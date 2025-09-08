“เก่ง ลายพราง” ปะทะเดือด “คู่กรณี” ถูกกล่าวหาล่อลวงไปบ้าน กักขัง หวิดโดนวางยา เก่งเปิดแชต-คลิปสวน หนังคนละม้วน

“เก่ง ลายพราง” โต้ลวงสาว! อ้างชวนฝ่ายหญิงกินไก่ย่าง-ไปบ้าน ฝ่ายหญิงยันถูกกอด-หอมโดยไม่ยินยอม หวิดโดนวางยา ซัดลูกสาวเก่ง ลายพราง ไม่ช่วย หนีขึ้นแท็กซี่แต่ถูกตามข่มขู่ แจ้งตร.แล้ว เจอสวนกลับทั้งคลิป ทั้งแชต พ้อเข้าใจผิดประเด็นแล้ว ขอเคลียร์ในชั้นศาล
กรณีหญิงรายหนึ่ง ขึ้นสน.สุทธิสาร ลงบันทึกประจำวันอ้าง ถูก “เก่ง ลายพราง”อินฟลูฯ ชื่อดัง ล่อลวงไปบ้านย่านรัชดาฯ จะล่วงละเมิด ต้องหนีนั่งแท็กซี่ออกมา แต่ถูกเก่ง ลายพราง ตามมาข่มขู่ถึงห้องพักที่คอนโด ขณะที่เก่ง ได้ออกมาแจงอีกมุม หนังคนละม้วน
รายการ โหนกระแส วันที่ 8 ก.ย.ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ “เก่ง ลายพราง” มากับ “จูน” ลูกสาว และ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล”
ล่าสุดมีข่าวว่าเก่งไปรู้จักผู้หญิงคนนึง คุณพาเขาไปที่บ้าน และจะละเมิดเธอ ข้อเท็จจริงเป็นยังไง?
เก่ง : วันนั้นช่วงเวลาหัวค่ำ ได้นัดกัน ก่อนนัดกัน ก่อนเราเจอกัน เขาทักมาในข้อความทางเฟซ รู้จักเขามาประมาณ 4 ปีทางเฟซบุ๊ก เขาทักมา ตอนแรกที่คุยเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่เขามีอยู่ เขาบอกเขาเป็นเจ้าของโรงงานไวน์ เขาจะให้ผมไปรีวิวโรงงานไวน์ให้ ให้ผมโฆษณาให้ เราเหมือนอินฟลูฯ โฆษณาโน่นนี่ เขาทักมาเหมือนจะจ้างงานผม ก็คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้าง แต่เรารู้จักกันประมาณ 4 ปี แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้เขาทักมาถามว่าพี่ วันนี้ไปไหน แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ทักมาถามว่าพี่อยู่ไหน ไปกินข้าวกันมั้ย เขาทักมาก่อนตลอด เขาบอกว่าเขาเพิ่งอกหักจากแฟนได้ 2 เดือน เขาเศร้ามาก ทีนี้ก็ไปนั่งกินกัน ผมก็บอกว่าวันนี้ผมจะไปนั่งกินที่ร้านไก่ย่างรัชดา ปากซอยบ้านพี่นะ เขาบอกโอเค บอกว่าขออาบน้ำแต่งตัวก่อน ผมก็พิมพ์ไปว่าอาบน้ำแต่งตัวหอมๆ นะ เดี๋ยวพี่จะขอกอด ขอหอม ขอกอดแน่นๆ เลย
คุณคุยเชิงชู้สาวมั้ย 4 ปี?
เก่ง : ไม่ครับ ก่อนหน้านี้เขามีแฟน ไม่เคยคุยเชิงชู้สาว เพิ่งมาคุยเชิงชู้สาวตอนผมโสด เลิกแฟนเก่าชื่อจอย โสดได้ 2 ปีกว่าและเพิ่งออกมา 6 ก.ค. เขาทักมา 20 หรือ 21 ถามว่าจำเขาได้มั้ย
จากนั้นส.ค. เขาวิดีโอคอลมา อยู่บ้าน พรุ่งนี้ไปกี่โมง กลับตอนไหนบอกหนูด้วย กว่าจะตอบน้อง หายไปไหนมา เราจะได้เจอกันเมื่อไหร่คะ เขาบอกให้นัดจริงจังสักที คุณส่งพลุไปเลย คุณกำลังจะยืนยันว่าฝ่ายหญิงเป็นคนทักมาตลอด?
เก่ง : ใช่ครับ
แต่เก่งต้องเข้าใจนะว่าการทักกับการละเมิดมันต่างกันนะ?
เก่ง : ใช่ครับ แต่ทีนี้ในข้อความสุดท้ายที่ผมได้พิมพ์ไปบอกเขา
คุณถามว่าเขาตัวอ้วนมั้ย จะได้กอดอุ่นๆ เขาบอกอวบ เอารักแบบสร้างครอบครัวมั้ย คุณถามมีเหรอ หาที่ไหน เขาบอกหาที่หนู หยอกๆ คืนนั้นที่คุณมาเจอกันก่อนเป็นเรื่อง คุณชวนเขาไปกินไก่ย่าง เขาก็ไปด้วย?
เก่ง : ใช่ครับ ก่อนหน้านี้ชวนและนัดกันประจำ แต่คลาดกันตลอด พอมาอยู่ตรงห้วยขวาง บ้านผมห่างคอนโดเขา 5 นาที วันเกิดเหตุเรานัดกันไปร้านไก่ย่างรัชดา พอไปถึงผมก็ไปกอดและหอมเขา รูปในโทรศัพท์ก็ยังมีอยู่ ผมส่งให้ในแชตกลุ่มฮาเล่ย์ดูว่าคนนี้ผมแต่งนะ
ชวนกินไก่ย่างวันไหน?
เก่ง : วันที่ 5 ก.ย. ครับ ประมาณช่วงค่ำ
คุณเจอเขาปุ๊บก็กอดเลย?
เก่ง : กอดข้างหลังแล้วหอมเขาครับ
คุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นเขา?
เก่ง : ผมจำข้างๆ เขาได้ครับ เดินขึ้นบันไดไปก็เจอเขาเลย มีผู้หญิงนั่งอยู่โต๊ะเดียว ผมก็กอดแล้วหอมเลย
เขาว่าอะไรมั้ย?
เก่ง : ไม่ว่าอะไรครับ ผมขอกล้องวงจรปิดไปแล้ว ผมคุยและประสานงานสน.สุทธิสารมาแล้ว ภาพที่ผมส่งให้ในกลุ่มมีอยู่ครับ ภาพกอดที่ร้าน เชลฟี่กัน
ทนายแก้ว : ขอถามตรงๆ 4 ปีก่อนเจอที่ร้านไก่ย่าง เคยเจอมาก่อนมั้ย
เก่ง : ไม่เคยครับ เคยแค่คุยเรื่องงาน ทักหากันบ้าง ที่คุยตอนแรกเราคุยเรื่องงานตลอด เพราะผมก็มีครอบครัวตอนนั้นอยู่กับแม่ของลูก คนที่ผมแยกทางกันไป ตอนนั้นไม่ได้คุยเชิงชู้สาว แต่หลังจากที่เลิกกับแม่ของลูกแล้ว ผมโสดสองปี เข้าไปอยู่ข้างในปีนึง พอออกมาปุ๊บเราก็กล้าคุยเชิงชู้สาว เพราะเราโสด เขาก็โสด วันที่ไปหาเขา หลังกอดเขา หอมเขา เขาก็เล่าให้ฟังว่าผมติดคุกบ่อยนะ ผมไม่ใช่คนดี เขาบอกไม่เป็นไร ไม่ต้องกลับ เดี๋ยวมาช่วยพลอยทำงาน สร้างอนาคตด้วยกัน พลอยมีโรงงานไวน์ มีรีสอร์ต มีห้องอยู่ 80 ห้อง มีบ้านพักชาวทะเล เขาบอก ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ได้ ไม่รู้ว่ากล้องที่ร้านอัดเสียงได้หรือเปล่า แต่เด็กเสิร์ฟทุกคนจะเห็น เพราะผมนั่งกอดนั่งหอมตลอด ผมติดสกินชิพ ผมชอบส่งรูปให้คนในกลุ่มดู ผมบอกว่าคนนี้พี่แต่งงานนะ ทุกคนก็ขำกันว่าแต่งอีกแล้วเหรอพี่
พลอยบอกมีกิจการอะไรบ้าง?
เก่ง : เจ้าของโรงงานไวน์ รีสอร์ต มีห้องพัก 80 ห้อง บ้านพักชายทะเล กำลังซื้ออยู่ ที่เชียงราย ให้ผมไปอยู่ที่นั่น
ทนายแก้ว : เดี๋ยว! (หัวเราะ) เชียงรายมีทะเลด้วยเหรอครับ
เดี๋ยวก่อนนะ บ้านพักริมทะเลอยู่เชียงราย?
เก่ง : เขาบอกว่าเขาจะซื้อ ตกลงซื้อไปแล้ว มีผู้ชายโทรมาเปิดโฟนให้ได้ยินว่าพลอยกำลังจะซื้อบ้าน เขาจะขาย 20 ล้าน แต่พลอยขอต่อเหลือ 15 ล้าน ไม่ได้จ่ายทีเดียวนะ ค่อยๆ ผ่อนเขา
ทนายแก้ว : ตอนโฟนเห็นหน้าผู้ชายด้วยมั้ยที่เขาจะขาย
เก่ง : ผมไม่ได้ฟัง ที่ผมตั้งใจไปหาเขา เราก็คิดถึงเขาอย่างเดียว ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่น คุยแต่เรื่องอนาคต คุยแต่จะสร้างอนาคต ผมรับยาจิตเวชอยู่ด้วย เวลาเขาพูดอะไรเราก็นั่งฟังแล้วเคลิ้มตาม ก็คิดว่าดีเว้ย ตั้งแต่ออกมา ชีวิตผมแย่ ผมล้มทุกอย่าง ทุกคนคิดว่าผมมีเงิน บ้านก็ไม่เหลือแล้ว รถก็ไม่เหลือแล้ว รถติดไฟแนนซ์อยู่ 1 คัน กระบะที่เอามาขายปลาหมึกตอนนั้น ทุกอย่างไม่มีอะไรแล้ว จบแล้ว แต่เขาคุย เราก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราขยันทำงาน แล้วช่วยเขาทำงานที่รีสอร์ตก็ได้ ตอนนั้นจิตเราไปตรงนั้นแล้ว
ทนายแก้ว : คุยกันที่ร้านไก่ย่างนานแค่ไหน
เก่ง : เหล้าหมดไปแบนนึง ผมก็ชวนเขาว่าเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านก็ได้
ผู้หญิงเขาบอกจริงๆ เหรอว่าเขาจะสร้างบ้านพักริมทะเลอยู่ที่เชียงราย?
