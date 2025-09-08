“บิ๊กเต่า” สืบข้อเท็จจริง “นักร้องดัง” เข้าชี้แจงปมเงินวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมล่าหมอดูหลอกลวงทั่วประเทศ

“บิ๊กเต๋า” เผย “วงพิงค์แพนเตอร์” และ “ถั่วแระ” ประสานเข้ามาชี้แจงปมหักเงินวัดพระบาทน้ำพุ เตรียมกันไว้เป็นพยาน และสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป พร้อมสั่งตำรวจรวบรวมข้อมูลหมอดูทั่วประเทศ ตรวจสอบเข้าข่ายหลอกลวง โดยเฉพาะเรื่องทำนายแผ่นดินไหว
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (8 ก.ย.68) ที่ชั้น 10 อาคาร พิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง “บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว” รอง ผบช.ก. เปิดเผยภายหลังประชุมศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ว่าวันนี้จะมีการหารือความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุล็อต 2 โดยจะมีนักร้องจากวง “วงพิงค์แพนเตอร์”และ “ถั่วแระ เชิญยิ้ม”เข้าชี้แจงข้อมูล หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยง “ทิดอลงกต”อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการกล่าวอ้างว่าถูกเรียกค่าแสดงที่สูงผิดปกติ
ซึ่งในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. สุดา ชื่นบาน, วินัย พันธุรักษ์, ต๋อย วิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวง พิงค์แพนเตอร์ นักร้องดังยุค 80 และ วงฮอทเปปเปอร์ จะเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อเข้าพบบิ๊กเต่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีวัดพระบาทน้ำพุด้วย ซึ่งบิ๊กเต่าได้เผยกับสื่อมวลชนว่า
“วันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการประสานงานมาจากนักร้องต่างๆ ที่จะขอเข้ามาพบและชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องที่มีการจ้างงานเล่นดนตรี วันนี้ทั้งหมดก็เอาหลักฐานมามอบให้พนักงานสอบสวน และก่อนจะมอบเขาก็อยากจะพบผมก่อน เพื่อเล่ารายละเอียดข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง ก็เป็นการพูดคุยกัน ทางนักดนตรีทั้งหมดเริ่มต้นมีหลักฐานที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตทุกครั้ง มียอดเงินที่โอนทุกครั้ง ก็เป็นสิทธิที่ทุกคนต้องไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวน ผมก็รับหน้าที่ในการพูดคุยเบื้องต้นครับ
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหา เป็นเรื่องของการสอบ ทุกคนต้องการมาชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะสอบเป็นพยาน ส่วนจะมีความผิดหรือไม่มี พนักงานสอบสวนจะเป็นคนชี้เองว่ายังไง แต่ทุกคนยืนยันว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างมามอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อให้พิจารณา แต่วันนี้ถั่วแระก็นัดอยู่นะ แต่ยังไม่มา ยังไม่ได้บอกว่าจะมาตอนไหน”
บอกการโอนเงินมาจากเลขาฯ “ทิดอลงกต” โอนต่อไปให้เลขาฯ ฝั่งนักดนตรีอีกที
“เส้นเงินจากหลวงพ่อไปยังนักดนตรี ก็คือเป็นเส้นเงินจากเลขาฯ ไปเลขาฯ เป็นการโอนในการแสดงคอนเสิร์ตที่จัดที่จุฬาฯ ทุกปี ปีละครั้ง และมีการจัดคอนเสิร์ตต่างหากอีก และมีเงินมามอบให้ทางวัดครั้งละแสน มีใบอนุโมทนาบัตรอยู่ 2-3 ใบ ทางพี่วิชัย (วิชัย ปุญญยันต์) ยืนยันว่ามอบให้กับวัดเพื่อเป็นสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือ ไม่ได้มอบให้ส่วนตัว นอกจากนี้ในรายละเอียดผมยังไม่รู้นะ แต่ในกลุ่มนี้ที่เข้ามาชี้แจงก่อน เพราะกลุ่มนี้เป็นศิลปินยุค 80 เวลาเล่นก็เล่นเป็นวงใหญ่
