณเขามากที่เข้ามาอยู่ในชีวิต
“ไปเป็นกูรู ช่วยสาวโสด รู้ไหมใครโสด ผมรู้ตัวว่าผมโสดครับ ชงกันยับมาก พอเขาชงปุ๊บเราก็เล่นกับเขาหน่อย (นั่นคือเราเล่น?) ก็คือรู้สึกด้วย รู้สึกอยากเอ็นเตอร์เทน อยากทำให้เขามีรอยยิ้ม อยากให้รายการมีสีสัน ตอนเขาติดต่อมา ผมเป็นคนบอกพี่เกลือ เป็นต่อว่าฐิสาเขาไม่มีสังกัดแล้ว ไปออกรายการช่องวันไหม ตอนแรกเขาจะไปตั้งแต่เกลือวันเดอร์แล้ว พี่เกลือบอกว่าเฮ้ย มีรายการรู้ไหมใครโสด เหมาะกับเขามาก ก็เลยได้ไปออกคู่กัน
เขาก็บรีฟฐิสา ด้วยความเขาไม่เคยไปรายการนี้ แต่ผมเคยไปแล้ว เขาก็จะบอกว่ารูปแบบรายการเป็นแบบนี้นะ โดนทั้งแซวและชง ก็ตามที่เห็นเลย มีโมเมนต์เขินๆ บ้าง”
สถานะเพื่อน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ขอบคุณมากๆ ที่กลับเข้ามาในชีวิต
“สถานะเพื่อนครับ เพื่อน 100 เปอร์เซ็นต์ เขาบอกว่าไม่ได้ปิดกั้น ก็ขอบคุณมากๆ แค่เขากลับมาในชีวิตเรา เราก็ดีใจมากๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตาม ณ ตอนนี้มีความสุขมากๆ ที่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเจ้าชู้ ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เป็นไปตามสมัยก่อนที่พวกคุณเห็นกัน อาจมีมองโน่นมองนี่ แฉลบๆ บ้าง แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ผมเป็นผู้ใหญ่มากๆ คนที่ฐิสาพูดอาจเป็นเราคนก่อน คนโน้น ส่วนเราคนนี้ไม่อยากอะไรมาก เดี๋ยวคนด่าเยอะแยะ (หัวเราะ) ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ตาม ทั้งดีและไม่ดี ผมโดนเสมอ ผมชินแล้ว
เวอร์ชั่นนี้ดีมาก เป็นผู้ใหญ่ขึ้น รับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้น รับผิดชอบคนอื่นได้ด้วย อันนี้บอกไว้ก่อนนะ ตอนนี้มาอยู่คนเดียว ดูแลตัวเอง มีคอนโด เหมือนสมัยเราไปเรียนสวนกุหลาบ อยู่วัดคนเดียว ตอนนี้โตขึ้น พยายามหาช่องทางต่างๆ ในการทำงาน ได้คอนเนกชั่นต่างๆ มากขึ้น”
เหงา แต่มีเพื่อนๆ และฐิสา
“อยู่คนเดียวเหงาครับ แต่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมาย มีเพื่อนมากมาย มีฐิสาด้วย แก๊ง 4 โพดำด้วย โอกาสลุ้นอยู่ที่เราคนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ที่สองฝ่ายด้วย ณ ตอนนี้เราแฮปปี้ที่จะเป็นเพื่อนกันมากๆ แล้ว แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ให้กำลังใจเราเสมอ ไม่ว่าเราจะกลับมาในสถานะไหนก็ตาม ทุกคนก็ยังคอยเชียร์ คอยลุ้น ขอบคุณจริงๆ ที่ให้กำลังใจเรา และชื่นชอบในความสัมพันธ์ของเรา”
เริ่มรู้จักจากศูนย์ใหม่อีกครั้ง ได้รู้จักในเวอร์ชั่นใหม่ สนิทมากกว่าเพื่อน
