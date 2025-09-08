"ฮาโก้" จับมือ "อเล็กซ์ เรนเดลล์" จัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้เรื่องไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre Thailand : EEC Thailand) จัดกิจกรรมพิเศษ “ปลอดภัยที่หนึ่ง ยั่งยืนเสมอ” โดยมี นายวรกิตติ์ วาณิชยรรยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดงาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน พร้อมตอกย้ำพันธกิจของฮาโก้ในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย ณ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่สอดแทรกความรู้เรื่องพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจง่าย หรือ เวิร์กชอปทดลอง ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีเกมสนุก ๆ และกิจกรรมสุดสร้างสรรค์อย่างการ ออกแบบ “ห้องเรียนเพื่อความยั่งยืน” ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงไอเดียอย่างเต็มที่
ในช่วงท้ายกิจกรรม นายทัสสพันธ์ วาณิชยรรยง ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม พร้อมเชิญชวนให้ติดตามกิจกรรมต่อเนื่องของฮาโก้ในโรงเรียนต่าง ๆ
ทางด้าน อเล็กซ์ เรนเดลล์ กล่าวเสริมว่า “ผมเชื่อว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานตั้งแต่เด็ก ๆ จะช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนในอนาคต ขอบคุณฮาโก้อิเลคทริคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และร่วมกับ EEC Thailand ผลักดันโครงการดี ๆ เช่นนี้”
โครงการ “25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัยเพื่อโลกที่ยั่งยืน” นี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ฮาโก้อิเลคทริคดำเนินการต่อเนื่อง โดยนอกจากโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์แล้ว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมในโรงเรียนอีก 4 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมสู่เยาวชนไทย อีกทั้งยังสะท้อนเจตนารมณ์ของฮาโก้อิเลคทริคและ EEC Thailand ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เติบโตไปพร้อมกับความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้า และความหวงแหนสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่สังคมที่ยั่งยืนในอนาคต
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/hacoelectricofficial/
โทร. : 02-952-7788 Line ID : @Hacosmartlife E-mail : hacosmartlife@hacothailand.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/HACOELECTRICTHAILAND