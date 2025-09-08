“เนย-ฤทธิ์” เฉลยได้ลูกชาย เผยรู้สึกแปลกใจตัวเองสุขภาพดีแต่ท้องทีไรลูกหลุดทุกที

“เนย-ฤทธิ์” ได้ลูกชายด้วยวิธีทำลูกแบบ ICSI เผยรู้สึกแปลกใจตัวเองสุขภาพดีแต่ท้องทีไรลูกหลุดทุกที ยังตกลงกันไม่จบจะมีลูกกี่คน รู้สึกเป็ยกังวลหลายๆ อย่าง
หลังจากต้องผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดกับการสูญเสียลูกถึง 2 ครั้ง ในที่สุด “เนย วรัฐฐา อิมราพร”หรือ เนย เนโกะจัมพ์ และสามี “ฤทธิ์ กาไชย” ก็สมหวังตั้งครรภ์สมใจด้วยวิธีทางการแพทย์ (ICSI) ที่ GFC Rama 9 International เนย-ฤทธิ์ ได้มาเล่าเส้นทางการเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงว่า…
เนย : “ก็เป็นกังวลหลายๆ อย่าง มีอะไรหลายๆ อย่างให้ได้คิดว่าหลังจากนี้สเต็ปต่อไปเราต้องทำยังไง เตรียมตัวยังไงบ้าง เรื่องหลังคลอด เรื่องโรงเรียนของลูก ก็กังวล คิดเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ”
ฤทธิ์ : “คืออาจจะไม่ได้กังวลเท่าไหร่ แต่ว่าตื่นเต้นมากกว่า เพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆ ในชีวิต ก็พยายามทำให้มันดีที่สุด ให้ทุกอย่างลงตัวและดีที่สุด”
เนย : “ตอนนี้เกือบ 6 เดือนแล้ว ก็ใช้ชีวิตปกติ เลือกทานอาหารที่มันดีต่อนมลูก แล้วเนยก็พยายามพักผ่อนเยอะๆ ให้มันไม่เครียด”
ก่อนมาใช้วิธีทางการแพทย์ รู้สึกแปลกใจตัวเองสุขภาพดีแต่ท้องทีไรลูกหลุดทุกที
เนย : “ตอนนั้นก็ไม่ได้ถึงกับเศร้าอะไรขนาดนั้น เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ บางทีมันอาจจะมีหลุดได้ แต่เนยจะรู้สึกว่าเนยแปลกใจตัวเองมากว่าทำไมเราท้องก็ไม่ได้ยาก แล้วก็เป็นคนเฮลท์ตี้ ดูแลสุขภาพตัวเองดี ทุกอย่างมันไม่น่าจะมีปัญหา ก็เลยเกิดเป็นความสงสัยมากกว่า ว่ามันคืออะไร
ก็เลยถามคุณหมอ เพราะว่าเนยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีทุกอย่างเลย เวลาตรวจสุขภาพก็คือออกมาดี เพอร์เฟกต์มากเลย แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ คุณหมอเขาก็เลยให้คำแนะนำว่า บางทีเรื่องการตั้งครรภ์ การที่น้องจะเจริญเติบโต มันไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นคนสุขภาพดี หรือมีอายุน้อยอย่างเดียว มันมีเรื่องของกรรมพันธุ์ โรคแฝง คุณภาพของไข่ คือมันมีหลายปัจจัยมากๆ เลยที่เราไม่รู้
คุณพ่อให้กำลังใจบอกว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องเครียด หลังจากครั้งที่สองที่หลุดไป ก็ไม่ได้ปล่อยไว้นาน ก็เลยมาปรึกษา เพราะเนยรู้สึกว่ามันแปลก มันต้องมีอะไรบางอย่าง ก็เลยได้มาเป็นน้องตอนนี้ก็จะ 6 เดือนแล้ว รู้เพศแล้วเป็นผู้ชาย”
ฤทธิ์ : “ผู้ชายผู้หญิงก็ได้ แต่ในใจแล้วอยากได้น้องผู้หญิง แต่พอมาเป็นน้องผู้ชายก็เลยรู้สึกว่า อืม…ก็ดี ไหนๆ ก็มีฤทธิ์มีพิชญ์ (พิชญ์ กาไชย) แล้ว ก็น่าจะอีกสักคนนึง เอาให้มันพังไปเลยทีเดียว (หัวเราะ) ก็ดีครับก็เลยรู้สึก เราจะได้มีเพื่อนอีกคนนึง ก็ให้เขาโตมาเป็นสิ่งที่เขาเป็น คือเรามีโอกาสได้อยู่โรงเรียนชายล้วนด้วย มีน้องชายด้วย ก็ง่ายการที่เราจะเลี้ยงผู้ชายอีกสักคน”
ยังตกลงกันไม่จบจะมีลูกกี่คน
เนย : “กิจกรรมยามค่ำคืนออกไปนั่งกับคุณพ่อ”
