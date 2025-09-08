iQIYI ประเทศไทย เปิดตัว “Revenue Sharing Model” ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายไทย สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก

iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มสตรีมมิงชั้นนำระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย เปิดตัว “Revenue Sharing Model” หรือรูปแบบการแบ่งรายได้ใหม่ เพื่อยกระดับการผลิตคอนเทนต์วาย (Y-series) ไทยสู่เวทีสากล เสริมศักยภาพผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมต่อ ยอดสู่ระบบนิเวศความบันเทิงที่ยั่งยืน
โมเดลใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อ สร้างแรงจูงใจด้านการเงินและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้กับผู้ผลิต โดยกำหนดสัดส่วนการแบ่งรายได้สุทธิตามความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟ จำนวนผู้ชม และศักยภาพของคอนเทนต์ โดยผู้ผลิตที่สร้างซีรีส์เอ็กซ์คลูซีฟสามารถรับส่วนแบ่งรายได้สูงสุดถึง 70% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม
ความสำเร็จเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ตัวอย่างเช่นซีรีส์ “ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก (My Stubborn)” ที่สามารถได้ส่วนแบ่งของรายได้สุทธิกว่า ประมาณ 14 ล้านบาท ตอกย้ำถึงศักยภาพของโมเดลการแบ่งรายได้นี้
“Revenue Sharing Model คือก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศคอนเทนต์ที่โปร่งใสและยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย โดยเฉพาะคอนเทนต์วายซึ่งมีศักยภาพสูงในตลาดโลก iQIYI ประเทศไทยไม่เพียงต้องการเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง แต่เรามุ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เติบโตร่วมกับผู้ผลิตและผู้ลงโฆษณา พร้อมต่อยอดคอนเทนต์ไทยให้ก้าวสู่ Soft Power ระดับสากล” KOKO YANG (โคโค่ หยาง) กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย
นอกจากนี้ โมเดลใหม่ยังเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Branded Placements, IP Licensing, และ Co-Branded Promotions โดยใช้ศักยภาพเครือข่ายระดับโลกของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่ครอบคลุมกว่า 190 พื้นที่ พร้อมระบบซับไตเติลมากกว่า 12 ภาษา และฐานผู้ติดตามโซเชียลมีเดียกว่า 75 ล้านคนทั่วโลก ทั้ง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ยังมีศักยภาพในการโปรโมทคอนเทนต์ร่วมกับพันธมิตรสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจร
ในอนาคต iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทยมีแผนขยายโมเดลนี้ไปยังคอนเทนต์ประเภทอื่น เช่น ซีรีส์ วาไรตี้ และสารคดี เพื่อ ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยอย่างครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ
