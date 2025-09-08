สวยแซบได้แม่ “บีบี เดอะเฟซ” ซีซั่น 6 ที่แท้เป็นลูกอดีตนักแสดง-นางงามชื่อดัง “หนิง กมลา”

หลังจากคว้าแชมป์เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซั่น 6 มาอย่างได้สมศักดิ์ศรี “บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค” สาววัย 16 ลูกครึ่งไทย-สโลวาเกีย ทีมเมนเทอร์ “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” ขึ้นแท่นเดอะเฟซฯ อายุน้อยที่สุดในรายการ
อย่างไรก็ตาม บีบี ที่แท้คือลูกสาวของ “หนิง กมลา กำภู ณ อยุธยา” อดีตนักแสดง-นางงามชื่อดัง เจ้าของตำแหน่งรองอันดับ 3 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1997 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด มิสเวิลด์ 1999 ที่ประเทศอังกฤษ
โดย หนิง กมลา ได้โพสต์ถึงลูกสาวเอาไว้อย่างภาคภูมิใจ ระบุว่า “เธอทำได้แล้ว สาวน้อยของฉัน @bebepolak สำหรับการชนะ @official.thefacethailand #thefacethailandss6
เราภูมิใจในตัวเธอเกินกว่า การทำงานหนัก การทุ่มเทและการทุ่มเททั้งหมดของคุณได้ผลจริง ๆ ขอบคุณทีมงาน @pancakekhemanitofficial @kantanagroup ผู้สนับสนุนทุกคนและแน่นอนแฟนๆ ทุกคนที่สนับสนุน Bebe ตั้งแต่วันแรก ช่วงเวลานี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ❤️❤️🙏”
รวมทั้งได้เผยว่าเมนเทอร์แพนเค้กว่า เมื่อ 18 ปีที่แล้ว แพนเค้กเคยให้เกียรติมาร่วมงานแต่งของตัวเอง และเคยร่วมงานเดินแบบด้วยกัน ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอกันอีกครั้ง