เก่ง : ผมไม่ทราบว่าเชียงรายหรือเปล่า ผมจำไม่ได้
มันเป็นความแปลก โดยส่วนตัวผมนะ ผมพยายามติดต่อผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อคืน ได้คุยกันตั้งแต่ตอนเย็น ให้ทีมงานโทรไปคุย แกบอกว่าตอนนี้อยู่โรงพัก ผมเช็กโรงพัก แกไม่ได้อยู่โรงพัก ตั้งแต่ช่วงกลางวัน ไม่ได้ว่าผู้หญิงอะไรนะ เพียงแต่ไม่รู้มันคืออะไรกันแน่ เหมือนโดนสับขาหลอกจากน้องผู้หญิงคนนี้เหมือนกัน เมื่อกี้เราคุยกันตอนเช้าว่าน้องเขาจะเข้าสาย และขอฟังตั้งแต่แรกที่เก่งพูด เขาจะสวนเก่ง สุดท้ายตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว เขาอ้างว่าผกก.สน.ห้วยขวางไม่ให้พูด เราก็ติดต่อไปสน.ห้วยขวาง ผกก.บอกไม่มี ผมยังบอกให้เขาพูดได้เลย ก็เลยงง ว่าคืออะไรกันแน่?
ทนายแก้ว : ถ้าเป็นข้อเท็จจริง ก็ออกมาอธิบายได้นะ
ยังไงต่อ พอคุณไปกินที่ร้านไก่ย่าง?
เก่ง : ก่อนหน้านั้นมีผู้ชายอยู่ที่บ้านสามคน เลยไม่อยากให้เขาเข้าบ้าน ผมกลัวเขากลัว ก่อนหน้านั้นเขาถามผมว่าที่บ้านพี่มีใครอยู่บ้าง ผมก็บอกว่ามีลูกสาว ลูกเขย แต่เขาอยู่ข้างบ้าน แต่ถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆ ก็มีผู้ชายชื่อตั้มอยู่ เขาเป็นเพื่อนผมที่อยู่กับผมตลอด ตั้มก็เห็นเหตุการณ์เรานั่งกันอยู่ตลอด กอดกันด้วย จูบด้วย ที่บ้านของผม
เอาร้านไก่ย่างก่อน คุณอยู่กันสองคน ลักษณะการนั่ง นั่งยังไง?
เก่ง : นั่งติดกันครับ
นี่คือการเจอกันครั้งแรก เขาก็รู้เลยว่าต้องโดนคุณกอดแน่?
เก่ง : ใช่ครับ เพราะผมพิมพ์ไว้ในแชตตั้งแต่แรกแล้ว ว่าจะกอดและหอมครับ
เขาปัดป้องอะไรมั้ย?
เก่ง : ไม่มีครับ ผมนั่งข้างเขาตั้งแต่แรกครับ เขาไปคนเดียว เขาก็ยินดีที่จะนั่ง กอดก็ไม่ได้ขัดขืน กอดหอมปกติ เขาก็เล่าว่าเดี๋ยวไปอยู่กับหนูนะ เดี๋ยวไปสร้างอนาคตด้วยกัน ไปอยู่ด้วยกัน
จากนั้นนั่งคุยกันสักระยะนึง นานมั้ย?
เก่ง : เหล้าหมดแบนนึง ชม.กว่าสองชม.ได้
เมามั้ย?
เก่ง : ไม่ค่อยเมาเท่าไหร่ครับ
คุณชวนเขาไปกินต่อที่บ้าน?
เก่ง : ใช่ครับ บ้านผมอยู่ใกล้ๆ กับร้าน บอกเขาตั้งแต่แรกๆ แล้วว่าเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้าน เพราะเหล้าที่บ้านมีเยอะ
จากนั้นเดินเข้าซอย?
เก่ง : ครับ เดินเข้าซอยไม่ถึง 100 เมตร
ก็เดินจูงมือกันไปอย่างนี้เลย?
เก่ง : ใช่ครับ
อยู่ในสายกับ “น้องปอ” (นามสมมติ) น้องสาวคู่กรณีเก่ง ลายพราง คุยกันมา 4 ปีในเฟซฯ จริงมั้ย?
ปอ : จริงค่ะ
เขาบอกมีการคุยกัน ชวนไปกินไก่ย่าง จริงมั้ย?
ปอ : จริงค่ะ
หลังจากนั้นพอไปมีการพูดคุยกันว่าพี่สาวน้องจะปลูกบ้านริมทะเลเชียงราย จริงมั้ย?
ปอ : ไม่ได้พูดค่ะ
ฝั่งพี่สาวน้องมีธุรกิจเกี่ยวกับไวน์จริงมั้ย?
ปอ : มีจริงค่ะ แต่ขอไม่พูดถึง
ทำโรงงานไวน์ถูกมั้ย?
ปอ : ใช่ค่ะ
มีบ้านพักริมทะเล 80 หลัง?
ปอ : ไม่มีเลยค่ะ ไม่เคยพูดถึง
เขาบอกวันนั้นไปถึง เขากอดพี่สาวคุณเลยจริงมั้ย?
ปอ : เขาเข้ามากอดพี่สาวไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะ พี่สาวหนูพูดเอง จะเห็นว่าคลิปวิดีโอที่เขาเปิดให้ จะมีแค่ช่วงแรกที่จูงมือเดินไป แต่เขาไม่มีช่วงหลังให้ดูเหรอคะ พี่สาวหนูอยากกลับบ้านแล้ว ทำไมพี่เก่งไม่ปล่อยให้พี่หนูกลับ ในเมื่อผู้หญิงอยากหนีขนาดนั้นแล้ว ทั้งยึดโทรศัพท์เขาไว้ ยึดกระเป๋าเขาไว้ ขอร้องกี่รอบก็ไม่ยอมปล่อย หนูเป็นน้องโทรไปก็ไม่ยอมปล่อยพี่สาวหนูกลับบ้าน พี่สาวหนูไปคนเดียว หนูเป็นห่วงมาก
พี่สาวเล่าให้ฟังใช่มั้ย?
ปอ : ไม่ค่ะ หนูคาสายวิดีโอคอลเลยค่ะ
พี่สาวไม่ได้ปฏิเสธเขา ทำให้เขาเข้าใจว่าพี่สาวน้องสมยอมคบหาเขา คุณสมยอมตั้งแต่แรกหรือเปล่าในการไปคบหาเขา ตอนเขากอดที่ร้าน เขายินยอมมั้ย?
ปอ : เดี๋ยวให้คุยกับพี่สาว
คู่กรณี : เอาตรงๆ เขามากอด มาใกล้ หนูยังไม่ทันตั้งตัวเลย เขาวิดีโอคอลหาเพื่อนของเขา เขาก็กอดในวิดีโอคอล ประมาณนั้นเลยค่ะ
เขานั่งด้านข้างน้อง มีบอกให้ไปนั่งฝั่งตรงข้ามมั้ย?
คู่กรณี : ไม่ค่ะ
เขาโอบกอดน้อง มีต่อว่าเขามั้ย อยู่ดีๆ มารุกล้ำได้ไง?
ปอ : อันนี้หนูน้องสาวแล้วนะคะ พี่สาวหนูไม่ไหวแล้ว หนูก็กลัว หนูตามไปช่วยเขาทีหลัง เขาขู่จะเอาปืนมาขู่ให้พวกหนูขึ้นรถ หนูไม่ยอมกัน หนูเลยโทรเรียกตร. นี่คือในส่วนหนู พี่สาวหนูไม่ไหวแล้วจริงๆ
ทนายแก้ว : บางเหตุการณ์อย่าเพิ่งกระโดดไป โฟกัสที่ร้านไก่ย่างก่อน ตั้งตัวไม่ทันตอนพี่เก่งเข้าไปกอด โอเคเราเข้าใจได้ แต่นั่งไปเรื่อยๆ ระหว่างดื่ม เก่งก็ยังกอดอยู่พี่สาวสมัครใจให้กอดหรือเปล่า
ปอ : ไม่สมัครใจค่ะ
เราดื่มเหล้ากับเขา เขาบังคับให้ดื่มหรือเปล่า?
ปอ : ไม่ได้บังคับค่ะ ตอนแรกดื่มเหล้าเป็นพี่น้องกันปกติ ไม่มีอะไร พี่สาวหนูไปด้วยความเป็นพี่น้องกัน ไม่เคยเจอกัน มานั่งกินข้าวกัน เขาชวนหลายรอบแล้ว พยายามบ่ายเบี่ยงหลายรอบแล้ว ไม่ไป ฝนตก โน่นนั่นนี่ แต่เขาเหมือนคะยั้นคะยอไปให้ได้ พอพี่สาวตกลงไป เขาก็บอก โอเค เย่ ดีใจจังเลย ได้เจอกันแล้ว พี่สาวก็ไปนั่งกินข้าวกินอะไรกัน ไปเหล้าถึง 5 ทุ่มครึ่ง เขาก็ชวนไปบ้าน เขาบอกไม่ต้องห่วงนะ ไม่มีอะไร ทุกอย่างปลอดภัยแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ มีลูกสาว ลูกเขยอยู่ มีหลายคนอยู่ด้วย ไม่ได้อยู่กันสองต่อสอง เขาก็เลยกล้าไป แต่พอไปถึงแล้ว นั่งกินเหล้าสักพักนึงแล้ว เหมือนพี่เก่งส่งซิกส์กับคนในบ้านให้ออกไปข้างนอก
มีใครบ้าง?
ปอ : เพื่อนของเขาที่ชื่อตั้ม เขาส่งซิกส์กัน ให้พากันออกไปกินข้าว ให้เหลือเขาอยู่สองคน ลูกสาวกลับมาทีหลัง
ลูกสาวรู้เห็นเป็นใจกับเก่งมั้ย?
ปอ : รู้ค่ะ เพราะพี่สาวหนูขอความช่วยเหลือกับลูกสาวเขา เขาตอบกลับมาว่าพี่ขอร้องคนผิดแล้วมั้ง (เสียงสั่นเครือ) เขาพูดแบบนี้ใส่พี่สาวหนู แล้วพี่สาวหนูขอความช่วยเหลือทุกคน เพื่อให้ออกมาจากตรงนั้นได้
หนูฟังโทรศัพท์อยู่ตลอดเหรอ?