ฤทธิ์: “อย่าเรียกว่าเตรียมเลย ต้องเรียกว่าเอาออกบ้างแล้วครับ เตรียมไว้เยอะมาก แต่ก็คืออยากจะให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็น เขาอยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำครับ ผมอยากได้สองคน คือความที่ผมก็มีพี่น้อง แล้วถ้าเกิดไม่ได้ห่างกันมาก 2-3 ปี มันก็ได้มีเพื่อนและน้องทั้งสองอย่างรวมๆ กันแล้วมันไม่เหงา คือถ้ามีลูกคนเดียว รู้สึกว่า..คือไม่แน่ครับตอนนี้อาจจะเป็นยุคใหม่แล้วแต่ว่ายุคผม ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีโซเชียลแบบนี้ มันจะเหงา มันอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีเพื่อนไม่มีน้องที่โตมาด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน เล่นกีฬาด้วยกัน อยู่ทีมเดียวกัน มันจะสนุกกว่า”
เนย : “แพลนว่าอยากมีแค่คนเดียว เหนื่อย ไม่ได้รู้สึกอยากมีหลายๆ คน รู้สึกว่ามีคนเดียวแล้วดูแลได้เต็มที่ มีเวลาเต็มที่ แล้วเนยรู้สึกว่าถ้าตัวเราไม่ได้เหนื่อยมาก มันจะทำให้ลูกเราแฮปปี้ด้วยแต่มันก็คือความรู้สึกส่วนตัวของเนย เนยไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องเหงา ที่โรงเรียนก็มีเพื่อนเยอะ”
ฤทธิ์ : “อาจจะโผล่มาอีกสอง เป็นสาม”
เนย : “ไม่น่าจะเป็นยังงั้น แต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ”
3 เดือนแรกแพ้ท้องหนักมาก
เนย : “ตอนนี้ไม่มีแล้ว มีช่วง 3 เดือนแรกที่แพ้ท้องค่ะ เนยคิดว่าบางคนอาจจะหนักกว่านี้ แต่สำหรับเนย เนยรู้สึกว่ามันก็หนักมากแล้ว เหม็นมากๆ เหม็นแบบใช้ชีวิตไม่ได้เลย ต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียว และทุกอย่างที่มีกลิ่น แชมพู สบู่ คือเนยต้องออกไปให้หมด ได้กลิ่นอะไรไม่ได้เลย เหม็นจนเราปวดหัวเป็นไมเกรน แต่เราเป็นไมเกรนเราก็กินยาไม่ได้ มันก็เลยวนลูปซ้ำอยู่อย่างนี้ 3 เดือนก็แย่นิดหนึ่ง ก็เหมือนกินไม่ค่อยลงแล้วก็เบื่ออาหาร”
ฤทธิ์ : “ช่วง 3 เดือนแรกตอนนั้นผมไปบินอยู่ที่ซาอุฯ ก็เลยไม่ได้อยู่บ้าน กลับมาแค่ประมาณ 10 วัน การทำงานของผมตอนนี้ ณ ปัจจุบันไม่ได้เยอะอยู่แล้ว แต่แค่ไฟลต์ที่มันต้องไปอยู่ต่างประเทศนานๆ เป็นเดือน จากนี้ก็ไม่ได้ไปแล้ว”
เนย : “เขากลับมา เนยก็หายแพ้ท้องแล้วก็มีคิดไปถึงตอนหลังคลอดมากกว่า ว่าจะอยู่บ้านเยอะขึ้นไหมน้า จะกลับบ้านเร็วกว่าเดิมไหมน้า เราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกคนเดียวเนอะ ก็ลูกเราด้วยกันเนอะ ก็น่าจะช่วยกันเลี้ยงเนอะ”
ฤทธิ์ : “ไม่น่าจะใช่เรื่องบินเท่าไหร่”
เนย : “ไปบินทำงานเราเข้าใจได้ เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเนอะ ออกไปกินเหล้าเนอะ ก็ต้องเปลี่ยนบ้างเนอะ”
ฤทธิ์ : “ต้องบอกเพื่อนเลิกชวนครับ”
เนย : “มันไม่เกี่ยวกับเพื่อนเนอะ เพื่อนชวนแต่เขาก็ไม่ได้มาลากเราไป เราไม่ไปก็ได้ เราสามารถปฏิเสธก็ได้”
ฤทธิ์ : ”อยากแพ้ท้องเลยตอนนี้”
ยังไม่มีชื่อในใจ กะรอให้ลูกตั้งชื่อตัวเอง อยากให้ชื่อพยางค์เดียว ออกเสียงไทยได้สากลได้
เนย: “ตั้งไว้แล้วค่ะ คือจริงๆ ตอนแรก เนยไม่ได้มีในใจกะว่ารอให้ลูกโตขึ้นมาแล้วถามไปเลย อยากชื่ออะไรตามนั้นเลย คือไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ แต่ว่ามีคุยกันกับพี่ฤทธิ์ว่าอยากให้ลูกชื่อพยางค์เดียว แล้วก็เป็นชื่อที่ออกเสียงภาษาอังกฤษ แล้วก็สากลได้ และภาษาไทยได้โดยที่ไม่เปลี่ยน แต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยบอกค่ะ กำหนดเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะ เดือนมกราคม”