“แพนเค้ก” ปล่อยชิลเรื่องลูก “แม่แพม” ไม่กดดัน แต่ถ้าพร้อมขอหลานแฝด!

“แม่แพม” ไม่กดดันเรื่องมีลูก บอกยุคนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว เตรียมตัวดูแลตัวเอง จะได้มีแรงอุ้มหลาน เปรยถ้าพร้อมเมื่อไหร่ขอหลานแฝด จะเหนื่อยทีเดียว ด้าน “แพนเค้ก” ปล่อยชิล ขอลุยงานก่อน แต่ไม่ได้ละเลยเรื่องสุขภาพ
ถึงแม้จะโดนถามเรื่องลูกบ่อยมาก แต่สาว “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” ก็ขอปล่อยชิลเหมือนเดิม เพราะงานนี้คุณสามีเข้าใจ แถมครอบครัวก็ไม่กดดัน ล่าสุดได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ “JILS Protein (Plant-Based Protein)” พร้อมกับ “คุณแม่แพม นวลนง จามิกรณ์” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ก็เลยขอแอบกระซิบถามคุณแม่สักหน ว่าเริ่มอยากอุ้มหลานยายกับเขาบ้างหรือยัง
แม่แพม : “เราพูดกันตรงๆ บอกกันจะจะไปเลย…ให้ทำงานก่อน เลี้ยงฉันก่อนนะเธอ (หัวเราะ) แม่ว่าในยุคสมัยนี้ มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อน ที่แต่งงานกันแล้วต้องรีบมีลูก แม่ว่ายุคนี้บางทีเขาก็ตัดสินใจอะไรกันอีกแบบหนึ่ง อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะของคนยุคใหม่ แม่ไม่ได้กดดันอะไร แม่จำได้ว่าสมัยก่อน แม่โดนกดดันตลอดเลยว่าทำไมไม่ท้องสักที แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแบบนี้เลย แต่เราก็เตรียมตัวไว้ตลอดเหมือนกัน เลยต้องกินโปรตีนเพื่อสุขภาพให้แข็งแรง เดี๋ยวอุ้มหลานไม่ได้ แขนขาไม่มีแรง”
แพนเค้ก : “เราก็ชิลๆ เลย จริงๆ เราก็ทำงานด้วยแหละ มีโอกาสทำอย่างต่อเนื่องด้วยในช่วงเวลานี้ แต่เรื่องของสุขภาพก็ไม่ได้ละเลย ทำตัวเองให้แข็งแรง ดูแลตัวเอง บาลานซ์กันไปค่ะ เจอคุณหมอก็ขอคำแนะนำ แต่ ณ ตอนนี้อย่างที่เห็นด้วยงานอะไรต่างๆ พี่หมี (สามี) เขาก็เข้าใจค่ะ แต่ก็มีหลานน้อยง้องแง้งกับลุงหมีตลอด ลุงหมีก็จะไม่เหงา เพราะหลานๆ เติมเต็ม ก็ได้ฟีลตรงนั้นไป
ถามว่าได้วางแพลนเรื่องลูกไว้ไหม ก็ไม่ได้วางเลยค่ะ เรายังไม่ได้กะเกณฑ์กับเวลา ว่าจะเมื่อไหร่ยังไง สำหรับเรื่องฝากไข่ก็มีคิดไว้บ้าง ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตกัน แต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไป จริงๆ เราก็ยังติดฟีลที่ยังอยู่กับคุณแม่ แล้วมีหลาน ก็เหมือนมีเพื่อนอีกเจนหนึ่งแล้ว ก็ยังไม่ได้คิดของตัวเองจริงๆ ว่าจะเป็นยังไง ก็เลี้ยงหลานไปก่อน”
คุณแม่อยากได้หลานแฝดชายหญิง จะได้เหนื่อยไปเลยทีเดียว
แม่แพม : “ถ้าถึงวันนั้นก็ต้องมีพร้อมกันเลยแล้วกัน (แฝดชายหญิงทีเดียว?) ใช่ๆ เหนื่อยไปเลยทีเดียว”
แพนเค้ก : “อันนี้กดดันกว่าอีก(หัวเราะ) จะทำได้ไหม ก็ถามคุณหมอดีกว่าค่ะ (หัวเราะ)”