“กลับมาครั้งนี้สบายๆ คนอาจคิดว่าพอเรากลับมาเหมือนเราไปต่อยอดจากสิ่งที่เราเคยคบกันเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมาไหม มันไม่ใช่เลย มันเหมือนเริ่มจากศูนย์หมดเลย เราก็ไม่รู้จักเขาในเวอร์ชั่นนี้ อีกแบบนึง ซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนเดิมในเวอร์ชั่นโน้น เขาก็โตขึ้นอีกแบบนึง เราก็โตขึ้นอีกแบบนึง มันเหมือนเราเริ่มต้นรู้จักกันใหม่อีกครั้งนึง แต่ว่าเราเคยรู้จักกันมา ก็เลยเป็นคนที่สนิทกันมากกว่าเพื่อนแล้วกันครับ ไม่ใช่ๆ มันก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ ตอบยังไงดี มากกว่าเพื่อนคือสนิทกันมากขึ้น รู้จักกันมากขึ้น เขาเห็นไส้เห็นพุงเรามากขึ้น (หัวเราะ) เขารู้มาแล้วว่าเราเป็นยังไง ต่างคนต่างรู้จักกันมากกว่าเดิม
ตอนนี้รู้จักเขายังไม่มากเลย ฐิสาเขาน่ารัก สวยอยู่แล้ว ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ความเป็นเด็กเมื่อก่อนงุ้งงิ้งๆ ก็ไม่มีแล้ว เรียลๆ กันมากขึ้น (ชอบไหม?) (หัวเราะ) เดี๋ยวคอมเมนต์ก็จิ้นกันหนักอีก ผมไม่อยากให้คนจิ้นมากๆ กดดันหรือคาดหวังอะไรเยอะ พอไม่เป็นตามหวังก็เฟลแล้วมาลงที่พวกผม อยากให้อยู่กับปัจจุบัน เพราะพวกผมมีความสุขมากๆ ที่เป็นแบบนี้ อยากให้คนเอ็นจอยกับโมเมนต์เพื่อนกัน ได้กลับมาเจอกัน ได้กลับมามีความรู้สึกดีๆ ต่อกัน ได้แกล้งกัน ได้เล่นกัน
ไม่ค่อยได้คุยกับเขาเรื่องความสัมพันธ์ คิดว่าเขาก็เป็นห่วงเราแหละ เวลาอยู่ในโซเชียล เราจะโดนมากซะเป็นส่วนใหญ่ เพราะเราเป็นผู้ชาย เขาก็บอกว่าไม่ต้องสนใจนะ บางทีเราควบคุมไม่ได้”
ขอบคุณที่เชียร์ แต่อยากให้พอดีๆ ไม่อยากให้กดดันจนผิดหวังรุนแรง
“รู้ว่าหลายคนเชียร์ถึงได้ขอบคุณมากๆ ไม่อยากให้ทุกคนเครียด หรือกดดันในความจิ้นนี้มากเกินไป เพราะผมกลัวว่าถ้าซีเรียสแล้วเจอโน่นนี่เข้ามา พอผิดหวังจะรุนแรง อยากให้พอดีๆ มีความสุขในแบบที่เป็นแบบนี้แหละครับ แฮปปี้
เราก็ไม่กดดันตัวเอง เป็นตัวเรานี่แหละที่เป็นแบบนี้ เรามีความหวังดีให้กัน อย่างที่บอก พอเขาได้สิ่งดีๆ เราก็ยินดีด้วยกับเขาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาออกมาอิสระ หรือมีงานต่างๆ เราก็ยินดีและซัปพอร์ตเขาอยู่แล้ว”
รับกลัว ฐิสาดุขึ้น รู้ไส้รู้พุงหมดแล้ว ลองเสนอผู้จัดเล่นละครด้วยกันไปแล้ว
“เขารู้ไส้รู้พุง ก็กลัวครับ เหมือนเขาดุขึ้น ด้วยความเขาโตขึ้น เมื่อก่อนเราเป็นฝ่ายดุเขามากกว่า แต่ตอนนี้เหมือนเขารู้ว่า หึ! เธอเล่นน่ะสิ ไม่ได้กลัว เปลี่ยนเป็นเกรงใจดีกว่าครับ (หัวเราะ)
ในรายการหยอกๆ กัน เราหางานให้เพื่อน เขาก็ช่วยหางานให้เรานะ ผู้จัดการเขาบอกว่ามีงานคู่มาสนใจไหม เราก็ได้หมด อย่างรายการพี่เกลือ เขาไม่เคยมาออก ก็พยายามบอกว่าฐิสาอิสระแล้วนะ ชวนมาออกรายการ ตอนนี้ยังไม่มีละครคู่ แต่ก็ลองเสนอผู้จัดไปแล้ว (หัวเราะ) ผมว่าไม่น่าเขิน น่าจะความเป็นตัวละครสูงด้วย (กังวลฉากไหน?) พี่ก็ชอบถาม พี่ถามอะไรเกินเรื่องไปหมดแล้ว (หัวเราะ) เลิฟซีนก็ไม่กังวล เล่นได้หมดครับ”