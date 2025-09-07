“น็อต” ไม่ซีเรียสโดนโจมตี หวังรัฐบาลใหม่ จะคิดถึงประเทศชาติ มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง

“ชลิต เฟื่องอารมย์” ออกงานในรอบ 4 ปี ไม่ห่วง ลูกชายโดนดรามาการเมือง บอกไม่ยุ่ง ไม่ถาม รู้ว่าเอาตัวรอดได้ “น็อต” ลั่นทัวร์ลงก็ดี ลูกค้าแน่นร้าน ไม่ซีเรียสคนเห็นต่างโจมตี เชื่อ “นายกหนู” คงทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ต้องให้เวลา ว่าจะทำได้อย่างที่พูดไหม หวังรัฐบาลใหม่ จะคิดถึงประเทศชาติและประชาชน มากกว่าผลประโยชน์ ไม่สนใจ “ทักษิณ” จะกลับหรือไม่กลับ อยากให้โฟกัสที่เรื่องปากท้องคนในประเทศ
นานๆ ทีจะออกงานคู่กัน สำหรับคู่พ่อลูก อย่าง “ชลิต เฟื่องอารมย์” และ “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” ล่าสุดวันนี้ (7 ก.ย.) ได้เจอทั้งสองคนที่มาร่วมงานเปิดตัว “JILS Protein (Plant-Based Protein)” ก็เลยขอสัมภาษณ์อัปเดตชีวิตกันสักหน่อย โดยงานนี้พ่อตุ่ม ก็ได้เผยว่าตื่นเต้น เพราะนานๆ จะได้เข้ากรุงเทพฯ และวันนี้ก็เป็นการออกงานในรอบไม่ต่ำว่า 4 ปี และเมื่อถูกถามเรื่องที่ลูกชาย โดนดรามาเรื่องแสดงความคิดเห็นทางการเมือง คุณพ่อก็บอกว่าเฉยๆ ไม่ไปยุ่งหรือให้กำลังใจ เพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่ มีคนชอบ ก็ต้องมีคนไม่ชอบ
ชลิต : “ตื่นเต้น นานๆ ได้โผล่มาเห็นว่าคนในเมืองเขาพลุกพล่านกันจริงๆ ไม่ค่อยได้มากรุงเทพฯ ใช้ชีวิตอยู่ในสวน นี่ก็ออกงานในรอบไม่ต่ำว่า 4 ปี แก่แล้วไม่อยากไปไหน อยากอยู่บ้าน ไม่อยากจ่ายเงิน (หัวเราะ)”
น็อต : “ชวนมากรุงเทพยังยากเลย ถ้าไม่ได้มาทำงานก็ไม่ยอมมา งานติดต่อมาก็ถามว่าคุณพ่อว่างไหม พี่น็อตช่วยพาคุณพ่อมาได้ไหม”
คิดถึงการแสดง แต่หมดวัยแล้ว ตอนนี้ต้องดูแลร่างกาย บอกขำๆ ถ้าเงินถึงก็ใจอ่อน
ชลิต : “คิดถึงมาก แต่ก็หมดวัยแล้ว ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว รุ่นใหญ่ๆ ก็อยู่บ้าน ดูแลร่างกายให้แข็งแรง รักษาตัวเองให้ดี (ถ้ารับเชิญมาไหม?) จริงๆ ก็ขี้เกียจแล้ว มันหมดวัยแล้ว คนรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆ เราขอดูดีกว่า มีความสุขกว่า แต่ถ้าเงินดีก็ใจอ่อน (หัวเราะ) ตอนนี้เกินคำว่าเกษียณแล้ว ไม่ได้เล่นละครมา 3-4 ปี ตั้งแต่โควิด เรื่องสุดท้ายก็เล่นกับน็อต ทุกวันนี้อยู่สวนก็ดูต้นทุเรียน คุมคนงาน จ่ายเงิน ส่วนลูกๆ ก็ปล่อยเขา ชีวิตเขา เลี้ยงอย่างนี้มาตั้งแต่ต้น ให้ดูแลตัวเอง หาเงินเอง”