ปอ : หนูฟังอยู่ค่ะพี่ หนูพยายามวิดีโอคอลตลอดเวลา พี่เก่งรับตลอดเวลา หนูพยายามบันทึกหน้าจอเอาไว้ หนูเป็นห่วง หนูตามตลอด จนเห็นว่าเขาเริ่มมีปากเสียงกัน เริ่มทะเลาะกัน เริ่มไม่ยอมปล่อยกระเป๋าคืนให้ เริ่มยึดโทรศัพท์ ไม่ยอมให้พี่สาวหนูจับโทรศัพท์แม้แต่นิดเดียว พยายามขอรหัสโทรศัพท์พี่สาวเพื่อค้นโทรศัพท์พี่สาวหนู ซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรก ใครเขาทำกัน จะขอไปนอนกับพี่สาวหนูครั้งแรก คนเราเจอกันครั้งแรกใครจะอยากนอนกับพี่ พี่ดังขนาดไหน เขาก็ไม่ได้อยากนอนกับพี่ขนาดนั้น พวกหนูเป็นคนธรรมดา ไม่ได้หวังหาแสงหาอะไรหรอก
คุณเดินจูงมือเขาไปที่บ้าน เขาพยายามสะบัดมั้ย?
เก่ง : ไม่ครับ
เขารู้ใช่มั้ยจะไปบ้านคุณ?
เก่ง : รู้ครับ ผมก็ชี้ให้ดู
พอเข้าไป เหตุการณ์เป็นยังไง?
เก่ง : นั่งดื่มกันต่อ มีตั้มอยู่ในบ้าน คนที่เขาบอกว่าผมส่งซิกส์ ลูกสาวเข้ามาทีหลัง เพราะบ้านลูกสาวอยู่ตรงข้ามกัน บ้านสองชั้น ห้องนอนอยู่ด้านบน ผมนั่งดื่มกันข้างล่าง ดื่มได้สักพักนึงผมก็เลยบอกว่าวันนี้อยู่กับพี่นะ ผมคะยั้นคะยอว่าวันนี้นอนกับพี่ เขาก็พูดว่าวันนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็มีอะไรกันไม่ได้นะ เพราะหนูเป็นเมนส์ เดินขึ้นไปห้องผมสัก 5 นาที นอนกอดกัน ผมก็หอมเขา แล้วก็ลงมาจากห้อง บอกว่าพี่ไปซื้อผ้าอนามัยให้หนูหน่อย ผมก็ไปซื้อ
ปอ : พี่สาวหนูเป็นเมนส์จริงๆ เขาพยายามหลอกให้พี่เก่งไปซื้อผ้าอนามัยเพื่อหลบหนี แต่พี่เก่งเอามือถือพี่สาวหนูไปด้วย แล้วก็ล็อกบ้านด้วย
เก่ง : ฮึ! อยู่ข้างในแล้วล็อกบ้านได้ไง บ้านมันล็อกข้างนอกไม่ได้ครับ
เอามือถือเขาไปด้วยมั้ย?
เก่ง : ไม่ครับ ยืนยันครับ
สุดท้ายแล้วจะนั่งกินโดยมาโอบก็ไม่ได้ว่า ก็เข้าใจได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปมีอะไรกัน ถูกมั้ย?
ปอ : ใช่พี่ แล้วคนเพิ่งเจอกันวันแรก จะไม่แปลกไปหน่อยเหรอถ้ามีอะไรกัน แล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเชิงชู้สาว เขาคิดแค่พี่น้องกัน
ตอนพี่สาวโทรศัพท์ไปหาคุณ เป็นวิดีโอคอล?
ปอ : หนูโทรไปเป็นวิดีโอคอลค่ะ เพราะเขาขาดการติดต่อเป็นชม. หนูก็เลยทักไป แต่ทุกครั้งที่โทรไป พี่เก่งรับตลอด พี่สาวจะแย่งโทรศัพท์จากมือพี่เก่ง พี่เก่งไม่ยอมให้เลย พี่สาวอยู่ตรงนั้นคนเดียว เขาใช้คำพูดเพื่อให้พี่เก่งใจเย็นเพื่อปล่อยของส่วนตัวคืนให้เขา แต่พี่เก่งไม่ยอม
ของส่วนตัวมีอะไรบ้าง?
ปอ : กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ ของส่วนตัวเขา จนพี่สาวหนูทนไม่ไหว ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว ก็เลยทิ้งทุกอย่าง แล้ววิ่งหนีออกมาจากบ้าน เจอแท็กซี่ก็ขึ้นรถกลับไปคอนโด ระหว่างนั้น พี่เก่งให้ลูกน้องขับมอเตอร์ไซค์ รองเท้าพี่เก่งก็ไม่ใส่ ขับมาเคาะกระจกแท็กซี่ บอกให้จอดรถ เปิดรถแล้วเข้ามาในรถเลย พี่สาวหนูทำอะไรไม่ได้แล้ว จะขัดขืนโต้งๆ ตรงๆ ก็ไม่ได้ เพราะพี่สาวหนูอยู่คนเดียว เขาก็พยายามโน้มน้าวว่าไปคอนโดหนูนะคะพี่ เพราะขึ้นรถมาแล้วระยะนั้นทำอะไรไม่ได้แล้ว ผู้หญิงหนีขนาดนี้ ผู้ชายตามขนาดนี้มันน่ากลัวขนาดไหน หนูคุยกับพี่สาวอยู่ในสายตลอด พี่สาวให้หนูรีบไปหาเลย และแกล้งบอกเก่งว่าให้น้องสาวมานั่งกินเหล้าด้วย แต่จริงๆ แล้วจะให้หนูมาช่วย หนูคิดว่าพอหนูไปเขาจะปล่อยพี่สาวหนูกลับมา แต่ไม่ใช่ เขาไม่ปล่อยพี่สาวหนูกลับมา พยายามเอาหนูกับพี่สาวไปด้วย ไปกินที่บ้านเขาต่อ แล้วมันตีสามครึ่ง ตีสี่แล้วค่ะไม่มีใครอยากกินเหล้าแล้วค่ะ ทุกคนอยากพักผ่อนอยากนอนแล้ว หนูบอกไม่ไหวแล้ว จนกระทั่งเขาจะเอายาจิตเวชมาให้พวกหนูกิน ยานอนหลับจิตเวชของเขาสีขาว หนูจำได้แม่นเลย หนูบอกว่าหนูไม่กิน หนูจะมากินยานอนหลับอะไรของพี่ตอนนี้ หนูยังไม่ได้อยากหลับ หนูอยากกลับบ้าน พี่ปล่อยหนูไปเหอะ หนูก็พูดกับเขาดีๆ หนูยื้อเวลาเป็นชม. จนพี่เก่งเขาโมโห ไม่ไหวแล้ว เขาโทรหาลูกน้องเขา บอกว่ามาหาตามโลเกชั่นนี้หน่อย แล้วเอาปืนมาด้วย 2 กระบอก หนูก็ตัวสั่นแล้วค่ะ
ยานอนหลับให้กินที่ไหน?
ปอ : ส่วนหนูเขาจะยัดยาใส่ปากหนูในคอนโด จะลากหนูไปที่บ้านให้ได้ แต่หนูไม่ยอม จนหนูบอกเขาว่าหนูหิวน้ำ ขอไปเซเว่น หนูแอบโทรหาน้องชายให้เขาโทรแจ้งตร.ให้ที ให้ตร.มาช่วยหน่อย พี่เก่งไม่ยอมปล่อยให้กลับบ้าน แล้วจะเอามือปืนมาด้วย จะขู่ให้ขึ้นรถกลับบานกับเขา แต่เราไม่ยอมไปกัน
แล้วคุณหนีรอดมาได้ยังไง?
ปอ : ตร.มาทันค่ะ หลักฐานอยู่ที่ตร. เจอในชั้นศาลค่ะ ขอบคุณค่ะ หนูหลอกเขาว่าเรียกแกร็บ แต่จริงๆ หนูเรียกตร.
ให้ปากคำตร.หรือยัง?
ปอ : เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเจอกันในชั้นศาลค่ะ (วางสาย)
มุมคุณเก่ง เข้ามาในบ้านแล้วจะปฏิเสธยังไง?
เก่ง : มีตั้มอยู่ในบ้าน ลูกสาวเข้ามาตอนหลัง ตอนมีเสียงโวยวายกันแล้ว ตอนดื่มตั้มอยู่ด้วยครับ นั่งอยู่ตรงข้าม โต๊ะเดียวกัน จะกินเหล้ากันสามคน พอลูกสาวเดินเข้ามา ก็เลยชวนพ่อกับทางเขาไปกินสุกี้ที่ข้าวสารด้วยกัน เขาชวนผมกับพลอย แต่ผมไม่ไป นั่งคุยกันดี ไม่มีอะไร ตั้มไปกับทางลูกสาว
เหลือคุณกับพลอยสองคน?
เก่ง : ใช่ครับ ประมาณตีหนึ่งได้แล้วมั้งครับ
ทนายแก้ว : มันเกิดอะไรขึ้นถึงชวนเขาขึ้นไปข้างบน
เก่ง : จริงๆ จะชวนเขาไปนอนแหละครับ แต่ทีนี้เขาบอกว่าวันนี้หนูเป็นเมนส์นะ ไปซื้อผ้าอนามัยให้หนูหน่อย ผมก็เดินลงมาแล้วไปซื้อผ้าอนามัย พอกลับมาเขานั่งกินอยู่ที่เดิม ผมก็ถามว่าอ้าวทำไมลงมา ไม่อยู่ข้างบน เขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ข้างบนแล้ว ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้าน เขาโทรหาน้องสาว ก็เลยวิดีโอคอลหาน้องสาว โทรศัพท์ช่วงเขาพกอยู่ตลอดเวลา เขาก็พิมพ์ วิดีโอคอล เหมือนเขากลัวผมแล้ว แต่ข้อความที่ผมพิมพ์ไปก่อนหน้านี้ พี่จะกอด พี่จะหอม พี่จะจูบ คนเราคุยกันมา 4 ปี ผมจินตนาการไปว่าเราจะคบกันนะ จะอยู่ด้วยกัน ผมถามเขาว่าคืนนี้เดี๋ยวหนูนอนกับพี่นะ เขาบอกโอเค ได้ แต่หนูต้องไปรับน้องสาวมานอนด้วย หนูไม่กล้าอยู่คนเดียว จะพาน้องสาวมาอยู่เป็นเพื่อนด้วย ผมก็บอกว่าโอเค เหตุการณ์ที่เขาบอกว่าผมนั่งวินไปตามเขา นั่นคือลูกเขยผม ส่วนที่เขากล่าวหาว่าผมล็อกบ้าน บ้านล็อกไม่ได้ครับ โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไป เขาล็อกจากในบ้านครับ
อยู่ในบ้านล็อกประตูทุกครั้งมั้ย?
