"โรเซ่" สร้างประวัติศาสตร์่! คว้ารางวัลเพลงแห่งปี MTV VMAs 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรเซ่ สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป K-pop ระดับโลก BLACKPINK สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล Song of the Year จากเวที MTV Video Music Awards 2025 ด้วยเพลง “APT.” ซึ่งเป็นซิงเกิลร่วมงานกับ บรูโน มาร์ส เมื่อวันที่ 7 กันยายน (ตามเวลาในสหรัฐฯ)

นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ศิลปิน K-pop ได้รับเกียรติสูงสุดในสาขานี้ ขณะที่บรูโน มาร์ส ไม่ได้เข้าร่วมงาน โรเซ่จึงขึ้นเวทีรับรางวัลแทน โดยเธอสวมชุดเดรสสีเหลืองประดับเลื่อมระยิบระยับ

“โอ้ พระเจ้า ฉันแทบไม่เชื่อเลย ขอบคุณมาก บรูโน… ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉัน และช่วยฉันสร้างโลกใบนี้ร่วมกัน”
— โรเซ่ กล่าวระหว่างรับรางวัลที่ UBS Arena ในนิวยอร์ก

เธอกล่าวอุทิศรางวัลนี้ให้กับ “ตัวเองในวัย 16 ปีที่เคยฝัน” และทุกคนที่เฝ้ามองการเติบโตของเธอจนกลายเป็นศิลปินในวันนี้ พร้อมทั้งขอบคุณโปรดิวเซอร์ TEDDY และเพื่อนสมาชิก BLACKPINK

โรเซ่ยังเข้าชิงอีก 8 สาขาในปีนี้ รวมถึง Video of the Year และ Best Pop ขณะที่รางวัล Best K-Pop ตกเป็นของเพื่อนร่วมวงอย่าง ลิซ่า จากเพลง “Born Again” ที่ร่วมงานกับ Doja Cat และ Raye ซึ่งถือเป็นการคว้ารางวัลสาขานี้ครั้งที่ 3 ของลิซ่า


สุนทรพจน์ซาบซึ้งใจของโรเซ่

ในคำกล่าวรับรางวัลที่เธอเตรียมไว้อย่างละเอียด โรเซ่เล่าว่า การเดินทางตามความฝันไม่ใช่เรื่องง่าย หลายครั้งเธอกลัวว่าจะทำให้ตัวเองในวัย 16 ปีผิดหวัง แต่สุดท้ายรางวัลนี้คือหลักฐานว่าความพยายามและความฝันเป็นจริงได้

เธอได้กล่าวขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อนร่วมวง แฟนคลับ (BLINKs) รวมถึงครอบครัว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณตัวเอง “ที่ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ยากที่สุด”

“วันนี้คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันในวัย 16 ปี และทุกคนที่เคยฝันอยากจะได้รับการยอมรับในสิ่งที่ทำด้วยความพยายาม” — โรเซ่


แม้ไม่ได้มาร่วมงาน แต่ ลิซ่า ก็ส่งวิดีโอขอบคุณออกอากาศในช่วงพรีโชว์ เธอกล่าวขอบคุณ MTV, Doja Cat, Raye, ค่ายเพลง RCA, ทีม LLOUD และแฟน ๆ Lillies รวมถึง BLINKs

การคว้ารางวัลครั้งนี้ทำให้ลิซ่ามีสถิติชนะในสาขา Best K-Pop ถึง 3 ครั้ง ในรอบ 4 ปี เทียบเท่ากับ BTS ในฐานะศิลปินที่คว้ารางวัลมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดสาขานี้เมื่อปี 2019

นอกจากนี้ BLACKPINK ยังคว้ารางวัล Group of the Year ตอกย้ำความสำเร็จและพลังแฟนคลับที่ยังคงเหนียวแน่น