อายุ 78 ปี เรื่องสุขภาพก็ตามวัย หาหมอเดือนละ 2 ครั้ง
ชลิต : “สุขภาพก็ตามวัย เป็นความดัน หัวใจ เป็นโรคปกติ กินยาทุกวันครับ หาหมอเดือนละ 2 ครั้ง”
น็อต : “ตรวจเช็กสุขภาพก็ปกติ นี่จะ 78 แล้วนะ”
ชลิต : “จิตใจต้องดี กินให้อิ่ม นอนให้หลับ ทุกอย่างอย่าไปเครียดกับมัน เท่านั้นพอแล้ว”
เลิกห่วงลูกเรื่องดรามา
ชลิต : “เฉยๆ เพราะเราก็เคยโดน ถามว่าให้กำลังใจยังไง ก็ไม่ถาม เพราะรู้ว่าเขาเอาตัวรอด มันไม่ได้เคสหนักหนา เข้าใจมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบ ก็ไม่ยุ่ง”
น็อต : “ก็ไม่ได้ต้องการอะไร เพราะมันเป็นเรื่องลำบากใจอะไร อย่างที่พ่อบอก มีคนชอบ คนไม่ชอบ เป็นเรื่องปกติ ไม่เคยบ่นกับใครเลย เราทำยังไงก็ได้อย่างนั้นอะ ไม่คิดอะไรเลย เรียกว่าเราเข้าใจดีกว่า อย่าเรียกว่าชินเลย ทำอะไรไป จะได้อะไรกลับมา แรงกระแทกมันมีอะไร เราเข้าใจทุกคน”
บอกทัวร์อย่างนี้ก็ดี หลังดรามาที่ผ่านมา ขายดีมาก ลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้าน
“ทัวร์อย่างนี้ก็ดีเนอะ มากันเป็นรถทัวร์เลย ชอบมากเลย (หัวเราะ) ขายดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ ตอนนี้เริ่มซาแล้ว มาได้แล้วนะ (หัวเราะ)”
เชื่อนายกฯ “อนุทิน” จะทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ต้องให้เวลา ว่าจะทำได้อย่างที่พูดไหม
“ท่านก็มาถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญ คิดว่าท่านเองก็มีประสบการณ์การทางการเมืองมายาวนานพอสมควร ท่านคงปฎิบัติหน้าที่ได้โดนไม่ขาดตกบกพร่อง (คิดยังไงกับนโนบาย สั่งวันนี้ เสร็จเมื่อวาน?) ก็แปลว่าเตรียมความพร้อมมาแล้ว ทุกอย่างพร้อมแล้ว เลยกล้าสั่งออกไป ทุกคนก็สามารถดำเนินการได้เลย ถือว่ามีความพร้อมแหละ สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน คือวันนี้สั่งแล้วทำต่อหรือเปล่า”
คนมองว่าหลายรัฐบาลก็พูดเอาใจประชาชน
“ทุกคนก็มีความฝัน ว่าอยากทำอะไร แต่สุดท้ายก็ต้องตัดสิน ต้องดูว่าพูดไปทำได้หรือเปล่า ก็ต้องให้เวลาทุกคนแหละครับ (อนุทินบอกจะแก้ 4 ปัญหา ใน 4 เดือน จะทำได้ไหม?) บางอย่างอาจจะแก้ได้ทันที บางอย่างอาจจะไม่ได้ แต่วางนโยบายได้นะ ก็ต้องดูว่าท่านมีแนวทางอย่างไร ท่านก็ทำงานมานานพอสมควร คงรู้วิธีการแหละ ว่าต้องทำยังไง”
ไม่กดดันโดนถามเรื่องการเมืองตลอด