เก่ง : ไม่ครับ ‘
จูน ลูกสาวเก่งอีกคน หนูอยู่ในเหตุการณ์?
จูน : อยู่บางช่วงค่ะ
คุณไปซื้อผ้าอนามัย เขาอ้างว่าคุณถือมือถือเขาไปด้วย แล้วล็อกประตูข้างนอกเอาไว้ จริงมั้ย?
เก่ง : ไม่จริงครับ เช็กได้ทางข้อมูลโทรศัพท์ว่า ณ เวลานั้นโทรศัพท์อยู่จุดไหน
เช็กคอลล็อก ให้ตร.ไปขอได้เลย แล้วเอาไปกระทบเวลากับไทม์ไลน์เซเว่น เพราะมีกล้องเซเว่นอยู่ ยืนยันว่าบ้านไม่มีประตูล็อกข้างนอก?
เก่ง : ล็อกไม่ได้ครับ
จูน : จริงๆ บ้านล็อกได้ แต่กุญแจอยู่บ้านหนู พ่อเขาไม่ค่อยล็อกบ้านอยู่แล้ว ตอนออกไปเขาก็เปิดบ้านโล่งไว้
จากนั้นยังไงต่อ คุณกลับมาที่บ้าน?
เก่ง : ก็เอาผ้าอนามัยมาให้ เขาก็พยายามโทรหาน้อง พิมพ์โทรศัพท์บ่อย ถ่ายคลิปไว้ ผมคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกไม่ปลอดภัย ว่าผมจะทำร้ายเขาหรือเปล่า ผมจะทำอะไรเขาหรือเปล่า แต่จริงๆ แล้วที่ผมไปซื้อผ้าอนามัยให้ ผมก็ไม่มีเจตนาจะทำอะไรอยู่แล้ว ทีนี้เหตุการณ์ต่อมา เขาบอกว่าโอเค ได้ คืนนี้หนูนอนกับพี่ แต่หนูขอไปเอาน้องมาอยู่เป็นเพื่อนได้มั้ย ผมบอกว่าได้ โอเค น้องเขาก็โทรมา แล้วคลิปที่ไปลงในเพจ ผมก็พูดคุยกับน้องอยู่ น้องเขาเบลอหน้าตัวเองไว้
เบลอทำไม?
เก่ง : ผมไม่รู้ครับ ไม่รู้ทำไมทุกเหตุการณ์ต้องถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วย คนเรารู้จักมา 4 ปี น่าจะเข้าใจกัน ขึ้นไปบนห้องแล้วลงมา ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขา ไม่ได้ขืนใจเขาเลย แต่ที่ผมผิด ผมยอมรับ คือผมชอบไปดึงโทรศัพท์เขาไว้ ผมกลัวคนมาถ่ายแบล็กเมล์ตอนผมเมา เพราะผมเคยเจอเคสเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว พอคุยกับน้องเขาเสร็จ ผมก็พูดในคลิปว่าพี่อยู่บ้านเลขที่นี้นะ ให้ตร.มาเลยถ้าพี่ทำอะไรหนู พี่ไม่ทำอะไรหนูหรอก พี่รับปาก น้องพลอยก็คุยดี เขาบอกว่าได้ งั้นเดี๋ยวหนูขอกลับไปรับน้องก่อน แต่ก่อนเขาไปรับน้อง เขาบอกเอาโทรศัพท์มาก่อน เขาจะส่งโลเกชั่นให้น้องมาบ้านผม สรุปจะให้น้องมาที่บ้านผม หรือให้ผมไปห้องเขา ผมก็เริ่มสับสน กล้องวงจรปิดมีเสียงอยู่ว่าเขาให้ไปห้องเขา และให้เอาเหล้าไปด้วย
เปิดคลิปที่มีการพูดคุยกัน?
เก่ง : ใช่ครับ กระเป๋าและโทรศัพท์ก็อยู่กับเขา เขาออกไปก็เอาโทรศัพท์ไป เขาบอกผมยึดโทรศัพท์กับกระเป๋าไว้ตลอดเวลา คนเราถ้าไม่มีโทรศัพท์จะเรียกแกร็บยังไง เขาบอกโทรศัพท์อยู่กับผม ที่ผมนั่งรถตามเขาออกไป เพราะจะเอากระเป๋าไปคืนเขา
กระเป๋ามาอยู่กับคุณได้ไง?
เก่ง : กระเป๋าผมสะพายไว้ตอนอยู่ในบ้าน ตอนในคลิปน่าจะช่วงทะเลาะกัน เขาจะกลับบ้านแล้วจะเรียกแกร็บ ตอนแรกๆ ที่เขาออกมาจากบ้าน ผมเลยบอกว่าหนูใจเย็นๆ หนูเมาแล้วนะ แล้วมีอีกคลิปเขาโวยวายในบ้าน
อยู่ในสายกับคู่กรณีเก่งอีกที?
คู่กรณี : ในคลิปถ้าฟังเสียงดีๆ กระเป๋าเขาคืนมา แต่หนูก็ต้องให้คืนเขา ไม่งั้นหนูจะโดนทำร้าย หนูต้องยอมค่ะ เพราะหนูคนเดียว แล้วที่หนูเรียกตร. เขาได้พูดกับตร.ว่าอันนี้เป็นเรื่องแฟนผม ผมคบมา 4 ปีแล้ว ตร.สน.สุทธิสารเป็นพยานให้หนูได้ หนูบอกว่าไม่ใช่ เพิ่งเจอกันครั้งแรก กระเป๋าหนูยังอยู่ที่เขา ตร.พูดสามรอบเขาถึงเอาคืนให้หนูค่ะ ถามตร.ได้เลยค่ะ
พูดว่าเป็นแฟนกันมา 4 ปีจริงมั้ย?
เก่ง : จริงครับ
เก่งบอกว่าภาพเมื่อกี้เป็นภาพอันแรกที่คุณออกมาแล้วโวยวาย ตอนนั้นกระเป๋ากับโทรศัพท์อยู่กับคุณ แต่หลังจากนั้นเข้าไปในบ้านอีกครั้ง คราวนี้เขาเอากระเป๋ามาถือไว้?
คู่กรณี : ใช่ค่ะ หนูกระชากเอามาได้ แล้วเขาก็เดินตามมาประกบหนูตลอดเวลา พร้อมเขวี้ยงโทรศัพท์หนู หรือปิดโทรศัพท์หนูตลอดเวลา หนูก็กลัวนะตรงนั้น
แต่โทรศัพท์อยู่กับคุณ?
คู่กรณี : ใช่ค่ะ อยู่แค่แป๊บเดียวค่ะ นอกนั้นอยู่กับเขาหมดเลยค่ะ จนสุดท้ายหนูหนีออกมาได้ ก็ขึ้นรถไปคอนโด เขาขึ้นรถไปเคาะกระจกให้รถจอด แล้วเข้ามาข้างใน มันต้องยอมไว้ก่อน เพราะไม่งั้นหนูตายแน่ๆ หนูทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงใต้คอนโดก่อนถึงจะปลอดภัย
แท็กซี่เปิดให้ขึ้นเหรอ?
คู่กรณี : ใช่พี่ เขาก็เปิดให้กล้อง ขนาดหนูไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น พี่เก่งชี้หน้าบอกว่าอย่ามายุ่ง อยากมีเรื่องเหรอ รู้มั้ยผมเป็นใคร
พูดมั้ย?
เก่ง : ไม่ได้พูดครับ
จูน : หรือเมาแล้วจำไม่ได้
คู่กรณี : เขาลากหนูไปในบ้านอีกที หนูก็ออกมาอีกทีเจอแกร็บ หนูคิดว่าหนูปลอดภัย ก็ยกมือไหว้แกร็บ บอกว่าพี่ช่วยหนูด้วย พาหนูไปส่งที่ใต้คอนโดหน่อย ตอนนั้นหนูไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลย เขายึด แกร็บพูดว่าผมเป็นน้องพี่เก่ง ลายพราง พี่เข้าไปในบ้านเลยครับ หนูต้องเข้าไปในบ้านอีกเหรอ พอหนูเข้าไปในบ้าน หนูได้ยึดได้แย่งโทรศัพท์กับกระเป๋า หนูก็ออกจากบ้านไปเจอแท็กซี่ค่ะ เจอแกร็บเสร็จปั๊บ จูนไปกินข้าว หนูจับแขนจูนข้างซ้ายบอกว่าให้ช่วยพี่หน่อย อย่าเอาพี่ไปข้างบน เขาจะเอายาอะไรให้พี่กินก็ไม่รู้ พี่ไม่พร้อม พี่จะกลับบ้าน เป็นพี่น้องกัน อย่าทำกันแบบนี้ จูนก็บอกว่าขอความช่วยเหลือผิดคนแล้วมั้ง ตอนนั้นหนูอ้างว้าง ไม่มีใครช่วยเหลือหนูเลย หนูเป็นผู้หญิงคนเดียว
จูน : พี่แกร็บคนนั้นเป็นรุ่นน้องของพ่อจริง เขาเป็นคนโทรบอกหนูว่าเขาทะเลาะกันใหญ่เลย หนูเลยรีบกลับกันมา ในคลิปเหตุการณ์หลังจากนี้ก็จะเห็นเลยค่ะว่าหนูรีบขับรถกลับมากัน ที่พี่เขาบอกว่าหนูพูดคำนั้น ไม่จริงแน่นอน หนูมาก็คืองงอยู่ ไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลย นิ่งอย่างเดียวเลยค่ะ
คู่กรณี : เรื่องจริงทั้งหมดค่ะ คนชื่อจูนพูดแบบนั้นจริงๆ ค่ะ หนูจะไม่พูดอะไร เดี๋ยวไปเจอกันในชั้นศาล ที่หนูเล่าเรื่องราวให้ฟัง หนูมีหลักฐานทั้งหมด ตอนตร.มา กระเป๋ายังอยู่กับเขาอยู่เลย ตร.เป็นคนขอกระเป๋าหนูคืนจากเขานะคะ เขาบอกตร.ว่าคบกันมาสี่ปี
เก่ง : ผมบอกว่ารู้จักกัน 4 ปี
คู่กรณี : เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ตร. และชั้นศาล หลักฐานทั้งหมดอยู่ที่โน่นค่ะ
ทนายแก้ว : ขอถามนิดเดียวได้มั้ย (ตัดสาย) สองรอบแล้ว ไม่ทัน จะถามว่าจุดตัดคดีนี้คือตอนพี่เก่งไปซื้อผ้าอนามัย หลักเสรีภาพตัวเอง ถ้าตัวเองตกอยู่ในอันตราย ก็ต้องหนี ต้องถามว่าตอนนั้นคุณขังเขาไว้มั้ย
เก่ง : ไม่ได้ขัง
ทนายแก้ว : ถ้าคุณหน่วงเหนี่ยวกักขัง คุณมีความผิด กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือหนึ่งคุณทำให้เขาตกใจกลัวมั้ย ถ้าทำให้ตกใจกลัวก็เป็นความผิด 309 กรณีนี้มีโทษจำคุก กรณีหน่วงเหนี่ยงกักขังก็มีความผิดอีกฐาน ส่วนอนาจารเก่งจะบอกว่าเก่งได้อภิสิทธิ์จากร้านไก่ย่าง แล้วทอดยาวมาที่บ้านไม่ได้ คดีอนาจาร ข่มขืน มองตรงความสมยอมเป็นหลัก แน่นอนว่าผู้หญิงเขาอาจสมยอมคุณที่ร้านไก่ย่าง แต่เขาไม่ได้สมยอมคุณที่บ้าน การที่คุณพาเขามา ตรงนั้นเป็นเรื่องต้องพิสูจน์อีกที
คู่กรณีโทรเข้ามาอีกรอบ?
