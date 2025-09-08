“ฟอส-บุ๊ค” แท็กทีม อวดโฉมเคส Sheep คอลเลคชั่น “Disney Mickey & Friends” เสิร์ฟความจิ้น ฟินสนั่น สร้างปรากฏการณ์ แฟนคลับกรี๊ดห้างแตก

เหล่าด้อมปักหมุดรอกันตั้งแต่เช้า สำหรับโมเม้นท์สุดพิเศษ เมื่อคู่จิ้นแรงเกินต้านฟอส-บุ๊ค มาร่วมงานฉลองครบรอบ3ปีกับการเดินทางร่วมกับดิสนีย์ พร้อมอวดโฉมเคสคอลเลคชั่น Disney Mickey & Friends คาแรกเตอร์ที่ทั่วโลกหลงรัก มาร่วมสร้างประสบการณ์เหนือจินตนาการ กับ Gadget เวทมนตร์ที่ออกแบบได้ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Unleash the Magic of Gallery” ในงาน Disney Toy Expo Thailand 2025
เริ่มต้นงานก็ว๊าวแล้ว เมื่อศิลปินนักแสดง - เซเลบริตี้ชื่อดัง นำทีมโดย มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ ผู้บริหารค่าย FRT Entertainment และศิลปินในค่าย ร่วมโชว์พิเศษกับการเดินแฟชั่นโชว์เคสมือถือ แบรนด์ Sheep ผ่านการเดินทางของแบนด์Sheepกับผลงานที่ทำร่วมกับดิสนีย์ กว่า 13 คอลเลคชั่น ครอบคลุมแทบทุกจักรวาลคาแรกเตอร์ดังมากมาย อาทิ Marie The Aristocats, Lightyear, Toy Story, Pixar Fluffy Festival, Beauty and the Beast, Olaf, The Little Mermaid, Disney Animal, Spider-Man, Star Wars, Aliens, Rapunzel และ Stitch โดยมีอาร์ม กรกันต์ โชว์เสียงร้องเพลง Treasure ของ Bruno Mars ประกอบการเดินแฟชั่นในครั้งนี้
และที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นคือการปรากฏตัวของคู่จิ้นฟอส-บุ๊ค ที่มาร่วม เดินแฟชั่น อวดโฉมเคสแบรนด์Sheep คอลเลคชั่น Disney Mickey &Friends โดย “ฟอส” จิรัชพงศ์ ศรีแสง และ “บุ๊ค” กษิดิ์เดช ปลูกผล” 2 หนุ่มกล่าวว่า “เราสองคนชื่นชอบตัวมิกกี้เม้าส์มากๆครับ ในจักรวาลของดิสนีย์ มิกกี้เม้าส์ เป็นภาพจำตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับ เป็นไอคอนระดับโลกที่ไม่เคยตกยุค อยู่เหนือกาลเวลา มิกกี้เม้าส์ทำให้เรานึกถึง รอยยิ้มและความสุข ความสดใส ทุกครั้งที่เห็นก็เหมือนได้พลังบวกกลับมา พอแบรนด์ Sheep มาทำเป็นเคสมือถือลาย มิกกี้เม้าส์ยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่เลยครับ เหมือนเรามีมิกกี้อยู่ใกล้ๆ เพราะเราใช้มือถือหยิบจับทุกวัน มันเหมือนเราพกความทรงจำ มาเติมความสุขความเป็นเด็กติดตัวไปทุกที่ หยิบขึ้นมาทีไรก็รุ้สึกดีเสมอ มาเห็นเคสยิ่งเห็นของจริงทั้ง 3ลายเลือกไม่ถูกเลยครับ แต่ละแบบก็น่ารักไม่แพ้กันมีทั้งแบบสีสัน และสีดำ เอาเป็นว่าเราสองคนหลงรักมิกกี้เม้าส์ด้วยกันทั้งคู่ เหมาหมดทุกลายเลยครับ ที่สำคัญเคสสมัยนี้ไม่ใช่แค่ปกป้องมือถือ แต่เป็นเหมือนแฟชั่นไอเทม ที่บอกตัวตนของเราอีกด้วยครับ
สองหนุ่มยังไม่ลืมเติมความฟิน ด้วยการหยิบมือถือขึ้นมาเซลฟี่โชว์มุมน่ารักให้แฟนๆได้กรี๊ด เติมความพีคยิ่งขึ้นเมื่อ ฟอส-บุ๊ค ร่วมร้องเพลง ประตูวิเศษและเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอ สาดความสุขแบบเกินพิกัด ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยหัวใจเต็มไปด้วยพลังบวก บอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งงานที่ทั้ง ฟอส-บุ๊ค และ Sheep สร้างความทรงจำพิเศษให้ทุกคนได้จริงๆ
โดยงานนี้ นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมเผยคอลเลคชั่นใหม่ Disney Mickey & Friends ให้ได้สัมผัสและชื่นชมในงานพิเศษที่นี่ครั้งแรก แต่ยังไม่มีวางจำหน่าย พร้อมให้จับจองและวางจำหน่ายต้นเดือนตุลาคมนี้