“นั่นนะสิ ถามว่ากดดันไหม ก็ไม่หรอก เพราะเป็นประชาชนคนหนึ่ง ก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดอะไร ถูกผิดไม่รู้ เราไม่ใช่คนเก่ง ไม่ได้มีความรู้มากมาย แต่เรามีความรู้สึกแบบนี้ เราอยากจะพูด จะนำเสนอแบบนี้ ใครจะเห็นต่างหรือคนควรด้วย ก็แล้วแต่สิทธิ์ของใคนของมัน”
ไม่ซีเรียสโดนโจมตีจากคนเห็นต่าง
“ไม่ซีเรียสเลยครับ อย่างที่บอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ข้อมูลความรู้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ผมได้รับกับสิ่งที่คุณได้รับมา มันอาจจะไม่ตรงกัน แต่อย่าลืมว่าเราคนไทยเหมือนกัน ไม่ต้องด่ากันเอาเป็นเอาตายหรอก แค่รับฟังกันเท่านั้นเอง ผมยังไม่เคยไปด่าใครเลย บางคนมาด่าแบบโอ้โห กูไปทำอะไรให้มึงวะ คนไทยด้วยกัน จะมาโกรธกันทำไม แค่ความคิดไม่เหมือนกัน วันหนึ่งก็จะฉลาดขึ้น ไม่ว่าคุณหรือผม”
ไม่กลัวเสียภาพลักษณ์ดารา เพราะมีสิทธิ์ที่จะพูด
“ไม่รู้ว่ะ ไม่ได้กลัวจะเสียอะไรนะ ก็มีสิทธิ์ที่จะพูด ทำไมต้องกลัวที่จะพูดอะ สิ่งที่เราพูดมันทำร้ายใครป่ะ ถ้าไม่ได้ทำร้ายใคร เราก็มีสิทธิ์ คนอื่นพูดได้ ทำไมเราจะพูดไม่ได้อะ (ทัวร์ลงเยอะๆ เครียดไหม?) ไม่เครียดเลย เพราะมีทั้งทัวร์ดีและไม่ดี (หัวเราะ) ทัวร์ไม่ดีก็อยู่ในออนไลน์ ทัวร์ดีก็มาให้เราเห็น สมมติเข้าไปอ่านคอมเมนต์ เห็นว่าด่าก็จบ ไม่ได้สนใจ ปัดเลื่อนไป มองให้มันเป็นตรงกลาง ไม่เอาอารมณ์ไปใส่ ดีใจหรือเสียใจ”
บอก “ทักษิณ ชินวัตร” จะกลับหรือไม่กลับไทย ไม่ใช่เรื่องของเรา ควรโฟกัสเรื่องประเทศชาติจะเดินต่อยังไงมากกว่า
“ก็รอดูสิ ผมไม่รู้เหมือนกัน (หัวเราะ) ชีวิตเขาเอง เราไม่สามารถบอกได้ (ถ้าเขาไม่กลับมันจะเกิดอะไรขึ้น?) โอ้โห ไม่รู้ว่ะ เอาจริงๆ นะ เราหลุดพ้นตรงนั้นมาแล้ว คุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของเขาไง เรื่องที่เป็นหลักสำคัญของเราคือประเทศชาติ ว่าจะดำเนินไปยังไง เขาจะมาไม่มา มันเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสคือประเทศจะเดินต่อไปยังไง ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ยังไง เรื่องของปากท้องเรา
ก็หวังว่ารัฐบาลใหม่จะทำอะไรเพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก คิดถึงประเทศและประชาชนเป็นหลัก มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยมันส่งผลกับความมั่นคงของประเทศเยอะแยะมากมาย ความเชื่อมั่นระดับนานาชาติมันไม่นิ่ง ไม่เกิดการลงทุน ไม่เกิดทุกอย่าง ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา มันก็เป็นได้แค่นี้ เราก็อยู่กันแค่นี้ (หัวเราะ) 2 ปีเปลี่ยนนายกฯ 3 คน มันเคยเกิดขึ้นไหม มันวุ่นวายจะตาย มันวุ่นวายเพราะอะไร”