ทนายแก้ว : ตอนเก่งไปซื้อผ้าอนามัย ทำไมไม่หนี
คู่กรณี : หนูหนีไม่ได้ค่ะ เพราะโทรศัพท์เขาเอาไป หนูให้เขาออกไปจากบ้านเพื่อกะจะหนี แต่พี่เก่งเอาโทรศัพท์หนูไป หนูบอกเอาไปทำไม เป็นของส่วนตัว กระเป๋าอยู่กับหนู แต่โทรศัพท์ไปกับเขาค่ะ ปรากฏว่าเขาออกไปแล้ว หนูออกจากบ้านไม่ได้ เขาล็อกไว้ หนูหนีไม่ได้ จนเขาเข้ามา น้องหนูโทรมาพอดี ก็ตามนั้นเลยค่ะ
ตอนเขาไปซื้อของที่เซเว่น มีคลิปประตูบ้านเปิดไว้?
คู่กรณี : แต่โทรศัพท์หนูอยู่กับเขาไงคะพี่
แต่เขาไม่ได้ล็อก ตอนคุณออกไปประตูบ้านเปิดอยู่?
คู่กรณี : เขาปิดประตูบ้านค่ะ เขาไปแล้วปิดประตูบ้านค่ะ
จูน : มันเปิดได้เลยค่ะ มันไม่ได้ล็อก
คู่กรณี : ขอคลิปแบบเรียลๆ เลยนะคะ
ทั้งหมดไล่ไทม์ไลน์ของกล้องได้ อีกอันที่อยากแนะนำ คู่กรณี คุณไปขอคอลล็อกจากค่ายโทรศัพท์คุณเลย ว่าช่วงเวลานั้นๆ ว่าเขาเอามือถือคุณไปเซเว่นกี่โมง เอามาชนกันเลย ว่าโทรศัพท์อยู่กับคุณหรืออยู่กับเขา สมมติเขาไปซื้อผ้าอนามัยที่เซเว่น มันสามารถเช็กไทม์ไลน์ได้ ถ้าโทรศัพท์ถูกใช้อยู่ที่บ้านของเก่ง แสดงว่าอยู่กับคุณ แต่ถ้าไม่อยู่กับคุณ ไปปรากฏที่เซเว่น แสดงว่าอยู่กับเขา?
ทนายแก้ว : น้องเองสามารถไปขอคอลล็อกที่ค่ายมือถือได้ จะรู้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จ ก็แยกกันเป็นข้อๆ ไป
น้องมีโรงงานไวน์ที่ไหน ส่งไวน์มาให้พี่หน่อยนะ?
คู่กรณี : ค่ะ
ทนายแก้ว : ขึ้นบ้านไป เราสมัครใจหรือเขาบังคับ
คู่กรณี : ไม่ได้สมัครใจค่ะ เหมือนจำใจไป หนูอยู่คนเดียว ณ ตอนนั้นค่ะ ตกใจกลัวค่ะ ระหว่างช่วงที่หนูยื้อแย่งกระเป๋าหนูคืน หนูไปเจอคนที่อยู่ข้างนอก แกร็บให้หนูกลับเข้ามา เขาเทเหล้าให้หนูเยอะมากเพื่อให้หนูเมา แต่หนูไม่กิน แล้วเขามียัดยาเม็ดขาวๆ ในบ้านเขาด้วยค่ะ ไม่รู้ยาอะไร เขาจะให้หนูกินค่ะ แต่หนูไม่กินค่ะ
ทนายแก้ว : กรณีกอดจูบลูบคลำเราสมัครใจหรือเขาบังคับ
คู่กรณี : ไม่สมัครใจเลยค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ตั้งแต่ร้านไก่ย่างแล้วใช่มั้ย?
คู่กรณี : ใช่ค่ะ ในร้านไก่ย่างก็ไม่ได้ยินยอม แต่หนูกลัว ก็ตามน้ำไปค่ะ หนูอยู่คนเดียว หนูกลัว
ตอนเขาไปนั่งข้างๆ ได้บอกเขามั้ยให้ไปนั่งตรงอื่น อย่ามานั่งข้างๆ?
คู่กรณี : ใช่ค่ะ หนูให้เขามานั่งข้างๆ แต่ไม่ได้บอกให้มานั่งติดกัน หรือกอดจูบกัน
ถ้าไม่นั่งข้างๆ แล้วจะนั่งตรงไหน?
คู่กรณี : ให้นั่งข้างๆเพื่อถ่ายรูปหรือไลฟ์สด แค่นั้นเองค่ะ เราเป็นพี่เป็นน้องกัน มานั่งข้างๆ ไลฟ์สด มากอดจูบมันไม่ได้ค่ะ
ตอนในซอยไปจับมือเขาทำไม?
คู่กรณี : เขาเป็นคนจับมือหนูเองค่ะ
แต่ในภาพหนูจับ?
คู่กรณี : ต่างคนต่างจับ ณ เวลานั้นคิดว่าไม่เป็นไร จับมือเดินเฉยๆ หนูถามว่าบ้านพี่อยู่ไหน หนูเริ่มกลัวแล้ว ซอยเล็กๆ ตรงนั้น ถ้าดูในคลิปจะมีมือพี่เก่งชี้ๆ หนูเริ่มถามแล้ว จับมือปกติไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว คิดว่ายังไมได้เกิดเหตุอะไร แต่เขาก็ทำอย่างที่หนูเล่าทั้งหมดเลยค่ะ
ตอนเขาจะเอายาให้กิน ได้ถ่ายคลิปเอาไว้มั้ย?
คู่กรณี : ไม่ได้ถ่ายค่ะ ตอนนั้นน้องยังไม่โทรมา น้องโทรมาหลังหนูหายไปชม.นึงค่ะ
ล่าสุดคลิปจากร้าน คุณเดินควงแขนเขาเองเลยนะ?
คู่กรณี : ใช่ค่ะ ควงในฐานะพี่น้อง ไม่มีอะไรเลยค่ะ
เก่ง : จำใจเกาะหรือครับ
คุณเกาะแขนเขาไป ลักษณะเหมือนพี่น้องก็ได้?
คู่กรณี : จับแขนปกติไม่มีอะไรเลย ณ ตรงนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเลย เกาะแขนก็ไม่ได้แปลว่าหนูสมยอมทุกอย่าง เกาะแขนก็ไม่ได้แปลว่าหนูต้องนอนกับเขา หนูไม่ได้สมยอมนะคะ เรื่องกอดหนูก็ไม่ได้สมยอมให้เขามากอดหนูนะ
คลิปในร้านไก่ย่างมีหมด แล้วจะบอกยังไงดี?
คู่กรณี : พี่น้องค่ะพี่ หนูคิดแค่พี่น้องจริงๆ ค่ะ
จูน : ที่ขอดูมา มีหอมแก้มกันด้วย
คู่กรณี : เขาหอมหนูเองค่ะ แล้วเขาก็เอามือให้หนูหอมเขาด้วยซ้ำ หนูฝืนใจค่ะ ไม่ได้ยินยอมอะไรเลยค่ะพี่
ทนายแก้ว : ในมุมกฎหมายเมื่อเราไม่ยินยอม เราควรต่อต้านบ้าง นี่คือจุดนึง ที่ยังไม่เห็นหนูต่อต้านไง คดีอนาจาร มันดูตรงความสมัครใจเป็นจุดตัด
คู่กรณี : หนูไม่ได้สมัครใจ เขาเป็นคนเริ่ม
ทนายแก้ว : หนูไม่สมัครใจแต่หนูก็ไม่มีการผลัก
คู่กรณี : หนูก็กลัว ณ ตรงนั้นค่ะ
ทนายแก้ว : เหตุผลที่ไม่ทำแบบนั้นเพราะหนูกลัว
คู่กรณี : เขาบังคับหนูถ่ายรูป เอามือล็อกคอหนู หนูเอามือหนูดันออก ไม่ได้สมัครใจนะพี่
จูน : ขออนุญาตให้ดูภาพเต็มนิดนึง
ตายห่xคู่กรณีจับมือเขา?
คู่กรณี : รูปนี้เขาล็อกคอหนูไว้ค่ะ หนูเอามือดันจะเอามือเขาออก เขาล็อกคอหนูไว้แน่นเลยค่ะ
ทนายแก้ว : ในภาพเหมือนหนูจับมือกับเขา
คู่กรณี : ไม่ใช่ค่ะพี่ ดูมือข้างซ้าย หนูพยายามเอามือออก
จูน : แล้วหน้าเขาดูไม่เต็มใจค่ะ
เขามีสิทธิ์พูดได้ แต่เขาจะยัดยาคุณกี่ครั้ง?
คู่กรณี : สองครั้งค่ะ ที่บ้านเขากับใต้คอนโดค่ะ
กระเป๋าเขาอ้างว่านั่งมอเตอร์ไซค์เอาไปคืน?
คู่กรณี : เขาไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ เขามาตามตื๊อจะลากกลับไป ตอนเขามาที่ใต้คอนโด ตร.มา เป็นคนขอจากเขาเองให้คืนหนูครั้งที่สามค่ะพี่
กระเป๋าเป็นกระเป๋าอะไร?
คู่กรณี : LV ค่ะ
คุณซื้อที่ไหน?