ทีแรกผมก็แปลกใจว่าทำไมยอดมันถึงได้สูงมาก แต่เพราะมีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายคน ตรงนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องไปชั่งพยานหลักฐานว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันสมกับคอนเสิร์ตแต่ละครั้งไหม วันนี้เป็นการประชุมแบบมอบงานทั้งหมด 24 หัวข้อ ในเรื่องที่นักข่าวได้มีการขุดคุ้ยเรื่องของที่ดิน เรื่องโรงแรม เรื่องใจฟ้าอคาเดมี่ ทุกอย่างที่มีการพูดคุยในวงนักข่าว มีเรื่องบัตรประชาชน เรื่องโลกหลายใบ เรื่องที่นักข่าวถามทั้งหมด เดี๋ยวสืบสวนเสร็จจะแถลงข่าวเป็นเรื่องๆ ไป ผมต้องการความรวดเร็ว ก็ 10 วันประชุมทีนึง เมื่อมีความคืบหน้าแล้ว ใครทุจริต ใครเกี่ยวข้อง ก็จะมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชน แต่เรื่องนักดนตรีวันนี้ในการพูดคุยวันนั้นท่านอลงกตก็บอกว่าท่านโดนนักดนตรีไปเยอะ ท่านอาจจะเข้าใจว่าวงดนตรีพิงค์แพนเตอร์แสดงทีนึงใช้เงิน 4 แสน แต่ในข้อเท็จจริงที่พี่วิชัยและพี่วินัย (วินัย พันธุรักษ์) รวมถึงท่านอื่นๆ ที่เอามาให้ มีการโอนเงินตามค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่นักดนตรีต้องไปชี้แจง”
ด้าน “หนุ่ย กฤตศิลป์ ฉลองขวัญ”ผู้ประพันธ์เพลงและเป็นคนกลางโอนเงินจากเลขาฯ ของ “ทิดอลงกต” มาให้กับนักดนตรีได้เผยว่า
“ผมรู้จักศิลปินทุกท่านและต้องประสานกับออแกไนซ์ ประสานกับคนจัดงาน หลวงพ่อก็เลยวานให้เป็นคนที่ดูแลตรงนี้ แต่เงินส่วนที่โอนมาให้ผมเป็นเงินจากทางด้านการเงินของเลขาฯ หลวงพ่ออีกที แต่ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ ต้องขอกลับไปเปิดชื่อดูก่อน แต่จะเป็นคนนี้ทุกครั้งทางด้านการเงินที่รับคำสั่งจากหลวงพ่อผ่านเลขาฯ มันมีค่าใช้จ่ายย่อยๆ ที่เป็นรายละเอียดเยอะมาก ผมเอาสลิปมาให้หมดแล้ว
เราจัดคอนเสิร์ตที่จุฬาฯ ครั้งนึงประมาณ 1.4 - 1.5 ล้าน จัดมาประมาณ 3 ครั้งติดแล้ว ก็เป็นเงินที่ใช้ดูแลศิลปิน เป็นค่าออแกไนซ์เซอร์ต่างๆ สุดท้ายพอตัวเลขลงตัวผมก็ต้องโอนกลับไป การแสดงคอนเสิร์ตทุกครั้งเป็นการกุศล 100% ไม่ได้ขายบัตร จริงๆ ที่จัดกับจุฬาฯ คือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. ที่เลือกจุฬาฯ เพราะคุยกันแล้วจุฬาฯ เห็นด้วย เพราะวันภาษาไทยแห่งชาติเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 ที่ท่านไปสัมมนาเรื่องภาษาไทยที่นั่น เราก็เลยจัดตรงกับวันนี้ทุกปี
การจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกๆ คนติดต่อก็จะเป็นหลวงพ่อสั่งเลขาฯ แต่ครั้งแรกๆ ท่านจะเอาเงินสดมาวันที่เคลียร์กันเลย ถามว่าเงินบริจาคเข้าวัดโดยตรงไหม คือเงินโอนจะโอนเข้ามูลนิธิเป็นบัญชีของวัด ถ้าเกิดผ่านทางผมคือไม่ได้ผ่านเงินนะครับ ก็จะแจ้งว่าส่งบิลไปแล้ว ผมก็จะติดต่อกองงานของวัดเพื่อขอใบอนุโมนาบัตร เพื่อท่านจะได้เอาไปหักภาษีหรืออะไรก็ตาม ก็จะมีมูลนิธิธรรมรัฐ หรือบัญชีวัดพระบาทน้ำพุ หรือกองทุนอาทรประชานาถต้องเช็กดูอีกที”
ทั้งนี้ทางด้าน บิ๊กเต่า เผยเพิ่มเติมว่า ถั่วแระ เชิญยิ้ม ยังไม่ได้เข้ามาตามนัด และได้ย้ำว่าได้สั่งการตำรวจกองปราบรวบรวมข้อมูลหมอดูทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์หลอกลวง หรือสร้างความตื่นตระหนก เช่นกรณีทำนายแผ่นดินไหว โดยย้ำว่าแม้ไม่มีผู้ร้องเรียน ตำรวจก็สามารถดำเนินการได้ พร้อมเตือนประชาชน อย่าหลงงมงาย ควรใช้วิจารณญาณก่อนเชื่อคำทำนาย