คู่กรณี : พารากอนค่ะ เป็นของหนูเลยค่ะ โทรศัพท์ก็เป็นของหนู เขาไม่ได้เอามาคืนนะคะ ขนาดน้องสาวอยู่ในเซเว่น ย้อนไปใกล้จะจบ เขาเหมือนพยายามจะยึดโทรศัพท์น้องหนูอยู่เลย แล้วโทรหาตั้มให้เอาปืนมาสองกระบอก พูดในเซเว่นด้วย ทั้งเซเว่นได้ยินหมด
เก่ง : ผมไม่ได้พูด ผมบอกให้ตั้มให้มาหน่อย ผมไม่ไหวแล้ว รอนานแล้ว
คู่กรณี : ไม่ใช่เลยค่ะ เขาพูดกันเรื่องปืนตรงหน้าเซเว่นก็พูดค่ะ กล้องเซเว่นมีนะคะ หนูขอความช่วยเหลือคนในเซเว่นด้วยค่ะ มีกล้องในเซเว่นแน่นอนอยู่แล้วค่ะ มีเสียงด้วย
ได้มาหรือยัง?
คู่กรณี : อยู่ที่ตร.ค่ะ
ทนายแก้ว : ตอนเก่งไปซื้อผ้าอนามัย เขาเอามือถือหนูไปมั้ย
คู่กรณี : หนูซ่อนมือถือตั้งแต่คอนโดแล้วค่ะ เหลือแค่กระเป๋า เขาไม่ยอมคืนกระเป๋าก็เลยช่างแม่x เหอะ เอาอะไรไปก็ได้ ขอให้ชีวิตรอดก่อน หนูพูดกับน้องแบบนี้
ไม่ได้พูดว่ามีรีสอร์ตริมทะเลเหรอ?
คู่กรณี : ไม่ได้พูดค่ะ หนูพูดแค่ว่าหนูจะไปหาญาติ หนูจะไม่ว่างเจอนะ
หนูพูดมั้ยว่าจะสร้างรีสอร์ต ที่ร้านไก่ย่าง?
คู่กรณี : ที่ร้านไก่ย่างเขาถามหน้าที่การงานหนูค่ะ ว่าเป็นใครมาจากไหน แต่โรงงานมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนู ถ้าอยากรู้มาคุยกันหลังไมค์
แต่เรื่องรีสอร์ต มีเสียงหนูพูดนะ?
คู่กรณี : หนูบอกว่าอาทิตย์หน้าหนูกลับไปทะเลที่ชุมพรนะ เพราะญาติหนู พี่หนูที่รู้จักกัน เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ตที่นั่น เขาจะขายรีสอร์ต หนูจะไปดู หนูคงไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ แต่เขาเอาไปปรุงแต่ง มโนไปเองก็เรื่องของเขา หนูไม่ได้พูดยืนยัน คนบ้าอะไรจะไปพูดแบบนั้น
ไม่ได้พูดว่ามีรีสอร์ต 80 หลังเหรอ?
คู่กรณี : รีสอร์ตหนูแยกต่างหาก หนูมีอยู่แล้ว แต่ที่จะไปชุมพร เป็นรีสอร์ตพี่ที่จะขาย
หนูพูดมั้ยว่ามีโรงแรม 80 ห้อง?
คู่กรณี : มันมีอยู่จริง แต่ไม่ได้พูดรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นค่ะ เขาถามหน้าที่การงานหนูเป็นอะไร หนูไม่ได้ดีเทลขนาดนั้น เหมือนเขาหางาน เขาไม่มีงานแล้ว เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหนีไปปอยเปต ถ้าโดนจับอีกรอบ เขาพูดหมดทุกอย่างค่ะ
ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรก?
คู่กรณี : หนูสุดๆ แล้วค่ะ
จะเอายังไงต่อไป?
คู่กรณี : เป็นหน้าที่ตร.เลยค่ะ
ทนายแก้ว : แจ้งความข้อหาอะไรบ้าง
คู่กรณี : หนูขอไม่พูดค่ะ
แต่แจ้งเรียบร้อยเนอะ เห็นว่าตร.ให้ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย?
คู่กรณี : จริงๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่หนูขอไม่พูดถึง
จะบอกไว้อย่างนึง สิ่งที่หนูพูดวันนี้ มีคลิปจากร้านไก่ย่างที่เขาบันทึกไว้ได้ แล้วจะเอามากระทบกับเสียงหนูที่ตอบวันนี้ หนูโอเคใช่มั้ย?
คู่กรณี : โอเคค่ะพี่ หนูพูดความจริงอยู่แล้ว
ทนายแก้ว : กรณีที่บอกว่าตั้มกับจูนวางกับดักให้ตัวเขาออกไป ให้หนูอยู่กับพ่อเขาสองคน เหตุการณ์ตรงนั้นเป็นไง
คู่กรณี : เหตุการณ์ตอนนั้น หนูนั่งอยู่ใช่มั้ย พอหนูไปเข้าห้องน้ำ พอหนูออกมา ลูกสาวเขาออกมาว่าจะไปกินข้าว คนชื่อตั้มกำลังชงเหล้า เหล้าไม่ทันกระดก แล้วบอกว่าเออๆ ไปด้วยๆ พร้อมหน้าพร้อมตามาก ทิ้งหนูให้อยู่กันสองคน
จูน : หนูทักไปส่วนตัวแล้วเขาบล็อกหนูเลย
คู่กรณี : หนูตอบแล้วค่ะ ตอบยาวเลย ให้เขาเปิดก็ได้ค่ะ
จูน : หนูเข้าไปในบ้านก็ชวนทั้งหมดว่าไปกินสุกี้กันมั้ย ชวนพี่เขาด้วย พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับแล้ว ตีสองต้องไปจ่ายเงินเดือนพนักงานที่บริษัทตอนเช้า หนูบอกว่าหนูไปกินสุกี้ ไม่กลับถึงตีสองหรอก
คู่กรณี : เขาไม่ได้ชวนหนูค่ะ
จูน : ชวนค่ะ พยานสามปากค่ะ
คู่กรณี : เขามองหน้าพ่อเขาบอกว่าจะไปกินสุกี้ พ่อเขาบอกว่าไม่ไป ไปกันเลย อยากอยุ่กับพลอยสองคน
จูน : รบกวนเปิดแชตได้มั้ยคะ ตอนไปกินข้าว พ่อชวนหนูไปด้วย ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆ พ่อจะชวนเราไปทำไมตั้งแต่แรก
เปิดแชต?
คู่กรณี : ดูเวลาด้วยนะคะ สองทุ่มหนูยังไม่เจอกันเลยค่ะ
จูน : เป็นวิดีโอคอลที่พ่ออยู่กับผู้หญิงคนนั้น บอกว่าพี่เขาขยันมากเลยนะ ดึกแล้วยังทำงานอยู่เลย ให้หนูมาเจอที่บ้าน พ่อเป็นคนบอกให้หนูไป หนูก็โทรกลับไปว่าโอเค เดี๋ยวหนูไป มีคลิปหนูเดินเข้าไปในบ้านตอนตี 1 ค่ะ พอเดินเข้าไปในบ้าน พ่อหนูเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะ หนูเดินเข้าไปถาม พ่อก็พาผู้หญิงมาบ่อยอยู่แล้ว เราก็เลยสอบถามว่าชื่ออะไร มาจากไหน อายุเท่าไหร่ พี่เขาก็บอกว่าเขาอายุ 33 เป็นเจ้าของโรงงานไวน์ เขาชื่อนี้ๆ หนูหน้าตาใช้ได้นะ จะให้ไปถ่ายไวน์ของเขาอยู่ อันนี้มีพยานได้ยินอยู่ หนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปกินสุกี้ หนูก็ชวนทั้งพ่อทั้งอะไร เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาต้องไปจ่ายเงิน
คู่กรณี : ทำไมไม่ปล่อยให้หนูกลับคะ แล้วทำไมไม่ช่วยหนู ทั้งที่ลูกเขาก็เห็นทุกอย่างว่ากระเป๋าพ่อเขายึด ช่วงตีสอง พ่อเขาไม่ยอมปล่อยหนู แล้วยึดของ
ใจเย็นๆ นะคุณ ตอนนั้นคุณชวนเขาไปกินสุกี้ ตอนกี่โมง?
คู่กรณี : ไม่เกินตีหนึ่งค่ะ ตอนตีสอง หนูไม่ได้อยู่แล้ว เพราะไปกินสุกี้ แต่เหตุการณ์ที่พี่เขาเล่า อาจเป็นเหตุการณ์ที่หนูกลับมาแล้ว
เหตุการณ์ที่คุณเล่าคือขยักสอง เขากลับมาแล้ว กระเป๋าอยู่กับทางฝั่งเก่ง?
คู่กรณี : ใช่ค่ะ แล้วหนูก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากลูกสาวของพี่เก่ง หนูบอกว่าจูน ช่วยบอกพ่อหน่อยให้เอากระเป๋า เอาของให้พี่ พี่ไม่อยากขึ้นไปข้างบน พ่อจะเอายาอะไรให้พี่กินไม่รู้ ช่วยพี่หน่อยนะ พี่ขอร้อง นะๆๆ เขาบอกขอความช่วยเหลือผิดคนแล้วมั้ง
จูน : เขาพูดกับหนูจริงค่ะ แต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งเจอกันวันแรก ไม่อยากมีอะไรกันวันนี้ หนูเข้าใจพี่ใช่มั้ย หนูก็บอกว่าหนูเข้าใจ พ่อน่าจะเมาแล้ว พี่กลับไปได้เลย
คู่กรณี : ไม่ใช่ น้องเขาไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะ
จูน : (หัวเราะ) ค่ะ พี่เขาบอกว่างั้นพี่เอากระเป๋าไว้ที่นี่นะ ในคลิปกล้องวงจรจะได้ยินเสียงเบามากๆ เลยว่าหนูพูด
ไม่เป็นไร เร่งเสียงได้หมด?
คู่กรณี : เร่งเสียงเลยค่ะ น้องจูนพูดเลยว่าขอความช่วยเหลือผิดคนแล้วมั้ง ตอนนั้นกระเป๋าหนูก็ไม่ได้ ใจหนูไม่เอาแล้ว ก็เลยเดินไปเลย พี่เก่งก็เดินตามมา
เก่ง : จูนเมาหรือเปล่า
จูน : เมาสุกี้เหรอ (หัวเราะ) ตอนหนูเข้าไป เขาก็ยังดูรักกันดี ตอนตีหนึ่ง พี่เขาแนะนำตัวกับหนู กลับมาอีกทีเขาทะเลาะกันอีกแล้ว
คู่กรณี : ผู้หญิงอยากกลับ ไม่โอเคแล้ว ทำไมถึงรั้งเขาไว้ ทำไมถึงยึดของเขาไว้ ทำไมไม่ให้เขากลับคะ ประเด็นตรงนี้เลยพี่
เก่ง : เราได้คุยกันแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวหนูอยู่กับพี่นะ เขาบอกจะเอาน้องมาอยู่เป็นเพื่อนด้วย ผมก็เลยบอกว่าโอเค ได้ เอาน้องมาอยู่เป็นเพื่อนได้ แต่ว่าต้องไปรับน้องที่คอนโดอีกที่ กรณีผมออกมาโดยไม่ใส่รองเท้า ผมรีบออกมา เพราะเขาบอกกระเป๋าเขาเป็นกระเป๋าหลุยส์ ราคาแสนกว่าบาท ผมก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา เพราะกลัวคืนกระเป๋าเขาไม่ทัน เพราะผมไม่รู้ที่อยู่เขา ผมรีบตามมาเลย เพราะเขานั่งแกร็บออกมา
คู่กรณี : ดูเป็นคนดีมากเลย
เก่ง : เดี๋ยวไปขอกล้องเพิ่ม ตรงหน้าศาลพระพิฆเนศ จะเห็นว่าผมขับไปหาแกร็บ ไม่ได้ไปด่า ไม่ได้ทำร้าย ข่มขู่ น้องเขาอยู่ในรถ เปิดกระจกลงมาแล้วบอกว่าพี่ไปกับหนู ขึ้นมา ลูกเขยยืนยันได้
สองคนพูดไม่เหมือนกัน ฝ่ายหญิงบอกว่าที่วิ่งตีนเปล่าเพราะตามล่าเขา แต่เก่งบอกว่าวิ่งตีนเปล่าเพราะจะเอากระเป๋าคืนให้เขา ถูกมั้ย?
คู่กรณี : เขาพูดเหมือนเป็นคนดีมากเลย อุตส่าห์เอากระเป๋ากลับมาให้ด้วย ใจดีมากเลย รองเท้าก็ไม่ใส่ วิ่งหนีขนาดนี้แล้ว
พูดตรงไปตรงมา เขาคงคิดว่าคุณเก่งหวังได้เขา?
คู่กรณี : ใช่ค่ะ วิ่งหนีขนาดนี้แล้ว พี่วิ่งมาขนาดนี้ ก็เป็นหลักฐานว่ากระเป๋าอยู่กับเขา รองเท้าก็ไม่ใส่
เก่ง : ใช่ครับ พอวิ่งไปถึงแกร็บ แกร็บออกไปตรงศาลพระพิฆเนศ ลูกเขยขับมอเตอร์ไซค์ไปให้ เขาลดกระจก แล้วบอกว่าพี่ไปกับหนู กระเป๋าอยู่กับผมตลอด เขาไม่มีทีท่าว่าเอากระเป๋าคืนมา พอไปที่ห้องที่โรงแรมเสร็จแล้ว เขาบอกเขาขอเก็บของก่อน ผมก็ไปข้างบนห้องเขา ผม เขา น้องสาวเขา พอลงมา เขาเดินเข้ามาในเซเว่น บอกว่าขอปรึกษาน้องก่อนแป๊บนึง มันรอนานมากแล้วครึ่งชม. ผมเรียกรถ 3 คันที่หน้าเซเว่น เพราะเขารับปากว่ามารับน้องแล้วจะไปนอนกับผมคืนนี้ ไปกินที่บ้านคืนนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปว่าเดี๋ยวเอาเหล้าไปกินที่เขาด้วย ผมก็งงว่าสรุปแล้วเขาจะให้ผมไปกินที่ห้องเขา หรือเขาจะมานอนห้องผม เขาตกลงกับผมว่าจะมานอนที่ห้องผม คุยกันแล้ว แต่ไม่รู้ว่าตอนเขาเข้าเซเว่นเขาไปปรึกษาใคร อยู่ดีๆ เขาบอกว่าเขาเรียกแกร็บแล้วให้รอหน่อย ผมก็โมโห ก็โวยวายโทรหาเพื่อน ผมก็ยืนรอสักพัก กระเป๋าอยู่ที่ผมนี่แหละ ผมแค่โมโหว่าเขาไม่กลับบ้านสักที เขารับปากผมแล้วว่าจะไปนอนกับผม แต่ไม่มีอะไรกัน ผมรู้อยู่แล้ว ถ้าผมจะมีอะไรกับเขา ผมไม่เดินออกไปซื้อผ้าอนามัยตั้งแต่ตอนแรกหรอก ก็คุยกันว่าคืนนี้จะอยู่ด้วยกัน
ตอนนี้เขาพูดมาคำนึงว่าถ้าเขาหวังจะมีอะไรกับคุณ เขาคงไม่ไปซื้อผ้าอนามัยให้หรอก เขาคงฝ่าไฟแดงเลย?
คู่กรณี : ผู้หญิงที่เจอผู้ชายครั้งแรก ต้องเชื่อคำนี้มั้ยคะ เขาพูดด้วยว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ใส่ถุง ถ้าพี่เป็นผู้หญิง พี่หนีมั้ยคะ อยากกลับ อยากถอนตัวมั้ย ถ้าตอนแรกเจอกันสมยอมแค่ไหน แต่ถ้าผู้หญิงไม่เอาแล้ว อยากกลับแล้ว แล้วเขาไม่ปล่อยให้ไป เป็นพี่ พี่แจ้งตร.มั้ย ผู้หญิงที่ไหนก็ต้องหนีค่ะ
แสดงว่าตั้งแต่ต้นไปร้านไก่ย่าง จนถึงบ้านเขา กินเหล้าด้วยกัน ตอนแรกสมยอมจะไปกับเขาจริงๆ ถูกมั้ย แล้วค่อยมาเปลี่ยนทีหลังเพราะเห็นพฤติกรรม?
คู่กรณี : ตอนแรกเป็นพี่น้องกัน ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปกว่านี้เลย ไปกินเหล้าก็ไป จนมีการกระทำหลังจากนั้น มันเริ่มไม่ใช่แล้ว ก็เริ่มอยากถอนตัว อยากกลับบ้านแล้ว แต่เขายึดมือถือ กระเป๋าไว้ ไม่ให้ไป พอวิ่งหนี เขาก็วิ่งตาม ออกมาเจอแล้ว เขาก็ไม่ได้เอากระเป๋ามาคืนนะ เขาก็ยังยึดกระเป๋าอยู่ พยายามยื้อให้คืนกระเป๋า มันตี 4 แล้วพี่ ใครอยากกินเหล้าตี 4 อีก แยกย้ายไปพักผ่อนเถอะพี่ เขาก็เลยโทรตามลูกน้องมาต่อหน้าหนูกับน้อง
หนูรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ เป็นน้อง แล้วกรณีเขาบอกว่าเดี๋ยวขอกอดให้นิ่ม คิดว่าเขาคิดกับหนูเป็นน้องหรือเปล่า?
คู่กรณี : หนูเข้าใจว่าเขาไม่ได้มองหนูเป็นน้อง แต่หนูมองเขาเป็นพี่ไงพี่ เราเจอกันข้างนอก ไม่ได้เจอกันที่ส่วนตัวหรือสองต่อสองในห้อง ก็เลยกล้าไป
ทนายแก้ว : แต่น้องไม่ควรเดินไปที่บ้านเขานะ จุดตัดควรจบที่ร้านไก่ย่าง
คู่กรณี : เขาบอกว่าบ้านเขาปลอดภัย ไม่มีอะไร มีคนอยู่หลายคน ไม่ได้อยู่กันสองคน
ที่ต้องถามแบบนี้ เพื่อความชอบธรรมทั้งสองฝ่าย สังคมกลับมาย้อนถามเราได้ว่าเราคิดกับเขาเป็นพี่ แต่เขาไม่ได้คิดกับเราเป็นน้อง แล้วจะไปกับเขาทำไม รู้สึกยังไง?
คู่กรณี : หนูคิดกับเขาเป็นพี่เป็นน้องค่ะ อีกอย่างหนูไม่รู้เขาคิดกับหนูยังไง ปกติเราไม่ได้คุยกันในเชิงชู้สาวค่ะ คุยกันพี่น้องทุกคน
ไม่ได้เข้าข้างเก่ง แต่อยากถามให้สิ้นสงสัย เชื่อว่าหลายคนสงสัย ขอโทษถ้าถามแล้วทำให้กระทบกระเทือนความรู้สึก ในวันที่น้องไปนั่งกินไก่ย่างกับเขา ผู้ชายมากอด แล้วน้องบอกไม่ยินยอม ไม่โอเค พยายามเอามือผลักออกแล้วตอนเขากอด แล้วหนูเดินจับมือกลับไปที่บ้านเขาทำไม ทำไมไม่กลับบ้านตั้งแต่วินาทีนั้นที่รู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันกอดหนูแบบนั้น?
คู่กรณี : ที่ร้านไก่ย่าง ยังไม่มีเหตุการณ์อะไร
แต่หนูบอกว่าหนูไม่ยินยอม?
คู่กรณี : พี่ฟังก่อนนะ หนูจะเรียบเรียง ที่ร้านไก่ย่าง หนูเรียกเขามานั่งข้างๆ เขามานั่งกอดหนูถ่ายรูป มาหอม หนูไม่ได้ยินยอมเลย แต่ก่อนกอดหอม มีถ่ายรูปอะไรปกติ ตอนนั้นไม่ได้ใกล้ชิดกันค่ะ แต่พอสักพักเริ่มใกล้ชิด เริ่มหอมหนู เริ่มเอามือมาสอดท้ายทอยหนูให้หอม หนูก็รู้สึกว่าอะไรวะเนี่ย แต่คิดว่าคงตามสไตล์พี่เก่งหรือเปล่า หนูใช้คำพูดเป็นพี่เป็นน้องกัน ประมาณนั้นค่ะ
ทนายแก้ว : เหตุการณ์ก็ควรจบที่ร้านไก่ย่าง
หนูควรกลับบ้านไปเลย ไม่ยินยอมอยู่แล้ว?
คู่กรณี : เขาไม่ยอมปล่อยหนูไป หนูบอกว่าหนูขอกลับ เขาบอกไปก่อน ไม่มีอะไรหรอก พี่ไม่ทำอะไรเราหรอก ลูกเขย ลูกสาว เพื่อนก็อยู่ ไปเหอะ เดี๋ยวสักพักค่อยกลับก็ได้ พอไปถึงเขาก็ไม่ยอมให้หนูกลับเลยค่ะ
จูน : ตอนหนูชวนเขาไปกินสุกี้ ถ้าเขาไม่โอเค เขาน่าจะบอกหนูได้แล้ว หนูถามว่าอยู่กันสองคนได้แน่ๆ นะ หนูกลัวเขามีปัญหาอะไรกัน หนูเห็นพี่เขาโตแล้ว ไม่ได้ต้องไปเฝ้าตลอดเวลา
คู่กรณี : ไม่มีคำถามนี้ค่ะว่าอยู่กันได้ใช่มั้ย
จูน : มีแน่นอนค่ะ หนูชวนเขาไปล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ
คู่กรณี : เขาชวนฝั่งพ่อเขาค่ะ หนูไม่ไปแน่นอนค่ะ
จูน : แล้วพี่จะตอบหนูทำไมคะ ว่าพรุ่งนี้พี่จะจ่ายเงินเดือน
คู่กรณี : เพราะหนูมีธุระ หนูไม่ไป หนูจะกลับบ้าน
จูน : ถ้าหนูไม่ชวนพี่ แล้วพี่จะตอบหนูได้ไงคะ
คู่กรณี : พี่ปฏิเสธไปว่าพี่ไม่ไป พี่จะกลับบ้านแล้ว
แสดงว่าเขาชวนสิ?
จูน : หนูชวนพี่โดยตรงค่ะ
คู่กรณี : เขาไม่ได้ชวนหนูค่ะ
ถ้าเขาไม่ได้ชวน แล้วคุณพูดปฏิเสธเขาได้ยังไง?
คู่กรณี : หนูพูดสวนค่ะ ในเวลานั้น หนูพูดว่าไม่ไป หนูจะกลับบ้านแล้ว ประเด็นคือพี่เก่งเขาไม่ให้กลับ ต้องฟังหนูก่อนนะ ประเด็นคือทำไมเขาไม่ให้กลับ ทำไมไม่ปล่อยกลับบ้าน ผู้หญิงอยากกลับแล้วทำไมถึงยื้อถึงรั้งขนาดนั้น แล้วขู่จะเอามือปืนมา เอาปืนมา อย่างนั้นอย่างนี้ จนน้องสาวต้องโทรเรียกตร. เพราะไม่ไหวแล้วจริงๆ กลัวกันตัวสั่นมาก ถึงขนาดนั้นทำไมยังรั้งไว้ อยากได้ผู้หญิงกลับไปนอนบ้านอีก ในเมื่อมันตีสี่แล้ว ไม่มีใครอยากกินแล้ว
จูน : ช่วงเวลาที่หนูเข้าไป ถ้าพี่เขาอยากขอความช่วยเหลือ เขาสามารถพูดกับหนูได้แล้ว ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน หนูเข้าใจนะคะ ถ้าเรามองรูปลักษณ์ภายนอกเราก็กลัวค่ะ ยิ่งผู้ชายพิมพ์มาขนาดนี้ ส่อขนาดนี้ ถ้าเราไม่ได้เต็มใจไปมีอะไรกับเขา หนูก็คงบายค่ะ ส่วนเขาบอกว่าหนูไม่ได้ชวนเขา ก็ตามที่เขาบอกเลยค่ะ เขาปฏิเสธหนูเองว่าพรุ่งนี้เขาต้องไปจ่ายเงินเดือนพนักงานเขา เขาไปไม่ได้
คู่กรณี : นี่ก็เป็นประโยคปฏิเสธแล้วว่าไม่อยากอยู่ที่นี่ ถูกมั้ยคะ
จูน : ถ้าไม่อยากอยู่ที่นี่ ทำไมพี่ไม่ไปกับหนูละคะ
คู่กรณี : หนูเป็นลูกสาวเขาไงคะ
จูน : หนูพาไปกินสุกี้ค่ะ (หัวเราะ)
คู่กรณี : ขนาดขอความช่วยเหลือ น้องยังบอกขอความช่วยเหลือผิดคนแล้ว แบบนี้หมายความว่ายังไง เป็นพ่อลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้ว
ทางนี้ชวนคุณไปที่อื่นถ้าคุณกลัวทำไมไม่ไปกับเขา ทั้งที่มีโอกาสจะไป?
ทนายแก้ว : เป็นโอกาสเดียวที่จะหลุดพ้นได้ทำไมไม่ไปคว้าจุดนั้นออกไปก่อน นี่คือสิ่งที่สงสัย
คู่กรณี : มันไปไม่ได้ค่ะ เพราะกระเป๋า โทรศัพท์อยู่กับพี่เก่งหมดเลย งั้นหนูขอวางสายแค่นี้แล้วกัน ไปชั้นศาลแล้วกัน จบ พอเริ่มพูดเริ่มวนไปวนมา พี่เริ่มจับประเด็นผิดแล้ว ไปชั้นศาลดีกว่า
บางคนอาจมองว่าไปเบลมเหยื่อหรือเปล่า แต่ไปถามเพื่อให้สิ้นสงสัย ทางนี้มีหลักฐานมายืนยัน มีเรื่องกล้องวงจรปิด กับเสียงในกล้องวงจรปิด ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดด้วย ถ้าไม่ถามแทนทางนี้ทางโน้นคงไม่ได้?
ทนายแก้ว : บางคำถามหรือบางคำตอบ ต้องอยู่ในหลักวิญญูชนทั่วๆ ไป ว่าคนอยู่ในสภาวะแบบนั้น เขาจะหวงของหรือหวงชีวิต ถ้าผมกำลังจะถูกกระทำอะไรก็ตามในร่างกายผม ผมเอาชีวิตรอดก่อน แต่ตัวน้องบางอย่างมันย้อนแย้ง ก็เป็นสิทธิ์ของเขา แต่แน่นอน ใครก็ตามที่กล่าวอ้างต้องนำสืบ คนใดคนหนึ่งต้องติดคุก เพราะการแจ้งความเท็จจำคุก 6 เดือน ไม่ใครก็ใคร แต่เป็นสิทธิ์แต่ที่จะพูดคือกรณีอนาจาร ไม่ได้มีสิทธิ์ตั้งแต่แรก และลามไปถึงตอนปลาย ต้องดูเป็นช่วงๆ ตอนร้านไก่ย่างพี่อาจได้รับอนุญาต แต่ที่บ้านต้องดูว่าเขายอมหรือไม่ยอม รวมถึงกรณีคุณถูกกล่าวอ้างว่าพูดเรื่องปืน ถ้ามีจริงทำให้เขาตกใจกลัว คุณมีโทษจำคุก ส่วนการหน่วงเหนี่ยวกักขัง ถ้าเขานำสืบได้ว่าคุณขังเขาจริงๆ คุณก็มีโทษอีกกรรมนึง ส่วนการที่คุณกอดจูบลูบคลำก็เป็นความผิดอนาจาร อีกการกระทำนึง ส่วนตั้มหรือจูน ถ้าเป็นตัวการร่วม มีส่วนทำให้เขามีภยันอันตราย ก็อาจมีส่วนเป็นตัวการร่วมได้ นี่คือมุมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางโน้นล่ะ?
ทนายแก้ว : ถ้าเป็นเท็จแจ้งความอันเป็นเท็จ รู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้กระทำ เต้าเรื่องขึ้นมา มีโทษหนักขึ้น ส่วนคุณก็แจ้งความกลับได้ เรื่องสร้างหลักฐานทำให้เสียชื่อเสียง ออกโซเชียลทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท คุณก็สามารถฟ้องกลับได้
มีสองมุมมอง แล้วเอ็มเกี่ยวอะไร?
เก่ง : เอ็มเป็นน้องสนิทกัน แล้วเอ็มสนิทกับเสือ ดุสิต ผู้หญิงคนนี้ไปพูดว่าผมไปบอกว่าเอ็มค้ายา เป็นเด็กแว้น เอ็มชอบเอาผู้หญิงไปเรียงคิว อย่าไปคบกับเอ็ม จริงๆ ผมไม่เคยพูด คนเราเจอกันก็ต้องตั้งใจคุยกับคนที่เราจะคบด้วย เราไม่ได้คุยเรื่องคนอื่น ทุกวันนี้เอ็มก็ยังเข้าใจผิดอยู่ เอ็มเอาไปโพสต์ จริงๆ ไม่ได้เป็นความจริง ผมก็อยากบอกเอ็มว่าผมไม่ได้พูดข้อความนี้เลย แต่ผู้หญิงคนนี้เอาไปพูดทำให้ผมกับเอ็มทะเลาะกัน
กังวลอะไรมั้ย?
เก่ง : ไม่ครับ แรกๆ คู่รัก สักพักคู่กรณี (หัวเราะ)
แจ้งความหรือยัง?
เก่ง : ยังครับ รอเขาแจ้งมาก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ทนายแก้ว : ถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็ควรไปลงบันทึกประจำวัน ตั้งรับเอาไว้ ไปเรียงร้อยเหตุการณ์ให้ตร.รับรู้ว่าเราถูกกล่าวหาอย่างไร กฎหมายใหม่ให้สิทธิ์ผู้หญิงค่อนข้างเยอะ กรณีเราทำอะไรต้องพยายามดูให้ดีว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาโอเคกับเรา ถึงแม้เขาเดินขึ้นโรงแรมก่อนก็ตาม แต่พอขึ้นไปไม่ได้อยากมีอะไรกับพี่ก็ได้ ต้องดูร่องรอยบาดแผล มีรอยข่วนมั้ย
กรณีนี้เขาไม่ได้ถูกล่วงละเมิด จะเป็นอะไร?
ทนายแก้ว : อนาจารครับ จุดตัดของอนาจารกับข่มขืน ดูตรงอวัยวะเพศชายล่วงล้ำไปในอวัยวะเพศหญิงหรือทางปาก ถ้าไม่มีก็ตัดทิ้งไปเลย เป็นอนาจาร ในที่ส่วนตัวกับที่สาธารณะ ร้านไก่ย่างเขาสมัครใจ ก็จบไป แต่ในบ้านไม่รู้ผู้หญิงมีคลิปมั้ย
ถ้าคลิปอนาจารในบ้านไม่มี แต่มีคลิปที่เขาไปข่มขู่ ก็อีกเรื่องนึง?
ทนายแก้ว : ก็เป็นอีกข้อหานึง ต้องแยกกัน ทำให้ตกใจกลัวได้หลายช่วงครับ
ถ้าไม่ไหวก็อย่าไปทำอะไรแบบนี้เลย แก้วมีอะไรแนะนำ?
ทนายแก้ว : พี่นี่ (หัวเราะ) บางจุดสถานที่จะเป็นตัวตอบทุกอย่างได้ บ้านพี่มัน 50-50 ก้ำกึ่งๆ แต่อย่ามีอะไรดีที่สุด
มีหลายคนถามกินสุกี้ตีหนึ่ง ที่ไหน?
จูน : มีค่ะ ที่ข้าวสาร เป็นสุกี้กระทะร้อนค่ะ